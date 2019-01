Pe-o scara rulanta cand iti alegi treapta

Nu uita: se stationeaza pe dreapta!

Si-ar mai fi o faza la metrou care ma omoara

F***-va-n gura de marlani! Intai se coboara!

Femei, barbati, adolescenti, copii cu mame

N-ai cum sa treci prin ei, suntem oameni nu holograme.

Daca esti proprietar de caine sau de caini

Pune-ti si tu niste pungute pe maini

Ia cacatul de pe jos si arunca-l la gunoi

Tu ti-ai dori pe talpa sau sub geam vreun cacat sau doi?

Nu cred, oricat de mult te-ai preface

Nu-i face altuia ce tie nu-ti place.

La fel cu orice ai in mana si vrei sa arunci pe jos

Abtine-te! Cauta un cos. Te rog frumos.

Daca esti in trafic si te crezi buric

La modul tu esti important iar ceilalti sunt nimic

Si nu dai prioriate sau nu lasi oamenii sa treaca

Fie-n cer sau aici, iti doresc spor la judecata

Daca stai la coada, in fast-food-uri la mancare

Si sunt mai multe case si randuri de persoane

Alege randul unde stai si ramai la el

Degeaba stai in mijloc, se misca toti la fel.

Daca esti intr-un magazin cu vreo reducere mare

Fii civilizat, nu te calca in picioare

Oricum Black Friday-ul si alte zile de gen

Sunt un cacat mincinos si de fapt nu faci mare smen.

"Salut", "La Revedere!" "O zi buna" "Multumesc!"

Sunt cuvinte necesare pentru toti care muncesc

In toate domeniile cu "serviciu clienti"

Degeaba sunteti tristomani, acri sau stridenti

Daca viata e nasoala si-ti urasti job-ul

Clientul n-are nici o vina ca tu te simti ca robul.

Daca esti taximetrist si vrei sa-ti las restul

Incearca-n intai sa-l dai inapoi, as aprecia gestul.

Si daca inca esti pe verde dar intrebi "unde mergi?"

Cumva ceri sa-ti iei peste dinti, intelegi?

Te tot plangi ca-i pretul mic si tu vrei bani ca n-ai

De parca eu nu traiesc in Romania cu acelasi nivel de trai.

Si-ar mai fi multe d-astea de luat in serios

Dar eu ma opresc aici, comenteaza-le tu mai jos

Eu voiam sa spun de fapt ca lucrurile astea ne strica

Vezi tu, hotului de hot ii este frica

Avem senzatia ca noi suntem ok

Da' ceilalti sunt aiurea si ne e scarba de ei

D-aia ne tratam din start cu suparare

Si Romania e-ntr-o atmosfera apasatoare

Tot vrei sa fie bine, sau ca-n afara si speri

Dar tu la cate chestii de bun simt aderi?

Ce fel de om esti cand ramai tu cu tine?

O fi rau? O fi bine? Gandeste pentru tine!