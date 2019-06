Analistul politic Ion Cristoiu susţine că moţiunea de cenzură împotriva Guvernului Dăncilă va trece. Jurnalistul a afirmat joi, la emisiunea Gândurile lui Cristoiu, că din punct de vedere raţional Guvernul trebuie să plece, demiterea fiind răspunsul la îndemnul adresat electoratului pe 26 mai ”Hai la vot că votul tău contează”.

Ion Cristoiu a declarat că dacă Viorica Dăncilă demisiona, atunci congresul din 29 iunie ar fi fost o bătălie reală, aşa cum au fost şi congresele precedente ale PSD. Mai mult, jurnalistul o suspectează pe Viorica Dăncilă, că prin schimbarea discursului, , în realitate un text scris de alţii, Viorica Dăncilă are în spate un Liviu Dragnea cu epoleţi. “PSD pregăteşte un congres de ochii lumii, adică un congres de confirmare a Vioricăi Dăncilă”, a atras atenţia jurnalistul.

În opinia sa, moţiunea de cenzură va trece, ceea ce va echivala cu dispariţia Vioricăi Dăncilă de pe scena politică.

„Soarta ei este de dispariţie definitiv din decor. PSD-ul mai are o problemă, de aia moţiunea de cenzură e un punct vital. Ea este premier, dacă acum s-ar vota un alt preşedinte de partid, iar vom avea dualitate şi de aia zic că e mai bine să fie şi premier şi preşedintele partidului. PSD-ul ca să se salveze trebuie să cadă de la guvernare”, a afirmat analistul politic.

Cât priveşte votul la moţiunea de cenzură, Ion Cristoiu a ţinut să sublinieze decizia UDMR în acest caz. „UDMR a anunţat că votează moţiunea de cenzură, o premieră, pentru că ei au votat întotdeauna cu PSD-ul în ultimii doi ani, pentru incidentul de la Valea Uzului. Mai ţineţi minte că am repetat că acolo e ceva în neregulă. Şi acum se devoalează că această operaţiune a fost pusă la cale de servicii”, a susţinut jurnalistul.

Ion Cristoiu a subliniat că aritmetica parlamentară, conform căreia Opoziţiei îi mai lipsesc 20-30 de voturi pentru a dărâma Guvernul Dăncilă, ar trebui ignorată dacă în culise s-a pus la cale demiterea Executivului.

„Nu vă luaţi după aritmetica parlamentară, dacă e un plan de cădere a Guvernului, nu are nicio legătură cu aritmetica parlamentară, ne trezim că în dimineaţa aia că un grup de la PSD anunţă oficial că pleacă la Pro România sau că votează împotrivă oficial”, a avertizat jurnalistul.

Cât priveşte situaţia din Republica Moldova, Ion Cristoiu a atras atenţia asupra vizitei celor trei emisari – UE, SUA şi Rusia- la Chişinău din 3 iunie, care a precedat criza politică declanşată câteva zile mai târziu, după alierea socialiştilor lui Dodon cu blocul pro european ACUM la guvernare. Jurnalistul a subliniat că de fapt scopul vizitei a fost semnalul executării oligarhului Vladimir Plahotniuc, liderul PD Moldova.

„Cei trei au decis ca reprezentanţi a trei mari puteri, raderea lui Plahotniuc, nu au decis instalarea unui guvern, ci un guvern temporar(...) cele trei mari puteri au ajuns la concluzia, la care ajunsese şi Rusia, şi anume: pericolul numărul 1 îl reprezintă capturarea statului de către un domn Plahotniuc, care până acum a jucat teatru că el e cu americanii (...) Dacă începe hăituirea lui Plahotniuc de către băieţi şi FBI, s-ar putea să ajungă în România, pentru că ăla a fost omul nostru, a făcut foarte multe afaceri în România”, a avertizat Ion Cristoiu.

Redăm interviul integral:

Monica Mihai: Bun la o nouă ediţie a emisiunii ”Gândurile lui Cristoiu”, în faţa mea jurnalistul şi analistul politic Ion Cristoiu, bine aţi venit!

Ion Cristoiu: Bine v-am găsit!

Monica Mihai: De unde aţi venit?

Ion Cristoiu: Am venit de la un breaking news, la Fundaţia Titulescu s-a lansat o carte a domnului Florian Banu, intitulată ”Mihai Caraman, un spion român în Războiul Rece”, cam aşa ceva. Eu am scris prefaţa la cartea asta, am venit de la un breaking news deoarece, pentru prima dată cel puţin pentru mine, dar cred că şi pentru mulţi tineri, generalul Mihai Caraman cel care a spart NATO înainte de 1989 a venit şi chiar a vorbit în public şi în cuvântarea pe care am ţinut-o eu am sesizat acest breaking news şi am zis că dacă aş fi fost director de televiziune de ştiri transmiteam direct pentru că chiar a fost o ştire, mai importantă faţă de comitetul ăsta executiv al PSD.

Monica Mihai: Pentru că tot vorbim de breaking news-uri, în această săptămână am avut mai multe evenimente importante: Comitetul executiv aşa cum aţi spus şi dumneavoastră al PSD care a avut loc astăzi, un comitet executiv la care s-au discutat mai multe lucruri, urmează să le dezbatem şi noi în această emisiune: opoziţia a depus în această săptămână mult aşteptata moţiune de cenzură, săptămâna viitoare parlamentarii vor vota dacă cade sau nu cade Guvernul Dăncilă; trebuie să vorbim neapărat despre criza de peste Prut şi anume tot ce se întâmplă acolo în momentul de faţă; dar şi faptul că România a pierdut de curând scaunul permanent pentru care concura în cadrul Consiliului de Securitate al ONU; avem bineînţeles rubrica săptămânală ”Editorialul săptămânii” şi ”Top 5 politicieni ai săptămânii”. Haideţi să începem cu primul şi poate cel mai important subiect al acestei săptămâni, mai exact Comitetul executiv al PSD, acolo unde Viorica Dăncilă cu alţi oameni importanţi din PSD pun la cale ţara, ca să spunem aşa. Au stabilit nişte ţeluri au vorbit despre un congres pentru alegerile prezidenţiale, despre un congres pentru alegerea preşedintelui Partidului Social Democrat, care va avea loc pe data de 29 iunie, deşi existau voci, mai exact Paul Stănescu, care spunea că ar trebui amânat acest congres. Cum vi se pare că s-au împărţit polii de putere în PSD, în urma acestui congres, cum vi se par taberele?

Ion Cristoiu: Nu e niciun pol de putere, este un singur pol de putere al doamnei Viorica Dăncilă, ce s-a întâmplat azi a fost o ”plicticoşenie”, încă un nou pas spre înmormântarea PSD deoarece după semnalul dat de electorat în 26 mai, chiar şi după cum stă PSD în sondaje, normal era ca la PSD să aibă loc măcar dacă nu o furtună, măcar aşa o adiere, dezbateri, controverse, un grup care să scrie o scrisoare.

Monica Mihai: Spuneţi că lucrurile au fost mult prea liniştite.

Ion Cristoiu: Nu, lucrurile au intrat pe o rutină absolut halucinantă deoarece, repet, Viorica Dăncilă nu a ajuns preşedinte executiv că aşa a fost al partidului în urma unei bătălii. Ea a fost numită de un domn numit Liviu Dragnea, ea fost numită premier, în niciun moment funcţia ei nu a fost rezultatul unei bătălii, a fost pusă acolo, mă rog pusă ştiţi de cine de domnul Liviu Dragnea, în speranţa ce s-a şi îndeplinit, că acolo e un fel de rotiţă, o învârtea el cum vroia el. Domnul Liviu Dragnea a fost ridicat cu duba şi atunci a rămas...

În momentul în care Viorica Dăncilă demisiona, acest congres era un congres de luptă reală

Monica Mihai: Viorica Dăncilă peste noapte şefa Partidului Social Democrat, al celui mai mare partid din România.

Ion Cristoiu: Şi ea în loc să demisioneze atât din funcţia de premier...

Monica Mihai: Era necesară demisia?

Ion Cristoiu: Cum să nu fie necesară deoarece ea este responsabilă, ea a fost al doilea om în perioada de dezastru al lui Liviu Dragnea, adică e greu de imaginat că în decembrie 1989 conducerea Partidului Comunist Român era luată de Emil Bobu sau de Dăscălescu. De ce spun de Emil Bobu pentru că o compar, am greşit cu Dăscălescu, Dăscălescu era chiar mai personalitate şi era premier, pentru că adevărata slugă publică a cuplului Ceauşescu, era Emil Bobu şi ca să înţelegeţi şi comparaţia, Emil Bobu a ajuns în Comitetul Executiv şi în conducerea de la Bucureşti, era prim-secretar la Suceava şi tovarăşul şi tovarăşa s-au dus într-o vizită şi trezindu-se tovarăşul noaptea l-a găsit pe Emil Bobu la uşa lui şi l-a întrebat de ce şi el a zis tovarăşe secretar general numai eu cu fiinţa mea pot să garantez că dumneavoastră nu vi se întâmplă ceva. Sigur că l-a impresionat pe Ceauşescu şi l-a adus la Bucureşti, deci cam aşa ceva a fost şi cu Viorica Dăncilă, pentru Dragnea, toată lumea ştie, că încearcă că s-a disociat, că încearcă să le spună acum că n-a fost ea, e altceva.

Monica Mihai: Că de fapt nu a luat deciziile...

Ion Cristoiu: Nu există, ea este responsabilă din punct de vedere politico-moral trebuia să demisioneze din toate punctele de vedere, în momentul în care ea demisiona, acest congres era un congres de luptă reală.

Monica Mihai: Spuneţi că nu va fi o luptă reală, de altfel sunt încă doi candidaţi care şi-au anunţat dorinţa de a...

Ion Cristoiu: Nu, şi-au anunţat la prezidenţiale, s-a înţeles greşit, la prezidenţiale au anunţat.

Monica Mihai: Doamna Ecaterina Andronescu înţeleg că vrea să candideze pentru funcţia de preşedinte al Partidului Social Democrat

Ion Cristoiu: Nu am auzit şi nici nu cred, e aşa de ochii lumii.

Monica Mihai: Adică spuneţi că nici de data aceasta în PSD n-au învăţat nimic după toate evenimentele care au avut loc.

Ion Cristoiu: Nu, staţi să ne lămurim, Partidul Social Democrat a avut congrese, am şi o documentare o putem discuta, congresele au adus pe Mircea Geoană, apoi pe Victor Ponta, în urma unei bătălii în congres. Cu surprize, la Mircea Geoană cel puţin am fost şi eu acolo când Mircea Geoană ţâşnind l-a învins pe Ion Iliescu, la congres. Un singur congres a avut loc în ultimul timp de confirmare pe funcţie şi anume a preşedintelui interimar Liviu Dragnea.

PSD pregăteşte un congres de ochii lumii, adică un congres de confirmare a Vioricăi Dăncilă

Monica Mihai: Care a fost aclamat de o sală întreagă.

Ion Cristoiu: Şi a fost un congres de confirmare, nu un congres de bătălie, de alegeri.

Monica Mihai: E o diferenţă.

Ion Cristoiu: E foarte important. În cazul de faţă paradoxal, ceva sinucigaş, PSD pregăteşte un congres de ochii lumii, adică un congres de confirmare a Vioricăi Dăncilă.

Monica Mihai: Viorica Dăncilă a vrut ca acest congres să fie organizat cât mai repede.

Ion Cristoiu: Tocmai şi de aia a vrut.

Monica Mihai: Paul Stănescu nu a vrut acest lucru, de ce nu a vrut Paul Stănescu organizarea congresului, ce ar fi avut de câştigat?

Ion Cristoiu: Pentru că mie mi se părea normal să i se dea dreptul Gabrielei Firea, pentru că este singura legitimă.

Monica Mihai: Nu Lia Olguţa Vasilescu?

Ion Cristoiu: Nu, este Gabriela Firea pentru că ea a fost şefa puciştilor. Deci, hai să fim serioşi, toţi au fost alături de Dragnea.

Monica Mihai: Adică ea reprezenta valul schimbării din PSD.

Ion Cristoiu: Ea a avut curaj, dar să ne lămurim, nu ştiu bine, rău, a avut curaj a fost şefa puciştilor, a riscat. Doamna Dăncilă era atunci de partea lui Dragnea, Lia Olguţa Vasilescu era de partea lui Dragnea, punct. Din punct de vedere moral imaginaţi-vă încă o dată că după plecarea lui Ceauşescu şi a venit Iliescu, care cât de bine îl contrazisese, nu a venit niciun om de-al lui Ceauşescu. În cazul de faţă mi se pare normal să se creeze condiţiile să candideze şi Gabriela Firea care ea era îndreptăţită. Doamna Viorica Dăncilă nu a fost împotriva lui Dragnea, asta este o legendă securistică.

Monica Mihai: Deşi în ultimele săptămâni a părut că se distanţează a şi recunoscut că nu au ţinut legătura.

Ion Cristoiu: Eu sunt bătrân, dumneavoastră sunteţi tânără, dar amândoi nu suntem proşti. Era o poveste...

Monica Mihai: De ochii lumii.

Ion Cristoiu: Da, era aşa doamna Viorica Dăncilă e supărată, de ce nu a demisionat?

Monica Mihai: Pentru că ea susţine că are obligaţie faţă de partid.

Ion Cristoiu: Ştiu toţi politrucii de la noi când vor să justifice ciolanul zic că au obligaţii, după asta spune că avea obligaţii faţă de Moldova şi faţă de Europa. Încă o dată şi genială dacă ar fi fost, este părtaşă la guvernarea regimul Dragnea. În consecinţă 1. s-au eşti corect moral şi dacă ai fost cu el eşti până la capăt, asta este o chestiune minimă, de minimă demnitate care deosebeşte pe om de râmă. Eu sunt demn am fost cu el, intru în istorie cu el sau ies din istorie, dar e luat ăla cu duba şi tu a doua zi vii şi spui ştiţi eu nu am fost cu el.

Monica Mihai: Săptămâna asta doamna Viorica Dăncilă a fost la Marius Tucă Show, acolo au discutat despre mai multe teme, cum vi s-a părut doamna Dăncilă? Am tot discutat şi s-a tot vehiculat şi prin presă că în ultima vreme, mai exact de când a fost închis Liviu Dragnea, aceasta pare schimbată.

Ion Cristoiu: Nu, ea a schimbat numai lecţia pe care o recită dată de alţii.

Monica Mihai: Cine îi dă lecţia?

Ion Cristoiu: Ea are o mare problemă şi pot să vă spun eu care am luat atâtea interviuri. Ea nu este ea nici acum, ea, nu ştiu cum o fi ea, habar nu am, poate că o fi o femeie fermecătoare, tot ce spune ea acum este de o platitudine cum rar am întâlnit la un politician. Eu am o expresie zic aşa ”când citesc textul ăla mă dau pe gheaţă”, adică nu se agaţă privirea de nimic, nimic, nimic, eu când citesc un text şi declaraţia acum, după Comitetul Executiv, nu reţin nimic.

Monica Mihai: Nu vă spune nimic.

Ion Cristoiu: Nimic, dar nimic, ceva să reţin ceva, pentru că ea recită nişte texte nu ştiu cine i le dă acum şi textul este aşa ”nu eram eu”, cum adică nu eram eu? Adică cum nu era ea?

În spatele Vioricăi Dăncilă cred că e un Liviu Dragnea, dar cu epoleţi

Monica Mihai: Da, a spus chestia asta chiar în emisiune.

Ion Cristoiu: Încă o dată adică cum nu era ea, mi se pare o nebunie, a fost premierul României timp de un an, cum nu era ea? Adică era o chestiune de oportunism, cineva îi comanda ei aşa zice păi şi cine o obliga ca ea să îndeplinească?

Monica Mihai: Păi şi cine o obligă să îndeplinească acum, din partea cui vin mesajele acum, dacă până acum era foarte clar că Liviu Dragnea era cel care îi dădea direcţia să spunem şi acum cine ar putea să fie în spatele ei, dacă Liviu Dragnea nu mai e sau e tot Liviu Dragnea?

Ion Cristoiu: Nu, cred că e un Liviu Dragnea dar cu epoleţi, eu nu cred în ea ca personalitate pentru că ea recită nişte texte. Dacă îi pui o întrebare mai aşa se descumpăneşte, nu e ea.

Monica Mihai: Care va fi soarta ei dacă va trece moţiunea de cenzură?

Ion Cristoiu: Soarta ei este de dispariţie definitiv din decor. PSD-ul mai are o problemă, de aia moţiunea de cenzură e un punct vital. Ea este premier, dacă acum s-ar vota un alt preşedinte de partid, iar vom avea dualitate şi de aia zic că e mai bine să fie şi premier şi preşedintele partidului. Dacă PSD-ul ca să se salveze trebuie să cadă de la guvernare, în acel moment ar intra în opoziţie, s-ar curăţa de oportunişti că probabili mulţi fripturişti vor pleca la Ponta şi apoi iar vor veni înapoi dar oricum s-ar curăţa. Partidul intrând în opoziţie ar rămâne numai soldaţii credincioşi, s-ar amâna congresul şi s-ar declanşa o competiţie reală în partid, ca să ajungă unul dintre ei şef şi atunci şi partidul de pe poziţia de opoziţie ar putea să folosească prezidenţialele, nu ştiu dacă le şi câştigă pentru a se re-brand-ui. Deci prezidenţialele ar fi o posibilitate să arate o nouă faţă a partidului, fie printr-un candidat ieşit din comun, fie printr-un preşedinte de partid ieşit din comun.

Din punct de vedere raţional, minim raţional Guvernul trebuie să cadă

Monica Mihai: Săptămâna aceasta opoziţia a depus mult aşteptata moţiune de cenzură. Este moţiunea de cenzură pe care a promis-o de altfel Partidul Naţional Liberal în momentul în care a intrat în campania electorală înainte de alegerile europarlamentare în care a spus că dacă poporul va vota ”Da” şi vor fi de partea lor, atunci ei vor schimba guvernul. Săptămâna viitoare moţiunea de cenzură va fi votată în Parlament, având în vedere aritmetica actuală cum credeţi că va arăta ziua de marţi, vom avea din nou ”marţea neagră”, va trece moţiunea?

Ion Cristoiu: Dacă nu va trece moţiunea, mi-am şi pregătit un editorial care va încerca să justifice de ce am crezut eu în naivitatea mea că moţiunea trebuia să treacă, adică să nu pice. Din punct de vedere raţional, minim raţional Guvernul trebuie să cadă. Şi încep din punctul de vedere al lui Klaus Iohannis şi al PNL şi al opoziţiei ei au făgăduit acestui electorat, ”votul tău contează”, până cum votul lor nu a contat cu nimic.

Monica Mihai: Şi asta ar fi dovada că votul lor contează dacă trece moţiunea?

Ion Cristoiu: Păi şi atunci de ce au ieşit la vot?

Monica Mihai: Haideţi să vedem: înainte Gigel Ştirbu de la PNL a citit moţiunea de cenzură în Parlamentul României, haideţi să vedem ce a zis acesta.

“Doamnelor şi domnilor senatori şi deputaţi,

Doamnă Prim-ministru, inexistentă

Doamnelor şi domnilor miniştri, inexistenţi

Duminică, 26 mai 2019, românii au votat într-un mod covârşitor cea mai legitimă moţiune de cenzură împotriva celei mai toxice guvernări din ultimii 30 de ani! În 26 mai, românii au spus un DA categoric pentru o Românie normală şi un NU categoric discursului şi acţiunilor anti-europene şi anti-justiţie ale PSD! Sancţiunea împotriva PSD şi împotriva Guvernului vine direct de la cetăţeni, care au spus răspicat că nu mai vor un guvern incapabil să ducă ţara în dezastru şi care are o singură prioritate făţişă – atacurile permanente la adresa justiţiei”- Gigel Ştirbu, deputat PNL.

Domnul Gigel Ştirbu şi-a pus aceşti ochelari galbeni de capră... Această moţiune de cenzură ar trebui să fie un moment foarte serios

Ion Cristoiu: În primul rând că e un agramat, cea mai legitim, nu are cea mai, analfabetismul politicienilor români în frunte cu preşedintele se vede din folosirea excesivă a superlativelor. Deci când nu ai nuanţă de gândire, când nu ai nuanţe, atunci foloseşti superlativele.

Monica Mihai: Dă bine ca discurs politic.

Ion Cristoiu: Nu, preşedintele este autorul tuturor superlativelor: foarte rău, foarte mare, foarte maxim, foarte. Foarte este un clişeu folosit de oameni care nu pot gândi altceva, în care legitim nu e cea mai legitimă, este legitim sau nelegitim. 2. Domnul Gigel Ştirbu şi-a pus aceşti ochelari galbeni de capră...

Monica Mihai: Înţeleg că au fost cadou de la soţia dânsului.

Ion Cristoiu: Nu, a şi explicat, deci dumneavoastră trebuie să înţelegeţi încă o dată ce dezastru este şi în opoziţie. Această moţiune de cenzură ar trebui să fie un moment foarte serios în primul rând că au ales un personaj minor şi zurliu. Deci trebuia să-l citească liderul opoziţiei.

Monica Mihai: De ce nu l-a citit Ludovic Orban de exemplu?

Ion Cristoiu: Pentru că aşa sunt ei în opoziţie, ei au justificat ochelarii galbeni ca să fie interesanţi, păi nu l-a citit înseamnă că nu dă nicio atenţie. Teoretic, toată lumea aşteaptă ca această moţiune să dea jos Guvernul, în acel moment vine un lider marcant. Conţinutul moţiunii este o prostie de la un capăt la altul, Guvernul trebuie să plece că a organizat prost alegerile din diaspora, hodoronc-tronc. Guvernul trebuie să plece că după doi ani a căzut la un vot popular. Nu am înţeles, domnul Gigel Ştirbu împreună cu un domn Câţu face parte din acele personaje hazlii care asigură bancurile într-un partid, dacă aţi observat vreodată în partidele noastre este întotdeauna unul, la PSD e ”Mitralieră” care spune, mai e Andrei Caramitru la USR, care din nevoia de publicitate spun tot felul de ....

Monica Mihai: Şi nu sunt asumaţi de partid?

Ion Cristoiu: Păi nu, că fiecare partid are nevoie de unul care să spună lucruri trăsnite şi e unul care spune lucruri trăsnite. Bun şi ajungem la moţiunea de cenzură, toate datele raţionale spun că Guvernul trebuie să plece, repet cu atât mai mult cu cât o depui, deci oamenii au ieşit la vot mânaţi de această teză ”Hai la vot că votul tău contează”.

Monica Mihai: Vom da jos Guvernul pe baza votului tău.

Ion Cristoiu: Domnul Klaus Iohannis a zis: imediat. Au ieşit la vot, până acum nu s-a întâmplat nimic, dacă nu depuneau o moţiune de cenzură nu se întâmpla nimic, până la urmă lumea uita.

Monica Mihai: Pierdea din electorat.

Ion Cristoiu: Nu, dacă nu depunea, se uita. În momentul în care ei au depus moţiune de cenzură a început meciul, e un meci. Toată naţiunea până marţi aşteaptă scorul meciului.

În momentul în care pică moţiunea de cenzură se legitimează PSD-ul şi ia din nou avânt. Dacă e un plan de cădere a Guvernului, nu are nicio legătură cu aritmetica parlamentară

Monica Mihai: Trebuie să explicăm că în aceste zile cu siguranţă au loc negocieri foarte dificile.

Ion Cristoiu: În momentul în care pică moţiunea de cenzură se legitimează PSD-ul şi ia din nou avânt, pentru că e o confirmare nu are niciun rost să-i confirmi. De aia eu tot sunt convins că moţiunea trece.

Monica Mihai: Chiar şi liderul USR, Dan Barna, spunea la un moment dat că le lipsesc undeva la 20 de voturi după calculele lor. De unde ar putea să vină aceste voturi?

Ion Cristoiu: Nu vă luaţi după aritmetica parlamentară, dacă e un plan de cădere a Guvernului, nu are nicio legătură cu aritmetica parlamentară, ne trezim că în dimineaţa aia că un grup de la PSD anunţă oficial că pleacă la Pro România sau că votează împotrivă oficial.

Monica Mihai: Credeţi că, de fapt, acolo au loc negocierile acum, încearcă să convingă parlamentari PSD.

Ion Cristoiu: Nu cred că sunt negocieri, cred că se pun în mişcare diferite structuri. Dumneavoastră mai ţineţi minte povestea cu Valea Uzului?

UDMR a anunţat că votează moţiunea de cenzură, o premieră pentru incidentul de la Valea Uzului. Acum se devoalează că această operaţiune a fost pusă la cale de servicii

Monica Mihai: Da, cu siguranţă.

Ion Cristoiu: Care e motivul care l-au pus acum, UDMR...

Monica Mihai: Este şi în textul moţiunii această problemă.

Ion Cristoiu: UDMR a anunţat că votează moţiunea de cenzură, o premieră, pentru că ei au votat întotdeauna cu PSD-ul în ultimii doi ani, pentru incidentul de la Valea Uzului. Mai ţineţi minte că am repetat că acolo e ceva în neregulă.

Monica Mihai: Da, am discutat şi în emisiunea trecută că prea întâmplător au apărut aceste probleme acum.

Ion Cristoiu: Şi acum se devoalează că această operaţiune a fost pusă la cale de servicii.

Monica Mihai: Pentru ca UDMR să poată să semneze moţiunea de cenzură.

Ion Cristoiu: Dar suntem de acord acum, pentru că totul în desfăşurarea aia nu e nimic real, adică cum au venit oameni din toată ţara cu români de la Satu Mare să depună coroane de flori la Valea Uzului, eu nu ştiu unde este Valea Uzului nici acum, a fost pusă la cale. Asta m-a îndreptăţit pe mine şi mă face să cred că până la urmă o să pice Guvernul. Dar repet cred că la un moment dat amândoi considerăm ca şi dumneavoastră mult mai deştept decât sunt. Cred că acolo la Cotroceni este o dispută şi am observat-o şi în presa lor, unii spun aşa haide să dăm jos Guvernul, punem acest Guvern (...) câştigă alegerile pentru că le schimbă discursul, adică poate să spună ”uite în perioada asta au făcut aia, aia, aia” sau asta e o grupare din care aş putea să fac şi eu parte...

Monica Mihai: Şi cealaltă grupare?

Ion Cristoiu: Cealaltă grupare spune în felul următor ”da, dumneavoastră trebuie să aveţi, şi s-a văzut, şi anume PSD-ul”, se pare că a învins până la urmă gruparea a doua pentru că şi astăzi când s-a semnat acel acord naţional parţial, Klaus Iohannis o ţine tot cu PSD-ul duşman. PSD-ul ca bătălie publică nu mai poate fi prezentat ca duşman, pentru că Dragnea nu mai e şi e greu când imaginea publică este că PSD-ul are probleme, că Dăncilă e slabă, că PSD-ul e criticat, nu mai poţi să mai vii şi să mai vorbeşti despre PSD.

Monica Mihai: Faceţi o previziune, dacă trece moţiunea de cenzură cine vine premier?

Ion Cristoiu: O să ajung şi acolo, tot în cadrul acestor sfătuiri cealaltă echipă ar face următorul lucru: o moţiune de cenzură care trece, înseamnă un zbor al lui Victor Ponta. Pentru că în momentul în care trece moţiunea de cenzură probabil că premierul va fi luat de la Ponta. În acel moment toţi fripturiştii de la PSD vor intra în Pro România. Noi nu facem previziuni, şi atunci în cazul în care pică moţiunea principala victimă este Ponta, pentru că dacă moţiunea pică, Ponta s-a terminat cu partidul lui, pentru că eu dacă aş fi în PSD aş zice de ce să mă duc la Ponta dacă tot am rămas. Deci nu este exclus ca în planurile de la Cotroceni să spună ”da, mă, e foarte frumos, vine un nou Guvern, dar eu nu am niciun chef să-l întăresc pe Ponta pentru că e mult mai primejdios decât doamna Dăncilă”. În momentul în care trece moţiunea de cenzură Ponta devine numărul unu, pentru că sigur, şi fără serviciile secrete, o parte de la PSD trece la el ca să poată să intre la friptură. Dacă pică moţiunea de cenzură nu mai văd niciun motiv pentru care un PSD-ist să treacă la Ponta, de ce să trec la Ponta pentru că el e în opoziţie ce sunt nebun, adică să plec de la putere să mă duc la Ponta, şi în acest moment marele învins este Victor Ponta.

PSD nu va intra în turul al doilea la prezidenţiale, nu am nicio îndoială şi atunci în turul al doilea ei vor fi arbitru

Monica Mihai: Dar cine ar fi marele câştigător sau câştigător poate cu ghilimelele de rigoare care ar ajunge premier.

Ion Cristoiu: Aici, pe termen scurt, este Dăncilă, pentru că în momentul în care nu va trece moţiunea ea se va duce şi va fi aleasă cu aplauze.

Monica Mihai: Şi reconfirmată şi ca preşedinte al partidului.

Ion Cristoiu: Da, reconfirmată ca preşedinte al partidului şi eu nu cred că în perioada următoare, sigur pe termen lung partidul are probleme, dar pe termen scurt partidul nu va avea probleme, deoarece vine acum un examen la care PSD-ul nu are nicio treabă. PSD are o treabă cu parlamentarele şi localele, de la anul.

Monica Mihai: Adică peste câteva luni bune.

Ion Cristoiu: PSD-ul acum şi dacă era Dragnea şi dacă era Iliescu şi dacă era Regina Maria tot pierdea pentru că nu o să fie decât un preşedinte din partea dreaptă. Nu are cum să fie, e greu de presupus că va veni un preşedinte de stânga, când stânga e la guvernare, nici marile puteri, nici serviciile, şi în general poporul nu va vrea. În consecinţă pentru ei aceste prezidenţiale pot fi interesante dacă găsesc un candidat care să ofere o altă imagine a partidului ”uite mă într-adevăr dacă ăla e de la PSD”, ei nu vor intra în turul al doilea, nu am nicio îndoială şi atunci în turul al doilea ei vor fi arbitru.

Monica Mihai: Şi-şi vor face negocierile.

Ion Cristoiu: Da şi atunci vor deveni şi arbitru, dar după părerea mea prezidenţialele pentru PSD sunt lipsite de orice (...)

Monica Mihai: Pe cine aţi vrea dumneavoastră, analistul Ion Cristoiu, să vedeţi la Guvernul României, dacă trece moţiunea de cenzură, ca premier, cine credeţi că ar cel mai potrivit pentru acest rol în perioada următoare?

Dacă trece moţiunea de cenzură,premier trebuie să fie cineva de la Pro România, dar mai puţin spectaculos decât domnul Tudose

Ion Cristoiu: Trebuie să fie, după părerea mea, cineva de la Pro România, dar mai puţin spectaculos decât domnul Tudose, cred că domnul Câmpeanu ar fi de departe.

Monica Mihai: A fost şi ministru al Educaţiei, a fost şi interimar la un moment dat.

Ion Cristoiu: Sau, repet, dacă pică Guvernul desemnarea premierului e în mâna preşedintelui şi preşedintele poate să pună pe cineva şi din afara politicii, un soi de tehnocrat ca să-i împace pe toţi.

Monica Mihai: L-ar putea pune pe Cioloş?

Ion Cristoiu: Nu, pentru că el ar veni printr-un partid prea mic, nu ar vrea ceilalţi. Părerea mea este ca să pui pe cineva trebuie să fie de acord şi Orban, să fie în faţa lui ăla, adică preşedintele uite ce se întâmplă facem această negociere punem pe cineva din afara politicii. Acest pact semnat astăzi la care a fost şi domnul Ponta, în continuare iresponsabilul vesel, aşa cum i-am zis eu când era premier, poate fi temeiul pentru un guvern de aşa-zisă uniune naţională.

Graba cu care s-a semnat pactul şi asta mă pune pe gânduri pe mine

Monica Mihai: Adică cei care au fost prezenţi astăzi să fie cei care vor forma guvernul de uniune.

Ion Cristoiu: Da, pentru că acest pact, părerea mea nu s-a semnat astăzi pentru că e ziua lui, asta e o prostie, că e ziua de naştere a preşedintelui, nu, graba cu care s-a semnat pactul şi asta mă pune pe gânduri pe mine că se pregăteşte un guvern care să aibă justificare în pactul ăsta. Adică cu vorbe mari, domnule de ce ne unim, păi ne unim că prin aceasta noi care am semnat pactul putem să formăm un guvern de consolidare a drumului european, trebuie să găseşti o justificare de ochii lumii.

Monica Mihai: Că tot vorbim de drumul european şi de alegeri în Republica Moldova, peste Prut există o criză ne mai întâlnită, o criză politică care riscă să aibă consecinţe foarte grave pe plan politic şi pentru noi, inclusiv, care suntem în vecinătatea lor. Cum vedeţi situaţia din Moldova, există un guvern nerecunoscut, guvernul Maiei Sandu care este recunoscut de puterile occidentale, însă nu este recunoscut de către guvernul care a fost până nu de mult şi care nu vrea să predea ştafeta, avem un preşedinte suspendat şi un preşedinte desemnat care este de partea democraţilor şi o stare de confuzie generală?

Cei trei au decis ca reprezentanţi a trei mari puteri, raderea lui Plahotniuc, nu au decis instalarea unui guvern, ci un guvern temporar

Ion Cristoiu: Prezentarea evenimentelor din Republica Moldova la noi a fost catastrofală. S-a prezentat tot ce s-a întâmplat ca o chestiune electorală normală în sensul următor şi aici ajungem şi la poziţia noastră aberantă de dialog. S-a prezentat în felul următor la noi: acolo la un moment dat au avut loc alegeri, alegerile parlamentare din februarie au dat următoarea componenţă 30 de locuri – socialiştii, 20 de locuri cei de la Partidul Democrat din Moldova, Alianţa ACUM era pe locul trei. Din punct de vedere electoral normal se puteau face câteva combinaţii sau socialiştii cu ACUM, sau socialiştii cu democraţi sau ACUM cu democraţi. S-a prezentat ce s-a întâmplat acum în Moldova ca fiind o soluţie de ultimul moment, ori nu e adevărat, în Republica Moldova s-a format un guvern pe baza un document numit ”Acord de înţelegere temporară”, deci nu este un guvern normal. Pe data de 3 iunie, tot mereu spun...

Monica Mihai: A avut loc o întâlnirea foarte importantă

Ion Cristoiu: Pe data de 3 iunie au venit la Chişinău, un trimis al Departamentului de Stat al SUA, deci el şi-a luat bilete de la Washington să meargă la Chişinău, a venit comisarul european pentru extindere de la Bruxelles, şi-a luat şi el bilet.

Monica Mihai: Şi vicepremierul Rusiei.

Ion Cristoiu: Da. Deci au venit trei funcţionari mari, nu ambasadori atenţie, aceşti trei s-au dus la cele două părţi la ACUM şi la Dodon şi le-a zis faceţi o înţelegere temporară.

Monica Mihai: Este important să explicăm că este o parte pro-rusă şi o parte pro-europeană, Alianţa ACUM pro-europeană şi partidul lui Dodon pro-rus.

Ion Cristoiu: Da, oamenii de la noi care au trecut pe la hotelul lui Plahotniuc, asta susţin, deci încă o dată, cei trei au decis ca reprezentanţi a trei mari puteri, raderea lui Plahotniuc, asta nu înţelege nimeni, nu au decis instalarea unui guvern, ci un guvern temporar, care o să vedeţi...

Monica Mihai: Care avea o misiune foarte clară.

Ion Cristoiu: În acordul de guvernare, în acordul ăla pe care nu l-a citit nimeni în România, se prevede o chestie unică în lume. Demiterea Procurorului General, demiterea celui de la Anticorupţie, deci demiterea ălora... şi patru comisii de anchetă. S-a plecat ... cele trei mari puteri au ajuns la concluzia, la care ajunsese şi Rusia, şi anume: pericolul numărul 1 îl reprezintă capturarea statului de către un domn Plahotniuc, care până acum a jucat teatru că el e cu americanii, deci...

Monica Mihai: De altfel şi fostul preşedinte Traian Băsescu a susţinut acest lucru.

Ion Cristoiu: 1. În România a vorbi de dialog, acum e o nebunie, nu e dialog că guvernul s-a format să îl vâre în puşcărie pe ăla, care dialog? Păi nu aţi înţeles? Deci guvernul nu s-a format că a vrut el, ce să negociezi?

Monica Mihai: Ci i s-a cerut să...

Ion Cristoiu: Ce să negociezi cu el? i s-a cerut să vâre în puşcărie pe ăla, deci cum să vii tu din România? 2. În momentul în care a fost pe 3 iunie domnul de la Cotroceni, că el a fost, nu i-au spus SIE, dacă ştiu eu şi toţi...

Monica Mihai: Se decide soarta Republicii Moldova.

Ion Cristoiu: Deci, există două posibilităţi, sau ei nu au ocolit, americanii, pentru că ştiau că în România trei sferturi din politicieni şi consilierii de la Cotroceni sunt cumpăraţi de Plahotniuc şi au trecut pe la hotelul lui Plahotniuc şi au fost filmaţi şi înregistraţi. Şi eu am văzut acum toţi care pledează pentru dialog sunt ăştia, sau comportamentul preşedintelui care este absolut aberant, deci este limpede că în momentul în care guvernul ăsta a fost recunoscut şi numit încă o dată în urma unei întâlniri în care a venit unul de la... nu au fost trei ambasadori da, în care au purtat girul ăsta. Trebuie să fii nebun şi să vii să spui „noi vrem să dialogăm cu Plahotniuc”, ce să dialogăm cu Plahotniuc?

Monica Mihai: A trecut momentul dialogului, spuneţi dumneavoastră?

Ion Cristoiu: Păi nu, a trecut momentul, acum e momentul puşcăriei pentru ăla.

Monica Mihai: Ok şi are sunt scenariile posibile? În momentul de faţă...

Ion Cristoiu: Şi acum ajungem la ăla, aşa se explică şi reacţia structurilor de forţă din Moldova, pentru că ele fiind ale lui Plahotniuc, deci predarea puterii, atenţie e foarte important, de către poliţie, de către Servicii Secrete, înseamnă predarea dreptului de a merge în puşcărie.

Monica Mihai: Şi el ştie acest lucru?

Ion Cristoiu: Nu, şi ăia ştiu, de aia se opun, că normal ar fi aşa, „bine mă, au câştigat ăia alegerile, nici o problemă intrăm în opoziţie”, ei ştiu că întră în închisoare şi atunci suntem de fapt în pragul unui război civil tăcut.

Monica Mihai: Încă tăcut, se poate...

Ion Cristoiu: Păi nu, tăcut pentru că ăia se apără, pentru că nu îşi apără posturile, îşi apără libertatea, aşa se explică lucrurile din punctul ăsta de vedere.

