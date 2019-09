Jurnalistul a afirmat joi, la emisiunea Gândurile lui Cristoiu, că, spre deosebire de Caracal, cazul Dâmboviţa este mult mai grav, deoarece olandezul ar fi venit “la fix” în România pentru a-şi satisface poftele sexuale. „În cazul acesta avem de-a face cu un cetăţean străin, pedofil în ţara lui care a venit aici într-o ţară unde ştia că poate să-şi satisfacă poftele. Ăsta este cel mai grav lucru, asta înseamnă că în Olanda, în cercurile pe care noi nu le ştim... România are, de regulă reputaţii de genul ăsta o au ţările în curs de dezvoltare, de mâna a paisprezecea”, a susţinut Ion Cristoiu.

În opinia sa, autorităţile române nu au făcut niciun efort de a explica opiniei publice ce s-a întâmplat cu olandezul, dacă s-a sinucis sau a fost sinucis, luând de bună ipoteza sinuciderii. “Opinia publică din România, pentru a nu suspecta ceva în neregulă, avea nevoie de o explicaţie simplă, nu văd de ce, dacă nu am cerut sau dacă am cerut şi nu ni s-a dat, n-am bătut cu pumnul în masă şi în public, măcar Klaus Iohannis sau Dăncilă să spună <Staţi domnule puţin veniţi şi explicaţi-ne pentru opinia publică din România cum s-a întâmplat> (...) Avem, ca şi în cazul Caracal, ceva în neregulă în comunicare. Ori ei sunt nătângi în comunicare, ceea ce nu cred, ori ascund şi ai noştri ceva. Adică şi pentru autorităţile de la noi dosarul s-a închis prea repede. Gata, s-a sinucis, s-a terminat”, a explicat Ion Cristoiu.

Analistul politic a mai spus că ne îndreptăm spre o cădere a Guvernului, în urma moţiunii de cenzură anunţată de Opoziţie. “După părerea mea, ce nu am luat în calcul şi ce nu iau în calcul toţi cei care susţin că moţiunea nu o să treacă şi eu spun că o să treacă, este flămânzirea PNL-istă (...)Va fi un Guvern minoritar, ei vor sprijini şi amândoi, şi Ponta, şi Tăriceanu, au interesul în căderea acestui Guvern, nu ştiu dacă li se vor face jocul”, a afirmat jurnalistul.

Ion Cristoiu a mai spus că fostul preşedinte Traian Băsescu nu se aştepta la decizia Curţii de Apel Bucureşti, conform căreia europarlamentarul PMP a colaborat cu fosta Securitate ca poliţie politică.

“Cazul, darea-n gât al lui Traian Băsescu, e una din marile enigme ale lumii de astăzi, din câte îmi dau eu seama este că Traian Băsescu nu se aştepta la decizia instanţei. (...) E o decizie, eu suspectez din afara României, e o decizie de mare pedepsire a lui Traian Băsescu”, a susţinut analistul politic.

Cât despre puzderia de candidaţi la prezidenţiale, Ion Cristoiu a susţinut că doar câţiva dintre ei sunt serioşi, restul fie sunt iepuri, fie candidează mai mult că trebuie, decât să câştige. Analistul politic a criticat numărul mare de semnături false cu care candidaţii s-au prezentat la BEC.

„Povestea cu semnăturile este una din comediile democraţiilor româneşti, adică din condiţiile impuse de lege, dar care sunt de fapt… nu sunt respectate. Domnul Zegrean are dreptate normal ar fi să fie toţi acum, eventual puşi să îşi refacă listele şi chiar amânate alegerile, în acel moment vă spun că la viitoarele prezidenţiale vom avea numai 4-5 candidaţi. Aşa se şi explică inflaţia. Dar noi avem în România post decembristă o serie întreagă de găinării, aici e o găinărie”, a spus jurnalistul.

Monica Mihai: Bună ziua, bine v-am găsit la o nouă emisiune Gândurile lui Cristoiu. Alături de mine, analistul, scriitorul şi jurnalistul Ion Cristoiu, bine aţi revenit.

Ion Cristoiu: Bine v-am găsit.

Monica Mihai: S-au întâmplat destul de multe în aceste săptămâni în care am avut pauza, în primul rând după câteva luni de la tragedia din Caracal avem, iată, o nouă crimă, de data aceasta în Dâmboviţa, o fetiţă de 11 ani care a fost răpită săptămâna trecută şi găsită de autorităţi după 48 de ore moartă, e important să discutăm despre acest subiect. Avem o moţiune de cenzură care este pe linie dreaptă, avem, în sfârşit, o listă a celor care candidează pentru Cotroceni 2019 dată de BEC, există numeroase controverse cu privire la semnăturile strânse de majoritatea candidaţilor. Subiectul Traian Băsescu şi decizia Curţii de Apel care a stabilit că a colaborat cu Securitatea, avem editorialul săptămânii şi top cinci politicieni, rubrica săptămânală. Haideţi să începem domnule Cristoiu cu cazul din Dâmboviţa.

Au trecut aproximativ trei luni de când tragedia de la Caracal a scos la iveală o lacună în poliţie şi în sistemul de justiţie şi, iată, că pare că nu au învăţat nimic nici autorităţile poate, ne confruntăm cu o nouă situaţie poate mai gravă decât prima aşa cum am discutat noi zilele acestea deoarece de data aceasta avem un cetăţean olandez care a venit în România, a răpit o fată de 11 ani la câteva sute de metri de casa ei şi a ucis-o.

Cazul de la Dâmboviţa este un eveniment mai grav decât cel de la Caracal

Ion Cristoiu: Aveţi dreptate, cred că este un eveniment mai grav decât cel de la Caracal, deşi fiind vorba de două fete moarte e greu să spui că unul e mai tragic decât celălalt, de fapt tragic nici n-are mai tragic sau puţin tragic, din mai multe motive. În cazul Caracal avem de-a face cu o adolescentă de 16 ani care, sigur, s-a urcat într-o maşină, din punctul acesta de vedere desigur că a făcut o greşeală, era un bărbat singur, dar asta nu justifică ce i s-a întâmplat, şi în timpul ei liber. În cazul acesta care este infinit mai neliniştitor decât cazul Caracal este faptul că avem o fetiţă de 11 ani care ieşea de la şcoală şi sigur că au apărut tot felul de tembelisme pe televiziunile de ştiri că de ce nu-i microbuz şcolar, ea se ducea vreo câteva sute de metri, deci din punctul ăsta de vedere n-ai ce să reproşezi nici ei nici familiei.

Monica Mihai: Şcoala era relativ aproape de casă...

Ion Cristoiu: Se întorcea de la şcoală, hai să fim serioşi, deci peste tot în România... Al doilea element, în cazul Caracal avem de-a face cu un român, un localnic care sigur era taximetrist ilegal, dar putem presupune, deşi nu-i aşa, că a fost o întâmplare că Alexandra s-a nimerit, putem presupune că se plimba cu maşina...

Monica Mihai: Putea să fie oricine.

Ion Cristoiu: Nu, e vorba de acţiune, putem presupune că se plimba cu maşina, că a văzut una, i-a plăcut şi a luat-o, a răpit-o. În cazul acesta avem de-a face cu un cetăţean străin, pedofil în ţara lui care a venit aici într-o ţară unde ştia că poate să-şi satisfacă poftele. Ăsta este cel mai grav lucru, asta înseamnă în Olanda, în cercurile pe care noi nu le ştim...

Monica Mihai: România avea această reputaţie.

Ion Cristoiu: România are, de regulă reputaţii de genul ăsta o au ţările în curs de dezvoltare, de mâna a paisprezecea. Sigur, e Cuba care are reputaţia cu hitaera, care nu sunt prostituate, dar probabil că foarte mulţi occidentali se duc în Filipine, Sudan unde ştiu că nu li se întâmplă nimic dacă fac asta, că nu sunt supravegheaţi nici măcar de cetăţenii de pe stradă, că pot să iasă oricând, cum s-a întâmplat cu ăsta şi că sunt totuşi copii să zicem, nu ştiu, să spunem disponibili. Oricum e clar că nu s-a dus în Germania.

Monica Mihai: Credeţi că aceasta îşi pune accentul pe... că scapă nepedepsit, credeţi că şi acesta a fost motivul pentru care acest cetăţean olandez a ales România pentru a face această infracţiune?

Ion Cristoiu: Da, de regulă în asemenea cazuri, ca să fac o comparaţie proastă, ca în turism, adică unii care vor să petreacă se duc în Bahamas sau mai nou în Caraibe, am înţeles, unde acolo toţi cei din jurul tău sunt nişte slugi, te spală pe picioare, zic să trăiţi şi te simţi bine, am auzit, nu ştiu, vrei să te duci să vezi monumente te duci la Roma sau vrei să vezi reni te duci în Finlanda. În cazul de faţă, România, pe harta lor de acolo, era ca o ţară săracă, sălbatică, neadministrată, deci o ţară unde poţi să mergi cu maşina, să iei o fată să o violezi.

Monica Mihai: Credeţi că a avut vreun complice în ţară? Pentru că aşa cum am discutat şi noi zilele trecute, este greu de crezut că un cetăţean străin vine în România, ştie exact de unde să ia fata, de unde nu există supraveghere video, deşi în acea comună existau 37 de camere şi părea că ştie şi programul fetei şi traseul acesteia...

Ion Cristoiu: Nu, el a venit la punct ochit punct lovit. Hai să fim serioşi, e ca şi când te duci, fac o comparaţie, într-o călătorie în străinătate, deja ţi-ai aranjat şi vrei să te duci să vizitezi grădina zoologică sau o zonă din asta mai... Cernobîlul, să zicem, sigur că ţi-ai aranjat o călăuză, deci ştii. E greu de presupus chiar şi pentru un român, chiar şi pentru mine dacă mă trimiteţi acum cu maşina în judeţul Vaslui unde n-am fost niciodată nu cred că mă voi descurca nici măcar cu localităţile. În cazul lui nu a fost o situaţie întâmplătoare. Eu mereu, ca şi la Caracal, fac distincţie între momentul... foarte multe violuri, sigur condamnabile, dar au şi o explicaţie psihologică, a trecut una noaptea, erau patru beţi şi ăia s-au unul pe altul şi au fost excitaţi de vederea unei tipe la două noaptea. În cazul de faţă nu a fost o întâmplare, nu era un cioban cu oile şi a trecut o tânără cu fustă scurtă şi la un moment i-a mijit sexualitatea în el. Nu, e clar că a venit aici pentru că altfel cheltuieşti foarte mult, e greu de presupus că vii... vii în România, mă plimb aşa, cât mă plimb? Deci, din punctul acesta de vedere el a mai fost şi probabil era o reţea care...

Monica Mihai: Mai ales că el a stat un interval destul de scurt în România, a stat trei zile, a venit, s-a cazat, avea un apartament închiriat după care...

Ion Cristoiu: Adică hai să o luăm serios, aţi auzit de Gura Şuţii? Eu n-am auzit în viaţa mea, cum să te duci, dacă nu ştii despre ce e vorba, bun, şi te duci la şcoală şi vezi, şi ocheşti o fată...

Monica Mihai: Dar există dubii că poate vine părintele după acea fată, poate vine fratele...

Ion Cristoiu: Da, nu mai spun că vine după ea, ca şi în cazul Dincă, de aia Dincă a mers la punct ochit, punct lovit, adică orice om, mai ales în cazul lui, se gândea, nu ştiu, dacă pe fată o lua cineva, adică... bun, a urmărit-o când a plecat, dar de unde ştia el unde ajunge?

Ca şi în cazul Caracal, avem o comunicare dezastruoasă a autorităţilor

Monica Mihai: Că nu o aştepta cineva.

Ion Cristoiu: Păi nu, de unde ajunge, că ea era pe stradă, dacă tocmai atunci venea mama sau tatăl în întâmpinare, nu, nu, nu era clar că ştia şi distanţa, am înţeles că acum s-a văzut că a ocolit şi camerele de luat vederi, dar după părerea mea acesta este faptul foarte grav, al treilea, ca şi în cazul Caracal, avem o comunicare dezastruoasă a autorităţilor în cazul...

Monica Mihai: Asta voiam să vă întreb duminică, la câteva ore după ce s-a descoperit cadavrul fetei, cei de la IPJ Dâmboviţa au avut o conferinţă de presă cu reprezentanţi din partea procuraturii şi cu şeful poliţiei, dacă nu mă înşel, care aceştia în primul rând au dat curs citirii unei liste cu nume cu cei cu care au colaborat şi cât de fructuoasă a fost colaborarea respectivă.

Ion Cristoiu: În găsirea unui cadavru.

Monica Mihai: În găsirea unui cadavru. Am văzut reacţii foarte dure la adresa acestui tip de comunicare, imediat după conferinţa respectivă de presă în care practic ei se felicitau că au colaborat foarte bine, că n-au mai întâlnit o asemenea colaborare în 26 de ani de carieră, spunea ofiţerul respectiv. Cum vedeţi?

Ion Cristoiu: Comunicarea în cazul acesta a fost la fel de proastă ca şi în cazul Caracal. De ce este foarte importantă comunicarea în asemenea cazuri. Amândouă cazurile au conotaţii externe. Vă reamintesc că la cazul Caracal aveau conotaţii trimiterile la posibilitatea implicării unui militar de la Deveselu, posibilitatea, şi atunci orice bâlbâială, orice impresie a opiniei publice că se ascunde adevărul trimitea la un scenariu pe care toţi şi-l făceau, ”aha, ăia ascund adevărul” pentru că vezi Doamne să nu se ajungă la americani. În cazul de faţă este vorba despre un olandez, Olanda este o ţară foarte agresivă faţă de noi, este una dintre... cred că un fel de vechil al UE, al occidentului faţă de România, ambasada Olandei a fost şi înainte de 89 şi după 89 un cuib al diversiunilor anti-româneşti chiar, din punctul ăsta de vedere, Olanda are foarte mari interese economice în România, a pus mâna pe porturi, este chiar principalul investitor şi este foarte uşor în cazul unei comunicări dezastruoase opinia publică să crească ipoteza şi aici e muşamalizare şi aici sunt câteva lucruri pe care ei, neexplicându-le, au adâncit.

Monica Mihai: Au lăsat loc de interpretare.

Ion Cristoiu: Cea mai importantă dintre toate mi se pare faptul că nici acum noi nu avem o explicaţie raţională, convingătoare în legătură cu ce s-a întâmplat cu el.

Monica Mihai: Sinuciderea.

Ion Cristoiu: Păi, deci sinuciderea seamănă foarte mult cu butoiul descoperit la 6 şi 20, 26 iulie, deci în cazul Alexandrei ştim acum că descoperirea la 6 şi 20 la 26 iulie a fost o modalitate de a închide dosarul. Sigur, a venit Cumpănaşu şi nu s-a închis. Sunt şi eu de acord cu ipoteza, ca să mă refer la Caracal, că el a plantat acolo probe, n-avea cum, lăsa el... adică şi dacă era un criminal ageamiu nu...

Monica Mihai: Lăsa probe pentru poliţie...

Ion Cristoiu: Nu, lua cenuşa, hai să fim serioşi, prea e pus cu mâna ca să nu suspectezi că el a pus dinadins şi probabil că şi complicii lui de la poliţie s-au dus direct acolo. În cazul de faţă prea închide dosarul ca imagine, atenţie. Ştirea primită în România, dar fără nicio explicaţie şi fără a ne explica cum s-a întâmplat este faptul că el s-a sinucis, nu că a avut accident. De ce, dacă vă uitaţi la manipularea opiniei publice, sinuciderea...

Monica Mihai: Apare ca urmare a unui regret...

Ion Cristoiu: Da, s-a sinucis, gata, închidem, l-a pedepsit Dumnezeu.

Monica Mihai: Dar de ce a aşteptat să se sinucidă în Olanda? De ce a mai fugit din România?

Ion Cristoiu: Păi nu numai asta, dar în primul rând vă reamintesc cazul şefului de la Pharma care, e clar, a intrat cu maşina într-un pom şi nici în acum nu ştim dacă s-a sinucis sau a fost sinucis sau a fost accident. Este greu de presupus pe planeta asta că un om are un accident, intră într-un autotren pe şosea şi poliţia, la cinci minute, spune „s-a sinucis”. N-ai de unde să ştii, poate a fost un accident, poate era drogat, poate a fost pus la cale. Nu ştim nici acum dacă este el, din punctul ăsta de vedere, şi faptul că ai noştri, babuini fiind, n-au avut curaj să facă gălăgie şi să ceară documente.

Monica Mihai: Există un comunicat dat de Interpol care confirmă că era vorba de acel bărbat care...

Ion Cristoiu: Nu este vorba că a dat Interpolul comunicat că era bărbatul, era vorba de faptul că opinia publică din România, pentru a nu suspecta ceva în neregulă, avea nevoie de o chestiune foarte...

Monica Mihai: De o explicaţie.

Ion Cristoiu: De o explicaţie simplă, nu văd de ce, dacă nu am cerut sau dacă am cerut şi nu ni s-a dat, n-am bătut cu pumnul în masă şi în public, măcar Klaus Iohannis sau Dăncilă să spună staţi domnule puţin veniţi şi explicaţi-ne pentru opinia publică din România cum s-a întâmplat. Teoretic era un accident, da, o sinucidere, nu, prin ce ar strica mersul anchetei dacă ai noştri ar face o conferinţă de presă, nu pe surse, şi ar spune, uite, de la colegii noştri am primit aşa, numitul cutare s-a sculat dimineaţa sau s-a urcat în maşină, bătea vântul, pe şosea l-au apucat remuşcările, nu ştiu, a lăsat o scrisoare, noi atât ştim. Eu pun la îndoială.

Monica Mihai: Poate totuşi în săptămânile care urmează se va clarifica şi...

Ion Cristoiu: E târziu. Nu, vă spun încă o dată, deci, avem ca şi în cazul Caracal, ceva în neregulă în comunicare. Ori ei sunt nătângi în comunicare, ceea ce nu cred, ori ascund şi ai noştri ceva. Adică şi pentru autorităţile de la noi dosarul s-a închis prea repede. Gata, s-a sinucis, s-a terminat. Vă imaginaţi ce-ar fi fost dacă el trăia? Păi vă spun ce-ar fi fost pentru ai noştri, pentru Klaus Iohannis mai ales, e clar că justiţia din Olanda nu-i dădea drumul pentru că justiţia noastră este coruptă în Olanda, în Olanda, Olanda este vârf de lance pe ideea că justiţia coruptă şi...

Monica Mihai: Era totuşi un cetăţean olandez.

Ion Cristoiu: Păi, nu, ca să-l extrădeze lăsând la o parte diversiunea că poliţia a zis că-l supraveghea şi că de abia aştepta să-l aresteze. Ei, na. Nu, trebuia să treacă la un judecător, iar judecătorului puţin îi păsa, nu-i dădea drumul şi atunci în opinia publică în România ar fi fost un dezastru şi ar fi trebuit să intervină candidatul Klaus Iohannis, că el era, să spună...

Monica Mihai: Se transforma poate într-un coşmar electoral?

Ion Cristoiu: Da, într-un coşmar electoral ca şi Caracal, un coşmar e clar că nu-i dădeau drumul ăia. Or aşa, s-a sinucis să închidem dosarul şi asta dă şi posibilitatea de a nu mai extinde cercetarea, degeaba fac ăştia la televiziuni, gata, s-a sinucis, asta e, Dumnezeu să-l ierte.

Monica Mihai: Vom urmări subiectul, că aţi pomenit de doamna Dăncilă mai devreme, PNL a anunţat că v-a depune moţiune de cenzură, mai mult, preşedintele PNL Ludovic Orban chiar scria într-o postare pe Facebook că are 273 de semnături adunate şi că ar fi o cifră mai mare decât 233 de câte ar fi avut nevoie pentru ca această moţiune să treacă. Rămâne acum să vă întreb, credeţi realmente că va reuşi să treacă opoziţia această moţiune de cenzură şi ce se va întâmpla cu doamna Dăncilă?

În realitate, din datele pe care le am eu şi din ce am studiat ne îndreptăm către căderea guvernului