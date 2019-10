20:50 Ivan: Nu mă tem de niciun candidat, ei fug de dezbateri. L-aş întreba pe Iohannis ce îl recomandă

Cătălin Ivan a declarat, joi, la emisiunea „Gândurile lui Cristoiu”, că nu se teme de ceilalţi candidaţi la prezidenţiale, însă aceştia fug de dezbateri. El a adăugat că dacă ar avea o dezbatere electorală cu Klaus Iohannis l-ar întreba pe şeful statului ce îl recomandă pentru încă un mandat.

„Nu mă tem de niciun candidat. Îmi pare rău că nu avem dezbateri. Aceşti candidaţi fug de dezbatere. E o oportunitate imensă pentru România, măcar acum în campanie electorală, când cerem voturile românilor, să le spunem pentru ce, să venim cu soluţii. Dacă am fi avut acum o dezbatere reală despre ce înseamnă societatea de astăzi, care sunt problemele şi i-am fi avut la masă pe toţi candidaţii...dar e imposibil, pentru că ei fug de dezbateri. Nu cred că avem vreun candidat periculos. Dimpotrivă, mie mi s-ar părea corect ca această participare să fie încurajată. Faptul că unii au bani de campanie electorală şi îşi fac gratis campanie, iar ceilalţi nu au nicio şansă să îşi facă cunoscut programul politic, în primul rând pierdem noi ca ţară. Dacă nici în campanie nu discutăm, câştigă unul prin neprezentare”, a declarat Cătălin Ivan, la emisiunea „Gândurile lui Cristoiu”.

Candidatul ADN a afirmat că ar vrea să îl întrebe pe Klaus Iohannis ce îl recomandă pentru încă un mandat la Cotroceni.

„Ce îl recomandă, un singur lucru să spunpă, după cinci ani de mandat, luând Constituţia. El nu îşi respectă nici măcar jurământul. Din tot ce prevede Cosntituţia să luăm un lucru pe care l-a făcut pentru România ca să îl recomande pentru încă un mandat. Atât”, a subliniat Ivan.

20:40 Ivan: Ce a făcut Pro România cu PSD nu e corect. Nu te poţi întoarce împotriva propriului partid

Cătălin Ivan a declarat, joi, la emisiunea „Gândurile lui Cristoiu”, că poziţia Pro România faţă de PSD nu e corectă, deoarece Victor Ponta s-a întors împotriva prorpiului partid. El a adăugat că, deşi a plecat din PSD, nu se va întoarce niciodată împotriva social-democraţilor.

„Câteva luni de zile am discutat dacă să mă duc la Pro România. Mai în glumă, mai în serios, nu pot pronunţa Pro România. Nu aş putea să vin să spun -votaţi pro România-. ADN îmi iese mai uşor. Serios vorbind, am plecat pe alt drum. Dacă am închis un capitol, am plecat într-un nou proiect, curat cap-coadă. Mie mi se pare că ce a făcut Pro România cu PSD, chiar şi această moţiune, nu e corect. Nu te poţi întoarce atât de vehement împotriva propriului partid. Mie PSD mi-a dat şi lucruri bune. E o perioadă în care am acumulat experienţă, m-am format. Nu aş putea vreodată să fac rău foştilor colegi din PSD. Am spus că Dăncilă trebuie să plece, că Liviu Dragnea doreşte putere absolută în România, dar niciodată nu m-am întors împotriva PSD”, a spus Cătălin Ivan, la emisiunea „Gândurile lui Cristoiu”.

Candidatul ADN a adăugat că în afară de Ion Iliescu, PSD nu a avut niciodată lideri locomotivă.

„PSD nu a avut niciodată un lider locomotivă, în afară de Ion Iliescu. Apoi toţi liderii PSD au fost mai jos decât partidul. Indiferent cine câştiga funcţia de preşedinte devenea automat lider pentru că partidul în urca în campaniile electorale la scorul partidului. PSD a avut mereu în teritoriu oameni de calitate, la nivel de stradă, de comună, avea oameni bine văzuţi. În timp aceasta s-a erodat. De când a venit Liviu Dragnea s-a erodat în mod accelerat. În vremea lui Dragnea dacă nu erai de acord cu el zburai, şi au burat. Organizaţii întregi au fost dizolvate. Eu nu am construit ADN ca să mă duc împotriva PSD. Dimpotrivă, suntem pe un alt drum. E un capitol închis, activitatea mea în PSD. Nu am ranchiună sau dorinţa de răzbunare”, a subliniat Ivan.

Acesta a precizat că a decis să plece din PSD, deoarece partidul o lua în altă direcţie.

„Eu am intrat cu stângul în PSD. Am fost lider al studenţilor la Iaşi şi considerându-mă un om de stânga foarte preocupat de lupta împotriva sărăciei, de reducerea inegalităţii în societate am intrat în PSD, deşi era evident că tinerii nu erau foarte agreaţi. Am intrat pentru că era această mişcare care se numea Tineretul Social Democrat, care venea cu un suflu nou, a schimbat culoarea din albastru în roşu, venea cu altfel de politică şi m-a atras ideea de a reforma cel mai mare partid din România din interior. Am mers cu această mişcare până în 2012, dar a murit această mişcare în 2010, când Victor Ponta a ajuns preşedintele PSD. Noi am crezut că am câştogat războiul. Cumva câştigasem o mică bătălie la congresul acela când Ponta a candidat împotriva lui Geoană, dar am pierdut războiul. A murit mişcarea aceasta reformatoare, TSD. Eu am rămas în partid, tot ridicând semnale de alarmă, spunând ce nu merge bine. În organizaţiile judeţene erau mulţi care gândeau ca mine. Am ţinut aşa până în 2015, când mi-am dat seama că nu se poate reforma PSD din interior. Am decis să ies eu din PSD, mai ales când Liviu Dragnea a luat preşedinţia partidului, mi-a fost clar în ce direcţie merge partidul”, a conchis Cătălin Ivan.

20:10 Ivan: Interesul lui Iohannis, un guvern şi un comisar agreat de Germania. Mureşan va ajunge premier

Cătălin Ivan a declarat, joi, la emisiunea „Gândurile lui Cristoiu”, că preşedintele Klaus Iohannis blochează numirea comisarului european din cauza intereselor străine. El a adăugat că cel mai probabil Iohannis îl va desemna în final pe Siegfried Mureşan premier, fiind „omul Germaniei”.

„ Klaus Iohannis blochează acum numirea comisarului dintr-un calcul foarte simplu, interesele străine îi spun că în momentul în care Klaus Iohannis are propriul guvern va numi un comisar agreat de cei din afară. Eu aş pune pariu că nu va fi Orban cel care va ajunge premier, ci eventual Siegfried Mureşan. Acesta este omul Germaniei la Bruxelles, nu omul României. În primul mandat am fost acolo, vă spun ca europarlamentar. Mureşan a venit de la Berlin, nu de la Bucureşti, a fost neinspirat pus de Băsescu pe listă, probabil tot la cerinţa celor de acolo, a ajuns în Parlamentul European, al dooua zi a fost numit purtător de cuvânt al PPE, cel mai mare grup politic din PE. Un om fără experienţă, era clar că nu a fost pus de România”, a declarat Cătălin Ivan, la emisiunea „Gândurile lui Cristoiu.

Candidatul ADN la prezidenţiale a adăugat că Iohannis vrea un Guvern agreat de Germania, şi un comisar european agreat tot de Germania.

„Acest -Guvern al meu-, Guvernul lui Klaus Iohannis, e unul pus tot de afară. Interesele sunt ca în România să existe un guvern agreat de Germania, cu un comisar agreat de Germania, pentru că şi la Bruxelles sunt jocuri de putere foarte multe. Cam acestea sunt interesele lui Klaus Iohannis. Toţi ceilalţi, dacă îi luăm rând pe rând, veţi vedea că nu au legptură cu România, ci cu poliţe care le au de plătit şi frustrări din trecut. Atfel România intră în criză politică în plină campanie electorală. Vine iarna, iarna sunt multe probleme. Noi nu avem guvern, buget sau o majoritate care să dea un guvern”, a adăugat Ivan.

El îl atacă pe Klaus Iohannis, precizând că şeful statului nu vrea să vorbească despre ce a făcut în cinci ani de mandat.

„În primul rând, Klaus Iohannis nu doreşte să se vorbească despre mandatul care s-a încheiat. Nu vrea să dea un raport de activitate. Au fost cinci ani de zile. Acest domn, care mai vrea un mandat, a mai avut cinci ani. De bun simţ este ca atunci când mai ceri un mandat să spui ce ai făcut în mandatul trecut. A avut mesajul -România lucrului bine făcut-. Păi lucrul bine făcut înseamnă să nu faci nimic. Sunt cinci ani de zile în care nu a făcut absolut nimic. Faptul că vine şi mai cere un mandat, e clar că îl pune într-o situaţie dificilă. Acum e -România normală-. Ca şi cum suntem anormali şi vom fi normali de acum încolo. În primul rând Klaus Iohannis nu doreşte să discute despre ceea ce s-a întâmplat în ultimii cinci ani de zile, nu vine la dezbateri, nu participă, nu există”, a subliniat Ivan.

Întrebat despre cum vede actuala situaţie politică, Ivan a susţinut că „este o fumigenă în cel mai clasic sens al cuvântului”.

19:45 Ivan: Alegerile nu sunt libere. Voturile, numărate de STS, înţelegere între Iohannis şi Dăncilă

Cătălin Ivan a declarat, joi, la emisiunea „Gândurile lui Cristoiu”, că alegerile nu sunt libere în România, iar la prezidenţiale voturile vor fi numărate tot de STS, printr-o înţelegere între Klaus Iohannis şi Viorica Dăncilă. El a adăugat că cine nu are partid în Parlament nu are nicio şansă.

„Venim astăzi şi vorbim despre alegerile prezidenţiale. Aceste alegeri nu sunt alegeri libere. Noi astăzi în România nu avem alegeri libere. Imaginea pe care o am când vorbesc despre aceste alegeri este imaginea unui teren de fotbal, unde sunt doar şase jucători, partidele parlamentare, care plimbă mingea de la unii la alţii, dar doar ei. În jurul acestui teren de fotbal este un zid imens foarte bine păzit, astfel încât nimeni să nu intre în teren. Cine nu este astăzi în Parlament nu are nicio şansă, vorbesc de o cultă parlamentară, pentru că ei s-au înţeles între ei astfel încât să nu îi deranjeze nimeni altcineva. Plecând de la cine stabileşte cine are voie şi cine nu are voie să candideze. S-a dovedit că BEC este un organism, un birou de eliminare a candidaţilor incomozi. Acolo se face o primă triere”, a spus Cătălin Ivan, la emisiunea „Gândurile lui Cristoiu”.

Candidatul ADN la prezidenţiale a adăugat că partidele parlamentare beneficiază de zeci de milioane de euro din bani publici pentru reclamă în campanie, astfel mesajul lor ajunge mult mai repede la oameni.

„Partidele parlamentare beneficiază de zeci de milioane de euro din bani publici, din banii noştri, bani pe care mai apoi îi decontează. Nu numai că fac campanie de zeci de milioane de euro din bani publici, dar primesc şi bani înapoi, adică fac campanie gratis. Nu întâmplător, în precampanie, toată ţara a fost acoperită de reclamă a partidelor care se află în Parlament. Nimeni altcineva nu a putut să îşi facă reclamă, pentru că noi toţi ceilalţi venim cu bani de acasă, care cum îşi găseşte susţinere. Românii află mesajele lor, evident. Şi număratul voturilor, uitaţi-vă cine numără voturile în secţiile de vot din România. Tot aceste partide. Nimeni altcineva. Dacă mai picăm şi noi să avem câte un reprezentant într-o secţie de vot suntem norocoşi. De la modul cum se stabilesc candidaţii, de la felul cum se face campanie politică în România, campanie electorală şi la modul cum se numără voturile”, a subliniat Ivan.

El a sugerat că între Klaus Iohannis şi Viorica Dăncilă este o înţelegere pentru a ajunge amândoi în turul doi.

„Un exemplu, STS-ul. La alegerile pentru PE au fost suspiciuni clare că STS a influenţat număratul voturilor, vedeţi cazul UDMR, care a avut în Iaşi, într-un sat uitat de lume, câteva zeci de voturi. Atunci PSD a ieşit şi a spus că STS trebuie scos din ecuaţia aceasta pentru că a influenţat votul. Astăzi STS este tot acolo. Voturile vor fi numărate şi în această campanie tot de STS, pe o înţelegere evidentă între Klaus Iohannis şi Viorica Dăncilă. Nu există democraţie, nu sunt alegeri libere. Dar acest sistem trebuie înlocuit, de aceea ADN vine cu o alternativă la actuala clasă politică. Toate aceste lucruri vor fi atacate în Parlament şi în instanţă pentru a readuce democraţia în România”, a conchis Ivan.

19:23 Cătălin Ivan: Iohannis este primul care nu respectă Constituţia. Îl deranjează democraţia în România

„Plecând de la atribuţiile preşedintelui, pentru că nu poţi să ieşi din mandatul pe care ţi-l dă Constituţia, deşi s-a văzut în ultimul timp că această Constituţie a ţării este folosită de toţi, în toate felurile, şi nu se ţine cont de ea. Preşedintele Klaus Iohannis este primul care nu respectă Constituţia României. Plecând de la ce scrie negru pe alb în Constituţie, eu cred că preşedintele României trebuie să fie garantul democraţiei şi garantul demnităţii naţionale, a integrităţii teritoriale. Luându-le pe rând, şi vorbind despre democraţie în România, noi nu avem democraţie”, a declarat Cătălin Ivan, la emisiunea „Gândurile lui Cristoiu”.

Candidatul Alternativei pentru Demnitate Naţională la prezidenţiale a susţinut că declaraţiile lui Klaus Iohannis după eşecul referendumului pentru redefinirea familiei arată că pe şeful statului îl deranjează democraţia.

„În acest moment, în România, democraţia este pusă în paranteze. Dacă ne uităm la referendumul cerut de trei milioane de români pentru redefinirea sau definirea mai corectă în Constituţie a familiei. Trei milioane de români au semnat că acest subiect este unul important. Felul în care a fost organizat referendumul, pe repede înainte în doar trei săptămâni, lipsa de dezbatere pe acest subiect, boicotarea de către toate partidele politice, de către toţi liderii politici şi sigur, eşecul referendumului care era de aşteptat, apoi declaraţiile lui Klaus Iohannis, cum că cei care au susţinut această modificare sunt nişte oameni infatuaţi sau cum i-a numit, primitivi, arată faptul că avem un preşedinte care, nu numai că nu este garantul democraţiei în România, ba chiar îl deranjează democraţia în România”, a adăugat Cătălin Ivan.

Referendumul pentru redefinirea familiei a fost invalidat în luna octombrie a anului 2018, din cauza neatingerii pragului legal de prezenţă de 30% necesar validării consultării populare.

