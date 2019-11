Prezentăm interviul integral:

Monica Mihai: Bună seara şi bine v-am găsit la o nouă emisiune Gândurile lui Cristoiu, alături de mine ca de fiecare dată jurnalistul şi analistul politic Ion Cristoiu. Bine aţi venit.

Ion Cristoiu: Bine v-am găsit.

Monica Mihai: Domnul Cristoiu, în această săptămână vom discuta mai multe teme. În primul rând mai sunt câteva zile până ce românii îşi vor alege noul preşedinte care va sta la Cotroceni pentru cinci ani. În diaspora votul va începe de mâine. Este important să acoperim acest subiect. Ce s-a întâmplat în ultimele două săptămâni de campanie electorală pentru turul al doilea, dar este important totodată să discutăm despre soarta principalelor partide din România. Ce se va întâmpla cu PSD, dacă va câştiga sau dacă va pierde alegerile. Care va fi soarta PNL şi a Guvernului Orban, dacă va rezista până la alegerile parlamentare. Este important să vedem ce se va întâmpla în USR dacă se va dizolva cu PLUS sau nu, având în vedere că Dan Barna tocmai a fost reconfirmat ca lider al partidului. Avem editorialul săptămânii şi top cinci politicienii săptămânii.

Haideţi să începem cu primul subiect şi poate cel mai important al acestor zile şi anume alegerile. Dar în primul rând cu conferinţa de presă pe care doamna Dăncilă a organizat-o din nou în această seară şi în care aceasta a răspuns din nou jurnaliştilor, mai multor întrebări pe care aceştia le-au avut. Ce părere aveţi despre această conferinţă de presă nouă organizată de doamna Dăncilă?

Din partea PSD campania este de un amatorism absolut. Nu înţeleg care este rostul unei noi conferinţe de presă

Ion Cristoiu: Această conferinţă de presă arată încă o dată că din partea PSD campania este de un amatorism absolut. Nu înţeleg care este rostul unei noi conferinţe de presă. Din câte am văzut conferinţe de presă unde sunt jurnalişti agresivi, unde Viorica Dăncilă se vrea un fel de tefelist, un fel de Monica Macovei, aţi observat, dă înapoi şi în legătură cu acuzaţia lansată de PSD privind tentativa de lovitură de stat din 10 august şi cu lupta împotriva corupţiei. De ce spun? După părerea mea eu cam ştiu din sondaje rezultatul, cu ea a mai pierdut cinci la sută şi în seara asta. Nu înţeleg, nu pot să înţeleg.

Monica Mihai: De ce credeţi că a făcut-o totuşi? Este a doua în această săptămână.

Ion Cristoiu: Ori în jurul ei are nişte oameni ai lui Klaus Iohannis care o îndeamnă să facă prostii, ori nu se pricep. Hai să vă explic ce se întâmplă între cele două tururi, am 30 de ani de prezidenţiale. Între cele două tururi, indiferent de diferenţa… În primul rând că trebuie precizat că e prima dată după 1996, spun 96 şi nu 92, când diferenţa din primul tur pentru turul al doilea este uriaşă între un candidat şi celălalt. Nu a existat… În 96 a fost vreo 4-5%, cea mai mare distanţă a fost a lui Victor Ponta în raport cu Klaus Iohannis în 2014, 10%, nu 15, surmontate de venirea unui electorat masiv de nehotărâţi din partea dreaptă. Deci din punctul acesta de vedere cei doi candidaţi aveau următoarele ţinte logice, electorale şi vom vedea cum le-a făcut pe fiecare. Klaus Iohannis. Pentru Klaus Iohannis această mare diferenţă este un handicap.

Monica Mihai: De ce?

Ion Cristoiu: Diferenţele între candidaţi sunt foarte mici pentru ca să poţi să-ţi mobilizezi propriul electorat. Electoratul nu mai vine nu pentru că ar vota pe adversarul tău ci…

Monica Mihai: Ci pentru că e liniştit că vei câştiga.

Ion Cristoiu: N-are nici un rost din punctul acesta de vedere. Domnul Klaus Iohannis încearcă acum şi a încercat să mobilizeze electoratul, a încercat folosind şi Guvernul României, lucru care nu e corect, adică o serie de membri ai Guvernului au folosit între cele două tururi condiţia de demnitar pentru a vorbi ”PSD-ul face, drege, e ciuma roşie”. Părerea mea este că trebuia pus de-o parte Guvernul care are treabă cu administrarea ţării şi sigur echipa de campanie, Alina Gorghiu, Rareş Bogdan. N-avea ce căuta Raluca Turcan, n-aveau ce căuta demnitarii în această campanie electorală, dar probabil că Guvernul ăsta. Cum am şi spus, a fost făcut de Klaus Iohannis per picior, tocmai ca să poată să-l folosească în campanie. Domnul Klaus Iohannis încearcă scoaterea propriului electorat, cel puţin măcar al celui din primul tur, dramatizând situaţia. De aici şi comedia că ar putea ca doamna Dăncilă să-l bată. Nu, a eşuat el, dar are un mare avantaj maşinăria PNL. Deci din punctul de vedere al electoratului PNL e greu de presupus că structurile din teritoriu, PNL-iştii care văd acum friptura, chiar că o văd, chiar o şi miros unii dintre ei, vor trage pe sfoară pe Klaus Iohannis şi nu vor ieşi pentru că ştiu, e foarte important, fiecare lider judeţean că dacă nu stau bine la ieşirea la vot…

Monica Mihai: Vor exista consecinţe.

Ion Cristoiu: Da, vor fi daţi afară şi, având în vedere că preşedintele va fi de-al lor şi Ludovic Orban de-al lor sau, iertată fie-mi expresia neanalitică, s-au lins pe bot şi de funcţie şi de friptura care stă acolo în fereastră, deja la Victoriei, şi e chiar a lor. Domnul Klaus Iohannis a mai avut o ţintă numită electoratul USR, e totuşi 15% la care adăugăm şi electoratul lui Paleologu, electorat care, există riscul, nu să o voteze pe Viorica Dăncilă, ci să nu iasă la vot. Pentru că domnul Klaus Iohannis este sigur câştigător, n-are nici un rost să ne iluzionăm, dar are nevoie totuşi de o prezenţă. O prezenţă mică e catastrofală, ulterior pentru el, una e să câştigi cu prezenţă de peste 50% şi alta cu 40%, oricând ai putea să…

Monica Mihai: Ar fi o chestiune de orgoliu pentru dumnealui?

Ion Cristoiu: Şi de orgoliu, dar şi de legitimare, să nu uităm că nu cred că se iluzionează poate Klaus Iohannis, se iluzionează poate că duminică seara s-a terminat, nu. De duminică seara începe pentru că vin cinci ani în care el poate fi suspendat nu e nicio problemă i se pot întâmpla multe accidente. Cine crede că e gata, cinci ani, şi stă liniştit. Are Guvernul lui, deja este responsabil…

Monica Mihai: De ceea ce se întâmplă din acest moment.

Ion Cristoiu: Adică de luni dimineaţa, din experienţa mea postdecembristă, românii au uitat că PSD-ul a fost la guvernare. Gata, s-a terminat, nu ştiu ce se va întâmpla, discutăm… Şi în acel moment tot ce se va întâmpla în România, poliţişti agresaţi, deratizări cum sunt, accidente…

Monica Mihai: Va fi în decontul PNL.

O sancţionare acum a unui lider judeţean înseamnă că nu mai poate să-şi promoveze nepoata, ştiţi că de aia ajung la putere

Ion Cristoiu: Aşa se explică de ce am spus eu că PSD-ul trebuia să plece din 26 mai. Când ajungi la putere, românii, poţi să vii să le spui cu moştenirea dezastruoasă, ei până la urmă se referă la Ministerul de Interne, nu la cel care a fost, ci la cel care e acum. Pentru aceasta, Klaus Iohannis în cazul electoratului PNL are bâta sancţiunilor foarte grav…

Monica Mihai: Ceea ce intimidează liderii locali.

Ion Cristoiu: Faţă de Viorica Dăncilă n-are instrumentul sancţiunilor. Liderii locali zic, bine, mă dă afară şi ce, mă duc la Pro România. la ei sunt la putere.

Monica Mihai: Şi nu-şi doresc să părăsească corabia.

Ion Cristoiu: O sancţionare acum a unui lider judeţean înseamnă că nu mai poate să-şi promoveze nepoata, ştiţi că de aia ajung la putere. Şi înseamnă un mare lucru, deci e un mare avantaj că Guvernul e al lor pentru că el are ce să piardă. Când eşti în opoziţie ca Viorica Dăncilă, ce poate să piardă Marian Oprişan şi? Şi dacă îl dai afară cu atât mai bine el că se duce la alt partid sau candidează ca independent. Şi atunci în legătură cu electoratul USR el a forţat mult anti PSD-ismul prin refuzul de a se confrunta cu Viorica Dăncilă. Eu spun ca strategie. Electoratul USR este electorat tefelist, #rezist, este un electorat din ăsta care vede roşu înaintea ochilor…

Monica Mihai: E radical.

Ion Cristoiu: E radical anti-PSD. Sigur, se va potoli. De luni dimineaţa o să bocească. Mă rog, n-are cum… Putem discuta după alegeri de ce, cum s-a ajuns aici. PSD e la guvernare de şapte ani, atenţie, a fost catastrofal în ultimii trei ani, a fost arogant şi sigur că a creat această ură, adică e atât de mare ura încât mulţi dintre ei au criticat refuzul lui Klaus Iohannis de a nu participa la dezbatere prin faptul că voiau să se creeze un nou moment de umilire. Şi atunci Klaus Iohannis tot ce a făcut săptămâna asta şi face acum, nu face altceva decât a încercat să mobilizeze. Klaus Iohannis este extraordinar pe electoratul lui. Între cele două tururi te adresezi propriului electorat sau electoratului vecin, da? Doamna Viorica Dăncilă prin conferinţa de presă din seara asta nu ştiu cui dracului se adresează. Pentru că ea are o mare problemă, ea la rândul ei trebuie să scoată masele de PSD-işti mai mult decât pot fi scoase de maşinăria electorală. Maşinăria electorală poate să nu scoată, să boicoteze şi atunci tu trebuie să faci în aşa fel încât chiar dacă nu e scos PSD-istul sau simpatizantul sau nehotărâtul să-ţi iasă. Păi cum să ieşi când tu spui că n-a fost lovitură de stat. Domnul Klaus Iohannis nu crede în veci…

Monica Mihai: Şi aici vorbim de raportul jandarmeriei…

Ion Cristoiu: Klaus Iohannis e politician, el nu crede în veci că e ciuma roşie, că el a colaborat. Dar aşa cum v-am spus la un moment dat, dintr-un sondaj pe care îl ştiu, el sondajul i-a spus că acestui electorat radical trebuie să-i spui ciuma roşie. Cui se adresează Viorica Dăncilă cu aceste tefelisme? Cărui electorat? Ea trebuia să facă între cele două tururi toate temele lui Liviu Dragnea. Toate temele alea ale electoratului fanatic PSD-ist, care crede că a fost lovitură de stat, că n-a fost lovitură împotriva corupţiei, că serviciile domină, or ea face în seara asta o conferinţă de presă, nu înţeleg de ce. E transmisă, da? şi electoratul PSD se uită şi…

Monica Mihai: Nu înţelege nimic, spuneţi.

Ion Cristoiu: Nu, vede în ea un fel de Monica Macovei, iertaţi-mă. Ea trebuia să fie exagerat de liviudragnistă, nu ştiu dacă înţelegeţi? Când te adresezi electoratului tău, electoratul tău are nişte clişee, da…

Monica Mihai: Pe care trebuia să marşeze.

Ion Cristoiu: Electoratul lui Iohannis are un clişeu şi noi îl ştim, e ciuma roşie, comuniştii.. are clişeul, da? Cărui clişeu al electoratului PSD-ist se adresează ea?

Monica Mihai: Nu vă e clar după această conferinţă?

Ion Cristoiu: Nu, ea se adresează electoratului lui Iohannis, nu înţelegeţi? A înnebunit, iertaţi-mă…

Monica Mihai: Speră să mai câştige din electoratul lui Iohannis?

Ion Cristoiu: Păi de unde să câştige, n-ai cum să câştigi, cum adică? Electoratul lui Klaus Iohannis să zică “hai să mă duc că e Viorica Dăncilă, că ea are nuanţe”? Marea ei problemă este să scoată propriul ei electorat. Dincolo de prostia care a fost conferinţa de presă a lui Klaus Iohannis, acolo el a fost… parcă era cu sondajele în faţă, nu-i aşa? A vorbit mereu de lupta împotriva corupţiei, nu a criticat abuzurile din justiţie pentru că electoratul USR-ist nu crede în astea, da?

Monica Mihai: Şi atunci dumnealui a abordat fix temele care să cucerească un electorat.

Ion Cristoiu: Te adresezi propriului electorat chiar cu riscul de a fi neghiob pentru că electoratul pe care trebuie să-l scoţi merge pe nişte clişee. Clişeul electoratului pe care trebuie să-l scoată el este nu s-a făcut nici un abuz, corupţii la puşcărie, da?

Dezbaterile acestea nu influenţează cu absolut nimic. Este o legendă proastă poate născocită de noi jurnaliştii

Monica Mihai: Chiar asta voiam să vă întreb, noi am discutat foarte mult conferinţele celor doi candidaţi, pe care le-au avut marţi, domnul Klaus Iohannis şi-a anunţat dezbaterea cu jurnaliştii la ora 19.00 şi în ziua de marţi am aflat de la doamna Dăncilă că susţine şi dumneaei o conferinţă de presă la ora 18.00. Cum vi s-au părut cele două dezbateri cu jurnaliştii pentru că n-au făcut dezbatere între cei doi, n-a existat, ci practic au avut o discuţie cu jurnaliştii.

Ion Cristoiu: Eu repet, v-am spus şi dumneavoastră, după 30 de ani urmărind prezidenţialele, dezbaterile acestea nu influenţează cu absolut nimic. Este o legendă proastă poate născocită de noi jurnaliştii că marile confruntări Năstase-Băsescu, Năstase, Geoană au schimbat… sau Iliescu-Constantinescu.

Monica Mihai: Dar vedeţi că în Statele Unite contează foarte mult pentru că acolo se merge foarte mult pe această dezbatere între cei doi candidaţi.

Ion Cristoiu: Pentru că ăia sunt americani nu sunt români. S-au făcut acum sondaje după primul tur şi toate arată că ei erau chitiţi să meargă cu o săptămână înainte. Nu influenţează în nici un… Sigur pot să influenţeze 0 la sută, 0,1, 1, dar nu există influenţe, n-are cum. Nici în Statele Unite ale Americii… sigur, de ce a influenţat? Ştiu, e faimoasa discuţie Nixon-Kennedy, păi staţi un pic că erau umăr la umăr.

Monica Mihai: Şi acolo un procent sau cinci procente contau.

Ion Cristoiu: Erau umăr la umăr, adică a fost o diferenţă de 200-300 de mii de voturi. În cazul Băsescu-Geoană erau iar umăr la umăr, da? În cazul Constantinescu- Iliescu, când eram toţi încântaţi cum şi-a scos domnul Emil Constantinescu ochelarii la îndemnul lui Ion Caramitru, că a făcut repetiţii la asta, şi eu eram destul de neghiob la vremea aia să zic extraordinară lovitură, n-a avut nicio influenţă pentru că dacă în turul doi nu venea Petre Roman cu douăzeci la sută, pierdea alegerile domnul Emil Constantinescu fluierând. Iliescu era pe primul loc cu diferenţă de 5% şi cel care a înclinat balanţa a fost… Era şi greu, spunea votaţi după conştiinţă şi jumătate din electoratul lui Petre Roman, pentru că Petre Roman a avut în primul tur 20%, nu ca Barna, şi Petre Roman îşi stăpânea electoratul, nu era Barna. Şi electoratul tot s-a dus şi l-a votat pe Emil Constantinescu. Pentru asta a şi primit funcţia de preşedinte al Senatului, sigur că după asta l-a debarcat domnul Emil Constantinescu. Asta a fost, nu există, deci această confruntare nu a rezolvat nimic.

Monica Mihai: Dar credeţi că era necesar, credeţi că românii aşteptau totuşi ca cei doi să se aşeze la o masă de discuţii?

Ion Cristoiu: Românii aşteptau, nu dezbatere, aşteptau păruială. Foarte interesant, poporul ăsta nu are conştiinţă civică, dar a dobândit în cei 30 de ani o conştiinţă care spune bă, vrem să vă bateţi între voi, da? Uite acum. Deci ei asta au regretat nu faptul că n-a fost… ci faptul că voiau să-i vadă pe cei doi, nu ştiu, încăierându-se, asta au vrut. Au rămas puţin frustraţi, dar asta nu înseamnă că va avea influenţă asupra votului. Este limpede că Klaus Iohannis, aţi văzut cum am spus, a fost în vagonet, a avut toată preocuparea obsedată de a nu-i scăpa nimic de sub control.

Monica Mihai: De a controla mediul.

Ion Cristoiu: Tot, tot, sală, de aia şi lua microfonul, nu ştiu, nu-l cunosc ce probleme are persoana lui, dar mi s-a părut ceva în neregulă. Dacă aţi observat a fost o preocupare ieşită din comun ca nu cumva… nu ştiu, dacă exploda un bec, leşina. Adică n-am pomenit aşa ceva.

Monica Mihai: Preocupare taxată de altfel de PSD în conferinţa pe care a susţinut-o doamna Dăncilă a tot menţionat.

Ion Cristoiu: După asta, dincolo ce a făcut doamna Dăncilă, o catastrofă. Încă o dată, te adresezi propriului electorat. Este o lecţie pe care am învăţat-o ca gazetar. La toate gazetele pe care le-am făcut întotdeauna m-am adresat propriului cititor. Dacă eşti director la Antena 3 şi ţii cu Klaus Iohannis te-ai terminat. Cititorii se împart ca şi alegătorii şi ei spun aşa, alegătorii lui Klaus Iohannis şi Dan Barna vor tema PSD e ciuma roşie, da? Sigur că e o prostie, dar tu dacă eşti candidat îl satisfaci. Alegătorii lui Viorica Dăncilă spun aşa a fost tentativă de lovitură de stat, #rezist sunt finanţat… asta trebuie să le spui. Dacă tu vii acum într-o conferinţă de presă şi spui, staţi un pic, eu sunt nuanţată. Eşti nuanţată nu mai iese ăla la vot, de ce să iasă electoratul PSD la vot să o voteze pe ea de ce? Că dacă vrea îl votează pe Klaus Iohannis.

Monica Mihai: Pentru că tot aţi adus discuţia de doamna Dăncilă e important ca să discutăm în cadrul emisiunii…

Ion Cristoiu: Bun şi ca să revin, după părerea mea ea trebuia să se ducă peste Klaus Iohannis sau să organizeze o conferinţă de presă în piaţă, paralel, cum am spus eu. Adică…

Monica Mihai: Să saboteze?

Ion Cristoiu: Nu sabotaj... Încă o dată, alegerile sunt galerii, da? Tu trebuie să le dai satisfacţie electoratului propriu. Ce voia electoratul propriu? Scandal, voia ca ea să se ducă să îi dea lui ăla, nu putea să-l bată, da…

Monica Mihai: Dar putea să se prezinte la Biblioteca Centrală Universitară.

Ion Cristoiu: Da, era cu televiziuni… Eu repet, am scris şi eu făceam conferinţă de presă. Făceam conferinţă de presă acolo, ba chiar îmi luam şi o goarnă şi spuneam Iohannis ieşi. În acel moment era principalul eveniment mediatic, da, Iohannis era mort ca eveniment mediatic, până şi Digi ar fi fost obligată să transmită că acolo se întâmpla ceva. Jurnaliştii ăia oricât erau ei de cenzuraţi, autocenzuraţi trebuia… n-aveai cum să nu intre în sală…

Monica Mihai: N-aveai cum să ignori un asemenea eveniment.

Ion Cristoiu: Da, scandalul enorm, că era scandal în piaţă, se oprea piaţa, cutare.

Monica Mihai: Şi de ce credeţi că nu a făcut-o totuşi. Pentru că Viorica Dăncilă nu are talent de politician şi se vede. Ea nu are acel moment, cum spun eu şi cunosc, Iliescu cu Traian Băsescu, Ponta momentul ăla, sclipirea aia la care zici, gata, Traian Băsescu, nu o să uit, a fost o demonstraţie a oierilor, la palatul Cotroceni în care spuneau afara, cutare şi el a ieşit şi a luat talanga unuia. Adică a luat talanga unui oier şi a început să sune el. Gata, i-a terminat pe ăia. Adică, omul politic, vine o masă uriaşă să-l spânzure, da, dacă politicianul se ascunde sub masă s-a terminat, dacă politicianul zice, ia, omorâţi-mă, şi? Să ştiţi că s-ar putea ca masa să…

Monica Mihai: Să câştige simpatii.

Ion Cristoiu: Da, să câştige simpatii, ea n-a făcut nimic pentru că ea s-a temut pentru un lucru foarte important, la o acţiune din aia nu mai erau consilierii lângă ea. ea este un candidat care are nevoie în permanenţă de consilieri. Ştiţi, că aţi văzut că am şi scris, că eu am făcut două exemple, gândiţi-vă că Alexandru cel Mare când a tăiat cu sabia, aoleu, zice, dar consilieri voi ce ziceţi mă, e bine, nu e bine? Sau Iulius Cezar, Iulius Cezar când a trecut Rubiconul s-a întrebat aoleu, ce ziceţi, sondaj de opinie. Omul politic mare din istorie are acel moment inexplicabil. El simte că aşa trebuie să facă. De ce simte, nu ştiu. E talent, ca şi un mare scriitor, îl întrebi dar cum de-ai scris ăla? Am scris-o. Sau o mare actriţă sau o mare balerină. Talentul de om politic presupune nişte momente în care îl întrebi pe el şi nu poate să-ţi explice. I-a venit pe loc. Ea ar fi fost obligată să meargă în piaţă, nu ştie ce era acolo, poate claxonau unii, poate o bătea Mălin Bot, adică… şi atunci zice ce face ea că n-are consilierii lângă ea, nu-i aşa? Face ce-i zic consilierii, consilierii spun faci conferinţă de presă pe tocuri, bun, a făcut pe tocuri, şi?

Viorica Dăncilă nu are talent de om politic mare, dar ea nici n-a fost un mare om politic, să fim serioşi, nu are o carieră de om politic

Monica Mihai: Are nevoie de o reconfirmare a ideilor proprii. Asta spuneţi?

Ion Cristoiu: Nu. Ea nu are talent de om politic mare. N-are talent, staţi un pic, nu e nicio nenorocire. Nu e. Dar ea nici n-a fost un mare om politic, să fim serioşi. Ce era ea, un europarlamentar, da? Deci doamna Dăncilă nu are o carieră de om politic, ea n-a fost primar, preşedintele consiliului judeţean, ea nu s-a supus niciodată votului, hai că acum chiar că mă enervez. Doamna Dăncilă nu s-a supus votului. Ea nu a fost la locale. A fost la ceva locale? Adică ea nu ştie ce e ăla votul. Cum ştie Traian Băsescu, cum ştia Iliescu, cum ştie chiar Iohannis. Ea a fost pusă pe o listă, a devenit europarlamentar, din europarlamentar a fost numită premier de către Dragnea şi deodată…

Monica Mihai: S-a trezit candidat la…

Ion Cristoiu: Nu zic că a fost rea premier, dar deodată s-a trezit candidat la preşedinţie, ea care n-a făcut nicio campanie în viaţa ei.

Monica Mihai: Poate dacă era un astfel de om politic mare, cum spuneţi dumneavoastră, ar fi abordat altfel tema acestui raport care a apărut public în aceste zile, raportul Jandarmeriei pentru evenimentele din 10 august?

Ion Cristoiu: Da, am văzut spre stupoarea mea că doamna Viorica Dăncilă spune că n-a fost tentativă de lovitură de stat. Lăsând la o parte faptul că… De ce trebuia să stea ea de vorbă cu jurnaliştii să se supună tuturor… adică ce să-mi arate? Că e democrată? Şi pe electoratul ei interesează dacă ea e democrată şi răspunde unei jurnaliste de la nu ştiu ce site sau de la nu ştiu ce televiziune. Şi?

Monica Mihai: Aţi aruncat şi dumneavoastră un ochi pe acest raport. Cum vi s-a părut raportul?

Ion Cristoiu: Eu pot să spun că sunt doctor în evenimentele din 10 august. Am scris cel puţin 10 editoriale pe ideea de enigme în acel… 10 august are trei părţi. Are în prima parte o inexplicabilă încălzire a opiniei publice. Ar trebui să facem o dată o întreagă emisiune pentru că este ca şi evenimentele din decembrie, sunt evenimente enigmatice, dovedind că cineva şi-a vârât coada. Toate demonstraţiile din Piaţa Victoriei au fost paşnice, toate. Condiţia fundamentală a oricărei demonstraţii în toată lumea în democraţie este caracterul paşnic. Până şi în decembrie 89 s-a evitat, ce spuneau ăia? Fără violenţă! Am fost în Piaţa Universităţii, seară de seară în 90, era fără violenţă, când se anunţa că va veni nu ştiu ce galerie de fotbal, cei de acolo se aşezau în genunchi. Nu ziceau, hai să-i batem. Pentru că o figuraţie a oricărei demonstraţii este că tu eşti miel, eşti de treabă şi vin şi te bat ăia. Doi, nu mai fusese demonstraţie, mai ţineţi minte, de vreun an, părea că a murit. Şi dintr-o dată, cu vreo lună înainte, începe o încălzire a opiniei publice. Va veni 10 august va fi nemaipomenit…

Monica Mihai: Pe reţelele de socializare curgeau aceste informări.

Ion Cristoiu: Nu se întâmplase nimic. De regulă, opinia publică se încălzeşte la un eveniment. Colectivul da, a avut loc o tragedie, e uşor de încălzit, se tensionează. Timişoara, cu ăla, poliţia acum, că au fost bătuţi cei doi. Dar atunci nu se întâmplase nimic. Era cald, era 10 august. Şi deodată cu o săptămână înainte curg pe internet îndemnurile la violenţă. Să mergem, să dărâmăm Guvernul. Începe o mare manipulare cu diaspora. Ţin minte şi acum, a plecat o coloană de maşini de la Londra. Era ştirea dată de televiziunile lor şi a doua zi, mai ţineţi minte, dimineaţa, unde-i coloana? Şi s-a abandonat. Deci ideea unei veniri în coloană, aşa era, nu-i aşa normal?

Raportul 10 august: Au fost două mari provocări. A unei doamne în scaun cu rotile care a eşuat şi diversiunea Spring time

Monica Mihai: Cu autocare, cu maşini.

Ion Cristoiu: Nu, dar cu coloană, cu drapele, cu Rareş Bogdan în frunte acolo cu drapele, că şi Denise Rifai, Realitatea ei era cea care incita. A început demonstraţia care părea bleagă, eu ţin minte şi asta.

Monica Mihai: A început paşnic.

Ion Cristoiu: Şi deodată, din interiorul demonstranţilor, din interior, au început să agreseze pe jandarmi să vrea să intre în Guvern, să dea cu sticle incendiare, să facă provocări, da? Masa de demonstranţi nu i-a pus la punct. De regulă în toată lumea demonstranţii…

Monica Mihai: Dar au existat şi atunci, dacă ne aducem aminte, spaţii în care erau izolaţi cei agresivi.

Ion Cristoiu: Păi, nu, erau izolaţi de jandarmi nu de ei. Mulţimea rezona cu ei, dar nu mă interesează. E clar că au avut loc nişte provocări. Au fost două mari provocări. A unei doamne în scaun cu rotile care a spart zidul de jandarmi şi s-a aruncat, s-a văzut clar şi se aştepta să fie bătută de jandarmi că trecuse de lanţ şi norocul că a fost un jandarm inspirat şi nu i-a făcut nimic, a eşuat, şi diversiunea Spring time. Şi o să vedem cât de apă chioară e raportul. Cineva a sunat la 112 şi a spus că Spring time, care e un pic mai departe de Piaţă, e devastat de manifestanţi. În urma acestui telefon care, atenţie, raportul nu spune cine e. Eu am întrebat într-una din 10 august, cine a sunat la 112. Mi-au răspuns de fiecare dată că e secret deoarece sunt date personale. Într-un raport secretizat sunteţi de acord să treacă? Aţi găsit dumneavoastră cine a sunat la 112? Poate a sunat unul care era bolnav, poate a sunat unul care era halucinant. Cine a sunat? N-a sunat un cetăţean.

Monica Mihai: Spuneţi că ar fi sunat din partea serviciilor poate sau poate partea instigatorilor?

Ion Cristoiu: Nu ştiu domnişoară dacă e raport secretizat. A fost desecretizat cu acordul SRI, nu era normal să-mi spună şi partea asta, nu mă interesează cum au acţionat jandarmii.

Monica Mihai: Poate mai există un alt raport. Poate mai există un raport al serviciilor în care…

Ion Cristoiu: Nu, e un singur raport. Iertaţi-mă, este apă chioară. Este un raport despre cât de bine au acţionat jandarmii. Cine l-a secretizat, cum şi-a permis Helvig să-l secretizeze. Este o prostie.

Monica Mihai: Uitaţi, noul ministru a venit în fruntea ministerului şi l-a desecretizat.

Ion Cristoiu: Păi e o prostie. Aici vine la diversiune. Deci ca să arăt că PSD-ul ascunde ceva au secretizat. Carmen Dan, pe care trebuia să o chemăm o dată la un interviu a spus, nu i s-a dat voie de SRI să-l desecretizeze. De ce?

Monica Mihai: Şi acum SRI a fost de acord cu desecretizarea.

Ion Cristoiu: Da, bineînţeles, ca să arate ce ticăloşi sunt. Aţi înţeles şmecheria. Băi, ăştia de la PSD sunt ticăloşi, ascund ceva. N-ascund nimic, am citit, m-am uitat, este apă de ploaie faţă de ce ştiu eu. Bun, şi atunci au venit de la trupele speciale de la Poliţie două maşini care au ajuns la faţa locului, au descoperit că nu se întâmpla nimic, dar au luat legătură cu cei din trupele speciale de la Jandarmi că sunt asediaţi de manifestanţi şi că nu pot să plece. În acel moment s-a dus acea echipă cu jandarmeriţa. Spune ceva în acest raport despre incidentul cu jandarmeriţa? Nu spune nimic.

Monica Mihai: De ce?

Ion Cristoiu: Păi şi unde e jandarmeriţa? În primul rând cine a sunat la 112 că a sunat fals, da?

Monica Mihai: Asta o să aflăm probabil la un moment dat.

Ion Cristoiu: Când?

Monica Mihai: O să facem o solicitare în acest sens.

Ion Cristoiu: Păi atunci nu mai vorbim despre raport. Doamna Dăncilă trebuia să vină în seara asta şi să spună băi, domnul, alo, ce e secret aici? Cum poţi să spui într-un raport că posibila implicare a galeriilor…

Monica Mihai: Poate dumneaei nu citise raportul. E posibil această variantă, să nu cunoască raportul?

Ion Cristoiu: Păi şi atunci să se ducă să nu mai candideze. Eu vă spun încă o dată, din 10 august, eu şi cu un domn Spânu de la Cotidianul am scris cu imagini, cu alea, că m-a preocupat mult. Raportul ăsta nu îmi spune… jandarmii sigur, au exagerat, dar după părerea mea şi jandarmii au fost încărcaţi de ură. Pentru că raportul nu spune cine i-a informat pe ei că jandarmeriţa e moartă. Nu era moartă.

Monica Mihai: Mai mult decât atât, atunci pe surse oficiale, cum se practică să-i numim, au spus că jandarmii care au venit din teritoriu au fost instruiţi încă, vor veni şi vor fi agresiuni şi vor trebui să intervină. Adică cei care veneau din teritoriu şi după cum ne-am uitat împreună pe raport, erau foarte multe brigăzi care erau din teritoriu şi nu doar din Bucureşti.

Ion Cristoiu: Da, dar ele nu ţâşneau dacă nu se zvonea şi nu m-a lămurit, încă o dată, cine a transmis ştirea falsă că jandarmeriţa a murit? Aşa a fost ştirea care a declanşat.

Monica Mihai: Dacă ne aducem aminte de atunci şi conferinţa de presă din a doua zi, informaţia a venit chiar de la Jandarmerie, dacă ne aducem aminte.

Ion Cristoiu: Şi ce, în Jandarmerie nu pot fi infiltraţi?

Monica Mihai: Pentru că Jandarmeria a încercat să câştige simpatie în urma violenţelor atunci, cel puţin aşa se discuta în media, ei au ieşti cu această informaţie că jandarmeriţa a murit sau chiar este la un pas de moarte. După care ulterior, tot ei au revenit cu declaraţii de presă.

Ion Cristoiu: Bun, atunci trebuia tratată aici, dacă tot e desecretizat marele raport secret, normal era să găsesc răspuns la ce spuneţi dumneavoastră. Culmea acestei tensiuni… O să vedeţi, o să aflăm ca şi despre terorişti, ascultaţi-mă, vom afla. Raportul ăsta e apă chioară pentru că acolo au fost nişte profesionişti, nişte oameni de la servicii, românii, străini, nu ştiu care au acţionat, nu galeriile, galeriile acţionează în grup, galeriile nu vin niciodată despărţite…

Monica Mihai: Şi ştim că de multe ori galeriile sunt plătite din exterior pentru a participa la astfel de evenimente.

Ion Cristoiu: Da, dar ele nu vin decât în grup. Prima caracteristică, chiar plătită, a unei galerii este să fie unită. Ei sunt haită, acolo erau tipi răspândiţi, dacă vreţi vă arăt. Tentativa de intrare în Guvern, a întrebat cineva pe ăia de ce au vrut să intre în Guvern?

Monica Mihai: Cu siguranţă. Domnul Cristoiu trebuie să trecem la subiectul următor. Vom reveni la acest subiect şi poate vom avea o emisiune o dată numai cu acest subiect.

Ion Cristoiu: Normal era ca Viorica Dăncilă cu asta să susţină conferinţa de presă.

Dacă Viorica Dăncilă nu ia 40% de luni dimineaţă o debarcă. Dar, repet ce-am spus, cu toată simpatia faţă de doamna Dăncilă, o ştiu, am o părere bună, nu cred că e aşa proastă, chiar e un politician… a fost un premier bun, premier, dar nu politician

Monica Mihai: Uitaţi că n-a ţinut şi tocmai la doamna Dăncilă urmează să trecem la următorul subiect, mai exact, este foarte important să discutăm acum ce se va întâmpla cu PSD. Fie că va câştiga doamna Dăncilă, fie că va pierde care va fi soarta PSD-ului începând cu luni?

Ion Cristoiu: Asta cu fie, vă înţeleg că sunteţi jurnalist. Nu există fie că va câştiga. Nu câştigă. În cazul Vioricăi Dăncilă marea ei problemă, şi de aia mă miră conferinţa de presă din seara asta, este mobilizarea electoratului PSD peste mobilizarea din primul tur, deci să aducă după primul tur, pentru că în primul tur ăia nu au adus, aţi observat, nu-i aşa? Totuşi electoratul PSD până anul acesta era la nivel de trei milioane să ştiţi, electoratul PSD care ieşea la vot. Nici anul acesta n-a ieşit, nu mai ştiu cât, n-a ieşit la vot tot. Deci ea trebuia în toată această perioadă să-i încălzească să iasă la vot, da?

Monica Mihai: Să-şi recâştige electoratul.

Ion Cristoiu: Să iasă la vot. Din diferite motive n-au venit la vot. În aceste condiţii, ea dacă obţine 40 cum se estimează, scapă.

Monica Mihai: În ce sens? În sensul că va rămâne liderul PSD?

Ion Cristoiu: Dacă vreţi să spun cu cea mai mare cruzime, ar fi un dezastru. Aţi observat un lucru? Ei au trecut în opoziţie, bun. Ce fac ei acum, inclusiv cu doamna Dăncilă, cu moţiune, este tot clişeu. Eu am pledat pentru trecerea acestui partid în opoziţie că am nevoie de o schimbare, de o revoluţie în acest partid. Iar o ia de la capăt, face moţiune, cutare, bun, şi?

Monica Mihai: Pare că PSD-ul n-a învăţat nimic?

Ion Cristoiu: Nu. Nu e bună ea. Trebuie să vină un lider care să schimbe brusc ceva.

Monica Mihai: Să schimbe paradigma.

Ion Cristoiu: Da, paradigma, relaţia, cutare, cutare, cutare. Ei au rămas în continuare, am trecut în opoziţie, a, foarte bine că am trecut, deci vom critica, deci vom chema, deci vom depune moţiune. Şi? E acelaşi lucru. Iar ea nu e bună.

Monica Mihai: Dacă nu ia 40% ce se întâmplă cu doamna Dăncilă?

Ion Cristoiu: Dacă nu ia 40% de luni dimineaţă o debarcă. Dar, repet ce-am spus, cu toată simpatia faţă de doamna Dăncilă, o ştiu, am o părere bună, nu cred că e aşa proastă, chiar e un politician… a fost un premier bun, premier, dar nu politician. Cu atât mai mult în opoziţie ea nu mai poate fi şefa. Poate aţi observat şi dumneavoastră, ea n-a avut în campanie… spuneţi-mi şi mie acel moment de geniu? Unul din momentele în care noi să rămânem cu gura căscată? Ce chestie extraordinară!

Monica Mihai: A existat vreunul în această campanie?

Ion Cristoiu: Nu. A existat de exemplu, eu de la Traian Băsescu ştiu, momentul în care era între cele două tururi şi avea nevoie de electoratul lui Crin Antonescu, îl mai ţineţi minte? Şi atunci l-a provocat pe Crin Antonescu la o întâlnire a fost o chestie istorică, la întâlnirea aia, Traian Băsescu a jucat teatrul omului mort. Un teatru extraordinar, adică toţi ăia care erau cu Crin, cu toată coaliţia de la GRIVCO, spuneau gata, într-adevăr a fost dezastruos dinadins. Pentru că avea nevoie să-l urce un pic pe Crin ca să-i dea lui în turul doi… aţi înţeles? A lipsit din această campanie, la Klaus au fost câteva, mişcările alea strategice ale partidului, adică ea ce a făcut? Conferinţă de presă, hai la roşii, hai în pieţe, am înţeles, dar? A lipsit partidului, nu ştiu, alianţe strategice, nu ştiu, întâlnire între ea şi Ponta. Aţi înţeles, adică ceva să răstoarne. Nu, ea a mers pe o linie din aia clasică de clişeu de campanie.

Partidului Naţional LiberaL a făcut un guvern pe picior, trebuie neapărat să treacă la o remaniere, dacă nu substanţială

Monica Mihai: Şi aşa ajungem la celălalt partid mare al României, mai exact la PNL, şi la soarta Partidului Naţional Liberal, în cazul în care preşedintele în exerciţiu Klaus Iohannis va câştiga alegerile sau în cazul în care va pierde alegerile. Ce se va întâmpla cu Partidul Naţional Liberal de luni dimineaţă şi mai exact cu Guvernul Orban, dacă va supravieţui.

Ion Cristoiu: Partidului Naţional LiberaL a făcut un guvern pe picior, încă o dată, trebuie neapărat să treacă la o remaniere, dacă nu substanţială.

Monica Mihai: Deja vorbim de remanieri?

Ion Cristoiu: Ăsta a fost un guvern de primul şi al doilea tur. Aşa cred eu pentru că deja, dacă o ţine aşa, cade sub atacurile USR-ului. Vă dau deja două mari puncte slabe ale acestui guvern.

Monica Mihai: Care sunt?

Ion Cristoiu: Acest guvern are cel puţin trei personalităţi care trebuie să plece. Este Câţu care bate câmpii, dumneavoastră sunteţi economist, toate alea cu bugetul dublu, ministrul de Finanţe nu e prăpăstios niciodată, sper că nu mă contraziceţi, sunteţi de acord.

Monica Mihai: Ar trebui să fie moderat.

Ion Cristoiu: Nu există, ministrul Finanţelor nu e vedetă nicăieri, nu e Teodorovici, ministrul Finanţelor e Vintilă Brătianu. Un posomorât plicticos, el e ministrul Finanţelor pentru că el trebuie să dea certitudini, nu să-mi facă mie spectacol. După asta avem doamna de la Educaţie, nu ştiu, este ceva… Acest minister este un blestem. Cum ajunge unul, schimbă bacalaureatul, înnebuneşti, înnebuneşti! De când a ajuns ministru, doamna are numai declaraţii care aruncă în aer învăţământul. Ea n-a învăţat un lucru, când eşti demnitar dacă te duci des la televizor, simţi nevoia să fii interesant, adică vine moderatoarea, doamna ministru, vrem o ştire şi atunci spui tot felul de prostii că… Normal era ca ea să stea liniştită o lună de zile, să facă audit, cutare şi apoi să iasă cu conferinţă de presă. A ieşit şi a spus ba se schimbă bacalaureatul, ba se reduc orele, ba nu se reduc orele şi toate aceste lucruri creează imaginea de balamuc. Dar pe primul loc este doamna de la Muncă, Violeta Alexandru, ea este chiar nedusă la televiziuni, că este expresia asta ştiţi foarte bine, a făcut declaraţii catastrofale. Ca să spui că Poştei trebuie să i se ia pensiile pentru că poştaşii nu ştiu unde, în Vrancea, aşa o fi, o fi prin sate ştiţi că, dar nu sunt oamenii Poştei, sunt poştaşii, da? Să iei Poştei pensiile… Există o categorie care se numeşte pensionari şi bugetari, ea deja este tensionată de ideea că a venit un guvern care e…

Monica Mihai: Imprevizibil.

Ion Cristoiu: Nu, suspect că e împotriva lor, corect. Nu poţi să-i scoţi din cap acestui electorat care este PSD-ist că ăştia care au venit de dreapta nu vor să le taie pensia.

Monica Mihai: De acolo şi afişul doamnei ministru în conferinţa de presă.

Ion Cristoiu: Şi atunci eviţi. În momentul în care spui că e gaură la buget, pensionarul zice ”hopa, aha, nu mai primesc pensia, aha, Poşta nu mai e”, păi şi cum o să vină la Găgeşti Poşta?

Monica Mihai: Unde în comunităţile rurale există o strânsă legătură între oamenii din sat şi poştaşi.

Ion Cristoiu: Păi nu, cine să-i dea pensia în Găgeşti decât poştaşul, că sunt din Găgeşti?

Monica Mihai: Curieratul?

Ion Cristoiu: Care curier, cine, Fan Curier? Sunt cătune, cine se duce într-un cătun să dea pensia? Cătun, trebuie să găseşti pe unul din sat, să-l angajezi la firmă, nu. Poşta este totuşi… este o instituţie care are locaţii în fiecare cătun. Am dat un exemplu n-ai voie să faci în perioada asta declaraţii… sunt şi miniştri care n-au făcut. În perioada asta îţi vezi de treabă. Ludovic Orban, şi el ar trebui remaniat, şi el face declaraţii de la o zi la alta. Repet, ei au ajuns la guvernare, n-au majoritatea absolută şi au în faţă un electorat, categorie favorizată de PSD, bugetarii şi pensionarii. Chiar şi faptul de a nu spune mereu că nu tai pensiile e ceva dubios că ai spus o dată. Ei trebuie neapărat să facă o remaniere.

Monica Mihai: Supravieţuieşte guvernul ăsta sau nu supravieţuieşte până la alegerile parlamentare?

Ion Cristoiu: El supravieţuieşte din nenorocire pentru el. Dacă nu reuşesc să coopteze la guvernare USR-ul sunt terminaţi, nu de către PSD, ci de USR. USR a fost, că tot discutam, a fost confirmat Barna, ei nu-şi pot permite, nu luaţi în seamă declaraţiile de acum că nu-şi pot permite să îndemne electoratul să o voteze pe Dăncilă sau să-l boicoteze pe Klaus Iohannis că e de-al lor. Dar este limpede că de luni dimineaţa, şi ştiu şi din mai multe surse, ei vor trece la atac şi îi vor mânca pe cei de la PNL care, alt lucru foarte grav şi Klaus Iohannis ar trebui să-şi dea seama, sunt puşi pe jaf. Acea idee a ministrului de Interne că să schimbe numele, păi ca să schimbi numele Poliţiei şi pui Poliţie Naţională, înseamnă o afacere pentru că trebuie să schimbi maşini, echipamente, adică… ei nu trebuie să creadă că nu se vede.

Monica Mihai: Vom urmări să vedem dacă se va schimba denumirea şi să vedem cine va câştiga atunci licitaţia şi vom dezbate în emisiune. Pentru că aţi discutat de Dan Barna, zilele acestea Dan Barna a fost reconfirmat în fruntea partidului USR, 74% dintre membrii USR au spus că vor ca acesta să rămână liderul lor, în ciuda rezultatului pe care noi l-am interpretat sau dumneavoastră l-aţi interpretat prost pentru acesta în primul tur al alegerilor prezidenţiale.

Ion Cristoiu: Eu nu l-am interpretat prost, am spus prost pentru el, dar electoratul USR… Aveţi o confirmare a faptului că electoratul USR ştie că Barna n-a pierdut, atenţie, deci faptul că l-a confirmat…

Monica Mihai: Dar ce s-a întâmplat?

Ion Cristoiu: Păi cum, întrebaţi liderii PSD. Întrebaţi orice lider PSD din ţara asta domnule cum aţi ieşit dumneavoastră la ora şase seara la vot? Ei nu ies, PSD-iştii, la vot, nu există. Nu pot să iasă pensionarii după ora şase dintr-un simplu motiv nu că se tem în oraşe că e întuneric ci pentru că ei au învăţat din comunism să fie disciplinaţi. Deci marea majoritate a pensionarilor au trăit în comunism.

Monica Mihai: Şi merg dimineaţa.

Ion Cristoiu: În comunism erau om serios, adică cum să nu te duci tu la vot. Pentru că lor li s-a indus din perioada comunistă ideea că a merge la vot e o datorie. A, tânărul da, dar pensionarul, omul în vârstă care a trăit în comunism să nu se ducă el dimineaţă? Se duce dimineaţă, îşi rezolvă problemele şi pleacă.

Pentru PNL, USR este cel mai mare pericol. Nu PSD-ul pentru că USR-ul e riscul pentru PNL să fie lampa aia de veghe

Monica Mihai: Iar electoratul USR spuneţi că ştie acest lucru.

Ion Cristoiu: Faptul că l-a confirmat, dar, repet, din faptul că nu spune…

Monica Mihai: Au acceptat.

Ion Cristoiu: PNL şi Klaus Iohannis cred că ştiu că ei ştiu. Părerea mea este că a judeca acum ce se întâmplă acum până duminică seara este total greşit pentru că luni dimineaţa se schimbă totul.

Monica Mihai: Cum va acţiona USR de luni dimineaţa? Sau ce se va întâmpla şi în alianţa USR PLUS pentru că după alegeri au exista zvonuri că Dan Barna nu va mai conduce sau USR nu va mai conduce alianţa ci va prelua PLUS şi Dacian Cioloş.

Ion Cristoiu: Eu, dacă vreţi o părere a mea, este că PLUS nu are ce căuta. PLUS este un partid făcut de Dacian Cioloş, un partid la fel de vechi ca şi PNL, pe aceeaşi structură, mi-a spus la un moment dat Dan Barna că la PLUS din ăsta mai structură. Nu văd logodna cu Dacian Cioloş. USR-ul da, USR-ul poate să câştige cu acest altfel de politică care reprezintă un electorat… Altfel e o povară, cum să preia Cioloş, că Cioloş e şi el vechi. A fost şef peste tot, a fost ministru, subsecretar stat…

Monica Mihai: Comisar european, premier…

Ion Cristoiu: Pentru PNL, USR este cel mai mare pericol. Nu PSD-ul pentru că USR-ul e riscul pentru PNL să fie lampa aia de veghe, nu-i aşa?

Monica Mihai: Întotdeauna în umbră şi la viitoarele alegeri să facă diferenţa.

Ion Cristoiu: PNL-ul în această săptămână e un fel de PSD, nu-i nicio diferenţă, da? Uită că e USR-ul. PSD-ul nu poate critica PNL-ul că îşi ia ibovnicele, că vrea să privatizeze, că vrea să schimbe uniforme pentru că şi el PSD-ul face la fel. Dar dacă ai un al treilea partid care nu face la fel?

Monica Mihai: Va scoate în evidenţă tot ce faci tu şi tot ce n-a făcut el.

Ion Cristoiu: Păi da, că ăla nu păcătuieşte, ăla îi mănâncă. Ori PNL-iştii, poate la indicaţia lui Klaus Iohannis, se schimbă în sensul că fac acum o remaniere şi încep şi elimină şi sunt sub control, poate a lui Klaus Iohannis că aşa a zis, să nu facă cumva afaceri. Dacă vă uitaţi deja în presa USR-istă apar semnale că ei seamănă tot mai mult cu PSD. Adică toată această aşa numită de-PSD-izare ca să-şi aducă. PSD-ul nu va spune nimic că şi ei fac la fel. Adică e un fel de rotativă. Dar dincolo USR-ul este foarte primejdios că îi atacă la electoratul lor.

Editorialul săptămânii

Monica Mihai: Rămâne să vedem. Domnul Cristoiu ajungem astfel la rubrica săptămânală, editorialul săptămânii. Ce editorial v-a impresionat în această săptămână?

Ion Cristoiu: Da, surprinzător, deşi am criticat-o, este acela al Ioanei Ene Dogioiu, O zi neagră pentru presa din România, eu i-am zis marţea neagră, a sesizat, sigur, şi eu am sesizat, am fost printre puţinii… Ioana Ene Dogioiu fiind USR-istă, foarte important. A sesizat acel… acel moment, marţea neagră, pentru că nu a fost a preşedintelui, preşedintele poate să facă ce vrea, e politician, a fost acel comportament incalificabil al jurnaliştilor de atunci, vor rămâne pentru mine un mister. Eu pot să spun un lucru, după urmarea confruntării din 2014, amândoi moderatorii de atunci s-au pricopsit. Domnul Rareş Bogdan, iată, e prim-vicepreşedinte, Mădălina Puşcalău cu care am lucrat a devenit purtător de cuvânt. Nu este exclus, e foarte importantă această nuanţă, că lor… ştiţi cum te pot manipula? Vă dau un exemplu, deci vin la dumneavoastră şi spune doamna Monica Mihai, noi ne gândim să vă punem ministru, domnul preşedinte…

Monica Mihai: Ar vrea…

Ion Cristoiu: Ar vrea. Gândiţi-vă că vă duceţi la confruntare. Aţi înţeles, adică nu trebuie să spună, sunteţi prudenta…

Monica Mihai: De la sine înţeles ce ar trebui…

Ion Cristoiu: Eu cred că la toţi şi s-au promis, li s-a spus… pe lângă alte lucruri li s-a spus că cutare, cutare şi… între noi fie vorba, las la o parte faptul că preşedintele care va câştiga a zis că s-a gândit la dumneavoastră. Eu cred că asta a fost una din explicaţii, nu există explicaţii pentru paralizia lor, pentru emoţiilor lor, unii dintre ei sunt jurnalişti de televiziune dar, din acest punct de vedere asta a fost zi neagră, dar… Şi are dreptate Ioana Ene Dogioiu, de fapt nu cine a câştigat, cine a pierdut. Presa română a pierdut atunci… a ajuns un student din sală să facă acea întrebare pusă de tânărul din sală, ne-a devastat. Nu cred că exista mai mare lovitură pentru presă.

Monica Mihai: Ceea ce a întrebat acesta legat de…

Ion Cristoiu: Nu întrebarea, calmul. Domnul preşedinte a fost agresiv, atenţie, a zis puneţi dumneavoastră…

Monica Mihai: Întrebare incomodă.

Ion Cristoiu: Şi el nu a tremurat, a zis asta e întrebarea. El acum a fost întrebat de toate televiziunile şi a dat o replică pe Facebook pe care eu nu puteam să o… adică pe mine m-a uluit şi a spus cam în felul ăsta ”cum adică, după 30 de ani de comunism a ajuns să fie un eveniment o întrebare incomodă adresată puterii?”. Domnişoară

Monica Mihai, ăsta va fi preşedintele României. Dacă se nasc asemenea oameni în rândul studenţilor de acum, comportamentul… nu s-a lăsat intimidat, marele vedete ale televiziunilor erau intimidate şi şopteau gâtuite de emoţie în faţa preşedintelui. Un student…

Monica Mihai: Un simplu student a reuşit să întrebe ce n-au întrebat ceilalţi.

Ion Cristoiu: Asta înseamnă, dacă mai sunt ca el încă zece, cred că vom avea o altă clasă politică şi un alt viitor. Aşa trebuie să fie un mare om politic.

Topul politicienilor

Monica Mihai: Urmează să vedem cum vor evolua aceşti oameni. Haideţi să ajungem la topul săptămânal al politicienilor, top cinci politicienii săptămânii. Cine se află pe locul cinci?

Ion Cristoiu: Pe locul cinci acea Monica Anisia, ministrul Educaţiei, v-am zis, este autoarea unei perle celebre şi anume evaluările, ştiţi că sunt evaluările anuale, să fie prietenoase cu elevii. N-am auzit până acum. Evaluarea e evaluare, adică ai fost bun sau ai fost… prietenos nu există, poate după. Pe locul patru este Raluca Turcan din mai multe motive, unu, n-am înţeles cu ce se ocupă ea, dumneavoastră sunteţi mai tânără şi mai… Ce e ăla vicepremier fără portofoliu? Adică ea a luat o parte din… cum are loc un guvern, adică ministru… sectorul de care răspunde… un ministru îi răspunde ei prima dată? Ăla de la Educaţie şi apoi se duc la domnul…

Monica Mihai: Ar putea în anumite situaţii să ţină locul premierului, probabil la anumite şedinţe, dar până la urmă…

Ion Cristoiu: Păi şi nu putea să-i dea şi ei un portofoliu să aibă şi ea o treabă? Deci, după părerea mea doamna Raluca Turcan a fost pusă acolo de domnul Klaus Iohannis ca să-i arate pisica lui Ludovic Orban. Adică în orice moment ea poate să-i ia locul, am rămas uluit că eu chiar am stimat-o pentru că a făcut Puşkin la Moscova şi acum a declarat că a fost dusă cu forţa să înveţe limba rusă. Cum să înveţi limba rusă… care e problema? Adică… imediat a devenit acel oportunism.

Monica Mihai: Cine se află pe locul trei?

Ion Cristoiu: Păi cineva despre care nu mai ştiu nimic, Victor Ponta. Dumneavoastră aţi mai auzit ceva de el?

Monica Mihai: Unde a dispărut domnul Ponta?

Ion Cristoiu: Nu ştiu, e chiar un mister, dar a dispărut.

Monica Mihai: Atât de vocal înainte de primul tur al alegerilor şi în al doilea tur…

Ion Cristoiu: Putem spune dispărut. Dacă dumneavoastră ştiţi… hai să-i facem un apel, domnul Ponta, domnule daţi un semn de viaţă, poate că e răpit, poate că a plecat în cosmos. Nu, vorbesc serios, nu ţineţi minte ce vocal era.

Monica Mihai: Vi se pare ciudată atitudinea lui de a nu apărea în perioada asta?

Ion Cristoiu: Nu ştiu. Are momente din astea de rupturi, mai ţineţi minte când a plecat la…

Monica Mihai: În Turcia.

Ion Cristoiu: Da, în Turcia în care a dispărut şi nu ştiam unde e. Când a demisionat de pe Facebook, dar totuşi ceva e în neregulă, chiar dacă ar fi în vacanţă…

Monica Mihai: N-a avut nici postări în perioada asta.

Ion Cristoiu: Păi da, chiar dacă ar fi în vacanţă, poate o fi pe o insulă pustie şi nu o fi internet. Dar şi acolo dacă n-ai internet, trimiţi un peşte cu aia… mesajul şi bate soţia la internet.

Monica Mihai: Cine se află pe locul doi?

Ion Cristoiu: Pe locul doi este Viorica Dăncilă care de fapt se bate acum ca să rămână preşedinte, nu va rămâne, dumneavoastră credeţi că va rămâne?

Monica Mihai: Eu nu pot să mă exprim, dar voi…

Ion Cristoiu: De ce nu vă puteţi… eu de ce am voie şi dumneavoastră nu?

Monica Mihai: Eu sunt moderator şi trebuie să rămân echidistantă vis-a-vis de…

Ion Cristoiu: Şi eu nu, eu trebuie să fiu… am voie…

Monica Mihai: Dumneavoastră sunteţi analist politic.

Ion Cristoiu: Nu sunt analist politic, sunt Ion Cristoiu. Ce e aia analist politic, analist politic, nu există nicăieri.

Monica Mihai: Şi dumneavoastră susţineţi că nu va rămâne preşedinte dacă nu ia 40%, preşedinte al PSD vorbim.

Ion Cristoiu: Şi dacă ia 40%. Dacă ia 40% şi încearcă să rămână e un dezastru. Încă o dată, PSD-ul are nevoie de o revoluţie, ea nu poate fi făcută cu Viorica Dăncilă, punct. Nu poate fi făcută. Toată stima, n-are cum. Trebuie să vină unul nou, un lider cum e studentul ăsta, cineva care să… cu carismă, cu forţă şi să scoată PSD-ul de pe şinele astea clasice, iar face moţiune, cutare, cutare şi rămânem în continuare PSD-ul din 90.

Monica Mihai: Şi pe locul unu?

Ion Cristoiu: Domnul Klaus Iohannis pentru modul genial în care a reuşit să umilească presa română. Mare lucru. Nu, e dreptul lui.

Monica Mihai: Şi pentru rolul de moderator?

Ion Cristoiu: Da, deci ascultaţi-mă, eu nu am nimic. După părerea mea politicianul poate să facă orice. Problema este presa. Şi, în acelaşi timp, vreau să vă spun, dacă eu aş fi fost acolo eu sunt mai lejer, aşa, mai bătrân, în primul rând că eu nu aş fi respectat nicio regulă. Ce e aia? Adică…

Monica Mihai: Dar ce reguli ar fi trebuit să respectaţi la o dezbatere cu preşedintele căruia i se putea adresa orice întrebare?

Ion Cristoiu: Păi ce era o dezbatere cu Iisus Cristos? Era o dezbatere, un preşedinte e om şi el, nu, nu e om, nu merge cu maşina, vorba lui Radu Tudor, e căsătorit, mănâncă, iertaţi-mă. Şi dacă ar fi Iulius Cezar tot aş face… tot i-aş pune o întrebare de ce s-a dus când… nu ştiu. Deşi ăia i-au zis să nu se ducă el s-a dus acolo, la teatrul lui Pompei şi i-au dat ăia cu pumnalele şi ce-a vrut să spun, uite, cu Brutus. Că nici acum nu se ştie…

Monica Mihai: Nu se ştie exact.

Ion Cristoiu: Nu e ştie nici dacă a zis. Bun. Indiferent că eram pe locul doi sau trei la tragerea la sorţi spuneam domnule preşedinte bine aţi venit în lumea noastră a televiziunilor, dacă pierdeţi alegerile aveţi un post în televiziune mai mult ca sigur, sunteţi pe un drum bun, nu e chiar aşa de bun moderator nu-i aşa? Ştie şi cu publicitatea, aţi văzut că e chiar bun.

Monica Mihai: Chiar s-a adaptat bine situaţiei.

Ion Cristoiu: Eu cred că vrea să fie moderator, vrea să vă ia locul.

Monica Mihai: Domnul Cristoiu vă mulţumesc pentru ediţia din această seară. Trebuie să ne anunţăm telespectatorii că duminică de la 20.30 vom avea o ediţie specială de alegeri.