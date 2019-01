Ca-ti place, ca nu-ti place

Viata se intampla, n-ai ce-i face!

Poate te dezgusta sau poate te intriga

Poate nu-ti vorbeste subiectul sau poate te striga

Poate intelegi perfect, poate ti se pare infect

Poate nu intelegi deloc, poate-i de ars pe foc...

Frumusetea sta in ochiul privitorului

Iar succesul sta in ochiul viitorului

Si oricum n-a ramas in istorie vreodata

Vreo cineva cuminte fara viziune controversata

Astea-s limitele! Asa se imping! Deranjeaza si zgandaresc

Sidereaza, socheaza, genereaza si starnesc

Polemici, argumentari, cautari, intrebari

Si in final, raspunsuri, variante si chiar rezolvari.

Multe chestii la prim contact socheaza

Iar mai tarziu poate educa si lumineaza.

Sau poate nu. Pana la urma filtrezi tu.

Era o vreme cand puteai sa arzi pe rug

Daca spuneai ca pamantul este rotund

Si acu'

Exista multe lucruri pe lume care-s greu de digerat

De auzit, de privit si de acceptat

Fiecare cauta solutii la ce probleme vrea

Si cand mai e si apreciat inseamna ca lumea

Chiar a empatizat si a inteles problema

Iar cei ce au premiat au rezonat cu tema

E treaba fiecaruia ce si cat o sa-i placa

Si e treaba fiecaruia ce ar trebui sa faca

Ce nu inteleg eu e cum de nu e taxata

Atitudinea oamenilor ca tine, bai Danut, tata!

Aia nu-i critica, nu ca ai avea uneltele

E doar rautate, e aruncat cu pietrele.

Ai auzit de Michelangelo, da Vinci, Botticelli?

Si nu vorbesc de testoasa ninja sau vreun club gen Fratelli

Vezi ca si ei exprimau prin nuditate

Diverse chestii care atunci erau de actualitate

Unele foarte deranjante si controversate

Uite, nici mie nu mi-a placut vreodata munca ta

Oricine lua telecomanda si o butona

De la mine din familie si te nimerea

Spunea un "Of!" scurt si apoi schimba!

Eu reactionam mai rau...

Ma consumam...

Eram pusti razvratit, anti cocalar

Si nu-mi placea deloc tipul tau de circar

Tot timpul cand te vedeam eram furibund

Sa te invit si eu sa-ti bagi #$@$! In fund?

Pentru ca una e sa spui "Mi se pare oribil. Nu-mi place!"

Si alta e sa-i spui omului ce si unde sa-si bage.

Asta e marlanie! Specifica intr-o Romanie

In care oamenii ca tine sunt considerati valori

Iar eu nu inteleg cum intre pamant si nori

Inca exista cei de teapa ta la televizor

Cand ar trebui sa fiti luati de mult in vizor

La fel cum e si doamna aia plinuta, cantareata

Mare om si mare caracter in viata

Care cand oamenii mureau

La Colectiv, fumegand, pe asfalt

Ea a postat "Vorbeau de flacari si au primit ce au meritat! Ti hi! Chiar asta li s-a intamplat."

Eh...

Astea nu sunt comentarii pe subiect

Critici sau opinii publice

Sunt rautati gratuite spuse inconstient

De oameni cu IQ de purice.

Poate-i timpu' sa li se spuna si celor ca voi adevarul pur:

Voi n-aveti ce si unde sa va bagati pentru ca voi insiva sunteti un...!

E rau? E bine?

Gandeste pentru tine!