„Este într-adevăr este o dorinţă de a face o schimbare în zona de vamă şi anume scoaterea Vămii de sub ANAF şi punerea sub Ministerul de Finanţe, dar sub autoritatea Ministerului de Finanţe, adică o formă foarte slabă, în sensul de independenţă a structurii vamale. Vama trebuie să fie o structură independentă. Până în final de iunie o să prezentăm public actul normativ, ordonanţa şi hotărârea de guvern şi la final de iulie să fie deja baza legală adoptată”, a anunţat Eugen Teodorovici, miercuri, la Parlament .

Acesta a afirmat că acest demers ar trebui discutat în şedinţa CSAT, fiind un subiect de siguranţă naţională: „Trebuie să fie o discuţie în CSAT pentru că este un subiect foarte important, de siguranţă naţională aş putea spune, partea de vamă”.

Ministrul a adăugat că prin scoaterea din subordinea ANAF a Vămii, Guvernul „protejează piaţa şi economia internă”.



„Este proiectul de ordonanţă făcut. Săptămâna viitoare vom posta pe site actul normativ”, a conchis Teodorovici.