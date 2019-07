“Doamna Firea îşi păstrează acum, atenţie ce spun, un fel de carte în alb, adică ea a vrut să candideze, dar n-a vrut, a zis să mă mai gândesc, dacă cutare, o să fiu de acord, bun. Ori eşti, ori nu eşti. Ea a vrut să creeze în această perioadă impresia că putea să candideze ea, dar n-a fost lăsată, da? dar nici nu s-a zbătut, nu. În acel moment ea face următorul calcul, în cazul în care e un eşec, nu intră în turul doi PSD-ul (...)mă duc în Comitetul Executiv şi cer demisia ei şi ajung eu preşedinte, cu condiţia să fie şi premier. Eu spun care e calculul, ea face joc din ăsta”, a explicat jurnalistul.

Ion Cristoiu a mai spus că Gabriela Firea contribuie la desemnarea Vioricăi Dăncilă ca prezidenţiabilul PSD deoarece l-a scos din cursă pe Călin Popescu Tăriceanu, motiv pentru care liderul PSD ar trebui să-i mulţumească edilului Capitalei.

“Nu, ar trebui să îi mulţumească doamna Dăncilă pentru că i-a deschis drumul, poate să îi ofere dacă să fiu răutăcios, o rectificare bugetară de care Gabriela Firea are nevoie că altfel dă faliment Primăria”, a punctat analistul politic.

Despre decizia CCR, privind proiectele de revizuire a Constituţiei, Ion Cristoiu a spus că este o lovitură pentru Klaus Iohannis şi a acuzat jocul politic făcut de magistraţii Curţii.

„Jocul politic al CCR nu a constat în decizia de azi, ci în faptul că nu au dat-o atunci înainte de 26 mai, de ce? Pentru că atunci ea ar fi fost o decizie favorabilă lui Dragnea, adică în orice moment dacă ei considerau anticonstituţională această întrebare, oricând guvernul dacă se făcea presiune pe ei, putea să dea o amnistie, de care ar fi profitat evident Liviu Dragnea”, a susţinut analistul politic.

Cât priveşte România în epoca post-Dragnea, Ion Cristoiu a spus că partenerii strategici vor să arate că aceasta este net diferită, iar momentul 26 mai nu se va mai repeta.

“România este, după 26 mai, alta. Nu se mai poate alimenta ura faţă de PSD. Cu o singură condiţie, dacă devine candidat Gabriela Firea ura creşte, se alimentează pentru că Firea e altă personalitate decât Dăncilă”, a subliniat jurnalistul.

Redăm interviul integral:

Monica Mihai: Bun găsit la o nouă ediţie a emisiunii Gândurile lui Cristoiu, alături de mine scriitorul şi analistul politic Ion Cristoiu.

Ion Cristoiu: Am progresat.

Monica Mihai: Am progresat, ştiam că aşteptaţi acest lucru.

Ion Cristoiu: În faza următoare voi fi cine? Geniu?

Monica Mihai: Rămâne să vedem pe ediţiile viitoare. Săptămâna aceasta s-au întâmplat foarte multe lucruri atât pe plan intern cât şi pe plan extern, subiecte care trebuie discutate în ediţia de astăzi, în primul rând avem decizia de astăzi a CCR care a respins revizuirea Constituţiei pe interzicerea Amnistiei şi Graţierii pe faptele de corupţie, avem un congres al USR care a avut loc săptămâna trecută şi în urma căruia Dan Barna a ieşit prezidenţiabilul din partidul USR, avem remanieri şi propuneri de noi miniştri din partea PSD, premierul Viorica Dăncilă a înaintat ieri către Cotroceni propunerile de noi miniştri, Klaus Iohannis are la dispoziţie 10 zile pentru a spune dacă acceptă sau nu propunerile, febra Cotroceniului, cine ce mişcări a mai făcut pentru alegerile prezidenţiale, trebuie să discutăm şi cum arată România după Dragnea, avem şi jocurile de culise în cazul numirii sau propunerii pentru funcţia de procuror şef al Europei al Laurei Codruţa Kovesi şi cine o susţine pe aceasta, trebuie să discutăm şi despre noua numire la NATO a lui Mircea Geoană, avem editorialul săptămânii rubrica săptămânală şi top cinci politicieni ai săptămânii. Cel mai important, poate, subiect al zilei este decizia CCR care a venit în urmă cu câteva ore, în care CCR spune în această decizie că a respins practic revizuirea Constituţiei prin care se interzice amnistia şi graţierea pentru faptele de corupţie. A fost o iniţiativă depusă de USR, dar şi de PSD şi ALDE, cum vedeţi decizia de astăzi a CCR?

Ion Cristoiu: Ea nu poate fi explicată decât dacă măcar câteva secunde se explică din punct de vedere constituţional ce s-a întâmplat, altfel ne limităm la ştiri cu click-uri, dăm click-uri cât mai multe. În România pe 26 mai a avut loc un referendum consultativ, nu referendum de revizuire a Constituţiei, un referendum prin care preşedintele a convocat, a întrebat poporul în legătură cu două întrebări, două chestiuni. Prima chestiune a fost dacă sunteţi de acord cu ca prin Constituţie se înţelegea să se interzică graţierea şi amnistia pentru corupţie şi a doua chestiune sub formă de întrebări dacă sunteţi de acord ca în domeniul justiţiei să nu se dea OUG, în domeniul justiţiei. Aceste întrebări au fost puse, a avut loc referendumul, poate o dată, altă dată o să discutăm, referendumul după părerea mea a fost cu mari probleme deoarece acum am aflat şi eu, chiar domnul Fifor a spus aseară la TVR, timp de o săptămână nu s-au putut închide, cheia ştiţi adică la procesele verbale este număr de alegători care au semnat şi număr de buletine, nu ieşea deloc această cheie ceea ce pune semne de întrebare, dar nu are importanţă, referendumul a trecut şi urma ca a doua etapă despre care Klaus Iohannis nu a suflat nici un cuvânt...

Monica Mihai: Să fie pusă în aplicare...

Ion Cristoiu: Adică punerea în aplicare a celor două răspunsuri pozitive presupune un nou referendum de revizuire a Constituţiei pentru că referendumul consultativ nu cere revizuire. Şi atunci domnul Klaus Iohannis a ieşit, a făcut presiuni publice asupra PSD, care e partid de guvernământ, să ...

Monica Mihai: Există un acord între partide...

Ion Cristoiu: Da un acord în legătură cu, repet, un acord care contrar bâlbâielilor din rândul oamenilor politici, rândul opoziţiei, acordul era de revizuire a Constituţiei şi aceste două întrebări, prima mai ales nu poate fi transpusă în practică fără revizuirea Constituţiei, care să prevadă în caz de. Toate poveştile şi ale Cristinei Tarcea care e în agonie la Înalta Curte, că de fapt e o lege, nu poţi să schimbi prin lege, să şi vede decizia CCR în acest sens. Şi atunci domnul Klaus Iohannis programase un fel de referendum cu cele două întrebări de revizuire a Constituţiei pentru alegerile prezidenţiale, nu a spus dacă primul tur sau al doilea tur. PSD şi-a dat seama că această revizuire, acest referendum este tot un fel de mişcare electorală, adică domnul Klaus Iohannis...

Monica Mihai: Voia să câştige capitalele electoratului.

Ion Cristoiu: Da, nu prezenţa la vot, pentru că prezenţa la vot la prezidenţia vine pentru preşedinte, voia să câştige, adică să poată invoca campania în favoarea referendumului. În acelaşi timp în tot în spaţiul public, tot în spaţiul românesc exista trecută prin... aprobată din punct de vedere procedural tot o iniţiativă cetăţenească de revizuire a Constituţiei, atenţie foarte important.

Monica Mihai: Cea fără penali în funcţii.

Ion Cristoiu: Da, deci avem două propuneri de revizuire a Constituţiei care urmau să fie supuse unui referendum, fără el nu poate, întrebările de la referendumul din 26 şi iniţiativa cetăţenească nu are nevoie de referendum consultativ cum ar veni, de fapt nici revizuirea Constituţiei nu are nevoie de referendum consultativ, ea poate fi propusă de preşedinte sau două treimi din Parlament. Aceste două pentru aceasta PSD a făcut o lege, o lege privind un referendum de revizuire a Constituţiei cu cele două întrebări, acest prima întrebare a fost considerată anti constituţională, prima nu a doua. Deci din start s-a considerat şi după părerea mea absolut corect că am înţeles că a fost şi în unanimitate, că nu poţi prin Constituţie să decazi din drepturi o mare categorie de cetăţeni care sunt cei condamnaţi pentru corupţie. În felul acesta se crea o mare inegalitate Constituţională, adică ăla care era pedofil, criminal în serie, terorist chiar, puteau să arunce un autobuz cu copii în aer, dar putea fi graţiat sau putea intre pe amnistie, dar nu ...

Monica Mihai: Dar cel care a furat 5000 de euro fiind într-o funcţie publică nu...

Ion Cristoiu: Nu contează, e vorba că nu poţi din punct de vedere constituţional ca o anumită categorie de cetăţeni nici să o consideri deasupra celorlalţi, nici sub ceilalţi şi atunci...

Monica Mihai: Adică practic s-ar face o discriminare pe drepturile fundamentale?

Ion Cristoiu: Da, din punctul acesta de vedere, mă rog, dar cei din opozite habar nu au, e o lege fundamentală, din punct de vedere constituţional toţi cetăţenii sunt egali, nici mai sus, nici mai jos. A, că sigur că în practică este această inegalitate şi atunci avem o decizie, această decizie face imposibil un referendum cu prima întrebare, dar foarte important ca efect politic, iniţiativa privind fără penali a fost declarată constituţională, deci se poate ţine un referendum care să ducă la o revizuire a Constituţiei fără penali.

Monica Mihai: Ce înseamnă asta pentru Iohannis?

Ion Cristoiu: Şi aici a fost corectă pentru că fără penali în funcţii publice, pentru că nu e un drept, dreptul de a fii ministru, adică până la urmă...

Monica Mihai: Este ceva ce îţi asumi...

Ion Cristoiu: Da, ce îţi asumi şi în conceptul de ministru de demnitar intră şi imaginea morală, dacă eşti penal nu mai ai autoritate

Monica Mihai: Şi ce înseamnă asta pentru...?

Ion Cristoiu: Două observaţii sunt de făcut: prima, am văzut că opoziţia care până mai ieri trimitea la CCR orice prostie, deci mai ţineţi minte că am şi discutat despre...

CCR a făcut un joc politic în sensul că nu a decis atunci, de ce? Ca să poată îl încarcereze pe Dragnea

Monica Mihai: Faptul că se foloseşte CCR.

Ion Cristoiu: A criticat această decizie considerând-o că mă rog...

Monica Mihai: Ca fiind ciudată a catalogat-o doamna Turcan.

Ion Cristoiu: Mă rog, ea e mai vorbitoare aşa şi probabil că nu ciudată. Ea este corectă, dar ea este incorectă ca timp şi o să vă spun de ce. Pentru că normal era ca să fie referendumul anti- constituţional de consultare, pentru că nu poţi să supui opiniei publice, electoratului o întrebare anti-constituţională. Deci după părerea mea CCR a făcut un joc politic în sensul că nu a decis atunci, de ce? Ca să poată îl încarcereze pe Dragnea, deci au făcut ca şi la completul de 3, ei normal dacă acum au declarat anti-constituţională...

Monica Mihai: Înseamnă că nu trebuia să accepte nici întrebările preşedintelui.

Ion Cristoiu: Da, nu trebuia pentru că nu poţi să convoci un referendum, să întrebi poporul ceva anti-constituţional, că aşa mâine vine domnul preşedinte şi spune vreau un referendum dacă România să se împartă în patru, e anticonstituţional pentru că e trecut unu sau doi articolul unitatea teritorială a României. De ce nu au făcut ei? Exact ca la completul de trei, adică dacă ei declarau anticonstituţională întrebarea aceasta, nu se mai supunea referendumului şi atunci...

Monica Mihai: Păi şi nu era mai simplu să fi modificat preşedintele întrebarea în momentul în care a convocat referendumul? Adică să se fi declarat această întrebare ca fiind neconstituţională iar preşedintele Iohannis să fi ales o altă întrebare pentru că...

Ion Cristoiu: Păi da nu s-a declanşat, am explicat jocul politic al CCR nu a constat în decizia de azi, ci în faptul că nu au dat-o atunci înainte de 26 mai, de ce? Pentru că atunci ea ar fi fost o decizie favorabilă lui Dragnea, adică în orice moment dacă ei considerau anticonstituţională această întrebare, oricând guvernul dacă se făcea presiune pe ei, putea să dea o amnistie, de care ar fi profitat evident Liviu Dragnea. Deci din punct de vedere, jocul politic incorect, jocul politic făcut de Curte nu a constat în decizia de acum, ca şi la completurile de trei...

Monica Mihai: Şi în momentul în care a fost ales...

Ion Cristoiu: Şi atunci arată că am o CCR care la rândul ei face jocuri politice, CCR nu trebuie să ţină cont nici un moment nici de opinia publică, aşa se spune.

Monica Mihai: Unde îl lasă această decizie pe Klaus Iohannis?

Ion Cristoiu: După părerea mea decizia este o lovitură pentru Klaus Iohannis dintr-un singur motiv: dacă cei de la USR, dacă alianţa 2020 care ne tot ameninţă că vrea să aibă un candidat la preşedinţie, ea poate să ceară preşedintelui să convoace un referendum de revizuire a Constituţie pentru fără penali...

Monica Mihai: Care ar fi un plus de imagine pentru ei.

Ion Cristoiu: În momentul în care convoacă, e un plus de imagine şi domnul Klaus Iohannis joacă pe teritoriu lor, dacă se confirmă bănuielile mele că povestea cu USR e o gogoaşă uriaşă şi că ei nu iau în serios candidatura şi o baterie întreagă de colegi de unitate de ai noştri susţin peste tot cum o să vină Dan Barna, cum o să rupă pe Iohannis, normal ar fi ca acum USR să spună: o adresă, o scrisoare...

Monica Mihai: Deschisă.

Ion Cristoiu: Păi dacă vor să se bată cu Iohannis, dacă nu vor să se bată atunci înseamnă că e o comedie şi la ei, dacă vor într-adevăr să facă o mişcare politică genială, îi scriu o scrisoare şi spun: domnule preşedinte vă rugăm să convocaţi referendum de prezidenţiale sau guvernului să ceară în legătură cu întrebarea noastră cu iniţiativa cetăţenească cu atât mai mult cu cât la aia consultativă era un om care a propus-o dincolo teoretic şi practic au fost 500.000 de oameni.

După congresul USR, diferenţa între preşedintele Iohannis şi Dan Barna e ca între Biroul oval şi biroul şefului de gară din Cocârlaţii din Deal

Monica Mihai: Că vorbim de USR săptămâna trecută a avut loc Congresul USR în urma căruia trebuia să îşi desemneze prezidenţiabilul pentru alegerile din această toamnă, un congres care a stârnit multe comentarii, care ne-a arătat poate că există oarecare dezbinare poate şi în cadrul acestei alianţe, cum vedeţi dumneavoastră congresul şi felul în care a fost luată decizia felul în care a avut loc votul, ce vi s-a părut cel mai interesant?

Ion Cristoiu: După acest congres eu am scris în final un editorial luând seama la ce a spus Rareş Bogdan, om apropriat al Cotroceniului, domnul Rareş Bogdan a spus că după acest congres între Dan Barna şi Klaus Iohannis e o diferenţă mă rog între oraşul Roman şi New York, am spus că e o diferenţă mult mai mare, este între preşedintele Iohannis şi Dan Barna e între Biroul oval şi biroul şefului de gară din Cocârlaţii din Deal.

Monica Mihai: De ce?

Ion Cristoiu: Păi pentru că eu nu am înţeles sigur, cunosc istoria partidelor politice din România şi cu atât mai mult a celor post decembriste, oricât de original ai fi ca partid nou, există anumite reguli pe care partidul respectiv trebuie să le respecte cu atât mai mult la prezidenţiale.

Monica Mihai: Şi ce nu a respectat USR?

Ion Cristoiu: Congresul ăsta a fost aşa un fel de şuiete nu la ora 5 că la ora 5 erau doamne serioase care făceau ceaiul ăla de la 5. Nu aş spune de bodegă pentru că electoratul lor nu merge la bodegă, de ăla de Centru Vechi că acolo se duc ei cu trotineta, pentru că era un, hai să vedem a fost un congres care a desemnat nu candidatul pentru prezidenţiale, candidatul care urmează să se bată cu Cioloş, candidatul partidului PLUS în vederea alianţei, dar să presupunem că congresul ăla a fost convocat pentru prezidenţiale. Prezidenţialele din România dacă nu mergi pe trotinetă, deşi nu am nimic împotrivă, dacă nu eşti... petreci la cafenele viaţa, ştii că în România prezidenţialele sunt abordate cu mare seriozitate de electorat, la prezidenţiale nu...

Monica Mihai: Probabil ei sunt mai noi în domeniu.

Ion Cristoiu: Nu, eu am spus încă o dată, atrag atenţia, prezidenţialele sunt considerate de români mai importante şi decât europarlamentarele, decât parlamentarele, de ce? Pentru că...

Monica Mihai: Au o simbolistică aparte.

Ion Cristoiu: Da, România, pentru români preşedintele e un om serios, ăla care veghează, căpitanul, nu Traian Băsescu...

Monica Mihai: Aţi ales interesant căpitanul.

Ion Cristoiu: Nu, căpitanul de vas în sensul că ăla, se presupune şi eu am scris de multe ori...

Monica Mihai: Care cârmuieşte ţara.

Ion Cristoiu: Da, eu am scris de multe ori, chiar şi pe vremea lui Emil Constantinescu că de regulă poporul în momente de cumpănă seduce către preşedintele României, nici către Parlament, băi ce face preşedintele dacă mâine...

Monica Mihai: Şi spuneţi că Dan Barna nu ar fi capabil să cârmuiască ţara?

Ion Cristoiu: Păi nu dar ce a făcut el acum? Hai să vedem: deci în primul rând că în discursul lui Dan Barna nu am văzut nimic prezidenţial, adică l-am citit...

Monica Mihai: A făcut referiri la câteva filme...

Ion Cristoiu: Putea să facă referiri şi la ce vreţi, la site-uri comerciale, nu el... în momentul în care tu eşti candidat ceri să iei candidatura tu trebuie să prezinţi celor din sală şi şi mie...

Monica Mihai: Un plan.

Ion Cristoiu: Nu, un proiect de ţară, ceva ce vrea el de la ţara asta, adică când ajunge preşedinte ce vrea el, dărâmă Cotroceni- ul , se mută de la Cotroceni, poate să fie şi asta, nu ştiu se duce la Cotroceni pe jos sau alergând, sau cu trotineta, sau...

Monica Mihai: Interzice maşinile...

Ion Cristoiu: Da, nu, sunt multe, eu am spus măcar atât, nu mai spun că spui „dacă voi ajunge preşedinte voi revizui Constituţia”, un proiect da? am înţeles cu chiu cu vai din discursul, pe care l-am găsit fragmente că ei nu au site în care să citeşti documentul respectiv, că a propus, a avut temă, că România ... să schimbăm România, mă rog asta am auzit din 1990, toată lumea vrea să schimbe România şi doi că să rămânem în Europa. Cei din sală în momentul în care sala, congresul a fost convocat pentru...

Monica Mihai: Pe un subiect, o temă atât de importantă...

Ion Cristoiu: Pentru prezidenţiale normal era să cuvântul şi 10, 20 şi să vorbească despre prezidenţiale, adică hai USR -işti la luptă, da? E prezidenţiale.

Monica Mihai: Asta nu s-a întâmplat de altfel nici la congresul PSD că am mai discutat.

Ion Cristoiu: Nu, la congresul PSD am greşit eu ca apreciere, congresul de lansare a candidatului va fi pe 10 august, deci...

Monica Mihai: Pe 3 august.

Ion Cristoiu: Pe 3, deci nu a avut loc congresul de... aici a fost chiar congresul, adică a fost congresul prezidenţialelor, sigur după părerea mea şi la PSD trebuia să amintească, dar în cazul de faţă a fost un congres pentru prezidenţiale, normal era ca cei care au luau cuvântul, se presupune lideri locali lideri centrali, să vină şi să spună, noi vom învinge, vom face...

Monica Mihai: E posibil ca atitudinea şi discursul lui Dan Barna şi tot ce s-a întâmplat, atmosfera relaxată care a fost la acest congres, să fie tocmai încercarea lor de arăta cum este partidul şi de a se adresa unui electorat mai tânăr, poate cei care împlinesc 18 ani anul acesta, să le arate că politic a poate să fie şi cool, nu doar rigidă şi...

Ion Cristoiu: Domnişoară nu există, cei care împlinesc anul acesta 18 ani se duc la mare pe gratis dacă sunt studenţi.

Monica Mihai: Credeţi că nu vor fi cuceriţi de discursul nou?

Ion Cristoiu: Nu, au fost 26 mai şi aici ca să încheiem, nu se va repeta în istoria României de acum nici într-o 100 de ani, 26 mai a fost o chestie unică, mă rog, o să vedem cât de unică a fost în realitate. Paranteză foarte importantă domnul Fifor spunea aseară, a făcut o distribuire că distribuţia voturilor este ca şi cum ar fi prin calculator, deci pentru prima dată în post-decembristă nu există să zicem, nu mai spun că maghiari aşa până acum...

Monica Mihai: A dus vreo dovadă la această afirmaţie, sau?

Ion Cristoiu: Deci există distribuţia, harta se găseşte, noi nu am fost atenţi la ea. Deci harta arată următorul lucru: la toate alegerile de exemplu UDMR intra în Parlament deoarece în zonele cu maghiari ieşeau toţi la vot şi nu ieşeau la Buzău, pentru că nu sunt maghiari la Buzău. Acum acolo sunt la fel ca şi la Călăraşi, adică ceva... da nu numai asta şi USR şi PSD peste tot nu există salturi, normal sunt salturi, adică în Vaslui USR are mai mult şi faţă mai mult decât Buzău, a fost o distribuţie. Mă rog vom vedea, eu spun... eu discut în sensul următor, eu nu mai iau în serios şi vă invit şi pe dumneavoastră, 26 mai.

Monica Mihai: Ştiţi că la începutul emisiunii înainte de alegerile europarlamentare am spus şi aţi spus şi dumneavoastră de nenumărate ori că 26 mai va dicta direcţia spre care va merge electoratul pentru prezidenţiale, nu mai susţineţi asta?

Ion Cristoiu: Păi nu mai susţin pentru că nu am văzut dezvăluirile de după la care instituţiile acuzate nu răspund, STS nu răspunde, înseamnă că au o problemă dacă nu răspund, pentru că normal în momentul în care cel puţin eu, dar au spus şi PSD-işti, au susţinut, ba chiar i-am invitat să mă dea şi în judecată, nu au încercat. Normal era ca cei de la STS care nu or fi ei sfinţii apostoli, tot nişte generali pe acolo, să ţină o conferinţă de presă, sunteţi de acord?

Monica Mihai: Să răspundă acuzaţiilor care li s-a adus.

Ion Cristoiu: Asta e regula, asta va fi obsesia tuturor întâlnirilor dintre noi, trebuie să iasă să dea socoteală. Deci din punctul acesta de vedere nu garantez că USR a avut scorul ăsta, dar pot să garantez că a fost o stare de spirit.

Monica Mihai: Vom vedea dacă se confirmă...

Ion Cristoiu: Nu se confirmă, pentru că prezidenţialele se vor desfăşura într-un context cu două note nediferite de 26 mai, nu mai e Dragnea, nu mai e nici un monstru PSD şi PSD e bocit nu e urât punct, va fi infernal să scoţi electoratul de dreapta la vot dacă nu îi arăţi pericolul.

Viorica Dăncilă va face toată vara prin ţară, e într-un proces de evitare a războaielor de tip Dragnea cu toată lumea

Monica Mihai: Că vorbim de PSD, săptămâna aceasta doamna Viorica Dăncilă, mai exact ieri, premierul ţării dar şi şeful PSD a trimis propunerile către Cotroceni, propunerile pentru noile funcţii de miniştri pentru ministrul de Interne şi pentru ministrul de Externe, dar şi funcţia de vicepremier pe parteneriate strategice. Remanierea asta a fost mult discutată, a fost mult dezbătută, au apărut informaţii pe surse de nenumărate ori că ar fi vizate 8 Ministere. Nu au fost 8 Ministere, au fost doar două. De ce?

Ion Cristoiu: Pentru că doamna Viorica Dăncilă este un proces, ea va face toată vara prin ţară, e într-un proces de evitare a războaielor de tip Dragnea cu toată lumea.

Monica Mihai: De aceea a plecat Carmen Dan?

Ion Cristoiu: Nu, Carmen Dan şi cu Meleşcanu, Carmen Dan a plecat pentru că ea era o sursă pentru demonstraţia de la 10 august, doamna Carmen Dan trebuia să demisioneze a doua zi după violenţele din august, rămân în continuare că acolo a fost ceva în neregulă, jandarmii şi-au depăşit limitele competenţei pentru că ştiu foarte bine aceste formaţiuni anti-revoltă, aşa se numesc, învaţă la şcoală că de aia se duc, să bată fără să se vadă, adică să ...

Monica Mihai: Există puncte strategice pe corp unde pot să dea fără să fie ...

Ion Cristoiu: Nu numai puncte, deci condiţia fundamentală în lumea modernă, nu în dictatură este, că ele sunt unităţi speciale se numesc anti-revoltă, anti-mişcări de stradă, ele au misiunea de a ţine sub control o mulţime fără să fie violenţă fizică şi sunt multe, mai facem încă două emisiuni, deci în momentul în care tu anunţi evacuarea pieţei şi am fost şi eu la Paris în mijlocul unui protest...

Monica Mihai: Se putea face paşnic spuneţi?

Ion Cristoiu: Da, vă dau un exemplu, eu am fost la Paris unde am nimerit din greşeală în rândul unor fani care se băteau cu jandarmii, cu poliţia, păi eu veneau aşa, ieşeau scutierii dar nu veneau şi ne băteau până la capăt.

Monica Mihai: Dar împingeau mulţimea în retragere.

Ion Cristoiu: Nu, veneau aşa, iar se duceau înapoi, e un joc acolo, că de aia înveţi, înveţi jocul ăla...

Monica Mihai: Şi Carmen Dan practic a plătit greşelile de la protestul din 10 august.

Ion Cristoiu: Nu, Carmen Dan era o sursă ca şi Meleşcanu, dar la Meleşcanu e mai complicat, o sursă de permanenţă atac împotriva guvernului...

Monica Mihai: Şi o legătură cumva cu Liviu Dragnea.

Ion Cristoiu: Este fundamental un lucru pe care îl spune toată lumea, în momentul în care ai un scandal cu un demnitar, chiar dacă el nu are responsabilitate, dar are domeniul, ăla demisionează. Când ai demisionat s-a terminat.