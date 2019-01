Ştiţi ce nu pot să înţeleg eu?

De ce tre' să fie mereu greu

Să-mi îndeplinesc datoria de cetăţean?

Taxe, impozite etc. an de an.

De ce e totul atât de ambiguu,

Neclar, întortocheat şi nesigur?

De ce nu ni se comunică exact

Ce, cum, când şi cu cine intru-n contact?

De ce trebuie mereu să mă simt ca un derbedeu

Ce a deranjat de pe veceu câte un ilustru funcţionar de ghişeu?

De ce se fac erori la taxe?

De ce trebuie să avem nelinişte în oase?

De ce nu se explică omului clar

Ce are de făcut anual şi lunar?

E ca şi cum vreţi să greşească,

Să-l aveţi la mână şi să se chinuiască,

Să se întrebe tot timpul "oare fac ce fac bine?"

Că... pe cine să întrebe, că nu există nimeni?

Numerele de consiliere sună mereu ocupat,

Asta-n cel mai bun caz când nu-i direct decuplat.

Nimeni nu are răbdare, bun simţ şi logică

Pentru a lămuri treburile fără o voce ironică.

Site-urile vă pică sau abia se încarcă,

Nu eşti sigur dacă operaţiunea a fost înregistrată,

Una scrie pe site şi alta e la ghişeu

Şi când le spui de asta-ţi răspund cu "Nu ştiu eu!"

Dacă nu ştii cum se face o operaţiune

Eşti tratat de sus cu jet puternic de micţiune,

Ca şi cum tu eşti singurul prost din România

Şi toţi ceilalţi ştiau de când s-au născut şmecheria.

Apoi, dacă întârzii, eşti direct tratat

Ca un criminal care a făcut rău intenţionat.

Amenzi, majorări, popriri de cont ameninţări,

În timp ce oameni că Mazăre-s lăsaţi să fugă-n alte ţări.

Pentru că, na, tu eşti un simplu cetăţean

Şi dacă n-ai dat statului la timp eşti delincvent viclean,

În timp ce băieţii ce fură miliarde, milioane

Sunt pur şi simplu nişte simple persoane

Ce n-au înţeles şi au prezumţie de nevinovăţie,

În timp ce tu eşti ghilotinat pentru 2 lei datoraţi pe hârtie.

De ce puneţi oamenilor beţe în roate intenţionat?

Oare pentru că vreţi să le fie frică de stat şi apărat?

Pentru ce plătim atâţia bani în toate direcţiile

Când funcţionarii-s la fel de utili ca la picior de lemn frecţiile?

Am ajuns într-un punct în care-şi bat joc pe faţă

Şi ne ţin agăţaţi într-un fir de aţă.

Nimic nu funcţionează, suntem forţaţi să greşim

Şi suntem trataţi de parcă suntem obligaţi să ştim.

Deşi niciodată nu suntem educaţi să fim

Cetăţeni cu spirit civic deplin.

Deci administraţia...

Încurajează evaziunea, te face să simţi presiunea,

Te lasă să-ţi rupi gâtul şi-apoi vine cu agresiunea.

Zici că suntem duşmani, nu că vrem să convieţuim împreună

Cetăţenii şi statul ar trebui să fie prieteni... ştiu, ce glumă bună!

E rău, e bine?

Gândeşte pentru tine!