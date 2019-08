Jurnalistul afirmă că declaraţiile lui Gheorghe Dincă în cazul Luizei au fost contradictorii, trimiţând anchetatorii pe piste false.

“Personajul acesta nu are logică. E asasin cu sânge rece. Dar asasinul cu sânge rece, potrivit avocaţilor, în noaptea de sâmbătă spre duminică, a avut remuşcări şi zice că a recunoscut. Nu ştim nici acum ce a recunoscut. Potrivit tuturor procedeelor juridice nu există recunoaştere, adică eu vin la dvs sunteţi anchetator şi zic da, am ucis-o. Şi dvs râdeţi. Şi cum aţi ucis-o, că trebuie să povesteşti. După ce ai terminat de scris, te ia anchetatorul şi spui uite toporul, uite groapa. În cazul lui, aţi văzut. Zice că a aruncat-o pe Luiza în Olt se duce cu el şi spune n-am aruncat-o în Olt, am aruncat-o în Dunăre. După asta, revine Georgiana Hosu şi spune nu a fost aruncată, a fost arsă. Nu cred că este vorba de bătaie. Cred că el îşi asumă asta, încercând să se ocrotească şi el”, a afirmat Ion Cristoiu.

Jurnalistul a explicat că reţelele de trafic de minori sunt periculoase şi mai dure decât Mafia, care îi execută nu numai pe cei care le divulgă secretele, ci şi familiile acestora.

„Aceste reţele de trafic de minore sunt printre cele mai criminale, mai dure decât Mafia. Ele nu acţionează transfontalier, în sensul că iau din România tipe care fac şoseaua de centură. De regulă ele iau comenzi. Am văzut şi în cazul Epstein din America. Sunt oameni cu foarte mulţi bani care vor o fată gen Alexandra. Ele sunt ochite, răpite şi duse. Şi de-aia nici nu mai revin pentru că ele nu sunt scoase pe stradă. Sunt ţinute şi duse la domni. Poate fi şi varianta asta. În aceste condiţii, în mafie, dacă intri la puşcărie, când ai intrat, vine un gardian la tine şi spune: atenţie, nu spui nimic, în timpul asta familia are cu cutare, avem noi grijă. Dacă spui, te spânzurăm a doua zi şi familia ta va avea de suferit. Nu este exclus să fie şi aceasta. El să-şi asume un lucru pe care nu l-a făcut”, a susţinut analistul politic.

Ion Cristoiu a remarcat că la Caracal se face cercetare la faţa locului şi nu reconstituire, cum ar fi trebuit dacă, după ce a recunoscut, Dincă ar fi oferit toate detaliile pentru strângerea de probe.

“Bâlbâielile unui om care recunoaşte totul şi apoi nu poţi să spui unde este cadavrul. Dacă aţi observat, ei fac cercetare la faţa locului ca şi cum criminalul nu le-ar fi zis nimic. Una este cercetarea la faţa locului şi alta e reconstituirea. Dacă ăla a zis, nu mai nevoie de cercetare, că te duce el direct. În cazul de faţă, de o săptămână şi ceva noi nu avem de-a face... Că Dincă le spune mergem aici. Nu. Ei fac cercetare. Nu ar trebui să le spună Dincă de faptul că are fete în pereţi? Comportamentul acestuii personaj despre care nu ştim nimic. El până vineri la 6 dimineaţa era un om normal, nu-i aşa? Adică nu erau probe că el e dintr-o reţea, că e criminal”, a amintit jurnalistul.

Ion Cristoiu a mai spus că autorităţile s-au folosit de Gheorghe Dincă pentru a îndepărta presa de casa acestuia din Caracal.

“Descoperirile ulterioare nu sunt urmarea unor ascunzişuri, adică au săpat undeva în podele şi era acolo un puţ şi în fundul puţului... nu. Pe noptieră pe care au văzut-o ăia... nici nu ştiţi câţi au venit acolo, am înţeles că a fost la nivel de 50 de inşi. Deci 50 de inşi au făcut percheziţie unde sunt probe de omor. Şi după asta au plecat de acolo cu nişte oase pe care le-au dus la IML. Aici este... Există o singură bănuială, anume faptul că după ce el recunoaşte, este adus la Bucureşti. Acolo poţi să suspectezi că a fost o încercare de a scoate presa din dispozitiv. Pentru că ei se bâlbâie pentru că ţineţi minte l-au adus la Bucureşti pentru nişte pretinse dureri, a spus că-l pun la poligraf, domnul Bănilă spune că nu vom relua decât peste o săptămână cercetarea, o reiau a doua zi şi a doua zi aţi văzut cum descoperă ei, în fiecare zi...”, a explicat Ion Cristoiu.

Gheorghe Dincă, principalul suspect în cazul crimelor de la Caracal, a fost dus, joi, 1 august de la Spitalul Penitenciarului Jilava la Institutul Naţional de Medicină Legală. Dincă ajunsese cu o zi în urmă la Spitalul Penitenciarul Jilava pentru a primi îngrijiri medicale, deoarece, potrivit unor surse judiciare, acesta acuză dureri la nivelul coastelor şi al pieptului, spunând că ar putea avea o fractură provocată de anchetatori.

Bărbatul susţine că, atunci când anchetatorii au decins la locuinţa lui pentru percheziţii, l-au lovit cu picioarele atunci când l-au imobilizat.

