„Din punctul meu de vedere în niciun caz, pe lângă faptul că reinventează limba română şi codul penal, eu n-am auzit de întârzieri criminale până astăzi, iertaţi-mă. Nicăieri, nici DEX, nici în semantică, nici în gramatică, nici în ce vreţi dumneavoastră, nici în codul penal. (...) Nu, acolo avem de-a face cu complicitate. Acolo dacă avem de-a face nu putem spune că avem de-a face cu nişte întârzieri. Nu, acolo s-a încălcat legea domnule Cristoiu”, a afirmat Cumpănaşu.

Unchiul Alexandrei a susţinut că mama şi tatăl fetei au fost şantajaţi de procurori atunci când au fost chemaţi să predea cartea de identitate a nepoatei sale. “Mama şi tatăl Alexandrei au fost audiaţi la poliţia Caracal pentru a preda acest buletin. Miza este ca DIICOT-ul să declare decesul Alexandrei şi să-l trimită în judecată pentru omor. Să închidă dosarul, pe româneşte să închidă dosarul. Oamenii ăştia au fost la poliţie, la parchet şi au spus nu vă dăm niciun buletin. Dar mai grav decât atât şi eu i-am avertizat şi îi avertizez încă o dată pe procurori, au procedat prin şantaj la această primă audiere”, a dezvăluit Alexandru Cumpănaşu.

Acesta a mai susţinut că nu se şti niciodată ce a discutat poliţistul Pistol, şeful de la Investigaţii Criminale, cu Alexandra, după ce aceasta a sunat la 112.

“Practic, ce-a spus Alexandra sau adevărul nu-l vom avea niciodată. Va fi versiunea lui. Mă întreba domnul Cristoiu ce poate fi. Domnule Cristoiu, eu pot să speculez, eu n-am de unde să ştiu. Dar o fată care stă 24 de ore cu un astfel de individ în casă eu cred că poate să vadă mai mult şi mai multe. Poate alte persoane care au intrat, poate alte persoane care au participat, speculăm acum, neavând raportul respectiv şi neavând cu adevărat înregistrarea discuţiei. Dar din punctul meu de vedere 20 de minute, un dialog de 20 de minute cu un poliţist care stă la 500 de metri de casa lui Dincă...”, a mai spus Alexandru Cumpănaşu.

Monica Mihai: Bun găsit la o nouă ediţie a emisiune Gândurile lui Cristoiu, o ediţie specială în care îl avem invitat pe Alexandru Cumpănaşu, preşedintele Coaliţiei pentru modernizarea României, unchiul Alexandrei şi viitorul candidat la prezidenţiale pentru România.

Alexandru Cumpănaşu: Mulţumesc, din funcţia de preşedinte CNMR sunt suspendat pentru că voi fi candidat independent, independent.

Monica Mihai: E bine de ştiut acest lucru şi domnul Ion Cristoiu, jurnalist, analist politic şi scriitor. Bine aţi venit domnule Cristoiu.

Ion Cristoiu: Eu trebuie să precizez, ca de obicei, că noi am inaugurat cu această emisiune, ca să nu creadă că m-aţi exilat, patronatul a hotărât eu să fiu pe planul doi, o serie de emisiuni cu candidaţii la preşedinţie, deci domnul Cumpănaşu este aici în calitate de candidat, sigur, vom discuta şi despre cazul Caracal şi implicaţii şi sigur invităm şi pe ceilalţi invitaţi să ia legătura cu dumneavoastră, cu Mediafax, şi vom face acest format. Dumneavoastră puneţi întrebările şi eu stau şi mă uit şi din când în când...

Monica Mihai: Mai adresaţi şi dumneavoastră câte o întrebare.

Ion Cristoiu: Aşa ca să n-adorm.

Monica Mihai: Domnul Cumpănaşu, sunt multe de discutat în această seară, lumea vrea să afle foarte multe lucruri despre dumneavoastră, în primul rând în calitate de candidat la alegerile prezidenţiale, aţi putea să ajungeţi primul om în stat. Este firească această curiozitate şi este firesc în acelaşi timp să vă întrebăm ce s-a întâmplat la Caracal, dumneavoastră aţi ţinut opinia publică în permanenţă cu informaţii, aţi spus ultimele noutăţi care au apărut în dosar. Exact ce zicea şi domnul Cristoiu, lumea ar vrea să ştie care este ultima informaţie pe care dumneavoastră o aveţi de la Caracal?

Din acest moment familia Măceşanu va avea avocat pentru toate procedurile care se vor derula de aici încolo

Alexandru Cumpănaşu: Referitor la caz vă pot spune că am hotărât împreună cu familia Alexandrei, cu familia Măceşanu, cu verii mei, să ne luăm un avocat, l-am contractat şi din acest moment familia Măceşanu va avea avocat pentru toate procedurile care se vor derula de aici încolo, de exemplu mâine domnul Dincă, să-i respectăm drepturile, agresorul victimelor, va fi audiat la ora 9 şi va fi audiat în prezenţa avocatului nostru. Asta e ultima decizie şi este una înţeleaptă ca să putem să avem acces la tot ce înseamnă procedură şi pe de altă parte cred că şi eu am nevoie să pot să mă ocup de ceea ce am de făcut acum, de un ajutor pe partea aceasta instituţională pentru că am dus şi bătălia instituţională, dumneavoastră aţi spus doar media, dar am făcut până acum şapte plângeri penale.

Monica Mihai: Voiaţi să întrebaţi ceva domnule Cristoiu?

Ion Cristoiu: Tocmai, nu de mult timp, domnul preşedinte Klaus Iohannis a ţinut o declaraţie de presă, foarte important de precizat că a ţinut numai un statement deci nu a răspuns la întrebări, asta înseamnă că era scrisă, în care a vorbit în două rânduri despre accidentul de la Kabul, tragedia, şi s-a referit la cazul Caracal. Vreau să-l întreb pe domnul Cumpănaşu, într-o dublă calitate, una de specialist în cazul Caracal, mai bun decât mine, cunoaşte mai multe lucruri, eu nu cunosc multe lucruri dedesubt, şi în calitate de candidat. Hai să vedem în ipostaza de om care ştiţi acest caz. Cum vedeţi dumneavoastră declaraţia, a prins preşedintele, a sesizat principalele cauze?

Alexandru Cumpănaşu: Eu cred că o să fiu destul de dur, de tranşant cu dumneavoastră. A fost delirantă.

Ion Cristoiu: Deci tranşant cu domnul preşedinte.

Alexandru Cumpănaşu: A fost delirantă. Preşedintele are nişte atribuţii foarte clare, iar eu unul, cel puţin, mă aşteptam de la domnul preşedinte Iohannis să vină şi să spună ce face dânsul sau ce-a făcut dânsul ca preşedinte, nu să facă o analiză a ce n-au făcut alţii. acest lucru l-am făcut noi, l-a făcut presa, putea să-l facă în CSAT şi să prezinte concluziile. Din punctul meu de vedere domnul Iohannis a făcut una dintre cele mai ciudate declaraţii posibile pe care le-am văzut eu pe cazul ăsta. Adică dânsul nu a vorbit cu familiile, nu s-a adresat deloc, aşteptam şi noi un semnal, adică totuşi vorbim de două familii care de mai bine de opt săptămâni îşi caută copiii. În al doilea rând, n-a prezentat ce măsuri a luat dânsul. Are conform Constituţiei foarte multe atribuţii, dacă vreţi putem să discutăm. Nu a prezentat ce-a făcut, celulă de criză, dacă a intervenit, dacă instituţiilor statului, dacă peste guvern, peste Ministerul de Interne, peste Parchet, n-am auzit nimic. Domnul preşedinte, la fel, din punctul meu de vedere, trebuia să prezinte nouă cetăţenilor, tuturor, dar şi familiilor nişte propuneri pe care le are. Ok, n-ai făcut nimic până acum, dar ce propui? Totuşi vorbim despre două dispariţii, dar în acelaşi timp vorbim despre nişte clanuri, vorbim despre nişte reţele mafiote despre care chiar dânsul vorbeşte. Care sunt măsurile pe care preşedintele României vrea să le ia pentru a fi eliminate, că eu n-am înţeles nimic din discursul domniei sale. De aceea spun că a fost puţin delirantă, adică n-am înţeles de la domnul preşedinte nimic, nici ce-a făcut, nici ce are de gând să facă. Pe mine nu mă interesează o analiză politică astăzi de la preşedintele în funcţie al României despre un alt partid. Nu. Pe mine, cetăţean, mă interesează tu, preşedinte, conform Constituţiei pe care o am aici, ce-ai făcut tu în perioada asta? Şi ce ai de gând să faci? Pentru că lucrurile, iată, se împotmolesc din ce în ce mai mult. De aceea această declaraţie de presă a preşedintelui României pe mine m-a dezamăgit în triplă calitate. Şi de candidat şi de cetăţean şi de om implicat în acest caz, cum spunea domnul Cristoiu de la bun început. Dacă domnul preşedinte venea astăzi şi spunea în această perioadă am cerut serviciilor de informaţii, am cerut tuturor, am convocat CSAT-ul fără să ştiţi, m-am întâlnit cu ministrul de Interne, spune foarte clar aici a instituţiilor statului preşedintele, atenţie, se asigură de buna funcţionare.

Monica Mihai: Şi spuneţi că în acest caz el nu s-a asigurat de buna funcţionare?

Alexandru Cumpănaşu: Nu s-a asigurat de nimic pentru că asta m-a uluit, putea să spună ceva, putea să spună domnilor uitaţi, bună ziua, vă fac următoarea declaraţie, am constatat că sunt deficienţe mari la Ministerul de Interne pe 112 de exemplu, la STS, la Ministerul Interne, pe altceva.

Monica Mihai: Dar astea nu sunt declaraţii pe care preşedintele le-a făcut deja anterior imediat după tragedie?

Alexandru Cumpănaşu: Ba da, dar de atunci şi până acum s-au întâmplat multe lucruri. Dânsul trebuia să întrebe, cred eu, trebuia să se întrebe pe dânsul ce este de făcut? Adică, n-am auzit nimic de dosarele penale, sigur, o să ne spună că este independentă justiţia. Păi este independentă, dar dânsul ca mediator avea rolul acesta, dacă avem bulibăşeala asta în jurul cazului, preşedintele statului are obligaţia să se implice direct. Nu poţi să laşi o ţară de... care se uită... 99% din cetăţenii României se uită numai de Caracal, sunt preocupaţi în fiecare zi. Tu preşedinte care eşti cel mai ales dintre toţi, şi nu vreau să citez din aceste articole din Constituţie, ai obligaţia de a media între societate şi instituţii. Aşa scrie aici. Adică între care instituţii şi societate a mediat dânsul în perioada aceasta, încercând să adevărul la suprafaţă, pentru că totuşi preşedintele, iertaţi-mă domnule Cristoiu, preşedintele este cel mai puternic om în stat şi are această obligaţie.

Ion Cristoiu: Domnul Cumpănaşu, domnişoară, în cazul Caracal este foarte importantă identificarea de către autorităţi, mai ales de preşedinte, a cauzelor ce s-a întâmplat acolo. Domnule Cumpănaşu, domnul preşedinte pune toată întâmplarea, tragedia de la Caracal, spune aşa, pe seama unor întârzieri criminale în acţiunile organelor statului. Credeţi că tragedia de la Caracal şi tot ce s-a întâmplat până acum se limitează la nişte întârzieri, chiar criminale, n-am înţeles de ce erau şi criminale. Hai să discutăm, e aceasta o sesizare de către preşedinte a adevăratelor cauze ale acestei tragedii?

Alexandru Cumpănaşu: Nu, din punctul meu de vedere în niciun caz, pe lângă faptul că reinventează limba română şi codul penal, eu n-am auzit de întârzieri criminale până astăzi, iertaţi-mă.

Ion Cristoiu: Corect.

Alexandru Cumpănaşu: Nicăieri, nici în DEC (DEX), nici în semantică, nici în gramatică, nici în ce vreţi dumneavoastră, nici în codul penal. Acolo avem de-a face cu complicităţi, nu poţi să-l acuzi pe un procuror, adică ce spune domnul Iohannis. Nu-l mai trimiteţi în judecată, iertaţi-mă, eu o să traduc puţin, nu-l mai trimiteţi în judecată pe procuror sau pe poliţist pentru că de fapt a fost un fel de neglijenţă acolo. Nu, acolo avem de-a face cu complicitate. Acolo dacă avem de-a face nu putem spune că avem de-a face cu nişte întârzieri. Nu, acolo s-a încălcat legea domnule Cristoiu. Legea spune foarte clar că trebuie să salvezi viaţa persoanei care se află în pericol.

Monica Mihai: Şi nu să aştepţi până la ora 6 pentru a intra.

Alexandru Cumpănaşu: Indiferent de oră. Lucrul ăsta a fost lămurit de toţi juriştii, de toţi procurorii, de toată lumea. Păi când tu preşedinte vii şi spui că au fost nişte întârzieri criminale, deja eu înţeleg, ca şi cetăţean, din cuvântul întârzieri, că de fapt oamenii ăştia eventual...

Ion Cristoiu: N-a fost intenţionat şi nu au avut cu ce să ajungă la faţa locului.

Monica Mihai: Că tot vorbim de instanţe şi dumneavoastră aţi fost de partea familiei încă de la început, săptămâna aceasta, DIICOT a transmis o somaţie, o cerere de prezentare, o citaţie familiei Alexandrei pentru a preda buletinul. Dumneavoastră aţi şi semnalat acest lucru, aţi şi făcut publică această citaţie. Ce nu vi s-a părut în regulă pentru că a existat şi o reacţie din partea DIICOT care spunea că de fapt nu urma să meargă cineva cu duba să-i aducă pe părinţi la Bucureşti?

Procurori au procedat prin şantaj la această primă audiere a părinţilor Alexandrei pentru predarea buletinului fetei

Alexandru Cumpănaşu: Eu chiar vă mulţumesc de întrebare pentru că DIICOT-ul văd că reacţionează numai când vrea. Adică dacă cerem nişte informaţii nu ne anunţă nimic, suntem în orb toţi, dar dacă este criticat pe chestii punctuale, repede iese şi ne spune. Haideţi să vă explic, mama şi tatăl Alexandrei au fost audiaţi la poliţia Caracal pentru a preda acest buletin. Vă spun şi pentru ce ca să...

Monica Mihai: Care este miza.

Alexandru Cumpănaşu: Miza este ca DIICOT-ul să declare decesul Alexandrei şi să-l trimită în judecată pentru omor. Să închidă dosarul, pe româneşte să închidă dosarul. Oamenii ăştia au fost la poliţie, la parchet şi au spus nu vă dăm niciun buletin. Dar mai grav decât atât şi eu i-am avertizat şi îi avertizez încă o dată pe procurori, au procedat prin şantaj la această primă audiere.

Monica Mihai: În ce sens?

Alexandru Cumpănaşu: În sensul că atunci când au audiat-o pe mamă, i-au spus veniţi să predaţi buletinul. Mama a zis nu-l predau, dar dacă vreţi vin pentru că eu întotdeauna am venit la audieri. Dar uitaţi, dacă veniţi vă prezentăm şi raportul INML.

Monica Mihai: Adică li s-a oferit ceva la schimb dacă predau buletinul.

Alexandru Cumpănaşu: Da. Şi oamenii s-au dus să dea declaraţii şi în faţa procurorilor şi-a poliţiştilor mama Alexandrei a spus, bună ziua, am buletinul la mine nu vi-l dau, dar unde este raportul. Păi raportul nu-l avem. Mă iertaţi, dar eu pentru asta am venit aici, m-aţi anunţat telefonic că primesc raportul. Şi au spus, nu, ne pară rău, noi nu v-am spus asta. Iar mama Alexandrei a spus ştiţi eu, de când cu acel şantaj pe care oricum DIICOT-ul l-a minimizat şi este în libertate cetăţeanul respectiv cu sumele de bani, a anunţat procurorii că-şi înregistrează convorbirile şi le-a spus, doamnă, vreţi să vă pun înregistrarea şi îi întreb şi eu, vreţi să vă pun înregistrarea? Sau să facem direct dosar penal procurorului? Din fericire femeia şi-a înregistrat convorbirile, inclusiv cu procuroarea respectivă sau poliţistă, ce-a fost.

Monica Mihai: Şi veţi face ceva în acest sens?

Alexandru Cumpănaşu: Asta e decizia familiei nu este decizia mea. Este decizia părinţilor, eu doar v-am prezentat situaţia. Atunci mama a luat foc şi a spus, păi bine, ne şantajaţi, adică ne aduceţi aici sub un fals pretext că ne daţi un raport, să-l citim măcar, să vedem şi noi ce spuneţi voi că s-a întâmplat cu copilul nostru, ajung aici, nu mi-l arătaţi, dar vreţi să vă dăm buletinul ca să o declaraţi moartă. Adică eu să-mi recunosc copilul că a decedat pentru că dacă eu tată, mamă ţi-l dau e ca şi cum eu recunosc că tu dreptate. După care a venit citaţia. Atenţie, am vrut să precizez lucrul ăsta pentru că au fost audiaţi, fiind sunaţi şi informaţi verbal, deci nu în scris, după care la o zi a venit o citaţie în care spune negru pe alb... DIICOT-ul am impresia că se joacă cu vorbele cred că scrisul aşa cum ştie şi domnul Cristoiu valorează mai mult decât vorbele. Păi când tu DIICOT trimiţi citaţie în care scrii aşa: ”vă rugăm să vă prezentaţi şi dacă nu vă prezentaţi vă aducem cu mandat şi vă dăm amendă până la 5000 de lei” şi este negru pe alb, am pus-o pe facebook, dumneavoastră ce înţelegeţi în locul familiei? Vorbele celor de la DIICOT pe surse care spun dar noi nici măcar n-aveam de gând, noi nu ne puneam problema aşa. Nu, îmi pare rău, eu iau de bun ceea ce ai scris, iar familia într-adevăr a fost speriată, a fost ameninţat în felul ăsta.

Ion Cristoiu: O întrebare, iertaţi-mă, spuneţi-mi, am recunoscut, am şi scris, că dumneavoastră aţi contribuit mult la scoaterea din seifuri ale unor documente. Spuneţi-mi şi mie care este documentul pe care n-aţi reuşit să-l desecretizaţi? Şi de ce?

N-am reuşit să fac rost, e confidenţial, de raportul domnului Pistol. Sursele spun că omul îşi scrie sau va fi finalizată această declaraţie în funcţie de cum trebuie să fie finalizat cazul

Alexandru Cumpănaşu: Domnule Cristoiu, n-am reuşit să-l fac rost şi nici să-l desecretizez, el nu e secretizat, e confidenţial, raportul domnului Pistol.

Ion Cristoiu: Celebrul raport. De ce? Ce spun fiecare. Domnul Fifor ce spune?

Alexandru Cumpănaşu: Domnul Fifor spune că este o anchetă în derulare la Parchet şi că se găseşte la Parchet şi că el n-are voie să se amestece peste Parchet. După cum vedeţi nimeni n-are voie. Nici părţile vătămate n-au voie. Cei de la Parchet spun ne pare rău, este o probă într-un dosar şi ancheta este confidenţială. Sursele, aşa cum a făcut documente rost şi în cazul acesta puteam să facem rost, spun că omul îşi scrie sau va fi finalizată această declaraţie în funcţie de cum trebuie să fie finalizat cazul. Asta spun sursele. M-aţi întrebat oficial şi neoficial. Eu v-am răspuns.

Ion Cristoiu: Domnul acela Pistol există? E personajul cheie, el e cel care a stat de vorbă 20 de minute, ultima discuţie cu Alexandra, şi el stă în Caracal? Îl vede lumea? Nu-l întreabă nimeni nimic? Presa, dumneavoastră, e dispărut, are ordine, e poliţist în continuare? Era şeful investigaţiei criminale.

Alexandru Cumpănaşu: Şi este. Domnule Cristoiu, este în continuare şef la investigaţii criminale, unu. Doi, a dispărut în concediu, nu ştiu cât poate să-şi ia concediul ăsta, dar nu ştim unde e.

Monica Mihai: Adică nu este de găsit din momentul în care au început dezvăluirea?

Alexandru Cumpănaşu: Nu. A fost de găsit decât doar de către procuror pentru că la solicitarea mea a fost reaudiat, eu asta v-am spus că nu m-am luptat cu... a trebuit să mă lupt şi cu instituţiile, să fac şi pe avocatul, din fericire acum voi avea un ajutor. Dar la solicitarea mea domnul Pistol a fost reaudiat şi această reaudiere a durat 5 ore.

Monica Mihai: După care a dispărut, din nou.

Alexandru Cumpănaşu: A dispărut din nou, da. Pentru că la prima audiere, cred eu, dar nu vreau să critic procurorii în acest caz, a fost puţin superficială făcută această audiere. Şi după care eu am revenit şi am spus, domnule, eu vreau de la acest om tot ce a discutat cu Alexandra. Cu liniuţă. Aşa trebuie. Şi înţeleg că a durat 5 ore. Tot am făcut rost, domnule Cristoiu.

Ion Cristoiu: Ce putea să fie în acea conversaţie care e secret de stat, raţiune de stat, adică nu văd...

Monica Mihai: Au ieşit restul discuţiilor mai puţin aceasta.

Ion Cristoiu: Au ieşit alea pe 112 şi n-au ieşit aici?

Alexandru Cumpănaşu: Da, pentru că la 112 sunt înregistrate şi avem o procedură. Aici n-a fost înregistrată, dânsul a încălcat legea.

Monica Mihai: A sunat de pe telefonul personal.

Alexandru Cumpănaşu: A sunat de pe telefonul personal, iar legea MAI spune că în astfel de cazuri nu ai voie să vorbeşti decât de pe telefonul fix al instituţiei, nici măcar de pe mobil cu victima.

Ion Cristoiu: Deja e dubios.

Alexandru Cumpănaşu: Da, este foarte dubios.

Ion Cristoiu: Acestea nu se înregistrează la companii?

Alexandru Cumpănaşu: Nu, din păcate nu.

Ion Cristoiu: Deci nu vom ştii niciodată care a fost discuţia.

Monica Mihai: În momentul în care se va desecretiza conversaţia e posibil să avem. Voiam să vă întreb ceva...

Ion Cristoiu: Nu conversaţia, raportul.

Alexandru Cumpănaşu: Adică declaraţia lui practic că ce-a spus Alexandra sau adevărul nu-l vom avea niciodată. Va fi versiunea lui. Mă întreba domnul Cristoiu ce poate fi. Domnule Cristoiu, eu pot să speculez, eu n-am de unde să ştiu. Dar o fată care stă 24 de ore cu un astfel de individ în casă eu cred că poate să vadă mai mult şi mai multe. Poate alte persoane care au intrat, poate alte persoane care au participat, speculăm acum, neavând raportul respectiv şi neavând cu adevărat înregistrarea discuţiei. Dar din punctul meu de vedere 20 de minute, un dialog de 20 de minute cu un poliţist care stă la 500 de metri de casa lui Dincă.

Ion Cristoiu: Şi şeful investigaţiei criminale de la poliţie, adică era...

Alexandru Cumpănaşu: Şi mai mult, mă iertaţi, suntem la ţară, să nu se supere Caracalenii pe mine, eu îmi iubesc oraşul foarte mult şi sunt mândru de el, dar stă la 500 de metri, vă rog să mă credeţi, am numărat când am fost ultima dată la Caracal, stă la 500 de metri pe acea stradă.

Ion Cristoiu: Nu se poate. Şi cum, din conversaţia aia nu şi-a dat seama că el.

Monica Mihai: Adică practic erau vecini.

Alexandru Cumpănaşu: Unul dintre vecinii...

Ion Cristoiu: Domnişoară, el discută 20 de minte...

Monica Mihai: Cu o fată care îi descrie casa care este undeva în vecinătatea locuinţei lui. Domnul Cumpănaşu vreau să vă întreb ceva, un lucru pe care foarte mulţi din români ar vrea să îl afle, în calitate de candidat la prezidenţiale care are legătură cu ceva ce-aţi declarat adineauri. Dumneavoastră în ultima vreme aţi fost destul de vehement în ceea ce priveşte procurorii. Anterior, dumneavoastră eraţi cel care susţinea că procurorii îşi fac treaba, trebuie lăsaţi în pace.

Alexandru Cumpănaşu: Aşa este. Aşa este şi pentru asta mi-am făcut mea culpa din prima zi. Nu am aşteptat ca alţii, nu mi-a venit conştiinţa mai târziu. În momentul în care am aflat ce-a făcut procurorul Popescu şi după aceea în lanţ prin procurorul de la Olt, după aceea Vasilescu.

Ion Cristoiu: Liviu Vasilescu de la DIICOT.

Cred că am pus umărul la consolidarea unor clanuri mafiote în aceste judeţe formate din procurori, formate din poliţişti, formate din politicieni, formate din judecători şi din, evident, interlopii cu ceafa lată

Alexandru Cumpănaşu: În momentul acela mi-am dat seama de faptul că ceea ce mie mi s-a prezentat în Bucureşti pentru că să fim corecţi nu ai legătura cu ţara până când nu te duci la ea ceea ce nu s-a întâmplat cu niciun politician şi eu sincer vreau să o fac. Asta e altă discuţie dar chiar vreau să o fac. Vreau să merg în fiecare localitate. Nu ai imaginea corectă. Mie, cel puţin, ca reprezentant al societăţii civile şi ca om care a colaborat cu Comisia Europeană pe MCV de fiecare dată erau prezentate lucrurile într-o lumină extraordinară. Nu aveam date, nu aveam acces la lucruri din acestea, domnule ce face un procuror, nu văzusem un raport care să fie negativ, nu. Veneau cu un bilanţ din ăsta frumos cei de la DNA, de la DIICOT, ne prezentau câte cazuri... Niciodată, dar niciodată nu se vorbea despre ceea ce n-au făcut. Şi eu îmi fac mea culpa, da, eu cred că am pus umărul la consolidarea unor clanuri mafiote în aceste judeţe formate din procurori, formate din poliţişti, formate din politicieni, formate din judecători şi din, evident, interlopii cu ceafa lată, ca să fiu mai clar. Eu nu mă absolv de vină pentru că n-am fost nici procuror, n-am fost nici ministru, dar, da, ca voce publică am contribuit, nu ştiu cât de mult, dar am contribuit şi vă spun sincer este una dintre principalele mele motivaţii în a afla adevărul în cazul Alexandrei, iar acum pentru că tot a fost această nebunie că mă folosesc de Alexandra, nu, şi acum datorită Alexandrei sunt în această cursă prezidenţială. Dacă Alexandra nu avea curajul să devoaleze tot acest sistem cu 112, cu curajul ei cum aş fi înţeles că trebuie să am o menire să lupt pentru ceva. Că au fost nişte acuzaţii ciudate în sensul ăsta. Unu, că nu avem cadavru deci nu ai pe ce să te urci şi, doi, eu îmi asum ce spun acum. Dacă nu era nepoata mea n-aş fi fost în cursa prezidenţială pentru că n-aş fi înţeles pentru ce lupt. Iohannis pentru ce luptă? Barna pentru ce luptă? Vreau şi eu să înţeleg pentru că eu cred că un preşedinte, un lider, haideţi să luăm un lider, tot studiez lidership-ul acum. Un lider trebuie să aibă o viziune şi nişte valori. Care e viziunea lor?

Monica Mihai: Care este viziunea dumneavoastră?

Alexandru Cumpănaşu: Doamnă, viziunea mea este clară.

Ion Cristoiu: Înainte de toate. Sunteţi conştient că marea problemă este această acuzaţie că v-aţi folosit pentru a deveni candidat. Spuneţi-mi epic când v-aţi decis că a fost un timp când spuneaţi că nu veţi candida? Care a fost declic, momentul în care aţi zis trebuie să candidez cu orice risc pentru că unele riscuri sunt?

Monica Mihai: Şi aici, dacă îmi permiteţi, în completare la ce aţi zis dumneavoastră, am să citez ”eu am o vorbă, am intrat în politică la 15 ani şi am ieşit la 18. Nu mai vreau să mă întorc o spun răspicat. Ştiţi de ce? Nu mai vreau, nu poţi să te mai întorci după ce te-ai retras” este declaraţia dumneavoastră în 2017.

Alexandru Cumpănaşu: Pentru DCNews la un moment dat.

Monica Mihai: Ce v-a făcut să vă schimbaţi părerea.

Alexandru Cumpănaşu: Alexandra m-a făcut să-mi schimb părerea.

Ion Cristoiu: Noi vorbim de momentul.

Alexandru Cumpănaşu: M-a întrebat doamna din punct de vedere motivaţional.

Monica Mihai: Şi momentul.

Alexandru Cumpănaşu: Domnule Cristoiu, eu am fost onest şi prima oară şi a doua oară, sută la sută. Ştiţi de ce? Pentru că aşa cum ştiam eu instituţiile statului, eram sigur pornit şi supărat şi mâhnit, cum vreţi dumneavoastră, pe ceea ce aflasem că au făcut o parte din procurori, dar eu vă spun că în primele săptămâni din discuţiile cu procurorul general, din discuţiile cu ministrul de Interne am crezul că totuşi aceste instituţii îşi fac treaba, asta era convingerea mea veche, am militat pentru ea, am explicat mai devreme, îmi fac mea culpa, cred că zece-cincisprezece ani. Procurorii sunt... ei scot la iveală adevărul, sunt cei care fac ceea ce trebuie. După şapte săptămâni, domnule Cristoiu şi stimată doamnă, după şapte săptămâni m-am aşezat pe un scaun, mi-aduc aminte eram la vărul meu în curte şi am zis ce ştim noi acum? Ce ştim astăzi? Adică în afară de faptul că am devoalat nişte, întâmplător pe surse, cum spuneţi dumneavoastră documente, ce ştim noi despre Alexandra? Ce ştim noi despre ce s-a întâmplat acolo? Instituţiile au devenit, nu opace, au devenit total netransparente.

Ion Cristoiu: După un timp în care au fost.

Alexandru Cumpănaşu: După un timp în care au fost, au încercat să fie, da, aveţi dreptate. Şi de aceea i-am şi luat de bună credinţă. Nu uitaţi că am fost în audienţă la procurorul general, am fost în audienţă la şeful DIICOT. Eu nu m-am luptat cu instituţiile astea de la început. Nu, i-am ajutat. Da, am ajuns acum în disperarea de cauză de a ne lupta pentru că efectiv nu mai avem niciun fel de acces la informaţii şi eu cred că lucrurile au luat-o razna, adică oamenii ăştia nu şi-au făcut datoria. Dar ca să revin, după 7 săptămâni, împreună cu familia Alexandrei, am stat pe jos toţi, eram mai mulţi din familie, mă rog, unii plângeam, alţii... şi am întrebat următorul lucru: ce ştim noi astăzi despre ce s-a întâmplat cu Alex? Şi concluzia a fost că nu ştim nimic. A, ştim nişte greşeli ale unor poliţişti şi procurori care n-au făcut ce trebuia la timp. Dar n-avem adevărul şi n-avem nici indicii că am afla adevărul. Ba, dimpotrivă, intrasem deja într-un conflict cu instituţiile astea care, prin tot felul de interpuşi, mă atacau şi mă criticau de ce nu stau acasă. Mă sunau chiar, oameni din toate instituţiile, de la servicii până la parchet... mai stai pe acasă. Acela a fost momentul când mi-am pus următoarea problemă: în acest moment dacă eu Alexandru Cumpănaşu am reuşit, cu sprijinul presei, eu nu pot să contest lucrul ăsta, cu sprijinul întregii prese, cea care m-a criticat chiar în ultima perioadă, la început a fost alături, nu sunt în stare, nu reuşesc să aflu adevărul despre nepoata mea care este totuşi un caz simplu, ce se întâmplă cu milioanele de români care sunt abuzaţi în fiecare zi, în fiecare sat, în fiecare comună, în fiecare oraş, în fiecare judeţ de către toţi baronii, de către toate clanurile astea. Ce am aflat în ultima perioadă mie mi-a tulburat minţile. Înţelegeţi? Violuri despre care familiile nu pot să vorbească pentru că pur şi simplu le e frică, pentru că politicienii sau alţii le-au luat de acasă pur şi simplu prin clanurile interlope. Şi am spus ok, dar ce facem cu oamenii ăştia? Eu ce putere am de fapt? Şi îmi pare rău, cât timp nu eşti acolo şi nu poţi să faci şi să iei deciziile, nu ai nicio putere. Atunci, dacă vreţi, a fost un început de idee pentru că decizia am luat-o după ce m-am consultat cu oameni, cu 300 de mii de oameni pe facebook-ul meu. Adică mi-am făcut o verificare nu cumva să oi fi luat-o eu razna. Adică am spus, domnule, ce părere aveţi, chiar a fost o consultare sinceră.

Monica Mihai: Şi ce v-au răspuns oamenii?

Alexandru Cumpănaşu: 90 şi ceva la sută sigur au fost de acord. Nu uitaţi că am avut un milion de vizualizări acolo, la acea postare, nu este o laudă vreau doar să încerc să explic că au fost extrem de mulţi români, nu sunt de ici de colo 300 de mii, poate chiar mai mulţi care au spus avem nevoie de cineva care să radă sistemul ăsta, să facă ceva pentru noi pentru că şi noi suntem în cazul Alexandrei.

Ion Cristoiu: Noi jurnaliştii nu avem contact cu familia, dumneavoastră vă vedeţi, staţi de vorbă, ce crede familia, adică, mă rog, nu am fost niciodată şi nimeni de aici în postura lor, crede că trăieşte, vrea să-l vadă pe ăsta condamnat sau e buimăcită? Care e starea acestei familii după o lună şi ceva?

Ambii părinţi sunt convinşi că Alexandra trăieşte. În primul rând pentru că sunt părinţi şi în al doilea rând pentru că toată argumentaţia autorităţilor nu stă în picioare

Alexandru Cumpănaşu: Faptul că nu au reacţionat public nu înseamnă că...

Ion Cristoiu: Nu, n-am zis, care e...

Alexandru Cumpănaşu: De acord, vreau doar să explic. Faptul că au un anumit mod, de fapt întreaga familie aşa am fost, eu sunt ăla mai vorbăreţ şi mai deschis, oamenii au un anumit mod de a-şi trăi viaţa şi şi-au trăit suferinţa asta în linişte. Adică au preferat să şi-o trăiască în linişte, nu cu televiziuni, nu cu... Însă în momentul de faţă, am fost de multe ori acolo şi ultima dată acum două zile, ambii părinţi, i-am întrebat sincer, pentru că de fiecare dată noi avem o relaţie foarte deschisă şi spuneam, ok, haideţi să nu ne încăpăţânăm, să vedem care sunt argumentele, trebuie să devii raţional la un moment dat cumva să depăşeşti această fază emoţională. Şi ambii părinţi sunt convinşi că Alexandra trăieşte.

Ion Cristoiu: De ce? Sunt convinşi din sentimente de părinţi sau ceva le spune lor?

Monica Mihai: Există anumite dovezi care să...?

Alexandru Cumpănaşu: Eu cred că în primul rând pentru că sunt părinţi şi în al doilea rând pentru că toată argumentaţia autorităţilor, să le spunem autorităţi totuşi, indiferent care ar fi ele parchet, poliţie, ce vreţi dumneavoastră, nu stă în picioare. Pentru oamenii ăştia faptul că 7 dinţi s-au găsit... Am discutat astăzi o oră cu mama, haideţi să vă relatez un episod, poate e mai relevant decât să spun eu ce părere am. Şi mama Alexandrei mi-a spus Alexandrule, dar cum au ars toţi, ăia şapte nu? N-au fost în acelaşi foc? Cum a putut acest Dincă să se apuce el de omorât fata noastră şi de ars dacă fata anunţase poliţia. Deci sunt inadvertenţe logice grave care nu doar îi fac să refuze emoţional, sunt chestiuni raţionale pe care se bazează.

Monica Mihai: Aţi făcut o afirmaţie, mă scuzaţi că vă întrerup, poate ar răspunde la întrebarea domnului Cristoiu, că veţi face o contraexpertiză cât de curând. Unde v-aţi gândit să faceţi contraexpertiza?

Ion Cristoiu: E interesant ce spune dânsul pentru că şi părinţii, deşi nu vorbesc în public, au aceste îndoieli pe care le avem şi noi pentru că le văd. Vreau o singură întrebare delicată: Dacă DIICOT, se dă decesul, ei ce vor face din punct de vedere creştinesc? Îngroapă nişte cenuşă? Spuneţi-mi care e? Ce va face familia?

Alexandru Cumpănaşu: DIICOT-ul nu poate decât să-şi facă numărul de a trimite în instanţă acest dosar pentru a scăpa de opinia publică, pe domnul Iohannis, pe domnul Barna şi pe cei care scad în sondaje. Îmi pare rău că o spun, dar... Familia nu are nicio obligaţie în raport cu DIICOT. DIICOT nu stabileşte decesul, un deces îl stabileşte o instanţă. Noi, dacă dânşii se vor încăpăţâna şi vor constata decesul, atenţie, într-un mod ilegal, domnule Cristoiu, a vorbit cu avocatul familiei.

