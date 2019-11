Topul politicienilor

Locul 5 – Monica Anisie, ministrul Educaţiei

“Pe locul cinci acea Monica Anisie, ministrul Educaţiei, v-am zis, este autoarea unei perle celebre şi anume evaluările, ştiţi că sunt evaluările anuale, să fie prietenoase cu elevii. N-am auzit până acum. Evaluarea e evaluare, adică ai fost bun sau ai fost… prietenos nu există, poate după”, a afirmat Ion Cristoiu.

Locul 4 – Raluca Turcan, vicepremier

„Pe locul patru este Raluca Turcan din mai multe motive, unu, n-am înţeles cu ce se ocupă ea, dumneavoastră sunteţi mai tânără şi mai… Ce e ăla vicepremier fără portofoliu? Adică ea a luat o parte din… cum are loc un guvern, adică ministru… sectorul de care răspunde… un ministru îi răspunde ei prima dată? Ăla de la Educaţie şi apoi se duc la domnul… Păi şi nu putea să-i dea şi ei un portofoliu să aibă şi ea o treabă? Deci, după părerea mea doamna Raluca Turcan a fost pusă acolo de domnul Klaus Iohannis ca să-i arate pisica lui Ludovic Orban. Adică în orice moment ea poate să-i ia locul, am rămas uluit că eu chiar am stimat-o pentru că a făcut Puşkin la Moscova şi acum a declarat că a fost dusă cu forţa să înveţe limba rusă. Cum să înveţi limba rusă… care e problema? Adică… imediat a devenit acel oportunism”, a susţinut Ion Cristoiu.

Locul 3- Victor Ponta, preşedintele Pro România

“Cineva despre care nu mai ştiu nimic, Victor Ponta. Dumneavoastră aţi mai auzit ceva de el? Nu ştiu, e chiar un mister, dar a dispărut. Putem spune dispărut. Dacă dumneavoastră ştiţi… hai să-i facem un apel, domnul Ponta, domnule daţi un semn de viaţă, poate că e răpit, poate că a plecat în cosmos. Nu, vorbesc serios, nu ţineţi minte ce vocal era. Are momente din astea de rupturi, mai ţineţi minte când a plecat în Turcia în care a dispărut şi nu ştiam unde e. Când a demisionat de pe Facebook, dar totuşi ceva e în neregulă, chiar dacă ar fi în vacanţă… poate o fi pe o insulă pustie şi nu o fi internet. Dar şi acolo dacă n-ai internet, trimiţi un peşte cu mesajul”, a comentat Ion Cristoiu.

Locul 2 – Viorica Dăncilă, candidatul PSD la alegerile prezidenţiale

“Pe locul doi este Viorica Dăncilă care de fapt se bate acum ca să rămână preşedinte, nu va rămâne (...) Şi dacă ia 40%. Dacă ia 40% şi încearcă să rămână e un dezastru. Încă o dată, PSD-ul are nevoie de o revoluţie, ea nu poate fi făcută cu Viorica Dăncilă, punct. Nu poate fi făcută. Toată stima, n-are cum. Trebuie să vină unul nou, un lider cum e studentul ăsta, cineva care să… cu carismă, cu forţă şi să scoată PSD-ul de pe şinele astea clasice, iar face moţiune, cutare, cutare şi rămânem în continuare PSD-ul din 90”, a argumentat Ion Cristoiu.

Locul 1- Klaus Iohannis, candidatul PNL la alegerile prezidenţiale

“Domnul Klaus Iohannis, pentru modul genial în care a reuşit să umilească presa română. Mare lucru. Nu, e dreptul lui. După părerea mea, politicianul poate să facă orice. Problema este presa. Şi, în acelaşi timp, vreau să vă spun, dacă eu aş fi fost acolo eu sunt mai lejer, aşa, mai bătrân, în primul rând că eu nu aş fi respectat nicio regulă. Ce e aia? Adică…ce era o dezbatere cu Iisus Hristos? Era o dezbatere, un preşedinte e om şi el, nu, nu e om, nu merge cu maşina, vorba lui Radu Tudor, e căsătorit, mănâncă, iertaţi-mă. Şi dacă ar fi Iulius Cezar tot aş face… tot i-aş pune o întrebare de ce s-a dus când… nu ştiu. Deşi ăia i-au zis să nu se ducă el s-a dus acolo, la teatrul lui Pompei şi i-au dat ăia cu pumnalele şi ce-a vrut să spun, uite, cu Brutus. Că nici acum nu se ştie nici dacă a zis. Bun. Indiferent că eram pe locul doi sau trei la tragerea la sorţi spuneam <domnule preşedinte bine aţi venit în lumea noastră a televiziunilor, dacă pierdeţi alegerile aveţi un post în televiziune mai mult ca sigur, sunteţi pe un drum bun>. Nu e chiar aşa de bun moderator, nu-i aşa? Ştie şi cu publicitatea, aţi văzut că e chiar bun. Eu cred că vrea să fie moderator, vrea să vă ia locul”, a mai spus Ion Cristoiu.