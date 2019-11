UPDATE ora 19:54 Top politicieni:

5. Monica Anisie - A spus că evaluările anuale trebuie să fie prietenoase cu elevii.

4. Raluca Turcan - Nu am înţeles cu ce se ocupă. Ce e ală vicepremier fără portofoliu? A fost pusă de Iohannis pentru a-i arăta pisica lui Orban, în orice moment îi poate lua locul

3. Victor Ponta - Nu am mai auzit de el, e un mister. Îi putem spune „Dispărutul”. Daţi un semn de viaţă, poate că e răpit. Are momente de ruptură.

2. Viorica Dăncilă - Se bate să rămână preşedinte PSD. Dacă ia 40% şi încearcă să rămână, este un dezastru. Revoluţia în PSD nu poate fi făcută de Viorica Dăncilă. E nevoie de un lider nou, precum studentul ăsta, cu carismă, să scoată PSD de pe şinele clasice.

1. Klaus Iohannis - Pentru modul genial în care a reuşit să umilească presa românească. Dacă aş fi fost acolo, nu aş fi respectat nicio regulă. Nu era dezbatere cu Iisus Christos. Este om, căsătorit, mănâncă, merge cu maşina. Dacă pierdeţi alegerile, aveţi un post în televiziune, de moderator. Cred că vrea să fie moderator, să vă ia locul.

UPDATE ora 19.50 Editorialul Săptămânii - „O zi neagra pentru presa din Romania. Cine a castigat?”, de Ioana Ene Dogioiu. Eu am denumit-o „marţea neagră” a jurnalismului. Presa română a pierdut - a ajuns un student să îl întrebe pe preşedinte de ce nu acceptă întrebări incomode.

UPDATE ora 19.45 Despre USR şi Barna: Electoratul USR ştie că Barna nu a pierdut, întrebaţi orice lider PSD - cum aţi ieşit dvs la ora 18 seara la vot? Pensionarii au învăţat din comunism să fie disciplinaţi. A judeca acum ce se întâmplă până duminică seara e greşit - luni dimineaţa se schimbă totul.

PLUS nu are ce căuta în alianţă. Nu văd „logodna” cu Dacian Cioloş. Pentru PNL, cel mai mare pericol este USR, nu PSD.

UPDATE ora 19:40 Ce se va întâmpla cu PNL după alegeri: PNL a făcut un guvern pe picior. Trebuie neapărat să facă o remaniere. Dacă o ţine aşa, partidul cade sub atacurile USR. Are cel puţin trei persoane trebuie să plece: Cîţu, care bate câmpii; doamna de la Educaţie, care are numai declaraţii care aruncă în aer învăţământul; Violeta Alexandru de la Muncă, care a făcut declaraţii catastrofale - că să îi iei poştei pensiile pentru că unii poştaşi din Vrancea au făcut politică. Cum să îi spui pensionarului din Găgeşti că e gaură la buget şi că nu îi va mai aduce Poşta pensia? Dacă nu cooptează USR la guvernare, peneliştii vor fi terminaţi, nu de către PSD, ci de către USR.

UPDATE ora 19.38 Despre ce se va întâmpla cu PSD: Dăncilă nu câştigă. Ea, dacă obţine 40%, scapă. Cred că rămâne preşedinte. Dar acesta ar fi un dezastru pentru partid. Ea nu este bună. Trebuie să vină un lider care să schimbe brusc ceva. Ei au rămas în continuare ca înainte. Dacă nu ia 40%, Dăncilă va fi debarcată imediat.

UPDATE ora 19.25 Despre raportul privind protestul din 10 august: Are trei părţi: o incredibilă încălzire a opiniei publice. Toate demonstraţiile din Pţa Victoriei au fost paşnice. Până şi în decembrie 1989 s-a evitat...Ce spuneau ăia? „Fără violenţă!”

Deodată, începe o manipulare: Începe o mare coloană de la Londra. Ideea unei veniri în coloane, cu Rareş Bogdan, în frunte, Realitatea era cea care incită. A început demonstraţia paşnică, bleagă şi deodată din interior au început să-i agreseze pe jandarmi. Masa de demonstranţi nu i-a pus la punct.

Cineva a sunat la 112 şi a spus că Springtime a fost devastat de participanţi. Raportul 10 august este apă chioară, o prostie. În raport nu se vorbeşte despre incidentul cu jandarmeriţa. Jandarmii au exagerat, dar şi jandarmii au fost încărcaţi de ură, cine i-a informat că jandarmeriţa e moartă.

Acolo au fost nişte profesionişti, oameni de la servicii, nu galeriile, care acţionează în grup.

UPDATE ora 19.10 Despre eficienţa dezbaterilor: Nu influenţează cu absolut nimic rezultatul. E poate şi vina noastră a jurnaliştilor. Nici în SUA nu influenţează decât în cazurile când candidaţii sunt umăr la umăr. În cazul lui Constantinescu nu a avut nicio influenţă. Pentru că, dacă în turul doi nu venea Roman cu 20%, Constantinescu pierdea alegerile fluierând.

Românii aşteptau nu dezbateri, ci păruială.

Dezbaterea lui Dăncilă a fost o catastrofă. La gazetă m-am adresat mereu propriului cititor. Dăncilă trebuia să facă o dezbatere în piaţă sau să meargă la BCU, la dezbaterea lui Iohannis. Dăncilă nu are talent de politician, al lui Băsescu. La demonstraţia oierilor, Băsescu a luat talanga unui oier şi a început să sune el.

De ce a stat de vorbă cu jurnaliştii, ce a vrut să arate Dăncilă, că e democrată?

UPDATE ora 19.11 Despre Dăncilă: Are o mare problemă, trebuie să scoată electoratul, maşinăria electorală, mai mult la vot. Cui se adresează Dăncilă cu tefelismele? Ea trebuia să facă între cele două tururi toate temele lui Liviu Dragnea, legat de 10 august- că a fost lovitură de stat. După conferinţa din această seară, electoratul o va vedea drept o Monica Macovei.

UPDATE ora 19.10 Despre avantajul preşedintelui: Iohannis are ca mare avantaj maşinăria PNL. Structurile peneliste văd friptura, o simt, şi nu îl vor trage pe sfoară pe Klaus Iohannis. Iohannis a mizat pe discursul anti-PSD pentru a se adresa electoratului userist, care este tefelist, radical, anti-PSD. El a încercat să mobilizeze acest electorat, pentru a nu scădea prezenţa la vot. Dăncilă nu ştiu cui naiba se adresează. Ea trebuie să scoată masele de pesedişti mai mult decât poate să scoată maşinăria eletorală. Păi cum să ieşi când Dăncilă zice că nu a fost lovitură de stat în 10 august? Ea trebuia să facă toate temele lui Dragnea, ale electoratului pesedist radical.

UPDATE ora 19.08 Despre Iohannis-PNL-USR: În cazul electoratului PNL, Klaus Iohannis are bâta sancţiunilor. E un mare avantaj că guvernul e al lor. Când eşti în opoziţie ca Dăncilă, ce poate să piardă Marian Oprişan.

Iohannis a forţat antipesedismul, e legat de electoratul USR, care este radical antipsd #rezist. Tot ce a făcut Iohannis a fost să mobilizeze. E extraordinar pe electoratul lui.

UPDATE ora 19.03 Despre conferinţa de joi a Vioricăi Dăncilă: Arată încă o dată că, din partea PSD, campania este de un amatorism absolut. Nu înţeleg care este rostul unei noi conferinţe de presă. Ea a mai pierdut 5% în seara asta. Ori în jurul ei are nişte oameni ai lui Iohannis, ori nu se pricepe.

Iohannis - deşi pentru el marea diferenţă e un handicap. Încearcă să dramatizeze situaţia, de aici şi comedia potrivit căreia Dăncilă ar putea să-l bată. Are în avantaj maşinăria PNL. E greu de presupus că structurile din teritoriu vor trage pe sfoară pe Iohannis şi nu vor ieşi.

Iohannis este sigur câştigător, dar are nevoie de o prezenţă. Una e să câştigi cu prezenţă 50%, alta cu 40%. E o chestiune de orgoliu şi legitimare. De duminică seara începe, să nu se iluzioneze K. Iohannis. De luni dimineaţa, românii vor uita că PSD a fost la guvernare.

Ştirea iniţială. Urmăriţi aşadar, joi, de la ora 19.00. Teme:

De ce nu a fost o dezbatere între cei doi candidaţi? De ce s-au temut?

Cum a decurs campania pentru turul al doilea? Ce spun sondajele?

Ce alianţe s-au făcut? Va supravieţui USR alegerilor prezidenţiale?

Ramâne Guvernul Orban până la parlamentare?

Ce se va întâmpla cu PSD în cazul unui eşec la prezidenţiale?