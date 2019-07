Ministerul Finanţelor a împrumutat marţi 2 miliarde de euro de pe pieţele externe, din care 1,4 miliarde de euro pe maturitatea de 12 de ani, şi 600 milioane de euro prin redeschiderea eurobondurilor pe 30 de ani. Acest împrumut de pe pieţele financiare internaţionale vine după ce spre sfârşitul lunii martie Ministerul Finanţelor a împrumu­tat o sumă record de 3 miliarde de euro prin euroobligaţiuni, din care 1,35 mld. euro pe maturitatea de 30 de ani, 500 milioane de euro pe 15 ani şi 1,15 miliarde de euro pe maturitatea de 7 ani. Suma împrumutată depăşeşte estimările ministerului de la începtul anului, când anunţa că are în vedre lansarea de eurobonduri în valoare de 4,25 miliarde de euro.

„Banii se folosesc pentru a finanţa partea de deficit în ansamblul său. Ministerul de Finanţe alocă ministerelor de linie, să spunem, finanţările de care acestea au nevoie, nu facem alocare în zona de pensii sau salarii sau investiţii. Noi alocăm ministerelor care au de asigurat nişte cheltuieli în timpul anului acea finanţare necesară, nimic altceva. Ştiţi foarte bine că multe finanţări se iau pentru a răspunde sau pentru a respecta nişte termene, sunt nişte scadenţe, pentru anumite sume care vin din trecut şi a căror scadenţă dacă este în acest an trebuie plătite până la scadenţă. Şi atunci unul dintre motivele principale pentru care ne împrumutăm este şi a anula obligaţiile de plată (...) e o practică mondială”

În context, ministrul a apreciat că majorarea deficitului de cont curent, despre care guvernatorul BNR Mugur Isărescu a declarat că poate crea probleme, este una din preocupările sale. „Acesta e un subiect care trebuie să ne preocupe pentru a vedea exact pentru fiecare zonă din structura acestui deficit, cum putem acţiona astfel încât să fie inversat acest trend. Dar dincolo de asta să spui sau să faci afirmaţii legat de deficit este incorect, dar mă rog, este uşor, e simplu de afară. Dar când treci frumos la comanda să spunem, a unei „maşini”,trebuie să ţii cont de absolut tot ceea ce înseamnă să conduci o maşină. Adică dacă vrei să ai combustibil de calitate ai un alt cost”

Creşterea deficitului de cont curent, care se apropie de 5%, ne poate crea probleme, iar corecţia nu se face pocnind din degete, a declarat miercuri guvernatorul BNR Mugur Isărescu, care a făcut o analiză a situaţiei economiei României, cu ocazia lansării Raportului anual al băncii. „Agenţiile de rating nu se uită doar la adâncimea deficitului de cont curent ci şi dacă autorităţile conştientizează gravitatea acestui fapt”, a subliniat Isărescu.

Teodorovici a explicat: „Vrem să ţinem forţa de muncă în România. Păi am spus de ani de zile, e nevoie de o salarizare adecvată, care să determine cât de cât românii să rămână să profeseze în România şi atunci fac acest lucru. E o măsură, e o lege, fie salarizarea, fie legea pensiilor, de multe astfel de chestiuni legate de zona socială, care costă. Coroborate cu partea de investiţii, asupra cărora am spus că nu o să avem niciun fel de abordare, de delimitare să spunem, şi am spus foarte clar că vom deconta toate facturile legate de investiţii care vin până la final de an spre diferite ministere, de la caz la caz, atunci ca autoritate normal că îţi dă un deficit. Şi atunci trebuie să îţi asumi pentru că eşti un om politic o astfel de abordare, să intensifici măsurile pe zona socială, ceea ce am făcut, creşte numărul de investiţii, ceea ce sper să se facă din ce în ce mai agresiv în sensul bun şi atunci ai acest deficit. Să fii pe partea cealaltă şi să constaţi este simplu, dar atunci când eşti în mijlocul evenimentelor, atunci lucrurile sunt puţin altfel”