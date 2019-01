E fascinant cum oamenii care nu stiu ce sa faca

Aleg sa taca!

Votam sau nu votam? Hai sa ne informam!

Cu date exacte! Sa punem mana pe o carte

Fara vorbe-n vant. Cate partide sunt?

Cine-i de dreapta, cine-i de stanga?

Cine fura cu sacul, cine fura cu punga?

Cine ce platforme si programe propune?

Ce partide stii, cati candidati, cate nume?

Ce fac acum? Ce-au facut in trecut?

Au ceafa lata si antecedente ori s-au zbatut?

Pentru comunitate, vreun petic de dreptate, integritate sau moralitate

Eh? Suna utopic sau chiar a cliseu?

O fi greu sa nu mai fim pe stomacul gol plini de tupeu?

Se poate oameni buni, informatia e putere

Ignoranta in general cauzeaza durere

Cunosc multi oameni, plini de deznadejde si ura

Care fac vanzare chioscului din cartier la bautura

Stau si filosofeaza in necunostinta de cauza

Dar cand ii intreb ceva concret: pauza!

Sictirit, dezinteresat si resemnat

Pai esti exact cum te vor astia de fapt

Nu mai inghiti nimanui propaganda

Baietii o joaca la modul tanda pe manda

Daca mintile inchise ar avea gurile la fel

Ar fi mare liniste in cartier

Lasa miturile cu procente mici si neprezentare

Asta e o lectie la referendumuri nu la parlamentare

Informeaza-te despre executiv, legislativ

Cine ce rol are in guvern ce brat e activ

Cine propune legi, cine le aproba

Cine le suceste si le ameteste si cine le abroga

Ca esti mare somitate, ca te simti Dumnezeu, ca esti simplu cetatean sau vreun rapper de-al meu

Nu conteaza! Pe toti ne afecteaza!

In loc sa stam si sa ne lamentam

Ar trebui sa stim sa decidem pe cine angajam

DA! Astia-s angajatii mei si ai tai

Si au devenit deosebit de lacomi si rai

Nu-i vrem pe aia vechi, nu-i vrem pe aia noi

Nu vrem nici noi sa ne punem numele pe foi? Pai?

Cum dracu sa vrei schimbare

Cu zero implicare si participare?

In timp ce multi nu mai vor sa mearga la vot

Aceeasi cativa fura cat pot.

Nu spun ca-i simplu si schimbarea vine peste noapte

Dar, in timp, interesul si vointa dau roade

Altfel stam in patratica noastra fiecare-n parte

Si viitorul Romaniei sta pe butuci cu rotile sparte

E rau? E bine? Gandeste pentru tine!