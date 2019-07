Redăm principalele idei ale lui Ion Cristoiu:

ORA 20:00 Topul politicienilor în această săptămână:

5. Eugen Teodorovici - E cel care a lansat ideea extraordinară a taxării pensiilor speciale. Va spun că am 50 de ani de contribuţie şi nici nu mă gândesc la o asemenea pensie, de 10.000 lei. Trebuia să o asume premierul, o chestiune elementară de egalitate socială. Probabil că va da înapoi.

4. Călin Popescu Tăriceanu - Pentru care a primit o lovitură şi va rămâne doar candidatul ALDE. Trebuie să decidă dacă rămâne în coaliţie sau nu.

3. Mircea Geoană - Pentru că a obţinut cea mai înaltă funcţie ocupată la nivel internaţional de un român.

2. Viorica Dăncilă - Cea care cu paşi mici va fi desemnată candidat la prezidenţiale.

1. Gabriela Firea - Pe primul loc din punct de vedere al spectacolului. A venit de la tratament şi a adus o contribuţie uriaşă scoţându-l din joc pe Tăriceanu.

ORA 19:57 Editorialul săptămânii: „Cum a încurcat Dan Barna pastilele din Matrix şi alte faze remarcabile de la Congresul USR”, de Răzvan Filip, publicat în HotNews.

ORA 19:55 Candidatura lui Kovesi la Parchetul european. Ştirea cea mare este numirea lui Geoană. NATO este o organizaţie despre care se ştie şi pe Marte. Numirea lui Geoană arată că există funcţie mai mare ca a ei, a lui Kovesi.

Ultimul sondaj arată că Codruţa Kovesi are un capital electoral mai mare decât al lui Iohannis. Dacă ea nu se duce la Parchetul european, clar candidează. Ioahnnis este interesat ca ea să plece. Ea îl bate pe Iohannis deoarece este apolitică, este împotriva corupţiei.

ORA 19:50 Cine vine după Dragnea: Indiferent ce va face Viorica Dăncilă, ea va fi mângâiată pe creştet pentru că este europeană. Materialul din The Guardian este pozitiv, pasajul în care se vorbeşte despre Kovesi, când ai un interviu nu poţi să-l tai, ei au dat semne clare că România post-Dragnea este net diferită.

ORA 19:38 Discuţii aprinse între Dăncilă şi Firea: Firea face nişte hârjoane electorale. Dacă nu ea, atunci grupul din care face parte ştie politica rece. Doamna Firea a cerut să fie ea candidatul, nu domnul Tăriceanu. În urma gălăgiei făcute de doamna Firea s-a decis că va fi un candidat al PSD. Ea l-a scos din cărţi pe Tăriceanu. Pare că i-a făcut jocurile lui Dăncilă.

ORA 19:31 Remanierea Guvernului: Dăncilă este într-un proces de evitare a războaielor. Demisia lui Carmen Dan vine târziu. La ce a fost pe 10 august, Carmen Dan trebuia să-şi dea demisia a doua zi, trupele anti-tero trebuie să ştie cum acţionează, se putea face paşnic. Carmen Dan era o sursă permanentă de atac la adresa Guvernului. Toate manualele de imagine spun că era vulnerabilitatea Guvernului.

Acum Iohannis a cerut demisia celor doi, e complicat pentru el, deoarece dacă semnează pentru toţi trei se adânceşte această imagine de blat cu PSD. Acest lucru nu dăunează PSD-ului, ci lui Iohannis. El de asta ezită, pe unii dintre ei îl va respinge. Pe cel de la Interne îl va respinge.

Moga este un fel de baron local, la Mănescu va trece, deoarece este o liberală din tată în fiu, are multe relaţii. La Fifor, din nou, nu are de ce să nu-l pună. Şi pe mine m-a surprins propunerea lui Moga. PSD are nevoie de oameni care au făcut facultăţi în străinătate, tineri, din noua generaţie.

ORA 19:21 Congresul URS: Rareş Bogdan a spus că între Barna şi Iohannis este ca o diferenţă ca între Roman şi New York, eu am spus că este ca între Biroul Oval şi biroul şefului de gară. Să presupunem că acel congres să fie pentru prezidenţiale, ştii că în România prezidenţialele sunt abordate cu seriozitate de către electorat. Sunt mai importante decât localele, europarlamentarele şi parlamentarele. În discursul lui dan Barna nu era nimic prezidenţial, în momentul în care eşti candidat trebuie să prezinţi un proiect de ţară, dărâmă Cotroceniul, cum merge, pe jos, cu trotineta, va revizui Constituţia, nu ştiu, am înţeles că a avut ca temă că vor să schimbe România, toţi după 90 au vrut asta.

Eu nu mai iau în serios 26 mai ca stare, nu am văzut dezvăluirile de după, STS ul nu răspunde, normal era ca cei de la STS să ţină o conferinţă de presă, trebuie să dea socoteală. Nu garantez că USR a avut scorul acesta. Prezidenţialele se desfăşoară în alte condiţiile în care Dragnea nu mai e, va fi infernal să scoţi electoratul de dreapta la vot.

ORA 19:10 Despre decizia CCR care a respins revizuirea Constituţiei pe amnistie şi graţierea pentru fapte de corupţie: În 26 mai a fost un referendum consultativ, nu unul de reviziuire a Constituţiei, deci unul consultativ în care preşedintele a întrebat poporul dacă este de acord să se interzică amnistia şi graţierea pentru fapte de corupţie în domeniul justiţiei să nu se dea ordonanţe de urgenţă. Referendumul a trecut, iar a doua etapă, punerea în practică, Iohannis a ieşit şi a făcut presiuni publice asupra PSD, a făcut şi un acord cu partidele de reviziuire a Constituţiei.

Prima întrebare nu poate fi introdusă în Constituţie. Iohannis programase un fel de referendum pentru alegerile prezidenţiale, PSD şi-a dat seama că această revizuire este tot un capital de imagine, ca să poată invoca campania pentru referendum

PSD a făcut o propunere de revizuire a Constituţiei. La CCR A fost şi unanimitate că nu poţi prin Constituţie să decazi din drepturi o mare categorie de cetăţeni, un terorist putea să arunce în aer un autobuz, şi ceilalţi corupţi, ar fi o discriminare, din punct de vedere constituţional unii nu sunt mai sus sau mai jos. Această decizie face imposibil un referendum cu prima întrebare.

Dar iniţiativa fără penali este constituţională, dar aici se poate face un referendum.

Jocul politic al CCR este că nu a dat-o atunci, pentru că atunci ar fi fost o decizie în favoarea lui Dragnea, pentru că oricând Guvernul ar fi putut da o amnistie. Jocul politic nu a constat în ce a decis acum. CCR nu trebuie să ţină cont de opinia publică.

Decizia este o lovitură pentru Iohannis, dacă Alianţa 2020 poate să ceară un referndum pentru fără penali, este un plus de imagine pentru ei, Iohannis joacă pe terenul lor. USR poate să trimită o scrisoare la Cotroceni în care să ceară un referendum.

