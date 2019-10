Ramona Ioana Bruynseels a afirmat că orice lider politic, inclusiv preşedintele ţării, trebuie să aibă grijă cum îşi alege consilierii pentru a nu ajunge să fie dezinformat şi izolat de cei care l-au ales.

„Fiecare preşedinte şi fiecare lider, lider politic, nepolitic trebuie să aibă grijă să nu facă greşeala pe care de obicei o fac toţi liderii, respectiv să se înconjoare doar de o echipă de 10-15 consilieri, aceia în timp devin camarila liderului nu mai lasă pe nimeni din exterior să pătrundă la lider, liderul este dezinformat implicit pentru că cei din jurul lui doar au grijă de scaunele lor şi uite în felul acesta începe moartea liderului”, a declarat candidatul PPU.

În opinia sa, preşedintele e ales de oameni, iar locul său este printre oameni şi nu izolat în spatele zidurilor de la Cotroceni.

„În afară de echipa ta de consilieri cu care te înconjori, bineînţeles că trebuie să ai ancore peste tot în societate, trebuie să ai oamenii cu care să vorbeşti, de la care să afli opiniile lor, să le confrunţi şi să le combaţi, să le judeci că de aceea eşti acolo să judeci şi să faci o sinteză şi să iei propriile decizii, şi mai mult decât atât, ceea ce nu s-a întâmplat până acum în România din păcate, preşedintele trebuie să fie mult mai mult printre oameni. Preşedintele este un om ales de oameni pentru ei. Nu poţi să-i reprezinţi cu adevărat dacă te închizi în spatele zidurilor Cotroceniului în loc să fii printre ei, să-i înţelegi, să-i laşi să te atingă, dacă ai făcut rele să-i laşi să te înjure, să te critice, asta este, dar asta te motivează de fapt să faci lucruri bune”, a explicat prezidenţiabilul PPU.

Ramona Ioana Bruynseels a mai spus că preşedintele Iohannis a făcut mai multe greşeli pe care ea nu le-ar repeta dacă ar ajunge şeful statului.

„Cu siguranţă n-aş vorbi România de rău, indiferent ce s-ar întâmpla aici. Adică lucrurile se rezolvă intern, nu m-aş duce să spun, de exemplu, că România nu este pregătită să preia preşedinţia Consiliului Uniunii Europene, ceea ce dânsul a făcut şi, iată, că a fost contrazis. Apoi, bineînţeles, că aş fi mult mai mult printre oameni. Eu nu l-am văzut pe preşedintele Klaus Iohannis să iasă printre oameni deşi preşedintele trebuie să fie al tuturor. Şi că vorbim de preşedintele tuturor, nici într-un caz nu aş dezbina, nu aş face ceea ce a făcut dânsul cu guvernul meu, penali, nepenali şi aşa mai departe. Nu, penali, nepenali, guvernul meu, guvernul tău toţi sunt ai tăi. Frumoşi, mai puţin frumoşi, deştepţi, mai puţin deştepţi sunt toţi ai tăi şi trebuie să găseşti...”, a susţinut candidatul PPU.

În opinia sa, eternul conflict preşedinte -premier nu a fost alimentat de Constituţie, ci de orgoliile persoanelor care au ocupat aceste funcţii din 1990 încoace.

„Din cauza celor care au fost în funcţii pentru că au primat întotdeauna orgoliile personale, din păcate oamenii noştri politici n-au ajuns la acel nivel de maturitate care să-i ajute să înţeleagă că sunt acolo cu o misiune clară, respectiv să urmeze şi să respecte interesul României, şi-au pus întotdeauna interesele de partid şi de grup mai presus de interesul ţării. Şi atunci, normal, pentru că intervine şi orgoliul şi pentru că au existat răfuielile acestea politice şi în general a fost preşedintele de o culoare şi premierul de o altă culoare, au apărut aceste tensiuni între ei”, a afirmat prezidenţiabilul umanist.

Mai mult, Ramona Ioana Bruynseels a avansat ideea unui preşedinte independent sau susţinut de un partid mic pentru a nu deveni captiv şi îndatorat partidului din care a făcut parte şi i-a susţinut candidatura.

„Un partid mare parlamentar îl va ţine pe preşedinte captiv întotdeauna. Preşedintele provenind dintr-un astfel de partid nu va putea să fie imparţial. Nu va putea să fie preşedintele tuturor. Să-mi spuneţi mie vă rog dacă un om care a crescut şi care a fost format în interiorul unui partid în 20-30 de ani cu carnet de membru de partid, când va ajunge preşedinte oare este posibili, uman gândindu-te, ca el să uite că partidul acesta l-a creat? Că acestui partid, el îi datorează cine este? Oare partidul nu va veni să-l tragă de mânecuţă şi să-i spună ”<Domnul preşedinte, păi staţi aşa că noi la anul avem alegeri, cum te uiţi tu cu acelaşi ochi şi la PSD-işti şi la PNL-işti şi la USR-işti şi aşa mai departe, că la anul noi trebuie să câştigăm alegerile, tu aţi uitat cine te-a făcut om?>”, a explicat candidatul PPU.

Redăm interviul integral:

Monica Mihai: Bună seara şi bine v-am găsit la o nouă ediţie Gândurile lui Cristoiu, aşa cum v-am obişnuit deja în fiecare ediţie avem câte un invitat candidat la alegerile prezidenţiale. În această seară o avem alături de noi pe doamna Ramona Ioana Bruynseels. Bine aţi venit.

Ramona Ioana Bruynseels: Bună seara, bine v-am găsit.

Monica Mihai: Bine v-am găsit. Şi domnul Ion Cristoiu analist politic împreună cu care adresăm întrebări...

Ion Cristoiu: Cum aţi pronunţat ca să nu greşesc?

Ramona Ioana Bruynseels: Bruynseels.

Monica Mihai: Ramona Ioana Bruynseels.

Ion Cristoiu: Brun...

Ramona Ioana Bruynseels: Brun... sau Burce Lee, dacă e mai...

Monica Mihai: Am întrebat-o şi eu înaintea emisiunii tocmai pentru a nu greşi numele dumneaei.

Ion Cristoiu: Eu o să-i spun doamna candidat.

Monica Mihai: Doamna candidat. Sau aşa.

Ramona Ioana Bruynseels: Ramona Ioana este foarte bine.

Ion Cristoiu: Ramona Ioana că sună şi frumos. Puteţi să vă luaţi numele ăsta dacă ajungeţi preşedinte.

Ramona Ioana Bruynseels: Cu mare drag.

Ion Cristoiu: Că va fi o foarte mare problemă, iertaţi-mă, cum vor scanda românii numele dumneavoastră.

Ramona Ioana Bruynseels: La un eventual protest.

Ion Cristoiu: A, la un protest, a început bine. Are un mare avantaj, nu i se poate striga numele jos... până când zic...

Ramona Ioana Bruynseels: Jos Bruce Lee...

Monica Mihai: Jos doamna preşedinte.

Ion Cristoiu: Doamna preşedinte e deja onorabil.

Nu sunt un produs al sistemului, mi-am clădit cariera şi sunt cine sunt datorită muncii mele, datorită şcolilor făcute

Ramona Ioana Bruynseels: Domnule Cristoiu, să ştiţi că nu am de gând să declanşez şi să dau motive pentru proteste, dimpotrivă. Eventual dacă românii vor dori să iasă şi să-şi declare dragostea lor faţă de preşedintele care se doreşte...

Ion Cristoiu: Poate să vă stâlcească numele.

Ramona Ioana Bruynseels: Pot să-l stâlcească, nu contează, totul pentru ţară.

Monica Mihai: Haideţi să intrăm direct în interviu. Vă rog frumos spuneţi-ne în primul rând ce vă recomandă pentru cea mai înaltă funcţie în stat?

Ramona Ioana Bruynseels: Da, sunt româncă şi subliniez acest lucru, tocmai datorită numelui meu de familie atât de complicat. Sunt româncă născută la Cluj din părinţi români, din bunici ţărani din judeţul Sălaj, un om care a crescut în România, a crescut în greutăţi cât am fost copil şi cred că înţeleg şi -mi amintesc şi acum acele greutăţi şi asta înseamnă ceva pentru că poţi să înţelegi ceea ce se întâmplă acum în mare parte din poporul român. Sunt mamă a două fetiţe de 7 şi 9 ani şi asta de fapt reprezintă poate cea mai puternică motivaţie a mea pentru că uitându-mă în jur am văzut cum ne pleacă copiii cum pleacă tinerii din România şi bineînţeles că nu îmi doresc să fiu şi eu una dintre mamele care vor plânge şi va plânge după copiii ei aşa cum se întâmplă acum în toată ţara. Multe mame pe care eu le-am întâlnit îmi cer cu lacrimi în ochi să le aduc copiii acasă. Şi atunci, pentru ca aceşti copii ai noştri să nu mai plece şi să-şi dorească să revină, e clar că trebuie să facem ceva pentru România. Dar ce mă reprezintă şi ce mă recomandă cel mai mult pentru această funcţie este faptul că nu sunt un produs al sistemului, mi-am clădit cariera şi sunt cine sunt datorită muncii mele, datorită şcolilor făcute, programelor de educaţie pe care eu le-am absolvit şi datorită experienţei pe care o am în patru laturi fundamentale aş spune eu ale societăţii noastre. Unu, am experienţă în mediul corporatist şi antreprenorial am experienţă în domeniul nonguvernamental unde am activat şi am condus un proiect dedicat diasporei române. Am experienţă apoi în mediul guvernamental unde am ocupat apolitic două funcţii în două guverne diferite şi, bineînţeles, am trăit în diaspora. Cred că toate aceste patru dimensiuni mă vor ajuta să înţeleg foarte bine ceea ce trebuie făcut pentru fiecare dintre acestea şi ce anume trebuie făcut ca să le armonizăm în aşa fel încât să le aducem împreună că de asta avem nevoie. Da, sunt un om integru, am 39 de ani, ceea ce înseamnă că am entuziasmul şi energia necesară pentru a face ceea ce trebuie să fac. Am un istoric profesional în special din domeniul economic şi financiar ceea ce înseamnă că pentru perioada această şi pentru această etapă pe care o va parcurge România în următorii cinci ani, respectiv o etapă extrem de importantă din punctul de vedere al dezvoltării economice cred că de asta este nevoie. Deci cineva care trebuie să înţeleagă ce trebuie făcut, unde anume să mergi, ce măsuri să adopţi şi cum anume să reprezinţi România şi să promovezi România pentru a o aduce pe locul pe care ni-l dorim cu toţii în lume.

Monica Mihai: Care este proiectul pe care îl aveţi pentru România? Am văzut că în primul rând mergeţi pe desfiinţarea imunităţii şi proiectul România vorbeşte. Explicaţi-ne puţin aceste...

Imunităţile prevăzute de articolul 72 din Constituţie au fost înţelese prost şi tratate prost de multe ori în societatea românească de către politicieni

Ramona Ioana Bruynseels: Da. De când mi-am lansat candidatura, bineînţeles că am lansat mai multe iniţiative, programul meu politic pe care de altfel l-am făcut public săptămâna trecută la Cluj, acasă, conţine măsuri concrete pe fiecare domeniu fundamental al vieţii noastre. Începând de la educaţie, sănătate până la agricultură până la securitate şi ordine publică, politică externă şi aşa mai departe. Deci sunt cel puţin 15 capitole în acest program politic, serios gândite pentru că e nevoie de seriozitate, zic eu, chiar dacă unii m-ar întreba „Păi, doamnă degeaba aţi trecut dumneavoastră şi aţi scris despre infrastructură că ce poate să facă preşedintele în acest sens”. Ei bine, preşedintele poate să facă foarte mult dacă îşi doreşte cu adevărat, printr-o bună conlucrare bineînţeles cu guvernul cu parlamentul, poate să se implice într-o mie şi una de cauze, îmi place mie să spun, respectiv în toate acele cauze de care le pasă oamenilor din popor. Preşedintele ar trebui să fie, în viziunea mea, vocea poporului, cel care preia de la oameni grijile, problemele, îngrijorările lor şi aşteptările lor şi le transpune ulterior în proiecte clare pe care le propune guvernului, parlamentului înconjurându-se de mulţi alţi oameni adepţi care devin implicit şi ambasadorii preşedintelui în societate. Deci, revenind la întrebare dumneavoastră, proiectul este amplu însă din întreaga lui amplitudine am ales câţiva piloni principali. Primul este renunţarea şi desfiinţarea imunităţilor extinse pentru că, ştiţi şi dumneavoastră, în articolul 16 al Constituţiei se spune foarte clar, nimeni nu este mai presus de lege. Şi, din păcate, imunităţile prevăzute de articolul 72 din Constituţie au fost înţelese prost şi tratate prost de multe ori în societatea românească de către politicieni în sensul în care aceştia au ales să-şi ascundă anumite fapte penale în spatele acestor imunităţi. Ei bine, imunitatea în mod normal peste tot în lume protejează politicienii pentru voturile şi opiniile exprimate în timpul mandatului lor. Şi atunci de ce la noi să fie altfel şi de ce printr-un vot al Camerei un parlamentar care este vinovat de săvârşirea unei fapte penale să nu poată fi urmărit penal, să nu poată fi percheziţionat şi aşa mai departe. Şi atunci, pentru că un astfel de avantaj de fapt s-a răsfrânt asupra întregii societăţi pentru că a încurajat imoralitatea, a încurajat săvârşirea faptelor penale, s-au creat diverse lanţuri nevăzute ale răului, mi place mie să le numesc, din păcate, alţi oameni, români obişnuiţi îmi spun mafia, mafia din educaţie, mafia din agricultură mafia din sănătate şi aşa mai departe, toţii oamenii vorbesc despre aceste mafii, ei bine, trebuie să tăiem răul de la rădăcină şi cred cu că va fi foarte important să renunţăm la asta. Apoi, aşa cum în alte state politicienii pot să fie dedicaţi muncii lor şi dedicaţi ţării lor fără a beneficia de toate călătoriile extrem de scumpe şi la nivel de lux de diverse sume de bani forfetare şi pentru cabinete şi pentru alte avantaje de cincizeci de consilieri şi secretari, şoferi şi aşa mai departe, ei bine, da, trebuie să te asigură că aceşti oameni pot să-şi desfăşoare o activitate normală şi trebuie să le pui la dispoziţie un aparat de care să se poată folosi, dar să nu exagerăm şi să încercăm să motivăm oamenii să vină în politică, nu pentru aceste privilegii, ci pentru ceea ce înseamnă a face politică în România şi a face lucruri în România, pentru ţara ta. Eu cred că dacă tăiem imunităţile şi privilegiile vom trimite către casele lor, să spunem aşa, pe toţi cei oportunişti şi pe toţi cei incorecţi.

Ion Cristoiu: Iertaţi-mă, la discuţia cu imunitatea e mai amplă sigur, există şi punctele dumneavoastră de vedere în legătură cu renunţarea la imunitate, numai că experienţa românească din ultimii ani, ultimii zece ani să spunem au arătat că un parlamentar poate fi anchetat şi pentru motive aşa-zise de corupţie. Ce facem? Aveţi încredere că sistemul instituţiilor de forţă va fi întotdeauna corect? Adică cum vom găsi noi posibilitatea, cum ar fi Camera, Parlamentul să apere un parlamentar când e hăituit, sigur, nu pentru opiniile lui, ci din motive politice.

Ramona Ioana Bruynseels: Da. Mi s-a ridicat această întrebare şi asta ne arată lipsa de încredere şi stadiul în care a ajuns justiţia română, un lucru extrem de trist pentru societatea noastră.

Ion Cristoiu: Bine, e trist pentru justiţie. Justiţia este obligată să-mi câştige mie încrederea.

Ramona Ioana Bruynseels: Exact. Aşa este. Bineînţeles că asta înseamnă totodată şi în paralel şi reformarea justiţiei. Şi pentru a reforma justiţia, pe lângă dezbaterile publice care bineînţeles că pot fi organizate, la modul concret bineînţeles că poţi să vii cu diverse formule şi cu diverse propuneri care, bineînţeles, să fie analizate şi să vedem ce se potriveşte cu adevărat societăţii româneşti. Propuneri pot să fie începând de la hai să-l alegem prin vot efectiv pe procurorul general al României şi să nu mai fie o persoană numită pe alte criterii. Haideţi să ne asigurăm că ministrul de la Ministerul Justiţiei este un om care provine din sistem. Haideţi, poate, să ne gândim chiar la curţile de juraţi în aşa fel încât niciun parlamentar să nu poate să fie judecat şi să zică că are soarta lui pusă în mâinile unui judecător sau a trei judecători sau a cinci judecători.

Ion Cristoiu: Nu e rea ideea, a fost şi la presă în perioada interbelică, era la presă, corespondent tocmai pentru a evita ca un jurnalist să ajungă pe mâinile unui...

Ramona Ioana Bruynseels: Exact. Şi cred eu că pentru politicieni şi pentru cei care se află în acest regim al imunităţilor, beneficiari, tocmai pentru a putea să echilibrăm şi să ne asigurăm că nu vom avea abuzuri putem să venim cu o astfel de soluţie, implementată la modul inteligent, categoric, în aşa fel încât să funcţioneze în România. Dar, după cum aţi spus, trebuie să ne reformăm justiţia. Şi în justiţie, ştiţi şi dumneavoastră, câte probleme avem începând de la calitatea magistraţilor, de la cunoştinţele cu care ei ies, pentru că ies foarte mulţi, foarte buni, dar teoretic şi practic nu atât de pregătiţi sau sunt alţii care nu sunt pregătiţi sau sunt mult prea împovăraţi de mult prea multele dosare pe care le au, sunt multe probleme pe care le putem rezolva.

Ion Cristoiu: Am văzut cu partea asta a privilegiilor, eu nu sunt politician, n-o să fiu niciodată dar încerc să vă spun, păi, dumneavoastră vă convine că aveţi bani, dar dacă politicianul e sărac el ce face, plăteşte el? Cum faceţi dumneavoastră distincţia între privilegii şi lucruri necesare?

Ramona Ioana Bruynseels: Bineînţeles, noi respectăm statutul parlamentarului şi statutul politicianului efectiv care beneficiază de aceste privilegii. Asta nu înseamnă că îl plătim cu 1200 de lei pe lună. Bineînţeles, ei pot să aibă salarii care să fie relevante şi reprezentative şi potrivite pentru statutul lor, însă toate aceste privilegii care ne costă, atâtea milioane de euro în fiecare an sunt exagerate. De ce, de exemplu, o chirie pe care o plăteşte parlamentarul care vine din altă parte în Bucureşti, de ce să primească 1000 de euro în România pentru chiria aceea? Când, de exemplu, în Suedia, ţinând cont de preţurile pe care le au ei acolo, primesc maximum 600 de euro, un parlamentar. De ce neapărat să stea în vilă de protocol, nu? Când poate să stea într-un apartament normal, obişnuit, aşa cum stăm fiecare dintre noi. De ce tot timpul să decontăm benzină, avioanele la lux şi aşa mai departe, când dumneavoastră când veniţi, domnule Cristoiu, la serviciu, dumneavoastră cred că veniţi pe banii dumneavoastră probabil sau majoritatea oamenilor vin...

Ion Cristoiu: Vin pe picioarele mele, vă rog. Deci cam pe banii mei. Dar, bun, de acord, sunt de acord, dar problema, apropo de asta, a fost o discuţie un timp în spaţiul public în legătură cu aceste subvenţii date partidelor. Cum le vedeţi dumneavoastră, v-aţi gândit la...?

Ramona Ioana Bruynseels: E, vă daţi seama că eu acum fiind un candidat sprijinit de un partid mic, neparlamentar care nu beneficiază de subvenţii, am văzut ce înseamnă asta acum în timpul campaniei electorale. Eu nu am primit niciun ban de nicăieri de la stat, în consecinţă nici n-aţi putut vedea panouri cu mine foarte multe, a trebuit să fiu creativă, să...

Ion Cristoiu: Da, dar o să vă deconteze...

Monica Mihai: Dacă trece un anumit prag.

Am fost acuzată că împreună cu domnul Voiculescu dorim să dăm o ţeapă statului să luăm 10 milioane de euro

Ramona Ioana Bruynseels: Îmi vor deconta doar ceea ce... da. Dacă 3% în alegeri ţi se decontează doar ceea ce cheltuieşti în perioada de campanie, respectiv în aceste treizeci de zile, atât.

Monica Mihai: Adică de pe 12 octombrie...

Ramona Ioana Bruynseels: Gândiţi-vă că eu am început campania efectiv, pornind de la notorietate zero, am început-o în iunie şi de atunci am cheltuit şi am cheltuit. Banii aceia nu-mi vor fi rambursaţi. Ei, banii ăştia eu i-am scos din buzunarul meu. Dacă aş fi avut acea subvenţie, puteam să fiu şi eu mult mai prezentă să-mi plătesc emisiunile la diverse canale tv, oamenii să mă audă, să mă cunoască şi în felul acesta aveam o şansă mult mai mare decât cea pe care o am acum.

Ion Cristoiu: Cum adică vă decontează că vreau să candidez şi eu la... vă face cum, nişte chitanţe, cum?

Ramona Ioana Bruynseels: În perioada de campanie, în funcţie de plăţile făcute, respectiv cu facturi, cu chitanţe, cu contract...

Ion Cristoiu: Şi unde le depuneţi?

Ramona Ioana Bruynseels: Le depunem la AEP, la Autoritatea Electorală, dar asta după ce...

Ion Cristoiu: Şi de regulă vă vin banii?

Ramona Ioana Bruynseels: Şi Autoritatea Electorală este obligată, conform legii, în 90 de zile să transfere banii după ce auditează, bineînţeles, cheltuielile, se asigură că ele sunt fundamentate, că sunt reale, pentru că...

Ion Cristoiu: Le poţi falsifica?

Ramona Ioana Bruynseels: Sincer... eu...

Ion Cristoiu: Nu dumneavoastră...

Ramona Ioana Bruynseels: Eu nu mă gândesc la de-astea, ca să fiu sinceră, dar dumneavoastră ştiţi că.. ce nu se poate.

Ion Cristoiu: În cât timp îţi vin banii?

Ramona Ioana Bruynseels: În 90 de zile ar trebui ,conform legii. Dar, repet, este pentru că... zilele trecute am fost acuzată, apropo de nişte voci mai neprietenoase, am fost acuzată că împreună cu domnul Voiculescu dorim să dăm o ţeapă statului să luăm 10 milioane de euro. Ei bine, n-ai cum 10 milioane de euro în urma acestei candidaturi decât dacă ai cheltuit în perioada de campanie 10 milioane de euro. Şi dacă poţi dovedi cu acte viabile şi clare că ai cheltuit aceşti bani. Noi nu avem nici într-un caz astfel de intenţii, din păcate şi suma cheltuită de mine în această campanie nu se compară cu milioanele de euro cheltuite de partidele mari din buzunarele noastre, pentru că ştiţi fluxul dar vis-a-vis de întrebarea dumneavoastră cred eu că până la un punct aceste subvenţii sunt bine venite, însă să ne asigurăm că nu sunt exagerate şi de fapt din ele nu sunt plătite multe alte lucruri care duc la manipulări şi alte cele. Pentru că sistemul să ştiţi că nu este deloc prietenos cu noii intraţi în alegeri şi pe scena politică.

Monica Mihai: Tot ceea ce aţi spus dumneavoastră despre imunitate, despre privilegii, cum aveţi de gând să puneţi în practică din rolul de preşedinte, având în vedere că este foarte puţin probabil ca în parlament sau să aveţi un Parlament sau un guvern care să fie în totalitate de partea dumneavoastră.

Ramona Ioana Bruynseels: Cu siguranţă Parlamentul şi parlamentarii implicit se vor opune unei asemenea măsuri pentru că nu-i avantajează absolut deloc. Păi, la anul avem o şansă istorică aş spune pentru că în 2020 avem două tururi de alegeri şi spuneţi-mi mie sau arătaţi-mi mie un parlamentar care dacă ştie că poporul a spus DA unui lucru, pentru că normal trebuie să apelăm la un referendum prin care consultăm oamenii dacă vor să eliminăm aceste imunităţi, iar dacă oamenii spun DA, arătaţi-mi vreun parlamentar care va îndrăzni să spună NU, ştiind că în toamnă urmează să ceară din nou votul oamenilor ca să ajungă în Parlament.

Monica Mihai: Adică aţi face un referendum imediat dacă aţi fi aleasă ca preşedinte.

Ramona Ioana Bruynseels: Imediat, în prima zi a mandatului meu aş iniţia două lucruri unu, aş iniţia consultarea cu Parlamentul pentru organizarea de referendum, iar apoi, al doilea lucru pe care l-aş face tot în prima zi, aş invita liderii politici, reprezentativi în România şi totodată liderii tuturor celorlalte forţe sociale din România să vină în jurul aceleiaşi mese şi să stabilim cu toţii care sunt priorităţile strategice ale României. Şi pe aceste priorităţi, câte vor fi ele, infrastructura, educaţia, sănătatea, întoarcerea diasporei acasă, natalitate, încurajarea natalităţii pentru că avem probleme demografice majore, ei bine, pe aceste cinci teme, ideal, şi aşa ar trebui într-o ţară normală şi într-o ţară care se respectă şi îşi respectă cetăţenii, ar trebui să ne dăm mâna şi să nu ne mai batem politic. Pe astea ar trebui să le împingem cu toţii că avem atâtea alte motive pe care ne batem. Deci astea sunt două lucruri pe care le voi face în prima zi a mandatului meu.

Este foarte trist că, iată, cineva a înregistrat acele momente şi a îndrăznit să le dea către marele public

Monica Mihai: Pentru că aţi vorbit de finanţare, în spaţiul public au apărut acele înregistrări cu dumneavoastră despre care trebuie să vorbim. Ce aţi spune referitor la ceea ce s-a auzit pe acele înregistrări?

Ramona Ioana Bruynseels: Este foarte trist că s-a întâmplat situaţia ca atare şi este foarte trist că în casa mea, într-un moment de supărare, pentru că avem dreptul cu toţii cred eu să fim şi supăraţi din păcate şi să plângem dacă simţim aşa în casa noastră şi unde credem că este în intimitatea noastră şi nu în faţa publicului, deci este foarte trist că, iată, cineva a înregistrat acele momente şi a îndrăznit să le dea către marele public. Pe mina m-a educat mama în felul următor, să nu-mi spăl rufele murdare în afara familiei şi nu o voi face. Mai ales că este vorba despre banii mei, banii investiţi de soţul meu în campania mea. Dacă cineva i-a manevrat sau manageriat defectuos, aceste lucruri vor fi rezolvate de mine, în interiorul echipei. Însă ceea ce s-a întâmplat este cel puţin jignitor, eu la rândul meu bineînţeles că îmi cer scuze de la cei care au auzit acele înregistrări pentru că sunt o femeie mai aprigă şi am dat şi cu pumnul în masă, am şi scos o înjurătură. Îmi pare rău, nu am crezut că sunt în direct cu întreaga naţiune. N-aş fi făcut şi n-aş fi spus asta. Dar în momentele în care eşti supărat pe cei din jur, eşti obosit, bineînţeles. Şi mai mult decât atât, când tu ştii că ai rugat pe oamenii din echipa ta să-ţi plătească oamenii şi te-ai asigurat că această solicitare a ajuns la ei, iar ei nu au făcut-o şi oamenii tăi sunt neplătiţi pentru mine asta înseamnă foarte, foarte mult şi asta m-a supărat extrem de mult pentru că după cum v-am spus eu am fost un copil care a fost crescut într-o familie săracă. Mama mea ne-a crescut pe doi copii singură. Noi aşteptam ziua salariului şi o aşteptam cu sufletul la gură, şi cu două-trei zile înainte nu mai aveam bani, normal, şi mama ne spunea „să iau salariul”. Ei bine, atunci când oamenii depind de acest salariu, care oricum în România este aşa cum este, mie mi se pare bătaie de joc şi o neglijenţă extraordinară să nu le plăteşti salariile la timp.

Ion Cristoiu: Dar ştiţi că a circulat, aşa, prin redacţii şi suspiciunea că dumneavoastră le-aţi aranjat?

Monica Mihai: Exact asta voiam să întreb şi eu. Dar vă avantajează sau vă dezavantajează aceste înregistrări?

Ramona Ioana Bruynseels: Bineînţeles că mă dezavantajează aceste înregistrări pentru că...

Ion Cristoiu: Păi, dar cum comentaţi faptul că sunteţi suspectă că... argumentaţi-mi. De ce nu?

Ramona Ioana Bruynseels: Vă daţi seama, cum aş putea să dovedesc acest lucru? Cum aş putea? Decât cei care mă cunosc ştiu că niciodată aş scurge aşa ceva. Ştiu clar că niciodată nu, nu... deci nici nu m-aş fi gândit , vă spun sincer, nu m-aş fi gândit că cineva ar putea să se gândească să mă înregistreze în propria casă.

Monica Mihai: Cum aţi reacţionat când aţi aflat prima dată de înregistrări?

Ramona Ioana Bruynseels: Am fost şocată, deci în prima fază când am fost sunată de acel jurnalist de la Newsweek, care mi-a trimis un mesaj şi mi-a spus „vrem să vă cerem părerea despre anumite zvonuri pe piaţă că nu v-aţi plătit angajaţii”, am zis, a, încă o tâmpenie. Vă spun sincer, eram în mijlocul unor filmări atunci şi n-am băgat în seamă, am zis Ok, am dat către Biroul de presă şi am zis să se ocupe ei. Când peste alte nu ştiu câte minute am primit al doilea mesaj, care mi-a spus „am publicat articolul”, normal că am dat clic pe link-ul care mi-a fost dat. şi m-am aşteptat la un articol normal, scris, la o altă zvonistică, ştiţi? În momentul în care am văzut înregistrările, credeţi-mă, am avut un foarte mare şoc. Am oprit filmările, mi-am chemat echipa să mă ducă spre casă, îmi suna telefonul întruna. Asta este, un moment de criză, pentru care mi-a părut foarte rău, nici într-un caz nu aş fi făcut aşa ceva şi asta pentru că eu, vedeţi, am încercat să vin în faţa publicului şi să fiu o prezenţă elegantă, o prezenţă care impune alte standarde. Nici într-un caz nu mi-am dorit nici să intru în scandal cu alţi candidaţi şi cu atât mai mult viaţa mea privată problemele mele să ajungă pe tapetul tuturor.

Ion Cristoiu: Spuneaţi mai înainte că... din documentarea mea nu am văzut prea multe lucruri despre viaţa dumneavoastră. Vorbeaţi mai înainte de familia săracă, ce-au fost părinţii dumneavoastră?

Ramona Ioana Bruynseels: Mama mea, muncitoare într-o panificaţie.

Ion Cristoiu: Panificaţie post-decembristă sau dinainte?

Ramona Ioana Bruynseels: Post-decembristă, dar probabil că ea a fost înfiinţată înainte dar care a continuat până... eu aveam 9 ani la revoluţie şi mergeam la mama la fabrică.

Ion Cristoiu: Am înţeles. Şi tatăl a divorţat sau cum? Sau a murit?

Am fost un fel de copil de trupă ca să zic, respectiv pe la 14 ani, cântam la chitară şi recitam frumos şi de multe ori participam la spectacolele armatei de la Cercul Militar

Ramona Ioana Bruynseels: Conjunctura a fost de aşa natură încât tatăl meu din păcate a decedat când eu aveam o vârstă fragedă.

Ion Cristoiu: Şi vorbeaţi la un moment dat de diaspora. Spuneţi-mi vreo două... ia, să facem o mică... V-aţi născut la Cluj.

Ramona Ioana Bruynseels: Deci, m-am născut la Cluj, sunt absolventă de drept la Cluj...

Ion Cristoiu: Am terminat facultatea la Cluj şi am o părere bună despre...

Ramona Ioana Bruynseels: Am rămas pentru câţiva ani cadru didactic universitar în facultatea de drept. Apoi în 2005 m-am mutat la Bucureşti.

Ion Cristoiu: Staţi un pic, în biografie aveţi o ciudăţenie, consilier juridic la corpul de Armată, era să leşin. Ce legătură aveaţi dumneavoastră cu Armata şi corp de armată.

Ramona Ioana Bruynseels: Să ştiţi că am fost un fel de copil de trupă ca să zic, respectiv pe la 14 ani... eu cântam, cântam la chitară şi cântam frumos şi recitam frumos şi de multe ori participam la spectacolele armatei de la Cercul Militar. Ei bine, în cadrul unui spectacol am fost văzută de realizatorul emisiunilor armatei care m-a invitat să fiu coprezentator în emisiunea Apărătorii gliei transilvane. Şi aveam vreo 15 anişori şi prezentam şi eu rubrica de dedicaţii. După care am crescut, am ajuns coprezentator al emisiunii, după care am intrat pe emisiunea Armatei de la Cluj de pe TVR Cluj, am prezentat spectacolele Armatei.

Ion Cristoiu: Deja sunteţi colegă cu noi. E foarte important, consilier aţi ajuns în contextul în care dumneavoastră aveaţi legătură cu Armata.

Ramona Ioana Bruynseels: Da, am fost reporter militar, am participat în exerciţiile NATO de atunci, ştiţi că era pre-aderare NATO. Da, o etapă foarte frumoasă şi pentru mine de aceea Armata este extrem de importantă. A reprezentat pentru mine, să spun, filonul principal al evoluţiei mele.

Ion Cristoiu: Şi în acest context aţi ajuns consilier.

Ramona Ioana Bruynseels: Şi în acest context, exact...

Ion Cristoiu: Aveam impresia că aţi ajuns cu pile, nu că vă căutaţi un serviciu, nu-i aşa, şi că aţi găsit...

Monica Mihai: Că cineva ar fi ajutat-o pe dumneaei să intre în acest post.

Ramona Ioana Bruynseels: Fiind în interiorul sistemului şi ţinând legătura cu ei, bineînţeles, când am absolvit facultatea am primit o ofertă de post de la prefectul de atunci al judeţului Cluj, am fost extrem de onorată, suna extrem de bine consilier juridic la prefectura judeţului Cluj, însă, din păcate, când mi-a spus că luam... aş fi luat 200 de lei salariu mi-am dat seama că nu mă va ajuta de loc salariul acesta şi atunci am mers către armată, un an de zile, după care mi-am continuat cariera de cadru didactic universitar, iar în 2005 am venit la Bucureşti unde am schimbat totalmente domeniul, am intrat în sectorul financiar-bancar. Am început de la manager de relaţii din sucursala Unirea din Bucureşti şi apoi, prin promovări succesive pe parcursul a doi sau trei ani, am ajuns consilier al preşedintelui executiv, am lucrat în mod succesiv cu trei preşedinţi diferiţi ai băncii, cele mai mari bănci din sistem atunci, iar ulterior am plecat din ţară, am plecat în Africa de Sud unde l-am însoţit pe soţul meu, pe Dominic Bruynseels, care a preluat conducerea unei bănci din Africa de Sud şi aveam doi copii împreună, şi normal că mi-am urmat soţul. Am mers cu el în Africa de Sud, acolo am făcut voluntariat pentru...

Ion Cristoiu: Cât aţi stat în Africa de Sud?

Ramona Ioana Bruynseels: Aproape trei ani de zile.

Ion Cristoiu: În sensul ăsta aţi fost în diaspora. Mai erau români acolo?

Ramona Ioana Bruynseels: Da, o comunitate într-adevăr mai mică, de aproximativ 1.000 şi ceva doar de români.

Ion Cristoiu: Destul de mulţi.

Ramona Ioana Bruynseels: Să ştiţi că atunci am reuşit să ne coalizăm şi să punem împreună bănuţi în aşa fel încât să facem prima biserică românească din Africa, în Johannesburg. Nu ştiu dacă au fost finalizate lucrările, dar noi atunci le-am început. Iar după episodul Africa de Sud între timp am fost acceptată la Şcoala de guvern John F. Kennedy din Universitatea Harvard. Am mers acolo, am absolvit programele pe care le-am absolvit acolo şi ulterior m-am întors în România. M-am întors în 2015, am condus pentru o perioadă proiectul Repatriot, am fost directul executiv al acestuia, şi ulterior am intrat în Guvernul României, în guvernul condus de domnul Mihai Tudose, am răspuns de relaţia României cu Statele Unite ale Americii. Ulterior când domnul Tudose şi-a dat demisia am plecat cu toţii acasă, eu fiind fără sprijin politic, că am fost chiar printre primii care au plecat, iar ulterior doamna Viorica Dăncilă mi-a făcut oferta de a mă întoarce în Guvernul României, după aproximativ 11 luni, în decembrie 2018 pe funcţia de consilier de stat pentru mediul de afaceri, fiind în acord cu experienţa mea în acest domeniu.

Am fost numită omul lui Oprea, după aceea în guvernul domnul Tudose am fost numită protejata lui Tudose. Iar acum toată lumea îmi spune că sunt omul lui Voiculescu