„Faţă de ceea ce a apărut în spaţiul public zilele trecute, pot să spun aşa, într-un singur cuvânt, că va fi o rectificare sperăm noi pozitivă, adică toate ministerele, cele care au planificate măsuri importante de investiţii şi nu numai, vor primi toate sumele necesare astfel încât până la finele acestui an să le şi aplice”, a spus Teodorovici.

Ministrul a negat informaţia potrivit căreia vor fi ministere care vor pierde sume. „Nu, nu. Vor fi ministere care vor avea bugetele, să spunem aşa, aşa /../ cum au fost planificate şi chiar vor fi anumite, să spun aşa, plusuri acolo unde au fost adăugate măsuri faţă de cele pe care cu toţii le cunoaştem. Ele vor fi anunţate în mod public odată cu momentul rectificării de doamna prim-ministru şi, ca o concluzie, sunt convins că va fi o rectificare pozitivă”, a spus ministrul.

Teodorovici a afirmat că vor primi bani şi autorităţile locale. „Da, categoric, vor primi. Fondurile pe care la început de an, să spunem, prin diferenţele acelea de formulă aplicată pentru echilibrarea bugetelor locale. Aşa cum am promis noi în programul de guvernare, ştiţi foarte bine, de la 1 ianuarie avem 100% impozitul pe venit pe care trebuie să-l alocăm la nivel local, aşa am promis şi chiar dacă Legea bugetului de stat pe acest an prevede din luna martie, să spunem aşa, inclusiv această alocare, nu, o să o dăm de la început de an, o să alocăm sumele necesare pentru funcţionarea până la final de an”.

Ministrul Finanţelor a dat asigurări că există bani pentru buget. „Sunt. Şi tot timpul noi am spus-o, dar, mai mult decât am spus-o, am şi aplicat ce am spus, în sensul că toate veniturile populaţiei au fost asigurate, adică atât salarii, cât şi pensii - cum spuneaţi puţin mai devereme - de la 1 septembrie creşterea punctului de pensie are prevăzut în buget, încă de la început de an, suma necesară şi pe mai departe aplicarea Legii pensiilor, care, spuneam eu cât mai multe ori, reprezintă o provocare, în special de anul viitor, atunci când în septembrie este un alt moment foarte important, vrem să prezentăm în mod public proiectul de buget pe anul 2020, veţi vedea acolo şi sumele aferente creşterii, să spunem aşa, sau aplicării, ceea ce înseamnă aplicarea Legii pensiilor. Deci, în septembrie, noi vrem să publicăm, pentru transparenţă şi pentru dezbatere publică, proiectul de buget pe 2020, ca să nu mai stăm pe final de an”.

În spaţiul public au apărut informaţii privind o rectificare bugetară negativă, în care ministerele Transporturilor, Educaţiei sau Sănătăţii vor pierde bani. În schimb serviciile de informaţii vor primi sume suplimentare, cu excepţia STS, care a solicitat o reducere a alocărilor bugetare. Ministerul Transporturilor ar urma să piardă cei mai mulţi bani, în jur de 3 miliarde de lei, în condiţiile în care în primul semestru a chetuit doar 30% din buget.

Reducerea de la Sănătate, de 2 miliarde de lei, este urmarea întârzierilor din aplicarea unui proiect finanţat din fonduri europene.

Conform celor anunţate anterior, rectificarea bugetară ari trebuit pusă deja în dezbatere publică şi ar fi trebuit aprobată la începutul acestei săptămâni în Guvern.