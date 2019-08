„Vine nota de plata! Bugetul este construit pe o creştere economică de 5.5%. Le-am zis atunci că este o minciună şi se joacă cu stabilitatea economiei naţionale.După şase luni economia se îndreaptă spre o creştere economică de sub 4%. Al doilea an la rând când CNSP face aceeaşi greşeală”, a scris liberalul economist pe Facebook.

De asemenea, Cîţu vrea desfiinţarea Comisiei Naţionale de Strategie si Prognoză, în privinţa căreia spune că este un instrument prin care alianţa PSD-ALDE face propagandă.

„Conducerea CNSP va plati pentru aceste „greşeli”. Această instiţutie este trompeta principală a propagandei PSD+ALDE. O vom desfiinţa” a mai scris Cîţu.

Senatorul a mai acuzat alianţa că şi-a însuşit 1% din PIB în primele 6 luni ale lui 2019 şi că a prejudiciat bugetul de pensii cu 2,9 miliarde de lei. “10 miliarde de lei, 1% din PIB a ajuns direct în buzunarele PSD+ALDE”, mai acuză Florin Cîţu. "Rectificarea bugetară introduce o gaură la bugetul de pensii de 2.9 miliarde lei", a adăugat acesta.

„În acest context PSD+ALDE ne propune:

- taie investitiile- ca in fiecare an

- taxe mai mari si mai multe, accize etc - ca in fiecare an

- imprumuturi cu dobanzi mai mari, pana la 7% - ca in fiecare an. Condamnarea la saracie a generatiilor viitoare.

- insolvenţa pentru primariile opozitiei in special

- arieratele companiile de stat nu mai platesc nici furnizori si nici datoriile catre bugetul de stat. Adica FALIMENT pentru companiile din privat care lucreaza cu statul", a completat Cîţu.