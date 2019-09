Poliţia a stat lângă protestatari, care se aflau sub o mare de umbrele pentru a se apăra de razele soarelui sub-tropical, au fluturat drapele americane şi au afişat pancarte făcând apel la democraţie după o altă noapte de violenţe, încea de-a 14-a săptămână de manifestaţii.

„Luptaţi pentru libertate, fiţi alături de Hong Kong” sau „Rezistaţi Beijingului, eliberaţi Hong Kong-ul.”, au scandat aceştia.

Secretarul Apărării din SUA, Mark Esper, a cerut sâmbătă Chinei să dea dovadă de cumpătare în Hong Kong, fostă colonie britanică care a revenit la guvernarea chineză în 1997.

Esper a făcut acest apel aflându-se la Paris, în timp ce poliţia din Hong Kong a împiedicat protestatarii să blocheze accesul la aeroport, utilizând gaze lacrimogene pentru a doua noapte consecutivă în districtul dens populat Mong Kok.

Just at this moment in Hong Kong, a marching for HongKong Human Right and Democracy Act is going on from Chatter Park!#PassHKHumanRightsAndDemocracyAct @realDonaldTrump @SpeakerPelosi @realKyleOlbert pic.twitter.com/tGHyjHHU9X