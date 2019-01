Când creşteam eu

Şi se apropiau sărbătorile

Mă ridicăm de sub plapumă odată cu zorile.

Bucurie, veselie, pâine prăjită cu unt şi gem, o felie,

Apoi afară la omăt prin troiene şi vijelie.

Nu conta. Eram copiii noi

Ăia liberi să umble şi-n găşti de 52

Nu mai era o limită, eram noul tip de român

Relaxat, cu haine din afară, fără stăpân.

Săniuş, derdeluş, colindat, urat, strigat

Geci, mănuşi, bulgăreli, până la piele udat

Sorcove şi săbii din brad

Sanie pe deal, plimbat pe vad

La Siret, Dunăre sau la Cătuşa

Oameni de zăpadă, imenşi, cât uşa!

Reuniuni cu rudele îndepărtate

Răcituri, murături cafea la ibric cu lapte

Miros de sarmale şi cozonaci

Salată de boeuf, cornuleţe şi colaci

Ferestre deschise, vecini ieşiţi la ele

Ăia doi ce reparau mereu maşina ca să bea bere

Clopoţei grăbiţi, buhai, tunuri cu carbid

Versuri din melodii în engleză înţelese stupid

Eh? Mai ştiţi? Eh? Eh?

"Informăr, io no se gono me stori ia go bleam a richi bombonea"

Nu ştiu cine era "Ricky", nu era nici o bomboană...

Nici dracu nu ştie ce ziceam acolo

Ideea era că aveam contact cu restul lumii şi nu mai eram solo.

Vedeam şi noi ce este şi ce ar putea fi

Şi cum dacă învăţăm despre, am putea deveni

Oamenii de mâine, oamenii mai buni

Noii oameni ai unei noi naţiuni.

Ăia mari erau cu ţuică şi vin fiert

Mergeau la cinema sau pe la vreun concert

Mai vedeau o fată, îi mai duceau o floare

Îi promiteau şi că or să prăjească zăpadă pe soare

Poate, poate le-or pupa pe blues-uri sau vioare

Sau poate le-or ajunge chiar şi între... graţii!

Lumea parcă avea alt puls, alt sunet şi alte culori.

Acum e schimbată întru totul. Are alte valori.

Şi e normal să fie aşa

Doar că nu ştiu dacă asta

E direcţia dorită de noi cei de atunci

Care am ajuns între timp adulţi din simpli prunci.

Acum zurgălăii sunt fluiere şi vuvuzele

Portavoci şi pancarte îndreptate către stele

Rudele-s certate şi dezbinate

Se suspectează una pe alta c-ar fi manipulate

Tinerii sunt supăraţi pe bătrâni

Bătrânii sunt supăraţi pe tineri

Oamenii nu mai au voce, se îneacă în reţineri

Mulţi îşi urăsc viaţa de luni până vineri

Iar în weekend îşi plâng de milă că nimic nu merge bine

Şi nici bine nu au plâns că uite lunea, iară-şi vine.

Şi nu mai ştii cum s-o faci şi cum s-o dregi

Din cauza lui mustaţă cariată şi-ai lui cu ifose de regi.

Mă uit pe stradă, mulţi oameni privesc în jos

Bucuria apare greu, cuţitul se simte-n os

Şi nu ştiu unde ne ducem dar ştim sigur de unde venim

Şi nu cred că vrem înapoi, cred că vrem să prevenim.

Pentru că trăim un paradox cu noi în sine

Deşi nu e mai rău, parcă nici nu e mai bine.

Acum ni s-au schimbat hainele, tehnologia şi înţelegerea

Ştim când să muncim şi când să ne petrecem petrecerea

Înţelegem şahul vieţii, mutare cu mutare

Uneori avem multă dragoste-n noi, alteori nu-l suferim pe cutare

Competiţie, mize, supravieţuire, avansat

Frustrări, presiuni, nervi, protestat...

Totuşi sper să mai avem loc şi de dragoste şi calm

Eu nu sunt staroste şi ăsta nu-i un psalm

Dar sper să fim bine şi orice s-ar întâmpla

Să ne mai iubească ţara asta şi noi pe ea.

E rău? E bine?

Crăciun fericit!

Şi pentru ăia care mă iubesc pentru ce fac şi pentru ăia care mă iubesc mai puţin pentru ce fac!