„Aşteptăm clarificări în Pro România. În ceea ce ne priveşte pe noi, am discutat de subiecte importante de guvernare. Evident că scopul discuţiei a fost acela de a menţine susţinerea parlamentarilor care au votat învestirea Guvernului. La discuţii au participat, pe lângă domnul Daniel Constantin, domnul Sorin Cîmpeanu. De asemenea, a fost prezent şi domnul deputat Remus Borza. Obiectivul nostru este să asigurăm un sprijin parlamentar cât mai stabil şi cât mai larg pentru proiectele guvernamentale. Am discutat subiecte importante, cum ar fi debirocratizarea şi digitalizarea administraţiei. Am discutat despre ordonanţa de rectificare şi proiectul Legii bugetului de stat”, a spus Ludovic Orban, la finalul şedinţei Biroului Executiv al liberalilor.

El a adăugat că a fost mandatat să negocieze, împreună cu Rareş Bogdan şi Raluca Turcan, în vederea susţinerii proiectelor PNL în Parlament.

„Am discutat cu parlamentari care au fost alături de noi. Astăzi am şi cerut Biroului Executiv să mă mandateze pe mine, pe Rareş Bogdan şi pe Raluca Turcan inclusiv cu ei, privitoare la forma de colaborare”, a adăugat Orban.

Întrebat dacă PNL va accepta parlamentari din alte formaţiuni politice, Orban a spus că nu crede că este necesar acest demers.

„Nu cred că e absolut necesar lucrul acesta. Singur am avut parlamentari care au votat cu noi la moţiunea de cenzură. În măsura în care parlamentarii care au votat cu noi la moţiunea de cenzură şi la învestirea Guvernului vor dori să facă pasul, vom accepta. În rest, dacă va mai veni vorba de a veni înspre noi un parlamentar vom fi foarte exigenţi în discuţiile pe care le vom purta”, a subliniat premierul.Asteptam clarificari in Pro Romania. Noi am discutat de subiecte importante.

Totodată, şeful Executivului a anunţat că PNL a votat în unanimitate proiectul rectificării bugetului de stat prezentat de ministrul Finanţelor, Florin Cîţu.

Proiect rectificare bugetară: Veniturile colectate de ANAF prezintă o nerealizare de 8,3 mld. lei

Potrivit datelor operative înregistrate în primele 10 luni, veniturile bugetare colectate de ANAF prezintă o nerealizare de 8,3 miliarde lei faţă de program (grad de realizare de 96,5%), arată proiectul de rectificare bugetară publicat de Ministerul Finanţelor.

Acest rezultat este determinat în principal de următoarele nerealizări faţă de programul aprobat: 2,1 miliarde lei la TVA, 0,3 miliarde lei la impozitul pe profit, 0,3 miliarde lei la impozitul pe venitul microîntreprinderilor, 0,2 miliarde lei la impozitul pe venit, 0,4 miliarde lei la accize, 2,8 miliarde lei la veniturile nefiscale şi 2 miliarde lei la contribuţiile sociale.

Ministerul Finanţelor Publice a publicat, marţi, proiectul Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019, care prevede pentru anul în curs un deficit bugetar estimat de 4,3% din Produsul Intern Brut.

„Cheltuielile bugetului general consolidat se diminuează pe sold, cu suma de 2.090,6 milioane lei, iar deficitul bugetului consolidat în termeni cash se majorează cu suma de 16.266,3 milioane lei. Deficitul bugetar estimat pe anul 2019 reprezintă 4,3% din PIB”, se arată în nota de fundamentare a proiectului de OUG.

De asemenea, potrivit proiectului, veniturile bugetului general consolidat se diminuează, pe sold, cu suma de 18.356,9 milioane lei, din care 10.488,2 milioane lei influenţe ale veniturilor din economia internă şi 7.868,7 milioane lei influenţe din venituri din fonduri externe nerambursabile.

Rectificarea bugetară: Bugetele serviciilor secrete cresc cu peste 25 de milioane de lei

Bugetele serviciilor secrete au fost majorate, conform proiectului de rectificare bugetară publicat de Ministerul Finanţelor, cu peste 25 de milioane de lei, cu excepţia Serviciului de Telecomunicaţii Speciale.

Bugetul Serviciului Romîn de Informaţii are cea mai mare creştere, de 20,734 milioane lei, după ce la rectificarea din august insttituţia a mai primit o majorare de peste 396 de milioane de lei.

Serviciul de Informaţii Externe primeşte un plus de 3,9 milioane lei, iar Serviciul de Pază şi Protecţie are un buget majorat cu 950.000 de lei.

Oros: Anul acesta am putea ajunge la un deficit de două miliarde de euro. Exportăm subvenţii

Ministrul Agriculturii, Adrian Oros a declarat, la ieşirea de la o conferinţă privind risipa alimentară, că România ar putea ajunge la un deficit de 2 miliarde de euro în comerţul cu produse agricole. „În traducere liberă exportăm subvenţii”, a spus ministrul.

„Dacă am înlocui exportul de animale vii cu exportul de carne ar fi mult mai bine pentru industria alimentară românească, pentru crescători şi în general pentru economia românească, pentru că noi avem un deficit comercial care creşte în fiecare an, iar anul acesta am putea, eu sper să nu ajungem, la două miliarde de euro. Adică noi să avem deficitul comercial egal cu subvenţiile pe care le acordăm. În traducere liberă exportăm subvenţii”, a declarat Adrian Oros.

Deficitul balanţei comerciale cu produse agroalimentare, în primele opt luni ale anului, este de 1,14 miliarde euro, conform datelor anunţate recent de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. Se înregistrează deficite comerciale la carne şi organe comestibile, lapte şi produse lactate, legume şi fructe, preparate pe bază de cereale şi se înregistrează excedente comercialenla exportul de cereale, animale vii, seminţe şi fructe oleaginoase.

Execuţia bugetului general consolidat s-a încheiat în primele zece luni cu un defict de 2,8% din PIB

Execuţia bugetului general consolidat, conform datelor operative, s-a încheiat pe primele zece luni ale anului 2019 cu un deficit de 28,83 miliarde de lei, respectiv 2,8% din PIB, anunţă Ministerul Finanţelor.

Veniturile bugetului general consolidat sunt în sumă de 261,1 miliarde lei, reprezentând 25,3% din PIB, comparativ cu 24,6% din PIB în aceeaşi perioadă a anului 2018. Procentual, veniturile au fost cu 12,4% mai mari, respectiv o creştere cu 28,8 miliarde lei, în termeni nominali, faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent.

Se înregistrează creşteri, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent, în cazul încasărilor din contribuţii de asigurări (+14,4%, respectiv o creştere cu 11,6 miliarde lei), impozit pe profit (+13,1%, respectiv o creştere cu 1,9 miliarde lei), TVA (+11,8%, respectiv o creştere cu 5,7 miliarde lei), accize (+9,1%, respectiv o creştere cu 2,2 miliarde lei).

Încasările din contribuţiile de asigurări au fost influenţate de creşterea efectivului de salariaţi din economie, a câştigului salarial mediu brut, a salariului minim pe economie, dar şi de condiţiile legislative noi privind transferul contribuţiilor din sarcina angajatorului în sarcina angajatului, reglementate prin OUG nr. 79/2017, iar veniturile din TVA în creştere cu 11,8% faţă de realizările aceleiaşi perioade a anului 2018, ajungând la o valoare de 53,6 miliarde lei.

De asemenea, încasările din impozite şi taxe pe proprietate au crescut cu 12,9% respectiv o creştere cu 0,7 miliarde lei.

Se înregistrează scăderi ale încasărilor cu 49,3% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent la taxa pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi ca urmare a aplicării OUG nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule.

Sumele de la Uniunea Europeană în contul plăţilor efectuate sunt de 15,2 miliarde lei.

Cheltuielile bugetului general consolidat sunt în sumă de 289,9 miliarde lei, cu 14,5% mai mari faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent.

Cheltuielile de personal sunt cu 19,5% mai mari faţă de cele realizate în primele zece luni ale anului 2018, creşterea fiind determinată de majorările salariale acordate în temeiul Legii cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

Cheltuielile cu bunuri şi servicii au crescut cu 16,6% faţă de primele zece luni ale anului precedent. Creşteri semnificative se înregistrează atât la bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, dar şi la bugetul de stat.

Se înregistrează de asemenea creşterea cheltuielilor cu subvenţiile cu 12,5%.

Cheltuielile cu asistenţa socială au crescut faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent cu 11,3%, fiind influenţate, în principal, de majorarea punctului de pensie cu 10% de la 1 iulie 2018, ajungând de la 1.000 lei la 1.100 lei, şi cu 15% de la 1 septembrie 2019, ajungând de la 1.100 lei la 1.125 lei, precum şi de creşterea nivelului îndemnizaţiei sociale pentru pensionari de la 520 lei la 640 lei (de la 1 iulie 2018) şi de la 640 lei la 704 lei ( începând cu septembrie 2019).

Cheltuielile pentru investiţii, care includ cheltuielile de capital, precum şi pe cele aferente programelor de dezvoltare finanţate din surse interne şi externe, au fost de 26,8 miliarde lei, cu 30,4% mai mari faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent.