Ion Cristoiu a explicat că un alt preşedinte în afara Vioricăi Dăncilă ar putea revendica funcţia de premier sau se va crea o dublă comandă, cum s-a întâmplat în mandatul lui Liviu Dragnea . “Dacă ajunge altcineva preşedinte şi vrea ea să fie premier, Ecaterina Andronescu de exemplu, deci avem două situaţii, se mulţumeşte cu funcţia de preşedinte şi atunci avem iar dubla comandă pentru că va avea şi ea, ca şi Dragnea, camarila ei şi va vrea să impună punctul de vedere sau se va ajunge la situaţia că ea vrea să fie premier, spre deosebire de Dragnea poate, că nu e penală. Ca să devină premier trebuie ca 1.- partidul să depună moţiune de cenzură împotriva propriului premier, sau să demisioneze Viorica Dăncilă”, a susţinut jurnalistul.

Acesta a afirmat că numărul mare de candidaţi dă bine la imaginea partidului, altfel, un candidat unic ar fi fost “ o reluare a afacerilor lui Dragnea”. Totuşi, analistul politic a remarcat că niciun candidat nu şi-a prezentat programul cu care intră în congres.

“Întorcându-ne la concurenţa la şefie, nu e un semn bun al revigorării partidului, deoarece cel puţin eu, dar bănuiesc că şi dumneavoastră, aţi auzit până acum cei care candidează zicând ceva? Nu, nu mimează democraţia, este expresia mortăciunii partidului (...)”, a susţinut Ion Cristoiu.

În opinia sa, o direcţie în care ar trebui să meargă partidul ar fi reînvierea mândriei de a fi pesedist. “PSD e într-un moment de răscruce, adică poate să o ia în jos sau poate să o ia în sus, este un moment de răscruce ca partid. El ar trebui să promoveze sau să reabiliteze mândria de a fi PSD-ist, adică există la ora actuală, a fi PSD-ist, dacă aţi observat, e considerat ca fiind, aşa, ceva groaznic, o ruşine”, a afirmat jurnalistul.

De asemenea, Ion Cristoiu a susţinut ideea ca aripile existente în partid să fie recunoscute statutar şi a subliniat necesitatea ca viitoarea echipă de la conducerea PSD să conţină nume neimplicate în scandaluri sau legate de baronii locali.

“În legătură cu echipa, eu cred că un moment foarte important îl va constitui oamenii din echipă, adică dacă sunt baroni iar s-a terminat, părerea mea că ar trebui să fie pe lângă Viorica Dăncilă, ea nu e baroneasă, să fie totuşi nume mai puţin implicate în scandaluri şi mai puţin recunoscute ca baroni locali”, a spus jurnalistul.

Cât priveşte tensiunile din PNL şi ratarea şefiei organizaţiei Bucureşti de Rareş Bogdan, Ion Cristoiu a dezvăluit că preşedintele Iohannis nu ar fi străin de ele. “Circulă şi zvonul că de fapt totul a pornit de la Klaus Iohannis, e greu de presupus că Orban îşi permitea această ofensă adusă lui Rareş Bogdan fără aprobarea Cotroceniului. Pot să fie două explicaţii: una că Klaus Iohannis s-a închinat sau s-a înclinat în faţa deciziei partidului, dar există şi zvonul, şi îl iau în serios, că de fapt Rareş Bogdan cu Klaus Iohannis s-a certat”, a spus analistul politic.

Ion Cristoiu a adăugat că există şi zvonul că Iohannis ar putea fi propus preşedinte al Consiliului European, iar în acest caz şeful statului nu ar mai fi interesat de PNL.

“Dacă rămâne Iohannis, este preşedintele în exerciţiu şi el zdrobeşte toată dreapta. (...) Doi, dacă Klaus Iohannis pleacă, în acel moment vom avea clar că la dreapta... o întrecere cine să fie candidatul dreptei şi cine e mai candidat al dreptei, deci e clar că indiferent pe cine ar pune PNL va fi pe acelaşi plan de egalitate cu candidatul USR”, a explicat jurnalistul ce se va întâmpla în cursa prezidenţială dacă Iohannis va pleca sau nu la Bruxelles.

Redăm interviul integral:

Monica Mihai: Bun găsit la o nouă ediţie a emisiunii „Gândurile lui Cristoiu” , alături de mine analistul şi jurnalistul Ion Cristoiu, bine aţi venit domnule Cristoiu.

Ion Cristoiu: Bine v-am găsit, acum am devenit şi analist, deci este un atribut în plus, sunt şi analist. Dacă mai facem emisiuni împreună cred că devin şi scriitor şi filozof, că văd că e la modă acum, filozoful Ion Cristoiu.

Monica Mihai: Am să mă gândesc la propunerea dumneavoastră, am avut în această săptămână mai multe teme importante, una dintre ele care este mult aşteptatul eveniment al PSD, congresul PSD care va avea loc în acest weekend. Mai avem 6 luni până la alegerile prezidenţiale, trebuie să vedem cine s-a înscris până în acest moment în cursa pentru alegerile prezidenţiale din acest an, scandal şi tensiuni la vârful PNL, care este miza urmează să dezbatem în ediţia de astăzi, mult şi controversatul caz al fetiţei Sorina care trebuia să fie adoptată de o familie de români stabilită în America, avem nişte moment hazlii pe care le vom discuta în emisiune, editorialul săptămânii şi top 5 politicieni ai săptămânii, rubricile noastre obişnuite. Haideţi să începem cu poate cel mai important şi aşteptat moment al săptămânii congresul PSD, un congres la care ar trebui cei din partid să îşi aleagă conducerea, după ce Liviu Dragnea a ajuns la puşcărie, s-au înscris mai multe persoane pentru şefia PSD, dar şi pentru funcţia de preşedinte executiv şi pentru cel de secretar general. Toate aceste nume, toate aceste persoane din PSD care s-au înscris au apărut relativ pe ultima sută de metri, până acum două săptămâni se vehicula că ar fi în cursă doar Viorica Dăncilă pentru şefia partidului, ce s-a schimbat? Sau de unde acest suflu de candidaţi?

Un singur candidat părea un fel de reluare a afacerilor cu Dragnea

Ion Cristoiu: Nu ştiu dacă cei care au apărut sunt urmarea unei comedii a democraţiei, dar, din punct de vedere al imaginii, dă bine deoarece un singur candidat părea un fel de reluare a afacerilor cu Dragnea unde la congres tot extraordinar din martie 2018, bine Dragnea nici măcar nu a mai fost ales, trebuie precizat că va avea loc o modificare de statut, preşedintele era ales în stil Ceauşescu, adică erau alese persoane care nu sunt membrii de partid, acum se va modifica statutul în primă parte a şedinţei şi apoi se va trece la vot. Aşa cum am scris, eu am primit invitaţie(...) nu PSD dar nici alte partide...

Monica Mihai: Cine v-a invitat?

Ion Cristoiu: Din conducerea PSD, am primit o invitaţie, mă duc pentru că e aşa cum am scris, e un congres, cel puţin pentru mine, foarte important care depăşeşte aceste alegeri, este foarte important deoarece aşa cum am scris şi cum am mai spus PSD e într-un moment de răscruce, adică poate să o ia în jos sau poate să o ia în sus, este un moment de răscruce ca partid.

Monica Mihai: Ce ar trebui să facă ca să nu o ia în jos?

Ion Cristoiu: El ar trebui să promoveze sau să reabiliteze mândria de a fi PSD-ist, adică există la ora actuală, a fi PSD-ist dacă aţi observat e considerat ca fiind aşa ceva groaznic, o ruşine, partidul are militanţi...

Monica Mihai: Care nu au recunoscut în sondaje că au votat cu PSD la alegeri.

Ion Cristoiu: Da, cum am arătat eu este înfiorător că un sondaj post-electoral au răspuns numai 4,7% că au votat cu PSD. PSD în aceşti 2 ani au făcut principala greşeală pe care o face, a făcut-o şi FSN, adică s-a ocupat numai de burta oamenilor şi nu s-a ocupat de minte, adică nu a reuşit deloc să creeze, dacă facem o raportare ca USR, acel militantism, acea să promoveze acei sau nu, să aibă oameni care să creadă în...

Monica Mihai: Cu adevărat în PSD.

Ion Cristoiu: În partid, să se ducă, contracareze #rezist din proprie iniţiativă, nu puşi. A fost un partid la guvernare şi care la un moment dat a uitat că mai e şi partid, că are şi viaţă de partid şi atunci are o mare problemă, chiar dacă el e acum la guvernare, poate să o ia în jos de tot.

Concurenţa la şefie nu e un semn bun al revigorării partidului, este expresia mortăciunii partidului

Monica Mihai: Avem 6 candidaţi pentru şefia PSD, avem 4 candidaţi pentru funcţia de preşedinte executiv şi aproximativ 5 dacă nu mă înşel pentru cea de secretar general.

Ion Cristoiu: Da, întorcându-ne la concurenţa la şefie, nu e un semn bun al revigorării partidului, deoarece cel puţin eu, dar bănuiesc că şi dumneavoastră, aţi auzit până acum cei care candidează zicând ceva?

Monica Mihai: Credeţi că mimează democraţia în partid?

Ion Cristoiu: Nu, nu mimează, este expresia mortăciunii partidului, eu care candidez normal era ca aceste candidaturi să se anunţe mai devreme şi să se dea posibilitatea sau unei dezbateri, unei confruntări, adică să vină Şerban Nicolae...

Monica Mihai: Sau Ecaterina Andronescu care este veteran în partid.

Ion Cristoiu: Da, dar nu că veteran, ea s-a înscris, parcă s-ar fi înscris să cumpere seminţe sau la coadă la lapte pe vremuri. Păi normal nu era... în momentul în care eu mă înscriu şi vreau să ajung preşedinte şi concurez cu Viorica Dăncilă atunci eu trebuie să am o platformă că altfel nu văd de ce m-am înscris. Nici unul din ei nu i-am văzut până acum zicând...

Monica Mihai: Păi şi ce vă face să credeţi asta? Că, de fapt, nu sunt reali aceşti concurenţi?

Ion Cristoiu: Mă face să cred că ei încă merg în jos, că nu au descoperit, că nu au descoperit să spunem viaţa de partid, credinţa de partid, este aceeaşi obiecţie pe care am avut-o şi la pucişti, adică eu nu au venit că o aripă a partidului, eu aş constitui ca primul semn, dacă aş fi consilierul PSD, primul semn de schimbare la faţa partidului, aş recunoaşte statutar aripile.

Monica Mihai: Ecaterina Andronescu este una dintre cei care...

Ion Cristoiu: Ea nu... , deci partidele socialiste, cel puţin cel din Franţa, are oficial aripă, de ultra stânga, de centru şi de dreapta normal ar...

Monica Mihai: Şi asta lipseşte în PSD.

Ion Cristoiu: Da, şi cu atât mai grav este cu cât PSD este singurul partid de stânga, un asemenea partid ar trebui ca o serie de decizii sau problemele partidului să fie subiect, temă de confruntare între diferitele aripi, ale partidului de ultra stângă să spună - nu suntem de acord cu- de exemplu hai să luăm o controversă, desemnarea pentru un nou mandat pentru Mugur Isărescu, da? dacă aţi observat cei care contestă din interiorul partidului nu contestă cu argumente nu ştiu, ideologice, adică de ce nu...

Monica Mihai: Ci de ordin personal mai degrabă.

Ion Cristoiu: Da, adică dacă aveam aripi, aripa de ultra stângă ar fi spus, domne noi nu vrem pentru că el e reprezentantul băncilor străine, a multinaţionalelor, la ora actuală în partid dacă aţi observat nu avem tocmai pentru că e un partid foarte mare, mai degrabă am în partea aialaltă la dreapta controverse.

Monica Mihai: Mai degrabă ceva în genul cum e în UDMR în momentul de faţă?

Ion Cristoiu: Nu, cam cum este opoziţia... dacă s-ar uni USR cu PNL. Deci dacă ar fi un partid, am avea USR aripa civică a partidului şi PNL... ori din acest punct de vedere nu, nici UDMR nu are, partidele socialiste cel din Franţa, adică aripă recunoscută statutar, cei din partid care nu fac parte din partid, dar care îşi spun punctul de vedere şi atunci noi ştim că ei nu sunt de acord cu anumite decizie din perspectiva lor şi s-a dezvoltat, dar ei deja s-a ratat că mai sunt cât, 2 zile? S-a ratat acest moment de... acest congres nu trebuia să se concentreze numai pe alegeri, el trebuia, chiar candidaţii trebuiau să vină, nici Viorica Dăncilă nu a venit până acum, ea a venit până acum cu programul?

Monica Mihai: Dar ştiţi ce nu regăsesc eu pe listele pentru candidaţii anumite nume grele din PSD, dumneavoastră cum vedeţi? Nu vi se pare interesant faptul că lipseşte poate Paul Stănescu sau Marian Oprişan?

Ion Cristoiu: Nu, să ne întoarcem şi să facem observaţia că nici Viorica Dăncilă care e candidatul principal nu şi-a prezentat până acum programul. Ce vrea ea de la partidul ăsta, în afară de faptul...

Monica Mihai: Credeţi că nici intern nu şi l-a prezentat?

Ion Cristoiu: Nu, dar trebuia să ni-l prezinte, păi nu nici intern, normal era ea să faciliteze posibilitatea ca fiecare candidat să trimită o scrisoare în care...

Monica Mihai: Dar în PSD nu există acest obicei, ştim foarte bine că...

Ion Cristoiu: Păi eu de ce am zis că sunt consilierul lor pe gratis, adică dacă vrei să reînvigorezi partidul poţi...

Monica Mihai: Poţi trimite o scrisoare.

Ion Cristoiu: Nu, dai drumul la dezbatere şi dezbaterea, concurenţa nu poate fi decât politico-ideologică ori, ne-am dat seama că de faptul că până acum mâine şi poimâine, noi nu avem, de ce candidează Viorica Dăncilă? Bun, am înţeles vrea să fie preşedinte, dar în momentul în care candidezi la o funcţie trebuie să vi cu un program „vreau să candidez pentru că...”, dar nu îl prezinte mie numai în congres pentru că la congres nu vir fi toţi PSD-iştii şi nici opinia publică, aşa era foarte frumos. Se ducea sau aranja la o televiziune de ştiri ca toţi ăştia să spună ceva, dar trimitea o scrisoare fiecare din ei, o scrisoare publică către membrii de partid unde: „domne vreau să candidez...” Şerban Nicolae „vreau să candidez deoarece unu eu cred că PSD... eu cred că PSD, ajung... fac din PSD” ori nu este această dezbatere.

Candidaţii sunt atât de puţini autentici, mi s-a părut că ei cred că s-au înscris, aşa, la plesneală

Monica Mihai: Cu ce credeţi că va rămâne PSD după acest congres?

Ion Cristoiu: Şi acum să mă întorc să nu uit întrebarea, de ce s-au înscris aşa de puţini? Pentru că ...

Monica Mihai: Sunt puţini din punctul dumneavoastră de vedere?

Ion Cristoiu: Sunt puţini, adică sunt atât de puţini autentici, mi s-a părut că ei cred că s-au înscris aşa la plezneală, vă spun de ce: 1. – partidul are o foarte mare problemă acuma, dacă e ales altcineva decât Viorica Dăncilă o luăm de la capăt.

Monica Mihai: Mai rămâne Viorica Dăncilă premier dacă e ales altcineva?

Ion Cristoiu: Păi şi cum să schimbe, ca să o schimbe trebuie să ajungă la mâna preşedintelui, nu. Marea problemă a guvernării anterioare a constat în faptul că preşedintele partidului nu a putut să fie premier, tradiţia post-decembristă la toate partidele este că premierul este şi preşedinte şi atunci imaginaţi-vă că acum ar ieşi altcineva decât Viorica Dăncilă, da? Viorica Dăncilă nu poate să ... ăla nu poate să devină premier ca să devină premier, Viorica Dăncilă trebuie să demisioneze şi ajunge la ... în acel moment PSD poate să îşi ia adio de la guvernare.

Monica Mihai: Şi atunci oarecum Viorica Dăncilă are nevoie să fie reconfirmată...

Ion Cristoiu: Acum ne dăm seama, dacă ajunge altcineva preşedinte şi vrea ea să fie premier, Ecaterina Andronescu de exemplu, deci avem două situaţii, iar se mulţumeşte cu funcţia de preşedinte şi atunci avem iar dubla comandă pentru că ea va avea şi ea ca şi Dragnea camarila ei şi va vrea să impună punctul de vedere sau va ajunge la situaţia că ea vrea să fie premier, spre deosebire de Dragnea poate că nu e penală. Ca să devină premier trebuie ca 1.- partidul să depună moţiune de cenzură împotriva propriului premier, sau să demisioneze Viorica Dăncilă. În momentul în care a demisionat Viorica Dăncilă, opoziţia a realizat ceea e nu a realizat la moţiunea de cenzură, deci din punctul acesta de vedere trebuie să fii absolut iresponsabil să nu votezi pe Viorica Dăncilă, cel puţin acum, acum cât partidul trebuie să iasă din această menghină pe care o reprezintă...

Monica Mihai: Şi să îşi aleagă candidatul pentru prezidenţiale la congresul viitor.

În echipă să fie totuşi nume mai puţin implicate în scandaluri şi mai puţin recunoscute ca baroni locali

Ion Cristoiu: Da, ajungem şi la prezidenţiale. În legătură cu echipa, eu cred că un moment foarte important îl va constitui oamenii din echipă, adică dacă sunt baroni iar s-a terminat, părerea mea că ar trebui să fie pe lângă Viorica Dăncilă, ea nu e baroneasă, să fie totuşi nume mai puţin implicate în scandaluri şi mai puţin recunoscute ca baroni locali. Să nu uităm un lucru, că totuşi în momentul în care Viorica Dăncilă devine preşedinte plin, greul va fi pe preşedintele executiv, pentru că ea nu poate să fie şi premier şi preşedinte, trebuie să fie un foarte bun...

Monica Mihai: Să aibă echipă foarte bună cu preşedintele executiv.

Ion Cristoiu: Cu care să e înţeleagă, că dacă îi vine Codrin Ştefănescu care e a lui Dragnea, partidul...

Monica Mihai: Codrin Ştefănescu, dacă nu mă înşel, a aplicat pentru funcţia de secretar general al partidului.

Ion Cristoiu: Da, eu nu cred, cunoscând foarte bine acest partid nu cred că vor risca acum mişcări bruşte, de fapt o să transmit la Mediafax, de aia mă şi duc la congres, am fost de exemplu, e foarte important să de duci la faţa locului...

Monica Mihai: Să simţi atmosfera, să vezi oamenii, să stai de vorbă cu ei.

Ion Cristoiu: Lăsând la o parte faptul că am fost la congresul de ruperea a frontului, am fost la toate. De exemplu la un congres istoric la care am fost, am fost congresul la care a câştigat Geoană pe neaşteptate în raport cu Ion Iliescu şi Năstase, nu o să uit, cred că eram în direct la o televiziune şi când a ieşit Geoană, în primul rând că am fost, am asistat la cele două... deci pentru mine este şi va fi şi acum, testul este reacţia sălii la cuvântare, deci vă pot spune după cuvântarea, bănuiesc că o să vorbească Viorica Dăncilă.

Monica Mihai: Cine iese preşedinte al partidului.

Ion Cristoiu: Da, adică voi vedea, deci acolo a fost o chestie extraordinară, când a vorbit Iliescu a fost sala rece, foarte interesant şi când a vorbit Geoană... nu ştiu poate erau din ăia urători prin sală, dar tensiunea şi nu o să uit că eram în direct când s-a terminat partea cu Geoană, a ieşit şi am spus în direct Mircea Geoană va fi preşedinte, cum a zis că era o reporteriţă. Deci este foarte important să văd şi temperatura sălii, dar să văd şi dacă partidul ăsta mai are şanse sau nu...

Monica Mihai: Dacă mai are suflu democratic sau nu.

Ion Cristoiu: Nu, dacă mai are şanse să o ia în sus.

Klaus Iohannis e pe primul loc în sondaje, dar după părerea mea este un loc fals

Monica Mihai: În acest an au loc alegerile prezidenţiale, mai sunt luni până ar trebui românii să meargă la urne să voteze şi să îşi aleagă şeful statului de data aceasta, nu avem încă nişte candidaţi oficiali. Îl avem pe Klaus Iohannis care şi-a manifestat intenţia, în rest există doar supoziţii, doar bănuieli, cine ar putea să fie, dacă vor fi din rândul partidelor sau dacă ar fi oameni aduşi din afară. Haideţi să vedem care ar putea să fie candidaţii pentru preşedinţia României?

Ion Cristoiu: Într-adevăr avem o situaţie, eu nu cred... sigur Klaus Iohannis în toate sondajele, inclusiv şi ale PSD şi interne pe care le fac partidele, e pe primul loc dar după părerea mea este un loc fals, deoarece...

Monica Mihai: E singurul candidat.

Ion Cristoiu: Păi da, el este singurul candidat, este foarte important, toţi ceilalţi sunt „ ce ar fi dacă”, în momentul în care se vor înscrie oficial, adică vor anunţa nu în campanie, oficial că sunt candidaţii unei formaţiuni, lucrurile se vor schimba. Deocamdată noi ştim sigur, singurul care candidează care e sigur, este Iohannis. El are un mare avantaj este în sondaje acuma, pentru că dacă aţi observat sondajele pun e de la ăla, sondorii pun pe Dan Barna, pe Ion Popescu, pe Gică de la sculărie cum le trece prin cap, ori ăia nu sunt, adică nu sunt identificaţi de electorat ca fiind candidaţi.

Monica Mihai: Doar ca nişte presupuneri...

Ion Cristoiu: Da, aşa cu presupuneri „ce ar fi dacă, nu ştiu, apostolul Pavel ar candida?”.

Monica Mihai: Haideţi să vedem, deci avem din partea PNL destul de clar preşedintele Klaus Iohannis care şi-a manifestat deja intenţia de a candida pentru un al doilea mandat, din partea PSD, după părerea dumneavoastră din ce aţi discutat din ce aţi analizat şi din experienţa pe care o aveţi, cine credeţi că va fi candidatul la prezidenţiale?

Ion Cristoiu: Nu putem discuta despre prezidenţiale fără un dar, care este situaţia lui Klaus Iohannis. Dacă se confirmă zvonurile, informaţiile şi iată o să se confirme în scurt timp sau o să se infirme, că va merge la preşedinţia Consiliului European în locul lui Tusk, acolo va fi clar un loc pentru est, această funcţie care este decorativă e pentru est, Polonia nu mai are cum că a avut loc şi nu cred că următoarea ţară din est care ar trebui să candideze la funcţia asta este România, deci în momentul în care noi trebuie să discutăm în totdeauna două ipoteze până când...

Dacă Iohannis merge la Consiliul European, în acel moment candidatul PSD, indiferent cine ar fi el, are şansa numărul unu. Dacă pleacă, dreapta ia o lovitură straşnică

Monica Mihai: Până când nu se confirmă una sau se infirmă alta...

Ion Cristoiu: Probabil că în maximum o lună ştim. În momentul în care se vor face jocurile la nivel de Comisie Europeană probabil că se şi stabileşte, chiar dacă el nu va fi, ştim sigur că nu mai are cum să candideze sau chiar dacă va candida că va pleca. Deci să luăm prima ipoteză, ipoteza este că Klaus Iohannis merge. În acel moment candidatul PSD, indiferent cine ar fi el, are şansa numărul unu. Dacă pleacă Iohannis. Din mai multe motive: unu, Klaus Iohannis este identificat candidat al dreptei, dreapta ia o lovitură straşnică plecând el.

Monica Mihai: Nu s-ar unii toată dreapta în spatele altui candidat propus de PNL? În asociaţie poate cu USR-PLUS?

Ion Cristoiu: În primul rând că niciodată USR-ul nu va accepta un candidat care e al PNL-ului.

Monica Mihai: Nici în cazul în care ar pleca Iohannis?

Ion Cristoiu: Dacă rămâne Iohannis este preşedintele în exerciţiu şi el zdrobeşte toată dreapta. E clar că degeaba e manipulare asta că o să intre, că o să aibă şanse Cioloş sau Barna. Nu, e clar, preşedintele în exerciţiu al dreptei este greu de presupus că electoratul, chiar electoratul USR îl va vota pe Barna şi nu pe Iohannis. Nu, n-are cum, nu există nicio diferenţă. Deci din punctul acesta de vedere. Doi, dacă Klaus Iohannis pleacă, în acel moment vom avea clar că la dreapta... o întrecere cine...

Monica Mihai: Cine să fie candidatul dreptei.

Ion Cristoiu: Cine să fie candidatul dreptei şi cine e mai candidat al dreptei, deci e clar că indiferent pe cine ar pune PNL va fi pe acelaşi plan de egalitate cu candidatul USR. Bătălia dintre ei va fi mult mai dură, adică o bătălie acum între Barna sau Cioloş şi Iohannis e greu de presupus că vor avea curaj să-l atace.

Monica Mihai: Păi şi scrisoarea publică pe care a trimis-o...

Ion Cristoiu: Nu, eu vorbesc de atacat, în sensul că o campanie, cel puţin pentru primul tur, una este între un piţifelnic de la USR, că e un piţifelnic în raport cu Klaus Iohannis...

Monica Mihai: Care deja are un mandat în spate.

Ion Cristoiu: Eu vorbesc de dreapta, scoatem stânga. Deci avem partea dreaptă, la partea dreaptă Klaus Iohannis domină zdrobitor, după părerea mea restul candidaţilor, indiferent cine or fi, de dreapta, este o fantezie.

Monica Mihai: Chiar şi aşa că n-a făcut ce-a promis la alegerile europarlamentare? Că am discutat amândoi aici că va fi taxat de electorat. Dacă nu dă jos guvernul, de exemplu.

Ion Cristoiu: Poate că preşedintele în exerciţiu nu câştigă în raport cu adversarul de stânga, poate, în turul doi. Dar în primul tur este greu de imaginat că preşedintele în exerciţiu de dreapta nu domină dreapta. Dacă aţi fi USR-ist, păi de ce să-l votezi pe Barna, votezi pe... adică nu e mare diferenţă între ideologia celor doi, şi atunci îl votezi pe preşedintele în exerciţiu...

În lumea politică e lansată o diversiune foarte gravă pentru PSD. Că PSD-ul nu are nicio şansă

Monica Mihai: Pe care deja l-am mai avut.

Ion Cristoiu: L-am mai avut, e trecut în toate sondajele, eu am şi alte sondaje ca fiind principalul adversar al PSD, şi în acel moment, în condiţiile în care cei de la dreapta se vor măcina în primul tur are foarte mari şanse candidatul PSD. Asta e prima variantă. A doua variantă cu Klaus Iohannis, în lumea politică e lansată o diversiune foarte gravă pentru PSD.

Monica Mihai: Care?

Ion Cristoiu: Este o diversiune lansată chiar de oamenii lor şi anume că PSD-ul n-are nicio şansă...

Monica Mihai: Că nu intră în turul doi.

Ion Cristoiu: Este o prostie. Nu are cum. Nu există... eu am studiat, după primele tururi, din 2004 am..., PSD-ul a avut întotdeauna 4 milioane chiar dacă a pierdut în al doilea. Adică e greu de presupus acum că nu intră în turul doi pentru că electoratul până la urmă se va împărţi în două. Îşi imaginează cineva că electoratul ăla, nu ştiu, poate că nu vor fi 4 milioane, poate vor fi 3, pentru că una sunt europarlamentarii, una sunt prezidenţialele, ei se vor mobiliza. Şi alea 3 milioane să-l voteze pe Barna? Hai să fim serioşi. Sau pe Iohannis? Păi nu pentru că acel electorat PSD, atenţie, el va vota ură faţă de electoratul dreptei. Deci electoratul PSD nu va vota în primul tur, hai să vedem cine e mai bun, deci nu contează cine e de la PSD, în primul tur.

Monica Mihai: Contează ce reprezintă, reprezintă stânga.

Ion Cristoiu: Alegerile prezidenţiale la noi sunt alegeri de respingere. Adică votez pe x ca să nu votez pe y, da? În aceste condiţii electoratul PSD va vota cu ăla de la PSD indiferent cine o fi ca ură faţă de candidatul dreptei.

Monica Mihai: Va fi candidat comun PSD-ALDE?

Ion Cristoiu: Nu cred şi nici n-ar fi bine pentru că ar trebui ca să aibă unul din cei doi candidaţi în turul doi să poată să dea. Din câte ştiu eu se merge foarte mult pe varianta unui candidat de-al PSD, dar din afara PSD.

În toate sondajele şi ale PSD-ului şi al PNL-ului, pe care le cunosc eu, Mihai Gâdea este trecut, este sondat

Monica Mihai: Ziceaţi în ediţiile trecute de Mihai Gâdea.

Ion Cristoiu: Eu continui să susţin deşi el...

Monica Mihai: El a negat, a spus că nu va candida.

Ion Cristoiu: Eu pot să vă dau ca o dezvăluire, în toate sondajele şi ale PSD-ului şi al PNL-ului, pe care le cunosc eu, el este trecut, este sondat. Că vrea el, că nu vrea el, e sondat, deci ştiu.

Monica Mihai: E posibil să fie sondat fără acordul lui, adică să nu fi discutat nimeni cu el?

Ion Cristoiu: Eu nu fac presupuneri, eu spun că este sondat şi stă destul de bine. E sondat şi Dan Puric ca să vă dau o ştire, dar stă destul de prost. Deci este introdus în sondaje. Că ştie el, că nu ştie, oricum...

Monica Mihai: La fel s-a întâmplat şi cu Rareş Bogdan...

Ion Cristoiu: Da, el e introdus în sondaje şi de PSD, interne ale PSD, şi ale PNL. Ale părţii ăleilalte le-am văzut, ştiu precis. Vă dau un amănunt ca să vedeţi că ştiu mai multe. La un moment dat există un sondaj pe părere bună, părere proastă. La părere bună, părere proastă contează foarte mult diferenţa. La Iohannis diferenţa e în favoarea părerii bune, adică în plus. Raportezi, pui aşa: părere bună, părere proastă, 40% părere bună, proastă au 38 sau 35. Este foarte important, pe locul doi l a această diferenţă, pentru că diferenţa trebuie să fie mică, chiar dacă ai părere proastă, adică după asta urmează ceilalţi, adică părerea proastă e mai mare decât părerea bună. Aţi înţeles, aici contează diferenţa. Este Firea ... Trei: foarte interesant este... dacă ar avea loc alegeri locale duminica viitoare, la Consiliu ar fi USR, dar la primar ar fi Firea. Am dat un exemplu.

Monica Mihai: Interesant.

Ion Cristoiu: Este limpede că introducerea în sondaje a acestor persoane arată şi o intenţie de a candida de genul ăsta. Eu susţin că Gâdea ar fi dintre toţi cel mai bun. Este de departe...

Monica Mihai: Rămâne să vedem dacă Mihai Gâdea va candida. Până una alta la vârful Partidului Naţional Liberal au avut loc tensiuni destul de mari în această săptămână, Rareş Bogdan care neoficial era vizat pentru şefia PNL Bucureşti. A pierdut această funcţie pe care a câştigat-o consiliera lui Ludovic Orban, Violeta Alexandru.

Ion Cristoiu: Da, a fost ministru pe undeva, ceva la un minister absolut inutil, ceva, era la Cioloş, cred că am scris eu de multe ori, inventase un minister, era Ministerul Comunicării cu poporul, ceva de genul ăsta. Nu făcea nimic, era un minister în care... la un moment dat nu avea nici aparate.

Rareş Bogdan a primit o lecţie extraordinară de viaţă. Pentru el mersul la Bruxelles este o catastrofă. Există şi zvonul că de fapt Rareş Bogdan cu Klaus Iohannis s-a certat

Monica Mihai: Era cu numele pe hârtie. Care este miza acestor tensiuni de la vârful PNL?

Ion Cristoiu: Sunt mai multe aspecte în aceste... În primul rând aspectul Rareş Bogdan care a primit o lecţie extraordinară de viaţă.

Monica Mihai: Declaraţiile acestuia au fost că se simte bucuros că a câştigat doamna Violeta Alexandru, că a mai lucrat cu dânsa, că este un bun profesionist.

Ion Cristoiu: Dacă Rareş Bogdan m-ar fi întrebat, m-a întrebat multe lucruri când s-a înscris în politică, dar dacă m-ar fi întrebat de ce nu m-am înscris eu, normal era să întrebe de ce nu mă înscriu eu? Eu, Cristoiu.

Monica Mihai: În PNL?

Ion Cristoiu: Nu, în politică. I-aşi fi răspuns cu ce i s-a întâmplat lui, anume: cele două sunt lumii net diferite. Poţi să vii din presă, marea vedetă, mare, şi dincolo intri într-o lume unde nu mai eşti vedeta.

Monica Mihai: 622 de PNL-işti au semnat o scrisoare prin care îi acordau sprijin lui Rareş Bogdan după patru luni de membru într-un partid. Aş zice că este oarecum vedetă.

Ion Cristoiu: Da, dar el nu a ajuns preşedinte.

Monica Mihai: Şi-ar fi dorit cu adevărat să fie preşedintele filialei din Bucureşti?

Ion Cristoiu: Pentru el, spre deosebire de Blaga şi alţii, mersul la Bruxelles este o catastrofă. El fusese o vedetă din televiziune, avea de-o sută mare putere. El când a candidat cap de listă, nu s-a pus să meargă la Bruxelles, ci să tragă partidul şi apoi să facă o carieră în Bucureşti. Primul aspect este lecţia de viaţă. Bine ar fi ca jurnaliştii să nu treacă dincolo. Dacă eşti jurnalist de vedetă, dacă eşti jurnalist oarecare... Şi că dincolo, în lumea politică, sunt alte reguli. Adică poţi să fii cea mai mare vedetă, cum sunteţi dumneavoastră, dar vă pune să lipiţi afişe. E altceva, e altă structură. Acolo când ai intrat, adică una este să fii moderator şi vine politicianul şi zice să trăiţi sunteţi frumoasă şi când ai trecut la ei eşti de-a lor. Nu ştiu care este dedesubtul, circulă şi zvonul că de fapt totul a pornit de la Klaus Iohannis, e greu de presupus că Orban îşi permitea această ofensă adusă lui Rareş Bogdan fără aprobarea Cotroceniului. Pot să fie două explicaţii: una că Klaus Iohannis s-a închinat sau s-a înclinat în faţa deciziei partidului, dar există şi zvonul, şi îl iau în serios, că de fapt Rareş Bogdan cu Klaus Iohannis s-a certat.

Monica Mihai: De ce?

Ion Cristoiu: Nu ştiu, e greu de presupus că Orban făcea de capul lui.

Monica Mihai: Păi şi ce motiv aţi vedea dumneavoastră să se certe Klaus Iohannis cu Rareş Bogdan?

Ion Cristoiu: Nu ştiu, nu-mi dau seama. Poate că până la un moment dat, Rareş Bogdan luat de apele alea că a salvat PNL-ul, l-o fi supărat, nu ştiu, n-am relaţii cu cel de la Cotroceni şi nu-l cunosc...

Monica Mihai: E posibil să plece Ludovic Orban de la şefia partidului?

Ion Cristoiu: Hai să ne întoarce. Indiferent, după părerea mea era mult mai bun Rareş Bogdan. De ce? Dacă aţi observat PNL-ul face sub conducerea lui Rareş Bogdan o greşeală uriaşă. Şi anume ei au o problemă cu electoratul USR-PLUS, şi atunci au zis, o năzbâtie, de aia au pus-o pe domnişoara sau doamna...

Monica Mihai: Pentru că ar reprezenta o legătură cumva între USR-PLUS şi PNL?

Ion Cristoiu: Păi da, dar USL-iştii nu vor vota PNL pentru că s-a dus aia acolo, e o nebunie. Din experienţa mea de făcător de gazete şi de conducător de gazete nu poţi să iei cititorii altui ziar, n-ai cum să-i iei. Aşa-i şi în politică, ei sunt cu USR şi dacă pui în fruntea PNL Bucureşti şi femei goale tot nu contează. Nu, nu contează pentru că eşti PNL, da? Ar trebui schimbat domnul Orban şi regândit un PNL care se adresează altui electorat decât celui USR. Ăla nu mai poate fi cucerit, sunt nebuni, n-ai cum, gata, ei sunt cu USR-ul, da?

Monica Mihai: ŞI atunci care ar fi electoratul spre care ar trebui să se îndrepte?

Ion Cristoiu: Păi ei au un spaţiu uriaş, staţi un pic că prezenţa la vot a fost de 40%, cât a fost? Păi dar mai sunt încă 50%, există un electorat nehotărât, există un electorat pe care poţi să-l mai iei de la PSD şi încerci să te adresezi electoratului...

Monica Mihai: Care este mai apropiat de ideologia partidului.

Ion Cristoiu: Către electoratul de oameni de afaceri că USR-ul nu are nicio treabă cu oamenii de afaceri. Aţi văzut dumneavoastră în doctrina lor oameni de afaceri? Ei au fantezii din astea politice. Ei se adresează în continuare tot electoratului USR pe care încearcă să-l ia. Nu-l vor lua în veci. Nu vor lua acest electorat, cum nu vor lua nici electoratul PSD ăla, să spunem, fanatic.