Bugetul de anul viitor depinde de moţiune, dar vă spun cu siguranţă, dacă moţiunea va trece, anul viitor nimeni nu va închide bugetul. În cazul în care câştigă opoziţia, aceşti netoţi ai zonei economice, bugetul nu se va închide”, a spus ministrul la evenimentul organziat de DC News.

Finanţarea nu este problemă, pe partea de investiţii fiind alocate 5% din PIB, adică 21 miliarde de euro, a adăugat Teodorovici. “Finanţarea este o problemă falsă, lipsa unei implementări pe partea de administraţie aduce probleme. Mentalitatea din acest sector trebuie schimbată”, a spus ministrul MFP.

Totodată, Teorodovici a anunţat că obiectivele pe care le are în vedere, pentru anul 2020, Ministerul Finanţelor Publice este creşterea ratingului de ţară la cel pe care îl are Ungaria astăzi, dar şi aderarea României la calitatea de membru al OECDE.

Cu privire la promovarea pieţei noastre de capital la statutul de Piaţă Emergentă, Teorovici a menţionat că aceasta reprezintă un pas înainte pentru economia României, un eveniment care poate fi echivalat cu aderarea ţării noastre la Uniunea Europeană.

Despre proiectul de lege care prevede pedeapsa cu închisoarea de la 1 la 6 ani pentru cei care nu virează la timp contribuţiile ce sunt reţinute din salarii, pensii şi asigurări sociale de sănătate propus de ministrul Finanţelor Publice, acesta a declarat: “Despre acest proiect mediul de afaceri ar fi cel mai interesat. Doriná mea ca senator era să aducem o protecţie asupra angajatului. Propunerea mea rămâne pentru creearea acelui plafon de 1 milion de euro, sub care orice companie care se va încadra sub această sumă în problema existenă şi o va plăti, nu va exista un prejudiciu penal”.

Teodorovici despre Daianu: Îşi depăşeşte atribuţiile de Preşedinte al Consiliului Fiscal

Eugen Teodorovoci, Ministrul Finanţelor spune că Daniel Daianu, Preşedintele Consiliului Fiscal, îşi depăşeşte atribuţiile, iar opoziţia doreşte tăieri masive de posturi şi aplicarea unor noi taxe.

Teodorovici şi Dăianu au avut un schimb de replici la o conferinţă pe tema investiţiilor organziată de DC News. "Mă miră declaraţia domniei sale, îşi depăşeşte atribuţiile de Preşedinte al Consiliului Fiscal. Acest consiliu are alte atribuţii, emit opinii atunci când se fac bugete, opinii de care noi ţinem cont dar suntem liber să avem şi noi opinia noastră. S-a văzut an de an, ce am spus noi a fost şi ceea ce a fost corect. Dar în timpul ăsta am o întrebare clară şi răspuns foarte clar. Da, asta doreşte opoziţia, tăieri masive, concedieri şi fel de fel de alte aplicări de taxe. Asta ştiu să facă", a declarat Teodorovici.

Ministrul a mai comentat despre eventuala schimbare a guvernului că măsurile propuse de opoziţie vizează nişte măsuri cu impact mare asupra bugetului, dar care sunt înaintate fără consultarea Consiliului Fiscal şi nu au o bază întemeiată. "Mă uit la ce propun ei ca şi măsuri. Dacă vă uitaţi la ce propuneau cei de la Partidul Naţional Liberal, fel de fel de măsuri care implicau un impact bugetar foarte mare, dar nu au spus deloc de unde vin acele surse de bani. Probabil că vor să taie, ca să compenseze ceea ce dânşii vor să aplice. Spuneau de reduceri. V-aţi uitat, e o nebunie de programe prin care vor ei să atragă electroratul, dar nu este corect pentru că eşti obligat şi legea 69/2010 spune foarte clar că un program de guvernare, atunci când el se concepe, este obligatoriu să ai un punct de vedere, fie al Guvernului, fie al Consiliului Fiscal, ca lumea să îneţeleagă ceea ce propui ca partid politic este şi sustenabil. Aşa promisiuni deşarte pot face toţi politicienii", a declarat Ministrul Finanţelor.