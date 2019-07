Teme: Decizia CCR pe completurile de 3, trenul ratat de Liviu Dragnea. Cui mai foloseşte această decizie? Noua politică a PSD după congres.

Isărescu bun pentru BNR, bun pentru PSD.

Vot deturnat în culise pentru şefia Comisiei Europene.

Cum ar trebui modificată legea Adopţiei în România?

Redăm principalele idei ale lui Ion Cristoiu

Despre sărbătorirea Zilei SUA la Bucureşti.

Vă descriu un spectacol pentru babuini, să arate că ei sunt invitaţi. Două televiziuni transmit acum în direct perindarea invitaţilor la Ambasada SUA din România. Pe mine nu m-au invitat, probabil că sunt neserios, dar spectacolul, mai mulţi sunt invitaţi, Kovesi faţă în faţă cu cine ştie, asa redau televiziunile. Fiecare dintre televiziuni, transmite că unii sunt mândri şi îşi fac selfie, ca moralist spectacolul de doi lei, vanitatea de a da mâna cu Klemm

Despre decizia CCR despre completurile de 3 prin care s-a admis sesizarea privind conflictul juridic între Parlament şi ÎCCJ.

Cum va schimba decizia procesele

Contrar bulbucelii, umflării dintr o parte a presei, aceasta decizie nu are nicio influenţă. Fondul reprezintă completul de 3 şi apelul, decizia finală este la completul de 5. Au fost voci gen Rareş sau Orbvan, care se întreceau în mitocănii, care să tragă din hartan. Este vb de un proces pentru demnitari, potrivit acestei decizii, cei care au decizie definitivă la completul la 3, nu ca Dragnea finală la sentinţă, după apel. Aici art421 Cp pct 2 pargraf b procesele intră în procedura de rejudecare, intră automat, la cele de 5 puteai dopar dacă dadeai recurs în anulare.

Deci la Dragnea, nu are cum să intre, d-na Prună spunea o prostie, nu se poate face recurs în anulare, in cazul in care completul de 5. Este o mare gofoasă umflată, nu are nicio treabă cu Dragnea, dacă era sa-l scape pe Dragnea, dădeau decizia atunci, ramânea preşedinte, o dădea afară pe Dăncilă, şi ajungea preşedinte, se rescria istoria.