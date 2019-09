Dan Barna se vede în turul doi al prezidenţialelor cu Klaus Iohannis



Liderul USR Dan Barna a declarat, în cadrul emisiunii "Gândurile lui Cristoiu" că se vede în turul doi al alegerilor prezidenţiale cu actualul şef de stat Klaus Iohannis, deşi recunoaşte că încă mai are o problemă cu faptul că nu îl cunoaşte între electoratul.

Citiţi continuarea...

Dan Barna, despre candidatura lui Nicuşor Dan la alegerile locale: Nu s-a terminat competiţia, obiectivul e să avem un candidat unic al Opoziţiei la locale. Trebuie să aibă cele mai bune şanse din punct de vedere al electoratului.

Citiţi continuarea...

Dan Barna, despre prezenţa sa la televizor: Nu boicotez relaţia cu media, sunt multe canale care mă invită, altele nu o fac, e firesc.

Dan Barna, despre cel mai puternic contracandidat: Văd un tur doi între candidatul PNL, Klaus Iohannis şi candidatul USR PLUS, Dan Barna

Dan Barna: România are nevoie de un preşedinte full-time



Liderul USR Dan Barna a declarat la emisiunea "Gândurile lui Cristoiu" că România are nevoie de un preşedinte full-time şi de schimbarea mentalităţii. "Noi de doi ani şi jumătate am discutat doar de cum scapă Dragnea de puşcărie", a spus Barna.

Citiţi continuarea...

Dan Barna: Nu am nicio legătură cu niciun serviciu. Nu l-am văzut niciodată pe Coldea



Liderul USR Dan Barna a declarat, în cadrul emisiunii "Gândurile lui Cristoiu" că nu are nicio legătură cu vreun serviciu secret, iar poveştile cu securiştii sunt "baliverne". Liderul USR afirmă cu nu s-a întâlnit niciodată cu Florian Coldea, fostul prim-adjunct al SRI.

Citiţi continuarea...

Dan Barna, despre acordul de la Paris: Sunt două componente: oportunitate energetică şi problema climatică, care devine tot mai relevantă. Americanii mi-au zis că suntem incredibil de norocoşi cu resursele noastre. E doar o chestiune de good management.

Dan Barna, despre ce a discutat în SUA: Am transmis mesajul privind o mai mare prezenţă economică a SUA în România, nu doar în apărare, ci şi în zona de energie, rezervele de gaz, problema reactoarelor de la Cernavodă. Românii sunt pro-americani, dar aşteptarea noastră este ca şi SUA să aibă o prezenţă mai consistentă în România, pentru a consolida această legătură. Am discutat despre viitor, la ce mă aştept să se întâmple. O relaţie se construieşte în timp, sunt perfect conştient că voi reprezenta România din poziţia de preşedinte, e normal să mă implic.

Ion Cristoiu, despre vizita lui Dan Barna în SUA: Aţi fost acuzat că aţi mers la „Marele Licurici”...

Dan Barna: Am participat la forumul SIPA, unde participă toată elita de strategie şi militară a NATO. Miza pentru mine a fost una foarte simplă. M-am văzut şi cu românii din Diaspora. M-au întrebat „De ce vine Dan Barna?”. Erau obişnuiţi ca preşedintele să vină să vorbească doar cu şefii. Am avut o întâlnire la Washington, s-a întins pe 3 ore jumătate, mi-au zis ce şi-ar dori, cum se vede România de acolo. Nu a fost o vizită de „make a photo”. Viza Waiver îi preocupă foarte mult, mă preocupă, când voi fi preşedinte, să rezolv problema inexistenţei lobby-ului României în SUA. Avem o Diaspora care ne poate ajuta să facem lobby. Mi-au transmis: „Daţi-ne mesajul că suntem doriţi”.

Dan Barna, despre echipa pentru Cotroceni: Am o parte dintre consilieri în vedere, o altă parte, discut în această perioadă. Nu am nicio îndoială că în momentul în care voi ajunge preşedinte, echipa va fi una de elită. E preocuparea mea principală: cum reuşesc să conving oamenii buni să renunţe la confortul din mediul privat şi să vină alături de mine? Cum convingem mai mulţi oameni să vină în acest demers care poate să deblocheze, să pună România într-o lumină europeană?

Dan Barna, scenariul potrivit căruia nu intră în turul 2: E un scenariu care pentru mine nu există. Toată energia din USR şi PLUS vor genera rezultatul accederii mele în turul 2 şi voi deveni preşedintele României.

Dan Barna, despre PIB 6% pentru educaţie: Cea mai bună perioadă a fost în interbelic. La 1900, Spiru Haret face un buget cu 17% pentru educaţie, era un prestigiu să fii dascăl la acea vreme. Acei copii de la 1900, după război, la 1920, au făcut ca România să aibă oameni excelenţi. Şi atunci era corupţie, dar clasa medie calitativă, a contribuit la îmbunătăţirea educaţiei.

Dan Barna, despre campania electorală: Eu nu cred că discuţia e ce a greşit Iohannis sau Dăncilă. Discuţia în momentul de faţă e ce tip de Românie vrem în următorii cinci ani. Îndrăznim să privim mai departe? Acceptăm provocarea viitorului? E nevoie de mai multă schimbare? Asta aduc eu, Dan Barna, candidat la prezidenţiale.

Ion Cristoiu: Simţiţi rezistenţa? Nu sunteţi surprins că presa nu vă sprijină?

Dan Barna: Dacă ne uităm la fiecare jurnalist în parte, eu sunt totuşi optimist.

Barna anunţă că nu exclude susţinerea unui guvern de tranziţie în care să fie ALDE şi Pro Romania



Liderul USR Dan Barna a declarat la emisiunea "Gândurile lui Cristoiu" că formaţiunea pe care o conduce ar putea accepta susţinerea unui guvern de tranziţie, chiar dacă în el ar fi ALDE şi Pro Romania, condiţia fiind totuşi aceea de respectare a condiţiilor de integritate USR.

Citiţi continuarea...

Ion Cristoiu: Vedeţi schimbarea în raport cu PSD sau în raport cu cei 30 de ani?

Dan Barna: E o schimbare despre raportarea noastră la stat, vrem un altfel de abordare a viitorului. Mă omoară mesajul că în România nu se poate face nimic. Am vizitat fabrici care sunt la acelaşi nivel cu cele ale unor mari antreprenori din lume.

Ion Cristoiu: Spuneţi nevoia de schimbare. De ce nu e sloganul dvs? Cum vedeţi dvs schimbarea?

Dan Barna: Sloganul meu e „Fericiţi în România”. Consider că 30 de ani ne-am obişnuit să cerem puţin sau aproape nimic. Schimbarea prin două criterii: meritocraţie, oameni competenţi. Să facem autostrăzile despre care vorbim. Pur şi simplu angajezi din Europa nişte profesionişti, îi angajezi, le dai buget, niciun guvern nu-şi aduce „tovarăşii”...

Dan Barna, despre procentul la alegeri: Încă aştept să văd cum va evolua campania, va fi un procent suficient pentru a ajunge în turul doi, pentru a câştiga funcţia de preşedinte al României.

Dan Barna: Facem apel ca cei din Opoziţie să voteze la vedere la moţiune



Liderul USR Dan Barna a declarat la "Gândurile lui Cristoiu" că nimic nu este sigur legat de şansele moţiunii de cenzură, chiar dacă ar exista deja numărul necesar de voturi, motiv pentru care recomandă celor din Opoziţie să voteze la vedere.

Citiţi continuarea...

Dan Barna, despre ce-l recomandă pentru funcţia de preşedinte: Colegii m-au ales ca să candidez la preşedinţia României, avem nevoie de un preşedinte full-time.

Dan Barna: În momentul de faţă, societatea românească a atins un nivel de maturitate care permite, pentru prima dată după 30 de ani ca societatea civilă a decis să se implice şi politic. Această componentă activă a început să aibă o voce consistentă. La 30 de ani s-a născut un partid fără legătură cu vechea clasă politică. Aceşti oameni au reuşit să fie egali cu PSD la europarlamentare. Avem oportunitatea ca ţară să schimbă ce nu merge de 30 de ani.

Ion Cristoiu: Uneori, faceţi afirmaţii extraordinare, dar apoi reveniţi asupra lor. În cazul în care cade guvernul şi se formează guvernul şi din el fac parte oameni ai Pro România, ALDE, vreţi să respecte condiţiile de integritate ale USR?

Dan Barna: USR a fost consecvent, de aceea repet, alegerile anticipate sunt soluţia corectă. Moţiunea de cenzură inabilitează guvernul să mai emită ordonanţe, va administra doar treburile curente.

Ion Cristoiu: Pot să formulez o ştire? Domnul Dan Barna susţine că ar fi de acord să sprijine un guvern cu ALDE, PNL şi ProRomânia, dacă respectă condiţiile

Dan Barna: Susţinem orice guvern non-PSD, care îşi asumă condiţiile. E un element privind condiţiile de integritate a USR. Oamenii acestor partide trebuie să fie cu integritate ireproşabilă. Nu putem guverna alături de cei care au fost alături de Liviu Dragnea.

Ion Cristoiu: Nu sunt USR-ist, sunteţi interesant, mă preocupă. Chestiunea noului guvern depinde acum de USR. În aceste condiţii poziţia dvs este vitală.

Dan Barna: Ideea că am susţine orice guvern în orice condiţii nu e pe masă. Chiar dacă este PNL. În cele din urmă, Parlamentul are rolul să legifereze, să acţioneze într-o moţiune de cenzură pentru beneficiul cetăţenilor. Mesajul e acelaşi: Nu guvernăm pentru noi înşine. Guvernarea PSD trebuie să plece, face rău României. Avem obiective foarte clare, vedem o guvernare de tranziţie pentru anticipate.

Ion Cristoiu: E interesant că vă puteţi eschiva de la răspuns, eu spun că moţiunea trece. După 26 mai spuneaţi pentru Adevărul că veţi sprijini guvernul dacă respect anumite condiţii.

Dan Barna: Primari în două tururi, iniţiativa „Fără penali în funcţii publice”, OUG 114, Legile Justiţiei, sunt condiţiile noastre.

Ion Cristoiu: Care este poziţia PNL-ului?

Dan Barna: Discuţiile vor avea consistenţă în momentul în care moţiunea trece.

Dan Barna, despre anticipate: Februarie-martie, un termen foarte realist pentru alegeri anticipate/

Dan Barna, despre moţiunea de cenzură: E poziţia pe care am avut-o de an şi jumătate, acest guvern nu mai are legitimitate să conducă România. În cazul nostru nu este nicio îndoială. Fac apel la celelalte partide din Opoziţie să voteze la vedere pentru a fi niciun dubiu, pentru că PSD e izolat, nu mai are majoritate. Am avut discuţii cu cei de la PNL. Sper ca moţiunea să treacă, nu am fost niciodată atât de aproape, nu vreau să transmit mesajul că e un „done deal”.

Ştirea iniţială. Moderator: Monica Mihai/ Invitat: analistul politic Ion Cristoiu

Temele abordate duminică, de la ora 19.00 vor fi:

Care este proiectul propus de Dan Barna pentru Romănia? Cum va vota USR- PLUS la moţiunea de cenzură? Intră alianţa la guvernare? Ajunge Dan Barna în turul al doilea? Cum explică Dan Barna semnăturile cu probleme din lista depusă la BEC? Care sunt adeversarii de care se teme cel mai mult? De ce a intrat în cursa prezidenţială? Ce il recomanda?