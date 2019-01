Ce-o sa va spun nu e de ordin mistic

Toate datele exista statistic

Romania, Noiembrie, 2016

Societate amortita cu durere la 14

Spiraleaza in jos vertiginos

Cu rezultat predictibil, dezastruos.

9% din intreaga populatie

Se semneaza cu degetul in orice situatie

70% din demograficul imbatranit

E semi-analfabet ca mai mult n-a trebuit

42% dintre tineri

Care merg la scoala de Luni pana Vineri

Si au varste intre 14 si 16 ani

Sunt analfabeti functionali.

Nu stiu sa scrie si sa citeasca corect

Totusi sistemu-i accepta direct

In lipsa de altceva, cineva ii ia

Deci, desi nepregatiti, sunt responsabili undeva

De aia se dau bani dupa cum se pofteste

Si romanul nu stie cat valoreaza ce munceste

Si uite-asa vanam rangul, institutia

Dar n-avem abilitati sa-ndeplinim functia

Toti vor succes, faima, sa reuseasca

Dar nici unul cu volumul sa-l depuna sa munceasca.

Stiu, statisticile sunt plictisitoare

Mai bine meme-uri, pisicute, seriale

Dar totusi, tu unde te incadrezi

Cand te uiti in jur, ce anume vezi?

Ca daca esti cu "partikip" sau "ami plake"

Si ai senzatia ca tu esti smecher si altii-s lache

Nu stiu cum sa-ti spun dar imi pare rau

Esti unul dintre cei ce ne trag inspre hau.

E rau, e bine, gandeste pentru tine!