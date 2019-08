“Din ce în ce mai mult cred că are şanse, nu pot să garantez, dar mi se pare că din ce în ce mai mult are şanse să intre în turul doi şi poate în criza asta care s-a creat s-ar putea să aibă o şansă în plus.”, a declarat liderul ALDE în cadrul emisiunii.

Totodată Călin Popescu Tăriceanu a vorbit despre tensiunile dintre el şi Viorica Dăncilă după ce premierul şi-a anunţat candidatura la prezidenţiale, în ciuda înţelegerii dintre cele două partide de a avea un candidat unic în persoana lui.

“I-am spus doamnei Dăncilă, doamna Dăncilă ştiţi ce se întâmplă, nu mai am încredere pentru că noi am discutat ceva împreună. Dumneavoastră când aţi preluat şefia partidului aveaţi două opţiuni să consideraţi că sunteţi legată de înţelegerea prealabilă vizând un singur candidat la prezidenţiale cu PSD-ul sau să spuneţi, sunt preşedinte, am propria responsabilitate, sunt liberă de orice angajamente şi acest subiect se pune pe masă. Doamna Dăncilă mi-a spus nu, păstrăm înţelegerea”

Jurnalistul Ion Cristoiu a lansat ipoteza că şeful ALDE a fost şantajat pentru a ieşi din cursa pentru Cotroceni. Călin Popescu Tăriceanu a spus că nu a fost vorba despre aşa ceva, deşi în ultimii ani i s-a mai spus să o lase “mai moale”.

“Nu vă ascund că am avut diverse semnale în care mi s-a dat de înţeles că ar fi bine să o las mai moale şi n-am lăsat-o mai moale şi am avut parte de ceea ce ştiţi, adică o întreagă salată care a însemnat anchetă deschisă de DNA, purtat prin public, tot spectacolul mediatic de la DNA Braşov, de la Bucureşti de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi nu am lăsat stacheta mai jos şi nici vocea mai jos.”, a mai declarat Călin Popescu Tăriceanu în emisiunea “Gândurile lui Cristoiu”.

Redăm interviul integral:

Monica Mihai: Bun găsit la o ediţie specială Gândurile lui Cristoiu, o emisiune în care îl avem invitat pe preşedintele ALDE Călin Popescu Tăriceanu şi preşedintele senatului. Bine aţi venit domnule Tăriceanu.

Călin Popescu Tăriceanu: Bună seara.

Monica Mihai: Şi domnul analist politic Ion Cristoiu, invitatul permanent al emisiunii. Bine aţi venit şi dumneavoastră domnule Cristoiu. O emisiune în care încercăm să răspundem la câteva întrebări care sunt pe buzele tuturor, ale ultimelor întâmplări din această săptămână. Cred că ar trebui să începem cu cea mai arzătoare întrebare, domnule Călin Popescu Tăriceanu de ce aţi ales...

Ion Cristoiu: Staţi să începem cu o precizare, pentru că telespectatorii nu or să înţeleagă care este rostul acestor trei personaje. Noi făceam o emisiune împreună şi la rugămintea mea pentru că tot ce s-a întâmplat cu domnul Călin Popescu Tăriceanu, pe care îl ştiu din vremuri imemoriale postdecembriste, mi-a stârnit foarte multe întrebări şi atunci am propus şi dumneavoastră aţi acceptat să facem o emisiune în care dânsul să fie invitatul dumneavoastră şi eu să fiu pe post de întrebător nu de analist politic pentru că chiar e un moment de istorie nu numai de istoria clipei şi sunt şi eu curios să dezlegăm în această emisiune, ca să înţeleagă telespectatorii, altfel or să creadă că patronatul ne-a vârât pe gât pe dânsul şi că eu sunt un tip aici, cum să zic, o victimă a unei maşinaţiuni. Nu, eu chiar am vrut şi de regulă chiar îmi place să fiu mâna a doua pentru că puneţi dumneavoastră întrebări şi pun şi eu întrebări cu care am venit ca jurnalist.

Monica Mihai: Aşa este. Domnule Călin Popescu Tăriceanu, un lucru despre care probabil se întreabă foarte mulţi români, în această săptămână şi partidul pe care îl conduceţi aţi ales să ieşiţi de la guvernare. De ce acum?

Călin Popescu Tăriceanu: Pot să vă explic, nu e o explicaţie în două cuvinte, sigură că această guvernare în coaliţie cu PSD-ul a lăsat anumite urme asupra noastră. E adevărat că sondajele premergătoare a alegerilor pentru Parlamentul European nu arătau prost pentru noi. Am avut cu două luni înainte cred că undeva la 13%, cu o lună înainte mai aveam 10-12%, e adevărat că am primit cu o săptămână înainte de alegeri un semnal că rezultatul va fi prost şi ceea ce a urmat, rezultatul la alegerile europarlamentare, a fost unul sub orice aşteptări, vă pot spune foarte sincer şi acest lucru sigur că a declanşat în intern un proces de reflecţie. Ei bine, am analizat care sunt cauzele, am lăsat o perioadă de timp pentru că era, hai să spunem, o oarecare bulversare şi la nivelul nostru dar şi la nivelul primului ministru şi al PSD-ului şi am încercat să stăm după aceea de vorbă să vedem cum relansăm această guvernare. Din discuţiile pe care le-am avut sigur că au ieşit în presă cred că elementele cele mai importante. Am discutat despre o regândire a programului de guvernare care să păstreze elementele care pot fi până la urmă realizate până la nivelul anului 2020, la finele anului 2020, am discutat de câteva subiecte puternice care să dea clar mesajul că ne preocupă chestiunile care sunt pe agenda populaţiei şi aici vă pot spune două subiecte majore care constituie vulnerabilităţile în acest moment, corupţia şi incompetenţa cuplată cu nepotismul şi, nu în ultimul rând, am discutat despre o restructurare a guvernului care să ducă la o restrângere a echipei guvernamentale, plus o reducere consistentă a numărului de secretari de stat, o înjumătăţire, tăierea unor posturi la cabinetele demnitarilor, un lucru care să dea totuşi un alt suflu şi să permită ieşirea din defensiva în care guvernul ăsta stă şi coaliţia de o bună bucată de vreme. În faza iniţială doamna Dăncilă a acceptat şi în această discuţie îl cuplase şi pe domnul Ponta cu Pro România, ţinând cont de faptul că o restructurare în parlament, este evident, avea nevoie de un număr mai mare decât cel pe care îl are numai PSD-ul plus ALDE. Ca după o scurtă perioadă de vreme, doamna Dăncilă să renunţe la acest plan, să ne spună că este inacceptabilă orice formulă cu Pro România şi cu Ponta şi prin urmare nu va face lucrurile pe care le-am discutat. Mai mult de atât, eu am avut, aş spune aşa, înţelegerea şi am spus doamnei Dăncilă, bun, haideţi să găsim măcar atunci ceea ce putem să facem, un nou program de guvernare, un set de măsuri şi am convenit ca până pe 20 august, atenţie, până pe 20 august să discutăm aceste lucruri şi am stabilit ca dată 20 august, haideţi să facem discuţia. La data de 20 august n-a venit cu nimic, în primul rând că n-a venit, n-a venit că a avut o problemă medicală, ne-am întâlnit trei zile după asta era cred...

Există o ostilitate agresivă care te obligă să iei în mod democratic act de această situaţie şi la un moment dată să faci un pas înapoi

Monica Mihai: Săptămâna trecută luni parcă a venit doamna Dăncilă, da?

Călin Popescu Tăriceanu: Săptămâna trecută luni, după aceea ne-am întâlnit miercuri, a venit doamna Dăncilă dar cu colegii dânsei nu am avut nimic şi ne-au spus că gândesc un plan în 10 măsuri, nişte măsuri care sigur că sunt necesare, dar care nu pot să aibă darul să răstoarne această tendinţă, acest curs al modului în care este percepută guvernarea, că punem WC-uri în şcolile publice unde nu sunt WC-uri, lucruri care sunt de mai mică amploare, măsuri în ceea ce priveşte persoanele cu dizabilităţi şi i-am spus doamnei Dăncilă foarte clar, doamna Dăncilă dumneavoastră aţi ales o formulă de supravieţuire, eu cred că e prea puţin. Dacă nu ieşim la ofensivă, atunci soarta ne e pecetluită şi în 2020, dumneavoastră care aţi plecat de la 46% poate rămâneţi cu un 20-25%, dar noi nu ne putem permite acest lucru. Şi sunt nişte chestiuni de dată mai recentă care ne-au pus pe gânduri că se lucrează foarte greu cu ei. Am convenit să modificăm radical ordonanţa 114 la care am avut obiecţiuni de la început şi care a suferit o serie de adăugiri pe care noi nu le conveniserăm în coaliţie. A fost problema bugetului care la începutul anului a fost discutat, s-au dat asigurări că bugetul e perfect, că se închide, că nu ştiu ce, ca să constatăm acum în luna august că bugetul are o gaură de 9 miliarde de lei. Măsurile care s-au luat la rectificarea bugetară nu vindecă bugetul, problemele rămân. Iar e nevoie de un tratament mai dur. Nu am reuşit să smulgem nimic în sensul ăsta. La nivel local, cooperarea merge foarte prost. Am făcut o anchetă, ca să zic aşa, o evaluare, poate e cuvântul impropriu anchetă, cu organizaţiile din teritoriu, încercând prin mai multe întrebări să evaluăm care este colaborarea, nivelul de colaborare. Opt organizaţii din 47 ne-au spus că coaliţia la nivel local funcţionează, miniştrii erau nemulţumiţi, tot în sensul ăsta mie mi se pare că suntem confruntaţi cu o anumită tendinţă, un val de contestare a partidelor politice, a oamenilor politici, se întâmplă şi în alte ţări nu numai în România, dar ceea ce mi se pare că e în România mai grav, dincolo de această contestare, există o ostilitate evidentă faţă de coaliţie, faţă de guvern, datele confirmă, 72% din populaţie consideră că România merge într-o direcţie proastă. Şi trebuie să vă spun că în orice ţară normală criteriile economice sunt decisive pentru aprecierea pe care cetăţenii o au faţă de mersul ţării. În România avem a doua sau a treia creştere economică din Europa, au crescut salariile, au crescut pensiile, şomajul e la un nivel foarte scăzut şi sunt zone care se confruntă cu găsirea forţei de muncă. Ei bine, toate lucrurile acestea vedeţi că nu au impact asupra cetăţenilor şi cetăţenii au alte considerente pentru care apreciază că ţara se duce într-o direcţie greşită. Vă spuneam că am constatat că este o ostilitate, dar nu o simplă ostilitate, că am mai văzut ostilitate în politică, nu mă sperii de... dar este o ostilitate agresivă care cred că trebuie să te oblige să iei în mod democratic act de această situaţie şi la un moment dată să faci un pas înapoi, poate ceilalţi care sunt în actuala opoziţie de astăzi sunt mai buni, mia bine pregătiţi. Oamenii au speranţă în ei. Este nevoie şi de astfel de momente în care să iei o astfel de decizie.

Monica Mihai: Şi de experienţă pentru partidul dumneavoastră să fie poate puţin în opoziţie pentru ca...

Sentimentul doamnei Dăncilă şi al partidului este că lucrurile merg bine

Călin Popescu Tăriceanu: Nu cred că strică şi dacă mă uit partidele care sunt în opoziţie astăzi n-au avut altă platformă decât parlamentul, eu cred că ne face bine să stăm în parlament şi să încercăm să ne revenim, să ne reconsiderăm, poate am făcut şi anumite greşeli, adică nu poate, în mod cert. Trebuie să vedem care sunt ele şi să ne recalibrăm discursul politic.

Ion Cristoiu: Domnule preşedinte, vă înţeleg apelând la o metaforă. Că actuala guvernare şi cu dumneavoastră era o corabie care se scufunda e deja o axiomă. Să înţeleg că erau două posibilităţi pentru cei doi de pe navă, adică dumneavoastră şi doamna Dăncilă. În cazul dumneavoastră era posibilitatea ca să fugiţi primul de pe navă şi de asta aţi fost acuzat, acum avem nişte argumente, din argumentele dumneavoastră înţelegem că dumneavoastră aţi fost unul din cei... ăla de navă care a zis nu plec dar mă duc şi spun căpitanului, am folosit această metaforă, că să luăm nişte măsuri. Întrebarea este următoarea, pe care şi-o pune orice PSD-ist, totuşi timp de doi ani şi ceva dumneavoastră aţi fost când era bine cu PSD-ul, acum vor veni PSD-iştii şi vor spune, păi domnule Tăriceanu acum când e jale de ce plecaţi? Întrebare.

Călin Popescu Tăriceanu: Da. Haideţi să vă spun ceva, sentimentul doamnei Dăncilă, pentru că am discutat cu domnia sa, nu este acesta. Sentimentul dânsei, şi ea îmi spune că şi al partidului, este că lucrurile merg bine şi acesta este motivul pentru care eu am insistat întâi să luăm un set de măsuri de relansare a guvernului şi a guvernării şi doamna Dăncilă mi-a spus, dar lucrurile merg bine, nu-i nevoie, putem să ne descurcăm şi în felul ăsta. Nu a fost prima opţiune să plecăm, eu nu sunt obişnuit să cedez.

Ion Cristoiu: Deci există diferenţă de percepţie. E o ştire, doamna Dăncilă...

Călin Popescu Tăriceanu: Doamna Dăncilă mi-a spus că ea s-a dus în ţară, că a fost întâmpinată cu căldură şi eu am spus doamna Dăncilă eu nu neg, dacă vă primesc organizaţiile sigur, dar eu mă duc personal fără SPP, fără nimic şi văd, că e uşor să vezi atitudinea oamenilor, te uiţi în ochii lor, unii sunt, aşa cum vă spuneam, cu ostilitate care se manifestă. E foarte uşor până la urmă să iei pulsul, te duci în piaţă la cumpărături.

Ar fi fost bine ca ALDE şi PSD să plece împreună de la guvernare

Monica Mihai: Şi vezi cum reacţionează oamenii.

Călin Popescu Tăriceanu: Într-un supermarket, bineînţeles.

Ion Cristoiu: Credeţi că şi PSD-ul ar trebui să plece de la guvernare?

Călin Popescu Tăriceanu: Vă mulţumesc pentru întrebare. Deci, inclusiv în această săptămână când m-am văzut luni dimineaţă la ora 10 cu doamna Dăncilă, cred că a fost a treia sau a patra oară când i-am spus doamna Dăncilă gândiţi-vă că o soluţie mai bună ar fi, anunţând-o că vrem să plecăm, ar fi să plecăm împreună, plecaţi şi dumneavoastră că nu o să reuşiţi în felul ăsta să vă opuneţi valului. Din păcate aşa cum v-am spus suntem pe două premise care sunt fundamental opuse. Analiza mea este la polul opus al celei făcute de...

Ion Cristoiu: Eu am o instituţie ... care se numeşte ... Deci ştirea este următoarea şi dumneavoastră trebuie să mi-o confirmaţi. Spre deosebire ce n-am ştiut până acum şi greşeala e a dumneavoastră că n-aţi explicat, dumneavoastră i-aţi propus doamnei Dăncilă să plecaţi împreună.

Călin Popescu Tăriceanu: Dar nu numai ei. Cu martori, cu colegii mei şi cu colegii ei din conducere.

Ion Cristoiu: Asta e o ştire. Şi atunci aveţi o justificare, ea nu vrea să plece...

Călin Popescu Tăriceanu: Nu numai atât. I-am spus doamnei Dăncilă luni dimineaţa, doamna Dăncilă vreau să vă mai informez încă ceva, nu făcusem încă anunţul oficial, vă anunţ că am luat decizia să mă retrag din cursa prezidenţială ca să nu aveţi impresia că această decizie de a ieşi de la guvernare este determinată de supărarea pe care eu o am pentru că dumneavoastră v-aţi depus candidatura şi nu aţi mai susţinut o candidatură comună în persoana mea. A rămas foarte surprinsă şi, că am văzut speculaţiile care s-au făcut, Tăriceanu şantajează guvernul ca să obţină nominalizarea, candidatura, ca să o facă pe Dăncilă să renunţe. Nu, sunt două planuri care sunt distincte şi în condiţiile înc are eu i-am spus vedeţi că tot ceea ce vă prezint nu are nimic de-a face cu candidatura la prezidenţiale o scoatem din ecuaţie ca să putem judeca poate un pic mai raţional, mai lucid.

Bugetul s-a închis din condei, o să vedem dacă rectificările care s-au făcut pe hârtie se vor adeveri

Monica Mihai: Domnule preşedinte am eu o întrebare. Ziceaţi ceva de cifra de 9 miliarde de lei, gaură pe care aţi observat-o la rectificarea bugetară şi că doamna Dăncilă...

Călin Popescu Tăriceanu: A fost publică această discuţie şi această cifră, da.

Monica Mihai: Presupun că existau semnale şi anterior că există această gaură în buget, aţi discutat cu doamna Dăncilă despre această problemă, a existat o explicaţie din partea dumneaei?

Călin Popescu Tăriceanu: Ea nu poate să-mi dea explicaţii pentru că bugetul a fost făcut de ministerul de finanţe care are o responsabilitate în acest sens, care ne-a garantat că bugetul v-a funcţiona bine, ca să constatăm după opt luni de zile că veniturile sunt mai mici decât cele prognozate, cheltuielile sunt mai mari şi atunci a apărut acest deficit de 9 miliarde de lei. Am avut mai mult de atât, am avut o poziţie publică în care am spus că este greşit politic la rectificare să dăm peste 500 de milioane pentru funcţionarea serviciilor de informaţii, în timp ce la celelalte capitole de...

Monica Mihai: Educaţie...

Călin Popescu Tăriceanu: Educaţie, sănătate, infrastructură, transporturi, IMM-uri, cercetare să tăiem bani. Nu stăteam în ăia 500 de milioane, să fie clar, dar ca semnal public acesta era. Şi totuşi, până la urmă, din condei, ca să spun aşa, bugetul s-a închis. Bugetul s-a închis din condei, o să vedem dacă rectificările care s-au făcut pe hârtie se vor adeveri şi nu ne vom trezi în noiembrie că nu sunt suficienţi bani pentru achitarea anumitor obligaţii.

Ion Cristoiu: Ca informaţie. Când i-aţi spus prima dată doamnei Dăncilă că plecaţi? Dacă nu îndeplineşte, dacă?

Călin Popescu Tăriceanu: Cred că peste două săptămâni.

Ion Cristoiu: Bun. A crezut că plecaţi?

Călin Popescu Tăriceanu: Părerea mea e că nu. Şi vă spun şi de ce. Domnule Cristoiu, eu în discuţiile pe care le am chiar şi cu partenerii politici îmi păstrez acelaşi fel de a fi. Sunt politicos, sunt deferent faţă de doamna Dăncilă pentru că este totuşi prim-ministrul ţării, nu ridic tonul, nu bat cu pumnul în masă, poate lucrul ăsta a făcut să creadă că este un fel de, aşa, vorbă aruncată în vânt.

Ion Cristoiu: A crezul că e cacialma?

Călin Popescu Tăriceanu: S-ar putea ca unii dintre consilierii domniei sale să îi fi dat anumite asigurări că nu o să se întâmple şi am aflat şi câteva din raţionamentele, n-o să plece pentru că de la guvernare pierd poziţii ministeriale şi alte lucruri. Nu o să plece pentru că Tăriceanu o să piardă şefia senatului şi aşa mai departe. Ei fac nişte calcule după modul lor de a judeca, ei mă cunosc poate mai puţin pe mine, nu sunt legat de funcţii, am fost şi ministru şi parlamentar şi prim-ministru. Pentru mine nu era importantă funcţia de preşedinte al Senatului. Atunci, sigur, puteam să spun mai stăm încă un an şi ceva şi om vedea. Nu numai atât, am avut discuţii şi de alt gen. Doamna Dăncilă a spus la un moment dat, domnule, haideţi să ne gândim cum ar fi să securizăm această coaliţie printr-o înţelegere pe termen lung.

Ion Cristoiu: Tocmai asta voiam să vă întreb. Mi-aţi luat-o înainte.

Călin Popescu Tăriceanu: Da, a fost această discuţie şi i-am spus doamnei Dăncilă, doamna Dăncilă ştiţi ce se întâmplă, nu mai am încredere pentru că noi am discutat ceva împreună. Dumneavoastră când aţi preluat şefia partidului aveaţi două opţiuni să consideraţi că sunteţi legată de înţelegerea prealabilă vizând un singur candidat la prezidenţiale cu PSD-ul sau să spuneţi, sunt preşedinte, am propria responsabilitate, sunt liberă de orice angajamente şi acest subiect se pune pe masă. Doamna Dăncilă mi-a spus nu, păstrăm înţelegerea dar va trebui să facem nişte sondaje ca să am o motivaţie internă în partid pentru a desemna un candidat unic, ştiu că sunteţi cel mai bine plasat, dar îmi trebuie acest lucru. Bine. Asta era prin iulie.

Am discutat şi am hotărât cu domnul Dragnea să mergem cu un candidat unic şi acel candidat să fie Călin Popescu Tăriceanu

Ion Cristoiu: Staţi că asta e o informaţie. Aţi avut o înţelegere anterioară cu fosta conducere pe candidat unic?

Călin Popescu Tăriceanu: De anul trecut, din august, i-a uitaţi-vă că dumneavoastră aveţi totul fişat, a fost CEx-ul PSD-ului la finele lunii august când Liviu Dragnea s-a dus la CEx şi-a anunţat. Am discutat şi am hotărât cu domnul Dragnea să mergem cu un candidat unic şi acel candidat să fie Călin Popescu Tăriceanu. Eu i-am spus lui Liviu Dragnea atunci nu sunt de acord să anunţăm candidatura pentru că mă expune cu un an şi jumate înainte şi nu e bine. Avea alte socoteli, era un moment tensionat în PSD, era o încercare, dacă vă aduceţi aminte, un fel de puci.

Monica Mihai: Era în perioada... exact atunci în septembrie...

Călin Popescu Tăriceanu: Şi el a avut nevoie să pună ceva pe masă ca să arate că, uite, controlează jocul şi aşa mai departe. Şi asta a fost discuţia care a rămas în continuare, permanent...

Ion Cristoiu: Doamna Dăncilă ştia ceva?

Călin Popescu Tăriceanu: Sigur că ştia.

Ion Cristoiu: Şi când aţi avut primul moment, e interesant ce spuneţi dumneavoastră, spuneţi că după ce a ajuns dânsa preşedinte nu v-a zis, domnule Tăriceanu, am venit eu, cade înţelegerea.

Călin Popescu Tăriceanu: Da. o luăm de la zero.

Ion Cristoiu: Nu, n-a zis. Cât timp a fost...

Călin Popescu Tăriceanu: Nu ştiu, dar puţin că s-a întâmplat... Staţi puţin, când s-a întâmplat asta, în alegerile din 26 mai, avea o săptămână până...

Ion Cristoiu: De abia în 13 iulie a anunţat...

Călin Popescu Tăriceanu: Şi am discutat cu doamna Dăncilă şi am spus, doamna Dăncilă, ok, faceţi sondajele, facem şi noi sondaje, am făcut şi noi sondaje. Şi am aşteptat ca doamna Dăncilă să vină cu sondajul, nu, zice, lăsaţi, mai facem unul săptămâna viitoare, peste o săptămână nu e gata ăla, mai vine încă unul. Şi la un moment dat am văzut că s-a dus prin două-trei locuri şi au făcut un CEx în care au hotărât...

Ion Cristoiu: 15 iulie, da. Au decis să...

Călin Popescu Tăriceanu: Au decis să o susţină. Şi în momentul i-am spus un lucru, eu în momentul ăsta mi-am pierdut încrederea pentru că era mult mai simplu să veniţi să-mi spuneţi domnule, uite care e chestiunea, nu e o problemă de sondaje, nu e o problemă de nimic, e o problemă politică pe care eu nu pot să o tranşez decât în felul ăsta pentru că partidul e prea mare şi trebuie să aibă propriul candidat sau partidul e prea rotund sau partidul e într-un fel şi nu putem să renunţăm, nu ne mai tragem în piept unul pe altul. Din momentul ăla, eu mi-am pierdut încrederea şi când am discutat ipoteza unei liste comune i-am spus doamna Dăncilă, eu nu mai am încredere, ştiţi de ce? Pentru că în 2020, cu două luni înainte de alegeri, domnule ştii, suntem de la 46% la 20% sau la 25 jumate, nu mai au loc pe listă şi ăştia nu vor, nu pot să-i conving.

Ion Cristoiu: Eu ştiam despre asta, că vi s-a propus o alianţă, vreau să-mi dezminţiţi, alianţă politică şi cu un anumit număr de locuri în 2020, da?

Călin Popescu Tăriceanu: Dar nu s-a discutat de un anumit număr de locuri...

Ion Cristoiu: O alianţă în care era o garanţie că ALDE intră în... şi dumneavoastră aţi spus, şi asta este informaţia, că nu mai aveţi încredere că v-a tras pe sfoară. Vă rog.

Monica Mihai: Domnule preşedinte, dumneavoastră spuneaţi că nu mai aveaţi încredere în doamna Dăncilă, dar să ne aducem aminte că pe 26 mai domnul Liviu Dragnea, imediat după închiderea urnelor, în acea conferinţă de presă o numea pe Gabriela Firea drept un candidat potrivit pentru prezidenţiale. N-a fost deja un semnal că...?

Călin Popescu Tăriceanu: Nu vreau să vă contest, că nu-mi aduc aminte, eram şi eu destul de afectat de rezultat, se poate, nu zic nu. Eu vă spun care era raportul cu doamna Dăncilă şi cu PSD-ul în momentul acela.

Ion Cristoiu: În primul rând, în sfârşit, începeţi să mă convingeţi şi regret că dumneavoastră nu aţi spus până acum. Adică... comunicarea din punctul ăsta de vedere a fost catastrofală.

Călin Popescu Tăriceanu: Dar haideţi să vă spun ceva, astăzi am discutat nişte chestii de bucătărie internă pe care cred că în mod normal, nu ştiu, aşa cred eu, poate greşesc, nu trebuie să iasă neapărat în spaţiul public.

Ion Cristoiu: Nu, e o chestiune pentru istorie. Nu aşteptăm să vă scrieţi memoriile. Le ştim deja. Spuneţi-mi, o singură întrebare, rămâne o mare enigmă şi pentru mine de ce vrea să candideze doamna Dăncilă, dumneavoastră ce credeţi?

Iohannis a simţit miros de sânge după ce a ieşit ALDE de la guvernare

Călin Popescu Tăriceanu: Mă puneţi la grea încercare. Nu ştiu să vă spun.

Ion Cristoiu: E convinsă că va fi preşedintă, e împinsă, e ceea ce se spune o anumită înţelegere, nu neapărat directă, cu Cotroceniul.

Călin Popescu Tăriceanu: Nu directă, eu cred că probabil ceva de genul înţelegere tacită.

Ion Cristoiu: Da, care există, ştim.

Călin Popescu Tăriceanu: Dar vedeţi că ieri, toată povestea asta, i-a venit ca un bumerang pentru că eu cred că Iohannis a simţit mirosul de sânge după ce noi am ieşit de la guvernare...

Monica Mihai: Şi a respins...

Călin Popescu Tăriceanu: Şi a respins in corpore tot. Şi a făcut o greşeală. Şi eu i-am spus ieri, am făcut o mică postare şi i-am spus n-aţi vrut să veniţi la restructurare...

Monica Mihai: Când v-am recomandat eu ci...

Călin Popescu Tăriceanu: Nu când v-am recomandat eu, când i-am spus că putem să facem şi o majoritate şi trecea, o să vă duceţi acum singură. Plus că eu i-am mai spus ceva, sigur, foarte colegial şi politicos, va fi foarte greu doamna Dăncilă, sunteţi preşedintele partidului, ca să fii prim-ministru, eu am fost, nu e simplu, să gestionezi şi o campanie prezidenţială e foarte greu. Nu este nici o perioadă favorabilă să zici că lucrurile merg de la sine. În afară de ceea ce v-am spus nu pot să fac alte speculaţii sau presupuneri. Eu cred că este o greşeală şi pot să vă spun în contextul ăsta am avut o discuţie cu ea şi am spus domnule ideal, atenţie, ideal ar fi fost să refacem majoritatea care a ieşti după alegerile din 2016, împreună să-i luăm şi pe cei din Pro România pe bord, în barcă, şi să avem un candidat unic, i-am spus lucrul ăsta inclusiv luni, săptămâna asta.

Monica Mihai: Şi ce a zis dumneaei?

Călin Popescu Tăriceanu: Şi a spus că ea nu discută de chestiunea cu Pro România, e închisă.

Ion Cristoiu: Înţelegând că punând candidat pe domnul Diaconu sau...

Călin Popescu Tăriceanu: Nu, nu pentru că eu nu anunţasem încă... Nu, decizia cu Diaconu a venit ulterior, ne-am văzut cu el la 12 luni. Dar n-am mai putut să discut nimic pentru că doamna Dăncilă mi-a tăiat-o net, cum mi-a mai făcut şi în trecut, că nu au ce să discute cu Pro România.

Ion Cristoiu: Aţi fi fost de acord ea să fie şi candidatul Pro România? aşa vedeaţi dumneavoastră?

Călin Popescu Tăriceanu: Nu, nu ca să fie ea candidatul comun, nu, haideţi. Ce voiam să spun, la început când am discutat cu dânsa de restructurare, de un nou program şi aşa mai departe discuţia a fost că va veni şi Pro România că altfel nu aveam o bază în parlament, nu se poate face lucrul ăsta, astea sunt cifrele, da? După nişte discuţii pe care le-am avut, deodată nu mai luăm Pro România. De ce nu mai luaţi Pro România? că o să ne fure partidul, că o să ne facă Ponta, că o să dreagă, că nu ştiu ce. Doamna Dăncilă, dacă e înăuntru Pro România nu mai are cum să facă transferul parlamentarilor că vedeţi că vă ia câte unul pe zi, că nu mai e niciun interes pentru parlamentar, când sunt toţi în acelaşi loc, să treacă de la un partid la altul. Nu ştiu ce socoteli, ce analize, ce evaluări pentru că ăsta a fost unul din elementele asupra cărora a fost, cum să spun, intratabil.