Of, Of, Of!

Ce fel de om vrea graţieri şi amnistii?

Unul care se gândeşte la viitor şi copii?

Sau unul care a ajuns până aici şi are de plătit datorii?

Unul care se răsuceşte noaptea în pat,

În timp ce-şi rulează zeci de scenarii în cap,

Pentru cum poate să-şi slujească ţara

Pentru că vrea pe bune să protejeze comoara

Care e pământul ăsta, unde avem atâtea de făcut?

Sau un infractor ordinar, lacom şi abuziv. Sună cunoscut?

De ce ne prefacem că încă nu vedem tot

Când deja luăm pumni de la jandarmi în bot?

De ce ocolim adevărul? Ce sperăm să obţinem?

Suferim şi ignorăm, cât să o ţinem?

Nici nu mai e vorba de curaj, e datorie la greu

Nu vrea nimeni să-ntrebe şi să răspundă? Nu-i problemă, o fac eu:

De ce Poliţia Română este inutilă şi odioasă

Plină de cocalari cu burta şi ceafa groasă,

Sau tineri învăţăcei care nu schimbă nimic

Şi doar îşi aşteaptă rândul ca să fure şi ei un pic?

De ce se moare pe capete în spitale?

De ce ne îmbrâncim pe trepte de catedrale?

De ce nu e pic de dreptate şi infractorii se plimbă agale?

De ce e atâta jale?

De ce poţi vedea poliţişti pedofili

Acoperiţi de colegi analfabeţi şi ostili?

De ce-i greu de făcut dreptate pentru fete puse goale pe net

De către foşti iubiţi psihopaţi demni de carnet,

Copii de actuali membri de partid

Care se dau de partea noului rapid

Deşi sunt la fel de mizerabili

Ca ăia cu care spun că sunt incomparabili?

De ce la ghişee avem numai proşti şi proaste

Cu aroganţă în vene şi cu lenea în coaste?

De ce tinerii capabili se duc dracului

Şi odrasle de jepcari pescuiesc pe malul lacului?

De ce exista ruşini jenante şi extreme

Gen pensii de 4 lei şi genii mâncând din ghene?

De ce, când merg pe stradă, se uită aproape toţi în jos?

De ce visul copiilor de azi e să plece sau să fie "bo$$ dă bo$$"?

Pentru că sportul naţional e combinaţia şi închisul ochilor,

Laşitatea, pupatul moaştelor şi-ascultatul popilor.

De aia!

De aia Dragnea îşi bate joc de noi într-un mod sinistru

De aia o fiinţă ca Dăncilă este prim-ministru

De aia fac ce vor şi ne fură atât de pe faţă

Încât ţara asta a ajuns o glumă proastă în viaţă.

Ha! Ha!

Ştiu! Doare.

Soluţie?

Poate încă o revoluţie, poate mai multă evoluţie.

Ce e sigur? Că s-au împlinit 29 de ani de când

Au uruit şenile de tanc şi-au şuierat gloanţe-n vânt

Şi unii le-au prins în piept, stomac, mâini, picioare sau cap.

Să fi fost degeaba?