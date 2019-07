Redăm principalele idei ale jurnalistului Ion Cristoiu:

Despre sărbătorirea Zilei SUA la Bucureşti. Este parada vanităţii. Vă descriu un spectacol pentru babuini, să arate că ei sunt invitaţi. Două televiziuni transmit acum în direct perindarea invitaţilor la Ambasada SUA din România. Pe mine nu m-au invitat, probabil că sunt neserios, dar spectacolul, mai mulţi sunt invitaţi, Kovesi faţă în faţă cu cine ştie, asa redau televiziunile. Fiecare dintre televiziuni, transmite că unii sunt mândri şi îşi fac selfie. Ca moralist, spectacolul e de doi lei, doar pentru a-şi satisface vanitatea de a da mâna cu Klemm. Începem speculaţiile, Dăncilă, faţă în faţă cu Iohannis, etc.

Despre decizia CCR despre completurile de 3 prin care s-a admis sesizarea privind conflictul juridic între Parlament şi ÎCCJ. Cum va schimba decizia procesele. Contrar bulbucelii, umflării dintr o parte a presei, aceasta decizie nu are nicio influenţă. Fondul reprezintă completul de 3 şi apelul, decizia finală este la completul de 5. Au fost voci gen Rareş sau Orban, care se întreceau în mitocănii, care să tragă din hartan, că scapă Dragnea. Este vorba despre un proces pentru demnitari, potrivit acestei decizii, cei care au decizie definitivă la completul la 3, nu ca Dragnea finală la sentinţă, după apel. Aici art421 Cp pct 2 paragraf b procesele intră în procedura de rejudecare, intră automat, la cele de 5 puteai doar dacă dadeai recurs în anulare.

Deci la Dragnea, nu are cum să intre, d-na Prună spunea o prostie, nu se poate face recurs în anulare, in cazul in care era la completul de 5. Este o mare gogoasă umflată, nu are nicio treabă cu Dragnea, dacă era sa-l scape pe Dragnea, dădeau decizia atunci, înainte de alegeri, ramânea preşedinte, o dădea afară pe Dăncilă, şi ajungea preşedinte, se rescria istoria.

Eu nu am înţeles ce e acela complet specializat pe corupţie, CCR trebuia să declare neconstituţională legea care stabileşte prostia asta.

Prima intrebarea ce: Ce e aceea complet specializat adică există că au o patalama la mână că sunt, sau d-na Tarcea ar fi trebuie ca din cei 103 judecători, o treime, 30, ar fi judecat doar demnitarii, se făceau doar complete pentru ei, e o prostie, nu am înteles in afară de ipoteza ca nu cumva persoane ca Valcov, Cosma, Udrea, între cei care au fost condamnaţi în prima instanţă, nu sunt şi oameni ai serviciilor. Numai aşa se explică.

Despre PSD şi direcţia politică după Congres. Am fost şi eu reporter banal la congres, ca cei trimişi în weekend la muncă, eu nu sunt ca vedetele liber. A fost interesat. Am fost la discursul lui Pleşoianu, am fost la unificarea PNL-PDL, la alegerea lui Iliescu, am vrut să văd în ce măsură acest congres repune motoarele partidului.

A fost un eşec, până şi cei care au candidat, în afară de liderul tineretului, niciunul nu s-a referit la partid, erau 4000, era oastea, ce are mai bun PSD, ienicerii.

A fost un fel de congres al Guvernului, nu s-au referit la prezidenţiale. Eu dacă eram pesedist trebuia să rup porţile la Cotroceni, nu s-a referit nimeni la pierderea alegerilor, la cătuşele, la Dragnea, nimeni nu a analizat ce se întâmplă după perioada Dragnea, nimeni nu l-a criticat pe Iohannis.

De ce? PSD nutreşte speranţa că se menţine la putere după prezidenţiale. E limpede că câştigă Iohannis, să avem ipoteza că intră Dan Barna intră cu Iohannis, în aceste condiţii, pentru PSD ar fi un dezastru. Lui Iohannis îi dă forţa să schimbe guvernarea.

Despre guvernatorul BNR. PSD nu ţine cont că Mugur Isărescu nu e Mugur Isărescu. Opoziţia, Iohannis, strada l-ar fi susţinut pe Isărescu, nu era sigur că va cădea la vot. Domnii care făceau gălăgie, dar în locul lui Isărescu pe cine puneţi. Domnitorii ţării Româneşti se aliau cu polonii, pui un contracandidat, porneşti împotriva multinaţionalelor, pui în contrapondere companiile româneşti. Dragnea era singur.

Ce încearcă acum noua conducere PSD este să stingă conflicte. Dacă nu se ducea la Ambasada Americană producea un conflict inutil, o temă de atac, o taxa opoziţia. Dacă nu-l susţinea pe Mugur, era o discuţie inutilă în plus.

Să luăm exemplu Diaspora, s-a creat impresia că PSD nu vrea ca Diaspora să voteze, dacă PSD s-ar fi opus, ar fi venit Iohannis cu o falcă în cer că s-au opus. Aşa, PSD cădea în capcană. PSD a luat tema de clămpăneală a USR cu fără penali.

Despre cazul Sorinei, avem două planuri, al procurorilor şi al autorităţii de protecţie a copilului, s-a împins (scandalul-n.r) către procuroare, dar s-a uitat că totul ţine de o autoritate a Guvernului, oamenii au uitat despre o instituţia Guvernului. Dăncilă a promis o investigaţie, a facut-o? Nu se dă spre adoţie un copil de 8 ani.

Problema adopţiei interne, cât ia un asistent material, 750 lei, dar el e ca o familie, dacă I se dădea pe lună o adopta. Ca să susţină adopţia pe plan intern a familiei mai puţin pricopsite, dar care sunt iubitoare de copii.

Cum arată propunerea. Ar fi bine ca în aceeaşi bani să-l adopţi, iar se majorează cu 20% este cu handicap sau sunt 3 fraţi, pe lângă cei 900 de lei, mai iei încă puţin, este important

Decât să facem gură împotriva adopţiei internaţionale, mai bine le dăm această lege, să fie adoptată mai repede, ar putea să fie foarte bună.

Despre jocurile de culise privind funcţiile importante de la Bruxelles: Târguielile au fost dezastruoase pentru imaginea Uniunii şi pentru Macron. S-a spus aşa, candidatul grupării care are cele mai multe locuri, era un criteriu, dar când îl negi creezi posibilitatea târguielilor.

Nu ştiu ce a făcut Iohannis, faţă de poziţia Bulgariei sau grupului de la Vişegrad, nicio agenţie nu a consemnat poziţia României. El nu a dat nicio dare de seamă a poporului, eu sunt adept al dării de semă, de 5 ani de zile Iohannis zburdă, niciun partid nu i-a pus sula în coaste, el a fost ca reprezentant al PPE, dar guvernul este socialist, nu trebuia să spună că el pledează pentru intelesele României?

Toţi cred că Kovesi e un pericol pentru politicienii de aici, să nu candideze la preşedinţie, şi trebuie să meargă la funcţia de Procuror general.

PSD va susţine candidatura lui Kovesi la Parchetul European, v-am dat o ştire, o vor sprijini, au făcut o martiră din ea, oricum numirea sau nenumirea nu depinde de România, ca la Mugur Isărescu era inutil, să fie ostil Guvernului.

Despre protestele de la Hong Kong: E o luptă pentru democraţie? Hong Kong avea un statut aparte, are o populaţie care crede în democraţie, e ca la noi la 23 august 44, cum ar fi Ardealul rămâne în democraţie şi restul în dictatură.

În România, ar fi un protest al serviciilor, s-au termninat 2 ani de #rezist, îmi spuneţi şi mie un lider, s-a conturat vreun lider? Este intenţionat aşa, şi dacă în scormoneşti dai de epoleţi, tot acest anonimat din Hong Kong e suspect, orice mişcare are tendinţa să scoată la suprafaţă lideri, de la romani încoace avem un lider, dar dacă îl scoţi în faţă se ivesc epoleţii, la noi mă refer.

Piaţa Universităţii a fost cu lideri, Marian Munteanu, se cântau imnuri, dar după doi ani de #rezist, nu credeaţi că putem descoperi un preşedinte al României acolo. Atenţie, Vestele Galbene au avut, aici nu veneau la TV.

Editorialul săptămânii: Şerban Cionoff, Jurnalul Naţional: Despre nimicul pe care-l face (şi) la Bruxelles Klaus Iohannis

Top 5 Politicienii săptămânii

Locul 5. Rareş Bogdan, trimis la mănăstirea Bruxelles, dacă nu-l aduce Iohannis la manifestarea de la prezidenţiale, şef de campanie. Umilire, Orban a pus o consilieră la Bucureşti.

Locul 4 Viorica Dăncilă reuşeşte să-I înmormânteze pe toţi, ea în rolul de Gheorghiu Dej, Ghiţă Dej mic de tot, le pregăteşte funcţii prin partid tuturor

Locul 3 Dacian Cioloş. Este foarte important că reprezintă gruparea Macron în România, normal ar fi să fie el candidat în locul lui Barna

Locul 2 Klaus Iohannis încearcă să reînvie tema corupţiei, mai avem puţin şi PSD va coborî în P-ţa Victoriei cu tema anticorupţiei.

Locul 1 Liviu Pleşoianu: Dacă va fi candidat independent va rupe din PSD, dacă nu îl va propune Viorica Dăncilă candidat