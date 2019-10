Potrivit proiectului votat în şedinţa CGMB de joi, echipamentele vor fi predate pe bază de proces verbal, încheiat între Serviciul de Ambulanţă Bucureşti şi Primăria Capitalei.

„Este vorba de uniformele noastre de echipamentele de protecţie pe care ni le-a cumpărat primăria, pentru că noi nu am avut buget. Vor fi şi echipamentele de iarnă şi cele de vară, bocanci, pantofi, tot ce trebuie pentru a corespunde cerinţelor impuse de legislaţia în vigoare. Noi nu am putut achiziţiona totul odată. În ultimii doi ani nu am mai făcut astfel de achiziţii, decât punctual, pentru persoanele noi angajate. Era vremea să schimbăm echipamentul, pentru că lesgislaţia asta prevede, schimbarea la doi ani a uniformelor”, a declarat, pentru MEDIAFAX, Alis Grasu, şefa Serviciului de Ambulanţă Bucureşti.

Potrivit sursei citate, este vorba de 800 de uniforme, pentru şoferi, asistenţi şi medici.

În luna august a anului 2018, Serviciul de Ambulanţă Bucureşti- Ilfov a solicitat Primarului General sprijinul pentru asigurarea de echipament individual de protecţie pentru personalul operativ angajat al SABIF (medici, asistenţi medicali, ambulanţieri).

Valoarea estimată a achiziţiei (conform SABIF) a fost de 1.796.800 lei fară TVA.