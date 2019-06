Topul politicienilor

Locul 5 - Klaus Iohannis, preşedintele României

„Pe locul 5 domnul Klaus Iohannis, care a introdus în politica românească, semnarea acordului naţional parţial (...) acordul ăla nu e semnat de toate partidele, mie mi s-a părut o prostie fără margini, adică dacă tot faci un acord naţional şi eşti preşedinte adu-i pe toţi la masă.Eu am un domn preşedinte care propune întregului spectru politic un acord, un document, care are valoare dacă e semnat de toţi, dacă nu e semnat de toţi e parţial şi atunci eu încep ca preşedinte să fac negocieri, băi PSD hai să... dar el a făcut de-al dracu unul parţial ca să arate că PSD nu semnează, el fiind convins că PSD o să piardă toate alegerile, o să cadă la moţiunea de cenzură pentru că românii vor spune că nu e european, gata. Aşa e el convins”, a afirmat Ion Cristoiu.

Locul 4 - Viorica Dăncilă, prim-ministrul României, preşedinte interimar al PSD

“Pe locul 4 este Viorica Dăncilă cu această chestiune că ea nu e ea, că în perioada lui Dragnea nu a fost ea, ea era premier, decidea cutare, vorbea în public, dar, de fapt, nu era ea şi de abia acum este ea”, a susţinut Ion Cristoiu.

Locul 3 - Dan Barna, preşedintele USR

“Pe locul 3 este Dan Barna care creşte de la o zi la alta. Toţi care au luat interviuri mi-au vorbit frumos despre el (...) Nu am avut până acum interviuri directe, nu pot să spun, toţi care au avut interviuri, inclusiv Marius Tucă spune că e bun, mie mi s-a părut bun până acum şi probabil un candidat serios, contracandidat al lui Klaus Iohannis”, a declarat Ion Cristoiu.

Locul 2 - Kelemen Hunor, preşedintele UDMR

„Pe locul 2 e Kelemen Hunor care a găsit o justificare pentru că votează pentru moţiunea de cenzură din cauza evenimentelor de la Valea Uzului, dar vedeţi aici noi nu am discutat, chiar dacă rămâne guvernul, UDMR nu mai are cum să se mai întoarcă. (...) Guvernul ăsta are o problemă după asta, că nu mai are UDMR-ul, a supravieţuit da? Dar în continuare guvernul ăsta trebuie să dea legi, până acum în anumite legi s-a bazat şi pe sprijinul UDMR; e clar că UDMR nu mai are cum să se întoarcă...E ca şi cum ar divorţa, nu are... nu pot să fie, nu numai că sunt unguri, dar sunt oameni normali, deci, în momentul în care ai votat o moţiune de cenzură, nu te mai poţi întoarce, e vorba de moţiunea de cenzură, deci opţiunea de a vota pentru moţiune de cenzură este cea mai mare lovitură dată unui guvern”, a argumentat Ion Cristoiu.

Locul 1 - Victor Ponta, preşedintele Pro România

„Spectacolul care pe mine mă uimeşte este cel prezentat de domnul Victor Ponta. Mai ţineţi minte 2015? An greu, 2015 domnul Victor Ponta e chemat la DNA... La jumătate de oră după ce iese, iese domnul Klaus Iohannis şi cere demisia lui şi tot 2015 a fost un război în care domnul Klaus Iohannis voia să îl dea jos şi sigur l-a dat cu Colectiv. Eu ca un prost ce eram, cred că am scris vreo 5-6 editoriale în apărarea domnului Victor Ponta. Domnul Victor Ponta a fost la Cotroceni şi dădea din coadă, păi staţi un pic. După părerea mea, a fost o mare greşeală că s-a dus pentru că cade în aceeaşi capcană în care a mai căzut de atâtea ori şi alţi politicieni şi anume crede în bătutul pe genunchi, aşa duios. Din punct de vedere politic, nu trebuiau să meargă, pentru că dacă el vrea să câştige, deci el nu poate să câştige decât din partea aialaltă, anti-Iohannis, el nu are loc la masa dreptei, bun. În aceste condiţii, nu am înţeles de ce s-a dus la Cotroceni? (...) A fost o greşeală şi psihologică, vă avertizez că domnul Victor Ponta nu a terminat procesul, el a câştigat la o instanţă, mai are una. Mai are una...”, a subliniat Ion Cristoiu.