Jurnalistul a explicat joi, la emisiunea Gândurile lui Cristoiu, cum România a ajuns în această situaţie din cauza discursurilor lui Liviu Dragnea care au creat impresia că PSD vrea să scoată ţara din UE.

“De ce a reuşit Dragnea, a reuşit în ghilimele, să creeze imaginea în Occident că el duce o politică antieuropeană. Pentru că a pus tuşe groase, adică în principiu nu voia să ne scoată din Uniune, dar discursul lui din campanie care era discurs prezidenţial (...) trebuia să înceapă fiecare discurs cu Uniunea Europeană este pentru noi Ierusalimul, cum vreţi. Nu vom ieşi niciodată, dar...el nu a mai zis partea asta şi atunci a fost foarte uşor unei întregi maşinării şi occidentale şi româneşti să spună, aha, Dragnea, vrei să ne scoţi din UE”, a susţinut Ion Cristoiu.

Analistul politic este de părere că acum premierul Viorica Dăncilă are de câştigat de pe urma înfierării lui Dragnea deoarece există interesul să se arate că în România s-a schimbat ceva după condamnarea liderului PSD.

“Şi atunci, în această perioadă, doamna Viorica Dăncilă are un mare noroc, anume cei care l-au scos pe Dragnea din joc, doar n-o să credeţi că l-au scos ăştia, cinci judecători sau câţi erau ăia acolo, din motive pe plan european, pentru a nu crea un nou Viktor Orban, adică pe planul UE erau suficienţi Orban şi polonezul şi mai venise şi italianul, da? (...) deci din punctul acesta de vedere trebuia dată o lecţie. Şi în această lecţie condiţia fundamentală este că cine vine după Dragnea trebuie să beneficieze de o imagine de s-a schimbat ceva. Şi cel mai bun semn că, indiferent ce face Viorica Dăncilă, sigur ea nu face greşelile lui Dragnea, ea va fi mângâiată pe creştet ca fiind europeană, faţă de ne-europeni este... acel articol din The Guardian, nu-i un interviu, care e pozitiv, care are drept temă pentru prima dată în ultimii doi ani România e alta după ce a plecat Dragnea şi, atenţie, apropo, pasajul cu Kovesi, care are probleme cu justiţia”, a afirmat Ion Cristoiu.

Jurnalistul a adăugat că toate aceste vor să arate că România s-a schimbat după 26 mai, iar ura împotriva PSD nu mai poate fi alimentată.

“Acestea sunt semne foarte clare că partenerii strategici vor să dovedească faptul că România post-Dragnea este net diferită. Este că domnul Dragnea a pierdut cu acest război din cauza lui. (...) El credea că gata, că face ce vrea, că... Un lucru fundamental pe care îl reproşează noua echipă este nenumăratele războaie, pornise războaie cu multinaţionalele, da, cu partenerul strategic, alea cu rachetele, cu UE, cu Olanda, cu Franţa, nu poţi să te baţi cu toată lumea. Adică a pornit atâtea războaie şi acum PSD-ul... şi a reuşit să alimenteze ceea ce voia Klaus Iohannis şi anume ura faţă de PSD, ura. Acum a venit doamna Dăncilă (...) deci s-a terminat. România este după 26 mai alta. Nu se mai poate alimenta ura faţă de PSD. Cu o singură condiţie, dacă devine candidat Gabriela Firea ura creşte, se alimentează pentru că Firea e altă personalitate decât Dăncilă”, a conchis Ion Cristoiu.

Premierul Viorica Dăncilă a vorbit, într-un interviu pentru The Guardian, despre europarlamentare şi despre motivele pentru care Guvernul nu susţine candidatura lui Kovesi la şefia Parchetului European. Kovesi "să îşi rezolve problemele cu justiţia" înainte de a îşi asuma un astfel de rol, spune premierul.