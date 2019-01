Daca in 2017 ai realizat

Venituri independente peste un prag,

Mai exact, pe an, 22.800 de lei,

Adica pe luna, 1900, vrei, nu vrei,

Esti obligat sa completezi formularul 600.

Si in baza sumelor facute

Sa estimezi pentru ANAF,

Ca un fel de ghicitor in pilaf,

Cati bani crezi ca vei face

In anul ce abia a inceput. Ce-mi place!

Practic...

Toti oamenii ce se-ncadreaza in aceasta arie

Au termen pana pe 31 Ianuarie.

Altfel, in prima faza, o sa fie

Date amenzi, intre 500 si 1000

Apoi popriri pe cont si ce dracu mai fac ei.

Insumat, ai de dat 7890 lei.

Adica echivalentul contributiilor pe 12 salarii minime.

Asadar, daca ar fi sa tragem linie,

Si aia care fac mult peste,

Si aia care fac doar 10 lei peste,

platesc la fel. Ce chestie!

Sa platesti contributii sociale, pensii si sanatate, plafonate

La nivelul salariului minim, indiferent de veniturile realizate.

Iar daca in 2017 ai trecut pragul,

Iar in anul asta nu-ti mai iese planul

Si faci numai 10 lei din astfel de contracte

Si acest lucru se confirma in acte,

Cica ti-i dau ei inapoi, dar expertii zic ca nu s-ar baza,

Pe spusele lor si pe faptul ca-i vei recupera.

Cica poti plati in vreo 4 rate.

Da, datele astea-s adevarate.

Adica vreo 2000 (RON) pe masura ce trec lunile:

Trimestrial - 25 Martie, 25 Iunie

25 Septembrie, 25 Decembrie.

Cei care sunt sub acest prag

Nu-s obligati sa completeze acest act.

Dar nici nu mai au dreptul la asigurare medicala,

Daca vor asigurare, tre' sa dea o suma lunara.

190 de lei pe luna.

Indiferent daca-n luna aia iei sau nu vreun ban in mana.

Adica statul vinde acelasi produs

Unora cu o suma si altora cu alta suma

Si asta nu e nici o gluma!



Pentru cei cu contracte de proprietate intelectuala,

Actori, muzicieni, etc, situatia actuala

Arata in felul urmator:

Iata un mod de calcul care sper sa fie de ajutor:

Faceti totalul veniturilor in brut

A tuturor contractelor din 2017 pe care le-ati facut.

Din el scadeti cota forfetara 40%

Si comparati cu 22.800 suma care rezulta.

Daca e sub, nu trebuie sa completati nimic.

Dace e egal sau peste, aveti de platit.

Acum ca am lamurit cat de cat problema,

Cateva intrebari pentru PSD privind schema:

De ce sa nu mai retii la sursa si pui atatia oameni sa umble?

Daca cineva realizeaza acel 1900 (RON),

Minim, pe luna, de unde

Sa-ti dea tie sarje de cate 2000 de lei?

Oamenii care sunt la limita, ce facem cu ei?

De ce fortati oamenii sa plece din tara

Cu cate o idiotenie d-asta bizara

Bagandu-le mana in buzunar si in gat intr-o maniera barbara?

Banii astia...

Cat de prost tre' sa-i administrati

Si cat de mult a trebuit sa furati

Incat sa vina 2018 si sa ne anuntati

Ca practic tre' sa va platim niste contributii in avans

Tinuti in suspans, fara explicatii si proceduri clare,

Pe niste bani fictivi pe care fortati omul sa-i declare?

Asta e un fel de imprumut cu japca

Pentru ca nu mai aveti bani si v-ati furat si sapca

Si acum incercati inversunati

Sa astupati gauri din bugete pe care tor voi le dati.

Eu cred ca deja s-a auzit si pe luna

Ca undeva in Europa, exista prima tara gluma.

Se cheama Romania si e in forma de peşte

Sau buchet de flori si o tine intr-un cleste

Un carnat cu mustata cariata

Un carnat... care nu mai dispare odata!

Iar cetatenii cica dorm in bocanci

Si devin usor usor un fel de sclavi saltimbanci.

E rau? E bine?

Gandeste pentru tine!