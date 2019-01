Discuţiile dintre sindicaliştii CEO şi reprezentanţii Ministerului s-a încheiat, iar liderii muncitorilor merg să prezinte greviştilor sporurile obţinute, pentru a-i convinge să-şi reia activitatea.

În urma negocierilor dintre reprezentanţii Ministerului Energiei, conducerea CEO şi reprezentanţii sindicatelor, s-au obţinut următoarele sporuri:

- pentru personalul muncitor din activitatea de producţie, mentenanţă, transport cărbune, 1.000 de lei brut, respectiv 585 lei net;

- pentru conducători formaţiilor de lucru din activitatea de producţie, mentenanţă, transport cărbune, 700 de lei brut, respectiv 409 lei net;

- pentru personalul de conducere din activitatea de producţie, transport cărbune, 500 de lei brut, respectiv 292 lei net.

De asemenea, vor fi acordate vouchere pentru vacanţă de 1.450 lei începând cu data de 1 mai 2019 şi prime de Paşti, prime de ziua meseriei, reprezentând un venit net de 330 de lei.

”Administraţia se angajează să nu sancţioneze salariaţii, cu condiţiile recuperării timpului de lucru. Soluţiile găsite sunt în condiţiile reluării imediate a a activităţii,” a declarat Sorin Boza, directorul general CE Oltenia.

Chiar dacă oamenii sunt în continuare nemulţumiţi, ministrul Energiei Anton Anton consideră că soluţiile găsite sunt bune.

”Am venit la Târgu Jiu pentru a restabili legătura dintre angajaţi şi conducerea companiei. Şi am venit având clar în minte un singur rol: rolul de garant. În urma discuţiilor, au rezultat nişte soluţii şi eu garantez că se vor întâmpla. Nu există un dubiu şi sindicatele au apreciat acest lucru. Acum câteva zile, au avut temeri că una discutăm şi apoi nu se vor realiza.

Totul se va întâmpla în condiţiile în care se va relua munca în cariere. Ştiu că oamenii sunt nemulţumiţi. Am reuşit şi am discutat astăzi, am asistat la discuţii, nu am intervenit, dar am asistat la aceste discuţii şi cred că soluţiile sunt avatajoase şi nu desfiinţează compania. Dacă nu reuşim să relumăm azi activitatea, mi-e tare greu să spun ce se va întâmpla,” a declarat ministrul Anton.

Secretarul de stat în Ministerul Energiei Doru Vişan a atras atenţia că şi Complexul Energetic Oltenia trebuie să-şi onoreze obligaţiile contractuale, pentru a evita plata unor daune consisiente.

”Ca atare, în toată această perioadă, Complexul Energetic Oltenia şi-a îndeplinit această obligaţie, a funcţionat şi a asigurat energia pe care o avea contractată. Oprirea blocului de la Rovinari a fost înlocuită tot în cadrul Complexului Energetic Oltenia cu alt grup de la Işalniţa. Oprirea celui de-al doilea grup de la Rovinari, dată de stocurile de cărbune, este compensată de pornirea unui bloc la Turceni. Dacă nu se începe lucrul, această companie are o mare problemă şi asta înseamnă conştientizarea de la domnul Boza, până la ultimul angajat, de la mine, de fapt, până la ultimul angajat. Că avem o problemă, şi ca atare, normalitatea înseamnă să începem lucrul. La această dată, Sistemul Energetic funcţionează fără nicio abatere,” a declarat Vişan.

Protocolul semnat în urma negocierilor va fi prezentat minerilor care se află de şase zile în grevă, pentru a decide dacă sunt satisfăcuţi şi dacă vor relua lucrul.