Redăm interviul integral:

Monica Mihai: Bună seara doamnelor şi domnilor la o nouă ediţie Gândurile lui Cristoiu, o ediţie live, specială în care îl avem invitat pe candidatul la prezidenţiale Dan Barna. Trebuie să vă spunem că împreună cu domnul Cristoiu am demarat o serie de interviuri cu toţi cei care candidează pentru cea mai înaltă funcţie din stat, pentru preşedinţia României. Domnul Barna, bine aţi venit alături de noi.

Dan Barna: Bună seara şi mulţumesc pentru invitaţie.

Monica Mihai: Bine v-am găsit, domnule Cristoiu, o ediţie specială aşa cum am anunţat anterior.

Ion Cristoiu: Bine v-am găsit.

Monica Mihai: Domnule Barna, discutasem anterior puţin şi cu domnul Cristoiu, poate cea mai de actualitate temă pe care o avem în acest moment este moţiunea de cenzură care bate la uşă mâine. Opoziţia a anunţat deja că va depune moţiune de cenzură, aceasta se va vota săptămâna viitoare luni, cel mai probabil. Care este poziţia dumneavoastră vis-a-vis de această moţiune de cenzură şi a alianţei pe care o reprezentaţi?

Dan Barna: Este poziţia pe care am avut-o de un an şi jumătate, de când spun că acest guvern nu mai are legitimitate să conducă România. Susţinem, toţi parlamentarii noştri susţinem această moţiune de cenzură, vom vota la vedere pentru a nu fi niciun fel de echivoc sau niciun fel de... mereu e câte o umbră, câte o întrebare, dar dacă, în cazul nostru nu este nicio îndoială şi fac apel foarte explicit la toate celelalte partide care sunt sau pretind că sunt în opoziţie, întrucât au şi semnat moţiunea, să voteze tot aşa la vedere pentru a nu fi niciun dubiu şi a fi foarte clar că în momentul de faţă PSD este izolat şi nu mai beneficiază de majoritate.

Ion Cristoiu: Domnule Barna, cel care se agită şi într-un fel este stegarul acestei moţiuni de cenzură este PNL. Conducerea PNL v-a contactat şi pe dumneavoastră?

Dan Barna: Da, am avut pe toată durata acestei perioade, ultimelor trei săptămâni şi eu şi liderul de grup de la Cameră şi cel de la Senat au avut discuţii constante cu cei de la PNL, am participat şi la textul moţiunii, deci e un demers al opoziţiei fără îndoială.

Miza şi preocuparea principală este ca moţiunea să treacă. După care, din punctul nostru de vedere, intrăm în logica acelui pact pentru anticipate

Ion Cristoiu: Dacă nu este un secret de stat, presupun, de fapt sunt aproape sigur că moţiunea o să treacă. Spuneţi-mi, în discuţiile pe care le-aţi avut cu PNL-ul, dacă nu e secret de stat, ce are de gând PNL-ul după? Trece moţiunea şi trebuie să avem o soluţie din partea dumneavoastră. Care e soluţia?

Dan Barna: Să nu trecem moţiunea ca pe o certitudine.

Ion Cristoiu: Mă rog...

Dan Barna: Sper ca de data aceasta să se întâmple, este ceea ce îmi doresc că ar fi necesar şi firesc pentru situaţia actuală din România, dar experienţa moţiunilor anterioare ne arată, e adevărat, niciodată nu a fost atât de aproape, acum chiar sunt semnături mai multe decât voturile necesare, dar lucrurile nu sunt simple şi nu vreau să transmitem mesajul că e un done deal, eu în continuare sunt precaut. Cei trei ani de politică, puţini comparativ cu ceilalţi oameni din parlament, cei trei ani de politică pe care am reuşit să-i avem ne-au arătat că precauţia e o abordare sănătoasă. Deci miza şi preocuparea principală este ca moţiunea să treacă. După care, din punctul nostru de vedere, intrăm în logica acelui pact pentru anticipate despre care am vorbit constant, se deschid porţile pentru a putea să mergem la alegeri anticipate, singurele, care într-adevăr, aşază România pe direcţia de care e nevoie, respectiv cea de a începe să facem reformele.

Monica Mihai: Şi aţi fi dispus să intraţi la guvernare în aceste condiţii?

Dan Barna: După alegeri anticipate categoric da, este poziţia pe care am avut-o constant de doi ani de zile aici, nu e niciun fel de echivoc. Obiectivul este ca după ce trece moţiunea ăsta este primul pas, se poate ca apoi în 60 de zile preşedintele, prin acord cu celelalte partide din opoziţie, să propună doi premieri de formă, să spunem, care să fie respinşi, după care la următorul preşedinte, dat fiind că acesta e în ultimele 6 luni de mandat şi nu mai poate dizolva parlamentul, primul act al următorului preşedinte şi asta îmi doresc să pot să fac să fie dizolvarea parlamentului astfel încât în februarie sau martie să avem alegeri anticipate, pe un calendar foarte clar. Undeva la 20 decembrie se validează noul preşedinte, trei luni de zile se organizează alegerile, deci februarie-martie e un termen foarte realist de alegeri anticipate.

Monica Mihai: Şi dacă nu vor avea aloc alegeri...

Dan Barna: Este mesajul constant pe care l-am dat şi în discuţiile cu PNL-ul, ca să finalizez răspunsul la întrebare.

Ion Cristoiu: Încă o dată, poziţia dumneavoastră o ştiu, chiar sunt de acord, surprinzător, care este poziţia PNL-ului pentru că PNL-ul este cel care teoretic face jocurile şi se conturează tot mai mult varianta unui guvern minoritar condus de domnul Orban. Este imposibil ca dumneavoastră să nu vă fi spus, bănuiesc că lui Ponta i s-a spus, chiar dumneavoastră să nu vi se spună? Ce vor să facă după? Că e cel mai important după, că dărâmarea în sine...

Dan Barna: Sunt mai multe scenarii posibile este şi acesta unul dintre ele dar, repet, discuţiile acestea vor avea consistenţă în momentul în care moţiunea trece, eu nu sunt deloc sigur că în momentul ăsta lucrurile sunt sută la sută garantate, tocmai de aceea facem apel şi eu şi liderii PNL au spus acelaşi lucru, de vot la vedere pentru a creşte presiunea şi asumarea pe o situaţie care nu mai poate să continue aşa. De fapt guvernul Dăncilă nu mai poate să continue în momentul de faţă, ultima palmă pe care am luat-o cu respingerea doamnei Plumb este, nu picătura, găleata care a revărsat paharul. Acest guvern ne face de râs cu fiecare gest pe care îl întreprinde.

Ion Cristoiu: Domnul Barna, încă o dată, ştiu e interesant că vă puteţi eschiva de la răspuns spunând că să treacă moţiunea. Eu spun că trece şi hai să luăm...

Dan Barna: Dar nu mă eschivez în niciun fel, e una din variante un guvern minoritar PNL este una din variante.

Ion Cristoiu: Şi dumneavoastră ce face? Îl susţineţi?

Dan Barna: Îl susţinem parlamentar, am spus foarte clar asta.

Monica Mihai: Îl susţineţi parlamentar fără să intraţi la guvernare?

Dan Barna: Categoric.

Ion Cristoiu: După 26 mai am un interviu al dumneavoastră dat ziarului Adevărul unde şi dumneavoastră şi domnul Cioloş spuneaţi că veţi sprijini dacă acest guvern respectă anumite condiţii. V-aţi schimbat?

Dan Barna: Nu.

Ion Cristoiu: E foarte important, asta e o ştire. Care sunt condiţiile?

Dan Barna: Asta am spus de fiecare dată: Primar în două tururi, fără penali în funcţii publice, deschiderea discuţiilor pe OUG 114, am încercat şi în sesiunea extraordinară şi PSD a spus, bun, hai să mai amânăm că sunt şi unele lucruri pozitive acolo, sunt câteva dintre principiile care pentru sunt fundamental necesare să facă parte din programul acestei guvernări pe care suntem dispuşi să o susţinem parlamentar.

Monica Mihai: Şi din semnalele pe care le aveţi până în acest moment există posibilitatea ca ele să facă parte?

Dan Barna: Nu a existat niciun punct de vedere contrariu, să spunem, în discuţiile cu cei de la PNL şi ei declară că susţin primari în două tururi şi ei în ultima etapă au susţinut iniţiativa fără penali în funcţii publice, deci sunt lucruri asupra cărora...

Ion Cristoiu: Îndeplinirea condiţiilor astea sub forma unei înţelegeri, domnul Barna să vă explic de ce insist. Sigur, nefiind USR-ist...

Dan Barna: Dar ne simpatizaţi.

Ion Cristoiu: Da... chiar ieri am avut de a face cu o sindrofie unde erau numai USR-işti, chiar sunteţi interesanţi, chiar mă preocupă. La ora actuală chestiunea noul guvern depinde fundamental de USR nu de ALDE, nu de Ponta şi ăla, în aceste condiţii, poziţia dumneavoastră pentru electoratul de dreapta este vitală de aia vă întreb. Că poziţia lui Ponta, a lui Tăriceanu şi nici măcar a lui Klaus Iohannis nu mă interesează, de aia insist, nu de altceva, pentru că de dumneavoastră va depinde credibilitatea următorului guvern, sunteţi de acord?

Dan Barna: Sunt de acord.

Ion Cristoiu: În aceste condiţii veţi face o înţelegere scrisă sau sunteţi de acord cu guvernul minoritar din start?

Dan Barna: Deci ideea că am susţine orice guvern în orice condiţii nu e pe masă.

Ion Cristoiu: Chiar dacă este PNL.

Dan Barna: Chiar dacă este PNL. Noi am fost foarte consecvenţi, noi am spus de alegeri anticipate de doi ani de zile, noi am spus că trebuie să treacă moţiunea de cenzură am propus acum şi calendarul foarte clar pentru anticipate, la fel am vorbit şi despre condiţiile în care sau în baza cărora USR este dispus să susţină parlamentar o guvernare non-PSD. Aici suntem ca poziţie, am rămas în acelaşi loc şi este foarte clar, condiţiile noastre sunt, repet, primari în două tururi, fără penali în funcţii publice, iniţiativa aceasta cetăţenească care ne-a legitimat de altfel şi pe care am construit foarte multă credibilitate, OUG 114, legile justiţiei, asta nu mai e nevoie să repet pentru că sunt coloana vertebrală a partidului nostru.

Ion Cristoiu: Daţi-mi voi o întrebare în calitate de USR-ist. Dumneavoastră aţi avut până acum o poziţie, sunt de acord, radicală, care spunea să nu negociem cu cei care au fost la putere. Păi la putere a fost şi Ponta şi Tăriceanu, de ce negociaţi dărâmarea guvernului. Pe dumneavoastră vă întreb nu pe Orban că la el ştiu. Cum explicaţi electoratului dumneavoastră că sunteţi alături de cei care au fost la guvernare până la urmă?

Dan Barna: Susţinem parlamentar un guvern care îşi asumă aceste priorităţi care...

Ion Cristoiu: Nu, vorbesc la moţiune. De ce sunteţi de acord ca alături... de ce nu spuneţi aşa, eu aşa aş fi spus în locul PNL, aşteptăm alegerile că oricât de catastrofal nu putem risca să ne combinăm cu soluţia imorală, chiar pentru dărâmarea guvernului...

Trebuie să ne ridicăm ochii de la şireturi şi să ne uităm un pic la orizont. Orizontul este că această guvernare face rău României în momentul de faţă

Dan Barna: Nu-i chiar pentru dărâmarea guvernului, în cele din urmă, de fapt asta e diferenţa mare, în cele din urmă parlamentul are rolul să legifereze şi să acţioneze, inclusiv printr-o moţiune de cenzură, pentru beneficiul cetăţenilor, nu pentru beneficiul nostru.

Ion Cristoiu: Corect.

Dan Barna: Asta le spun şi colegilor mei din USR, asta le spun şi partenerilor din opoziţie în momentul de faţă, care au devenit mai mulţi prin... aşa... mesajul e exact acelaşi nu guvernul pentru noi înşine, trebuie să ne ridicăm ochii de la şireturi şi să ne uităm un pic la orizont. Orizontul este că această guvernare face rău României în momentul de faţă. Această guvernare trebuie să plece. Şi ăsta este demersul, oricine este alături în acest demers e binevenit.

Ion Cristoiu: Păi aveţi încredere? Încă o dată, ei au fost la guvernare cu ăştia, da?

Dan Barna: Tocmai de asta sunt precaut că o să treacă moţiunea.

Ion Cristoiu: Păi nu şi dacă trece aveţi încredere în ei că după asta nu vor şantaja?

Dan Barna: Dar nu e vorba de încredere, e o chestiune foarte principială, stabilim un acord prin care susţinem parlamentar un guvern din care pot să facă parte care respectă nişte priorităţi pe care noi le considerăm beneficiu pentru România.

Ion Cristoiu: Şi dacă o să facă parte şi ALDE şi Pro România din acest guvern?

Dan Barna: Este o decizie care va fi luată de premierul care va fi numit. Pentru noi sunt nişte obiective foarte clare, iar dacă există în această... Noi vedem în această guvernare o guvernare de tranziţie pentru alegeri anticipate, să fiu foarte clar. Tocmai din această perspectivă privesc şi susţinerea. Deci susţinem un astfel de guvern dacă îşi asumă obiectivele care pentru noi contează. Dacă la sfârşitul acestei perioade până alegeri anticipate sau nu, ca să fie foarte limpede, dacă la sfârşitul acestei perioade România revine la primari în două tururi, reparăm ce la întâmplat cu OUG 114, reparăm legile justiţiei sunt nişte paşi înainte la care ştim că am contribuit şi e în regulă. După care avem alegeri şi ne asumăm, venim la guvernare foarte clar, sunt convins că următoarea guvernare va fi în jurul alianţei USR-Plus pentru că ăsta este mesajul pe care l-am primit deja de la o jumătate de ţară.

Ion Cristoiu: Pot să formulez o ştire, pentru că e o ştire şi dumneavoastră veţi fi sau nu veţi fi de acord cu acest text, domnul Dan Barna susţine că ar fi de acord să sprijine parlamentar şi un guvern din care face parte ALDE şi Pro România, cu condiţia să respecte aceste condiţii? Sau am greşit? E foarte important.

Dan Barna: Ceea ce am spus este... consecvenţa noastră de doi ani este susţinem orice guvern non-PSD care îşi asumă aceste condiţii.

Ion Cristoiu: Fără să vă gândiţi la persoane.

Dan Barna: Fără să mă gândesc în mod particular la persoane, evident că dacă ne trezim cu un premier... rămâne o discuţie la care n-am răspuns acum, o discuţie cu ce face dacă preşedintele Iohannis o să mai dea o şansă PSD-ului într-un fel sau altul, adică unei noi alianţe din care să facă parte şi PSD-ul atunci susţinerea noastră parlamentară nu o să existe, am să fiu foarte clar, eu sunt de principiu şi am spus-o constant PSD-ul nu mai merită nicio şansă în momentul de faţă în România şi-au epuizat orice credibilitate.

Ion Cristoiu: Dar o variantă PNL-ALDE-Pro România cu respectarea acestor condiţii sunteţi de acord sau nu?

Dan Barna: Aici mai este un element, ca să fiu foarte clar, sunt condiţiile de integritate ale USR, pentru că da, nu poate să existe o susţinere parlamentară fără aceste partide dar oamenii nominalizaţi de aceste partide trebuie să fie oameni cu integritate ireproşabilă, fără probleme penale, elementele pe care le cerem şi de la proprii noştri membri.

Monica Mihai: Şi nu ar fi electoratul dumneavoastră dezamăgit dacă aţi susţine un astfel de partid, adică ar fi contrar cumva a ceea ce aţi spus acum câteva luni.

Dan Barna: Un partid politic are obiectivul să-şi atingă nişte obiective pe care şi le asumă faţă de electorat, atingerea acestor obiective... într-adevăr noi considerăm că nu se poate guverna, de aceea nici nu intrăm acum la guvernare, nu se poate guverna în sensul de a face reformele de care România are nevoie alături de cei care au fost alături de Liviu Dragnea. De aceea, dacă există o perioadă intermediară, pot fi atinse unele dintre obiectivele pe care le susţinem.

Monica Mihai: Adică este un cuvânt important, intermediar. Asta ar fi una din condiţii să nu fie...

Ion Cristoiu: Domnul Dan Barna eu ştiu că dumneavoastră... unul din lucrurile pe care vi le reproşez, puţine este faptul că uneori faceţi afirmaţii extraordinare dar după asta reveniţi... Eu vă întreb încă o dată ştirea, e foarte important, evenimentul numărul unu este moţiunea de cenzură, în cazul în care cade guvernul şi se formează un guvern...

Dan Barna: Non-PSD.

Ion Cristoiu: Non-PSD şi din el fac parte şi oameni ai Pro România şi ALDE dumneavoastră sunteţi de acord cu condiţia ca oamenii respectivi să respecte criteriul de integritate, nu vă interesează că sunt de la ALDE, Pro România.

Dan Barna: Şi condiţiile noastre despre care am vorbit, fără penali, primari în două tururi.

Ion Cristoiu: Deci e o ştire, sunteţi de acord, e bătut în cuie.

Dan Barna: E o variantă evidentă.

Ion Cristoiu: Păi da, dar n-aţi spus-o până acum, de aia am zis că e o ştire. N-aţi spus-o atât de clar.

Dan Barna: Am spus de fiecare dată la un guvern non-PSD nu rămân foarte multe opţiuni colaterale.

Ion Cristoiu: Da, dar nu aţi răspuns niciodată atât de clar. Sunteţi de acord? Că vă ştiu pe de rost.

Dan Barna: Susţinere parlamentară ca să fie...

Ion Cristoiu: Da, susţinere parlamentară, păi staţi că e fundamentală. Susţinerea parlamentară înseamnă creditarea de către USR a acestui guvern, chiar dacă el este integral sau perfect din punct de vedere moral. Din care face parte, vă atrag atenţia, Pro România şi ALDE. Eu n-aş vota, dar dumneavoastră... n-aş susţine dar e treaba dumneavoastră, sunteţi om politic şi răspundeţi în faţa propriului electorat.

Dan Barna: USR a fost consecvent şi responsabil în toate deciziile pe care le-a luat de aceea, repet, noi considerăm că alegerile anticipate sunt soluţia corectă, miza, şi o să facem tot ce depinde de noi să ajungem acolo, este un proces de negociere, este varianta, dacă cădem de acord, că aici e important să completăm, dacă cădem de acord pe alegeri anticipate nu mai intrăm în secvenţa asta, guvernul Dăncilă rămâne să administreze, organizează alegerile, lucrurile sunt clare.

Monica Mihai: Guvernul Dăncilă fără doamna Dăncilă în frunte?

Dan Barna: Moţiunea de cenzură nu trimite guvernul acasă, ştiţi foarte bine, moţiunea de cenzură inabilitează guvernul să mai emită ordonanţe şi rămâne doar să administreze treburile curente şi de aceea şi în discuţiile care vor avea loc la Cotroceni, sunt convins după ce trece moţiunea, noi vom susţine exact punctul acesta de vedere. Să cădem de acord cu celelalte partide să mergem spre anticipate. Şi atunci propunem formal doi premieri îi respingem şi atunci nu mai avem nici problema nici pentru preşedintele Iohannis pe cine numeşte nici pentru PNL, avem pur şi simplu...

Ion Cristoiu: Asta e altă ştire, dacă se semnează pactul cu alegerile anticipate atunci sunteţi de acord să rămână interimar doamna Dăncilă.

Dan Barna: Aşa funcţionează, în momentul în care se investeşte un nou guvern...

Ion Cristoiu: Deci, am făcut o ştire. Noi o să o dăm.

Dan Barna: Asta e logica anticipatelor, rămâne guvernul ăsta, se resping doi premieri în parlament, după care se dizolvă parlamentul şi avem anticipate.

Monica Mihai: Dădeaţi o declaraţie în urmă cu câteva săptămâni că speraţi ca primul dumneavoastră gest în calitate de preşedinte să tocmai asta. Rămâne să vedem dacă o să aveţi ocazia, tocmai de aceea sunteţi aici, domnule Barna, ce vă recomandă pentru funcţia de preşedinte? Aţi dat mai multe interviuri, lumea ştie destul de multe lucruri despre dumneavoastră ce vă recomandă pentru această funcţie?

Destinul şi contextul m-a adus pe mine în această poziţie. Eu sunt un om care până acum trei ani nu avea nicio legătură cu clasa politică

Dan Barna: În momentul de faţă, societatea din România a atins un nivel de maturitate care permite ca la 30 de ani de la Revoluţie, pentru prima dată, componenta activă a societăţii, cei care au dus creşterea aceasta economică, cei care au beneficiat de studii, de oportunităţi după Revoluţie, au decis să se implice şi politic. Această componentă activă şi din ce în ce mai responsabilă şi asumată a societăţii, decizând să se implice şi politic a început să capete o voce consistentă. De abia la 30 de ani s-a născut un partid care a dovedit că oamenii obişnuiţi care n-au legătură de loc cu vechea clasă politică, care nu sunt aripi tinere ale vechilor partide pe care le-am avut în cei 30 de ani, care au făcut şcoală şi educaţie în mare măsură după Revoluţie, s-au implicat, au convins cetăţenii că pot să facă un partid, au intrat în parlament, vorbesc de USR, au arătat că pot să se lupte de la egal cu vechea clasă politică, cu un dinozaur de tip PSD, au ajuns să fie egali la europarlamentare, am văzut rezultatele acei 23% , cu PSD şi în momentul de faţă avem oportunitatea noi ca ţară să schimbăm semnificativ modul în care funcţionăm de 30 de ani. E nevoie de o schimbare şi asta am găsit-o mergând, de o lună şi jumătate sunt prin ţară, în ultima săptămână am fost în SUA dar anterior am fost în toate judeţele României. Oamenii spun constant exact acest lucru: e nevoie de o schimbare, ne vedem nepoţii de Paşti şi de Crăciun, au plecat copiii din ţară, jumătate din tinerii de liceu pleacă. Există o componentă activă a societăţii care vrea să schimbe lucrurile în România. Destinul şi contextul m-a adus pe mine în această poziţie. Eu sunt un om care până acum trei ani nu avea nicio legătură cu clasa politică. Nu ştia nici măcar un politician, la propriu. În momentul în care am făcut acest pas şi am acceptat întâi provocarea să lucrez în guvernarea tehnocrată la Ministerul Fundurilor Europene şi timp de şase luni am adus 7,2 miliarde de euro în România muncind zi şi noapte, la sfârşitul acelei perioade pe care eu am considerat-o atunci ca un mers în armată, lucrez un pic pentru stat, mi-am dat seama că dacă nu ne implicăm mai mulţi oameni cu energie şi experienţă, n-avem cum să ne aşteptăm la vreo schimbare. Şi eu sunt unul dintre acei oameni noi care au intrat în politică şi care îşi asumă să contribuie cu toată energia pe care o are el şi toată experienţa şi toată practica pe care a făcut-o în 20 de ani de lucrat în proiecte să contribuie la lucrul ăsta. Colegii m-au ales să candidez la preşedinţia României şi eu cred că România în momentul de faţă are nevoie de un preşedinte care să genereze încredere în România şi să dea mesajul acesta de prezenţă. România are nevoie de un preşedinte full time, un preşedinte care să nu fie prezent doar la crizele extraordinare ale societăţii.

Monica Mihai: Aşa îl vedeţi dumneavoastră pe preşedintele Iohannis?

Dan Barna: Vorbesc de cum sunt eu, cum o să fiu eu şi eu îmi doresc să fiu şi o să fiu acel preşedinte care poate să pună temele societăţii în dezbatere exact prin forţa pe care o are pentru că apare mereu discuţia domnule, preşedintele de fapt nu are nicio forţă, instituţia preşedintelui e golită. Nu-i adevărat. Instituţia preşedintelui, e nevoie de o reformă şi putem discuta despre asta, reformă constituţională semnificativă, total de acord, sper şi sunt încrezător ca după alegeri să avem o majoritate ca să putem face aceste reforme, dar dincolo de asta este nevoie şi în actualul context de un preşedinte care având... cea mai legitimă personalitate a României, e votat de toţi cetăţenii or având această forţă el poate să pună în dezbatere exact temele de care le pasă cetăţenilor. Noi trei ani şi jumătate am discutat numai despre cum scapă Liviu Dragnea de puşcărie, or lucrul ăsta a frustrat enorm, oamenii în piaţă, în parcuri, în universităţi îmi spun asta de trei ani de zile noi nu am discutat despre autostrăzi, reforma în educaţie, sănătate ce-i preocupă pe oameni, numai despre justiţie. Lucrul ăsta nu e în regulă. Şi eu am să fiu genul de preşedinte foarte activ, foarte prezent care să dea acea încredere pentru că, şi cu asta închei răspunsul, oamenii cu care am discutat, mulţi dintre ei, n-au plecat din România din cauza salariului minim, cam o treime să zic au plecat din cauza asta, majoritatea mi-au spus că au plecat pentru că nu mai au încredere că România e un loc în care să poţi să-ţi creşti copiii. Şi ceea ce vreau să fac şi la ceea ce vreau să contribui este să retransformăm România într-o ţară în care tinerii să vrea să trăiască şi în care să-ţi doreşti să-ţi creşti copiii.

Monica Mihai: Care este procentul pe care îl vedeţi obţinut în primul tur al alegerilor? Spuneaţi dumneavoastră la un moment dat că aproximaţi destul de bine în general înainte de alegeri.

Dan Barna: Nu fac încă pariuri, în momentul în care le fac le şi câştig, încă aştept să văd cum va evolua campania, sunt prezent foarte mult în comunitate, în rândul oamenilor, merg în toate judeţele, o să mai fac încă o tură prin ţară. Va fi un procent însă suficient pentru a ajunge în turul doi şi apoi pentru a câştiga poziţia de preşedinte al României.

Ion Cristoiu: E foarte interesant, să ştiţi că am urmărit foarte atent ceea ce aţi spus şi înainte de a veni, chiar sunt doctor în asta, am un folder întreg cu Dan Barna. Întrebări, dumneavoastră aveţi ca teză şi dumneavoastră şi domnul Cioloş şi USR-ul aveţi ca teză schimbarea, foarte interesant, şi ar fi a doua oară când se pune problema schimbării şi în 96, şi aş vrea să spuneţi dacă spuneţi de schimbare de ce nu e sloganul dumneavoastră? Adică nu am întâlnit în sloganul dumneavoastră şi la niciun alt partid, culmea, cuvântul schimbare. De ce?

Dan Barna: Da. Sloganul e mai mult decât cuvântul schimbare, sloganul meu e fericiţi în România. Şi spun asta pentru că eu consider că timp de 30 de ani ne-am obişnuit să cerem puţin sau aproape nimic, să ne mulţumim cu un fel de normal. Numai că pas cu pas am ajuns în impas.

Ion Cristoiu: Am înţeles.

Dan Barna: Şi fericiţi în România înseamnă de fapt că noi trebuie să cerem mult de la politicieni, trebuie să îndrăznim să credem că putem aici în România să ne împlinim fericirea, exact cum spun şi americanii acum în constituţie, cu dreptul omului să-şi caute fericirea. Astăzi tinerii şi nu doar tinerii îşi caută fericirea pe alte meleaguri pentru că nu mai cred că se poate aici. Or eu cred că putem aici şi de asta e mai mult decât schimbarea. Schimbarea este un instrument, un mijloc nu e un scop în sine, scopul este ca oamenii să fie fericiţi şi împăcaţi aici cu familiile lor, de asta spun eu e mai mult decât...

Ion Cristoiu: Pentru realizarea acestui scop cât de mare poate fi schimbarea? Adică cum o vedeţi dumneavoastră schimbarea?

Problema pe care o are România dincolo de corupţie, care are o pondere şi e importantă şi trebuie luptat în continuare, este incompetenţa înfiorătoare în foarte multe domenii

Dan Barna: Două criterii: oameni oneşti şi competenţi. Asta înseamnă meritocraţie, înseamnă concursuri pe bune, înseamnă reformă în administraţia publică, înseamnă digitalizare, toate acestea sunt lucruri fireşti pe care le ştim, cu care suntem de acord, dar care nu se întâmplă. Înseamnă să şi facem acele autostrăzi despre care doar vorbim, asta înseamnă că nu doar îl schimbi pe Neaga o dată la şase luni şi-l aduci înapoi şi îl concediezi apoi ci pur şi simplu angajezi din Europa pe concurs deschis nişte profesionişti care au făcut autostrăzi şi în Polonia şi Ungaria şi în Portugalia, îi angajezi, le dai buget, le dai interval de timp şi niciun guvern nu mai vine după aia să îi dea afară să-şi aducă alţi băieţi, tovarăşi de prin grădină, şoferi. Asta înseamnă chiar să faci managementul ţării pentru că ce s-a întâmplat acum a fost nepotismul cumetria ţării, dar în niciun caz managementul ţării. Problema pe care o are România dincolo de corupţie, care are o pondere şi e importantă şi trebuie luptat în continuare, problema este incompetenţa înfiorătoare în foarte multe domenii. Şi vă spun asta exact din experienţa de şase luni pe care am avut-o la ministerul Fondurilor unde am întâlnit directori care erau stupefiaţi că eu în calitate de secretar de stat cât am stat acolo şase luni îi chemam cu dosare şi începeam să semnez decizii şi să deblochez lucruri şi erau ”cum, dar dumneavoastră semnaţi? Secretarii de stat dinainte nu semnau nimica să nu greşească”. Nu poţi să conduci ţara punând doar oamenii care zic că nu fac nimica, am luat pixul şi am plecat acasă.

Ion Cristoiu: Vedeţi schimbarea în raport cu guvernarea PSD care totuşi e de şapte ani sau cu treizeci de ani? Vreau să văd proporţiile schimbării.

Dan Barna: Schimbarea este una în raport cu treizeci de ani nu doar cu guvernarea PSD este o schimbare de raportarea noastră la stat şi raportarea noastră ca societate şi ca forţă care vine să conducă, vorbesc de alianţa USR-PLUS care vine să conducă şi care propune României un altfel de abordare a viitorului. Pentru că altfel dacă stăm în continuare să ne plângem... pe mine mă omoară exact genul ăsta de mesaj, domnule în România nu se poate face nimic, e ca la noi, că afară e altfel poate să fie bine şi la noi şi sunt exemple în turul ăsta pe care l-am făcut ţară, am vizitat fabrici care sunt la nivel egal cu orice companie de top din lume, cu antreprenori care nu au mai stat după stat şi mi-au spus măcar să ne respecte sau să nu ne încurce. Adică avem poveşti de succes foarte multe la noi în România, am întâlnit în Târgu Mureş în parc o familie de tineri de cred că aveau 32-33 de ani care se întorseseră după opt ani de muncă din Anglia şi care au spus ”ne-am întors în ţară, îşi deschiseseră o afacere din aia cu cafea în rulote, din aceea cu diverse tipuri de cafea, şi noi ne-am întors în ţară pentru că toţi prietenii noştri ne-au spus că în România nu se poate face nimic şi ne-am enervat şi am venit să dovedim că se poate” şi aveau sclipiri în ochi când vorbeau despre afacerea lor şi obţinuseră chiar o finanţare pe diaspora start-up pe care o lansasem când am fost la Ministerul Fondurilor a fost o întâmplare simpatică. Dar dincolo de asta există astfel de oameni energici care vor să trăim civilizat şi aici şi pentru că putem să o facem, avem şi resurse România nu e o ţară săracă şi ştiţi foarte bine asta, nu-i o ţară unde risipa e înfiorătoare şi prostul management sau incompetenţa în poziţii importante tot aşa e foarte mare. Cu oameni oneşti şi competenţi poţi într-adevăr să faci lucrurile să se mişte şi dacă faci lucrurile să se mişte de la vârful statului, de asta spun că vreau să fiu un preşedinte implicat şi activ dacă faci lucrurile astea de la vârful statului oamenii ăia buni şi competenţi din instituţii, din firme capătă sânge în obraji şi energie că putem să facem lucrurile mai departe. Asta e diferenţa, e nevoie de un aer proaspăt, în actualul sistem cu actualul leadership stagnăm. Ne mai permitem încă cinci ani de stagnare? Asta e întrebarea.