„31 iulie a fost termenul iniţial propus pentru această rectificare. Şedinţa CSAT a fost puţin mai întârziată, nu comentez de ce, fapt pentru care s-a amânat implicit şi data la care această rectificare va fi pe masa Guvernului. Ca dată este planificată data de 5 august, luni. Astăzi, cel târziu mâine dimineaţă la prima oră, o să punem pe site şi rectificarea bugetară şi ordonanţa de măsuri pe care le-am propus spre discuţie, analiză şi Giuvernului, care se vor aproba la pachet", a declarat ministrul Finanţelor Eugen Teodorovici după şedinţa de luni Executivului.

Legat de informaţia că Guvernul va tăia bani de la anumite ministere, ministrul Finanţelor a replicat: "Ministerul de Finanţe nu taie fonduri, pentru că nu avem acest atribut legal. Eventual poate fi discuţia de relocări de fonduri dar fiecare ministru în parte va veni în faţa dumneavoastră. Eu o să prezint chestiunile macro şi după aceea colegii mei pe fiecare domeniu în parte vă va explica vizavi de fondurile pe care le au la dispoziţie, stadiul de execuţie al acestora".

Totodată, referitor la acuzaţiile ALDE privind tăierile bugetare de la ministerele Educaţiei, Transporturi, Sănătate dar şi de la investiţii, Eugen Teodorovici a spus: "Tot timpul am îmbinat cele două curente stânga şi dreapta şi atunci cu siguranţă nu poate reproşa chiar nimeni tăierea de la investiţii, sunt un adept al investiţiilor şi sprijin. Nu am tăiat de la investiţii. Noi am luat în calcul execuţia la momentul la care se face rectificarea bugetară, nu vor să zic aşa blocaje sau nici un fel de sincopă în a deconta facturile venite pe investiţi. Despre supărare nu există am văzut şi aici o ştire că ne-am certat şi nu mă cert cu nimeni".

Consiliul Suprem de Apărare al Ţării a avizat în şedinţa de marţi propunerile de rectificare bugetară pentru instituţiile cu atribuţii în domeniul securităţii naţionale, în anul 2019, potrivit unui comunicat emis de Administraţia Prezidenţială după şedinţa Consiliului.

Liderul ALDE Călin Popescu Tăriceanu a spus că există nemulţumiri în rândul partidului său în legătură cu faptul că, la rectificarea bugetară, sumele pentru ministerele Educaţiei, Sănătate şi Transporturi, precum şi cele pentru investiţii au fost reduse.

Pe de altă parte, Tăriceanu a criticat majorarea cu peste jumătate de miliard la bugetele SRI, SIE şi STS.

Liderii PSD-ALDE au discuta luni într-o şedinţă a coaliţiei de guvernare despre aspecte legate de rectificarea bugetară, însă ALDE a ieşit la fel de nemulţumit după întâlnire.