Întrebat dacă România are şanse să respecte ţinta de deficit bugetar de 3%, Eugen Teodorovici a afirmat: "Existau şansele cu noi, acum nu. O să-l vedeţi (deficitul-n.red.) prezentat. L-aţi avut cel pe luna septembrie. O să prezinte situaţia pe octombrie cei care o să vină. Cu noi (se încadrează sub 3%-n.red.), da. Cu alţii, sigur nu. Aveţi până la final de an cel puţin două luni şi jumătate de funcţionare în care orice guvern, dacă este cât de cât cu minime cunoştinţe economice, poate să facă foarte multe. Dacă spun că sunt mai buni, să vină să demonstreze acest lucru. Românii vor putea să compare şi vor simţi pe pielea lor, din păcate, această schimbare. Poate suntem şi noi vinovaţi pentru acest lucru. Vor putea să compare ceea ce unii au făcut şi alţii au promis marea cu sarea".

Ministrul interimar al Finanţelor a declarat, după evenimentul de lansare a programului de candidat al Vioricăi Dăncilă la prezidenţiale, că luni se vor deconta facturile pentru PNDL.

„Sigur, luni. Se decontează facturile (pentru PNDL-n.red.) intrate în Ministerul Dezvoltării într-o ordină cronologică, dacă toate elementele pe care contractul le prevede sunt respectate. La PSD nu există o aplicare bazată pe alte elemente", a declarat Eugen Teodorovici.

Premierul Viorica Dăncilă a declarat, marţi, la emisiunea „Gândurile lui Cristoiu”, că Guvernul are un plan de măsuri, astfel încât până la finalul anului să se încadreze în deficitul bugetar. Referitor la rectificarea bugetară şi la banii acordaţi primarilor, premierul a susţinut că formula este aplicată şi că sunt cheltuieli de funcţionare pentru primăriile care nu mai au bani pentru funcţionare.