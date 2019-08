Într-o ediţie specială a emisiunii Gândurile lui Cristoiu, cei doi jurnalişti au vorbit despre cazul Alexandrei Măceşanu. Atât Ion Cristoiu, cît şi Marius Tucă au afirmat că acest caz zguduie statul roman.

Ion Cristoiu a afirmat că asistăm la o uriaşă diversiune de înceţoşare a minţilor noastre, inclusiv de oameni oficiali. Jurnalistul nu crede în teoria criminalului singuratic, ci a unei reţele de trafic de carne vie. “În momentul în care domnul Bănilă va continua ancheta şi va ajunge la concluzia sau măcar indicii că el făcea parte dintr-o reţea atunci eu mă predau. Dacă merge numai pe varianta că era unul maniac sexual şi că le prindea şi le exploata pentru că e cel mai uşor pentru autorităţi să încheie un caz cu asta. Pentru că dacă mergi pe reţea, statul român sare în aer”, a afirmat analistul politic.

Marius Tucă spune însă că statul român a sărit deja în aer. “În momentul ăsta statul român este ţăndări, pulbere”, a afirmat jurnalistul.

În opinia sa, Alexandra ar trebui considerată erou deoarece a salvat România. „ Suntem datori pe viaţă Alexandrei. A salvat multe vieţi, dar eu spun, mai important, cu lacrimile în gât, că a salvat România(...) De aia cred că acest copil trebuie declarat erou din punctul meu de vedere”, a spus Marius Tucă.

Mai sceptic, Ion Cristoiu a spus că acest caz nu va duce la vreo schimbare în România deoarece ar trebui făcută de actuala clasă politică. “Nu poate să ducă la o schimbare dacă vine o altă forţă decât partidele de acum”, a afirmat jurnalistul.

Ion Cristoiu şi Marius Tucă au susţinut şi necesitatea creării unui serviciu special pentru răpiri, în care selecţia personalului să meargă până la teste de voce.

“Trebuie să existe un serviciu cum există în America, un serviciu special pentru răpiri. Nu toţi miliţienii din Caracal sau din Slatina sunt pregătiţi, niciodată, nu poţi să-i acuzi decât bătaie de joc la adresa acestui copil care a murit în halul în care a murit”, a spus Marius Tucă, care a afirmat despre vocea operatoarei de la 112 e de ţaţă.

“S-a încercat în perioada asta o deturnare numai către Poliţie, de fapt principalul vinovat este doamna aia de la STS, care trebuia recrutată şi după voce”, a afirmat şi Ion Cristoiu.

Redăm interviul integral:

Monica Mihai: Bun găsit la emisiunea Gândurile lui Cristoiu ediţie specială, ediţie dedicată cazului de la Caracal. Alături de mine, analistul politic şi scriitorul Ion Cristoiu. Bine aţi venit domnule Cristoiu. Şi invitatul special din această seară Marius Tucă.

Marius Tucă: În sfârşit am reuşit să pătrund în gândurile lui Ion Cristoiu.

Ion Cristoiu: Marius Tucă e invitat special, eu sunt un fel de moderator.

Monica Mihai: Va fi interesantă discuţia, cum spuneam astăzi va fi o ediţie dedicată cazului Caracal, acolo au dispărut două fete. Luiza care a dispărut în luna aprilie şi Alexandra care a dispărut săptămâna trecută, miercuri, şi un caz care se complică pe zi ce trece. Există ipoteze lansate de către autorităţi, există speculaţii făcute în mass-media de toate părţile, există declaraţii politice de la toate partidele cu privire la acest caz, un caz în care încă nu avem făcută lumină, aşteptăm probele ADN pentru a confirma sau a infirma dacă Alexandra a fost cea care a fost omorâtă în locaţia lui Gheorghe Dincă, dar este important să abordăm şi aspectul alegerilor prezidenţiale în acest context, cum se vor remarca sau ce au făcut politicieni care candidează la prezidenţiale, dacă vor avea sau nu de pierdut în acest context.

Ion Cristoiu: Simt nevoia unei precizări. L-am invitat pe Marius Tucă nu numai din cauza faptului că e din Caracal, ci şi a lansat foarte multe informaţii în premieră. Îi reamintesc că eu, eu am fost seară de seară, şi Marius Tucă am demontat diversiunea răpirea jurnaliştilor din Irak. Noi am fost seară de seară şi foarte multe lucruri care se făceau pe teren de către băieţii diversionişti erau în funcţie de ce spuneam noi. Într-o seară noi ne miram că nu a apărut proba de viaţăşi a doua zi a apărut proba de viaţă.

Monica Mihai: Iată că aveţi ocazia din nou să staţi...

Marius Tucă: Şi diversiunea firul roşu, au fost multe.

Ion Cristoiu: Dar mai ales aia în care diversioniştii ne urmau.

Monica Mihai: Aveţi ocazia în seara aceasta să dezbateţi acest caz care a stârnit controverse. Trebuie spus că în acest caz prima declaraţie oficială a fost făcută abia ieri. Felix Bănilă, procuror şef al DIICOT a ieşit pentru prima dată în aceste zile şi a spus informaţiile pe care le are, acesta a lansat ipoteza că în acest moment nu se ştie nici dacă Alexandra este în viaţă, nici dacă aceasta a murit. Având în vedere că domnul Marius Tucă este invitatul nostru în această seară, domnul Marius Tucă pe care din ipoteze le credeţi?

Marius Tucă: Apropo de ipoteze şi de informaţiile care circulă de câteva zile în spaţiul public, de când s-a declanşat această demenţă legată de crimele din Caracal. Pentru că e şi Ion Cristoiu aici, şi Ion Cristoiu este ziarist de dinainte de 89 şi ştim bine ce a făcut Cristoiu după 89, trebuie cumva să vorbim despre ce înseamnă informaţie, ce înseamnă surse, ce înseamnă mediul virtual, ce înseamnă facebook pentru că în momentul ăsta putem să avem un milion de păreri despre ce s-a întâmplat.

Marius Tucă: Probele preliminare arată că 99,99% e vorba de ADN-ul Alexandrei, coroborate şi cu probele luate, prelevate de la părinţii Alexandrei

Monica Mihai: Ce ar trebui să credem?

Marius Tucă: Imediat vă spun şi întotdeauna noi trebuie să mergem la sursă să vedem care este sursa informaţiei. Adică eu pot să mă uit la un milion de păreri de pe facebook, da? Cine sunt cei care emit părerile pe facebook? Oameni care au pagină de facebook dar care nu au nicio legătură cu meseria de gazetar, cei mai mulţi dintre ei. După aceea e vorba de informaţii, de unde vin aceste informaţii? Întotdeauna trebuie să ne uităm la sursă. Care este sursa informaţiilor? Şi în momentul în care vedem că nu există o sursă oficială, credibilă sau o sursă în care noi am crede automat trebuie să punem un semn de întrebare. Deci am vrut să fac această precizare pentru că în momentul în care eu am dat nişte informaţii pe surse oficiale toată lumea a sărit să... în primul rând vorbim de oameni care au făcut presă în ultimii 30 de ani, care sunt aici de faţă şi atunci când ne uităm la un...

Ion Cristoiu: Adică eu.

Marius Tucă: Amândoi. Amândoi facem de 30 de ani, dumneavoastră faceţi de 50. În momentul în care atunci ar trebui să ai încredere într-un om care face meseria asta şi nu se hazardează să dea informaţii.

Monica Mihai: Despre ce informaţii este vorba?

Marius Tucă: Imediat o să spun. Informaţiile pe care le-am dat eu şi apropo de răpirea ziariştilor din Irak, eu am fost primul care am dat informaţia că ziariştii au fost eliberaţi. Cred că am avut o sursă credibilă în momentul în care am făcut asta. Şi sunt multe alte informaţii pe care le-am dat în timp, dar nu despre asta e vorba acum. Vorbeam despre păreri, despre datul cu părerea peste tot, despre informaţii complexe şi e vorba despre surse. În momentul în care eu am dat nişte informaţii, am citat surse oficiale. Ce înseamnă sursă oficială, pentru toată lumea, surse oficiale din anchetă, apropiate anchetei, surse oficiale ale statului român care au participat la această anchetă. Nu-mi permiteam să vin cu nişte informaţii legate, şi ca să începem din start asta, ce-am spus eu acolo e vorba despre faptul că surse oficiale ale statului român, că despre asta e vorba, ale autorităţilor au spus că în urma probelor preliminare, probe preliminare care s-au făcut la Institutul Naţional de Medicină Legală în legătură cu cenuşa şi resturile găsite în butoiul despre care vorbeşte toată lumea, aceste probe preliminare arată că 99,99% e vorba de ADN-ul Alexandrei, coroborate şi cu probele luate, prelevate de la părinţii Alexandrei.

Monica Mihai: Cum vă explicaţi atunci totuşi că procurorul şef al DIICOT a avut prima reacţie în discursul de ieri în care a spus exact asta în acest moment nu avem nici măcar probe preliminare?

Marius Tucă: Probabil că nu le avea sau n-a vrut să spună şi... Nu contrazice cu absolut nimic informaţiile pe care le am eu din surse oficiale. Cu nimic. A spus că noi luăm în discuţie şi faptul că fetele încă trăiesc pentru că mai e vorba şi de cazul Luizei care e dispărută de câteva luni.

Monica Mihai: Domnule Cristoiu?

Ion Cristoiu: E un moment deosebit în România. Îi reamintesc lui Marius Tucă, nu ştiu, era vorba de prima eliberare sau a două?

Marius Tucă: Când au fost preluaţi de cei trimişi de Florian Coldea, Traian Băsescu şi aşa mai departe.

Ion Cristoiu: Domnul Marius Tucă îşi reaminteşte că de fapt a doua zi diversioniştii, pentru că prima etapă a fost diversiune, a fost confirmată chiar şi de anchetă.

Marius Tucă: E adevărat.

Ion Cristoiu: Omar nu a fost arestat pentru terorism...

Marius Tucă: Eu vorbeam de eliberarea definitivă, nu de aia, pentru că am fost foarte clar că a fost o înscenare la început.

Ion Cristoiu: Eliberarea temporară a fost urmare tot a unei emisiuni în care, când s-a aflat că ei vor fi eliberaţi...

Marius Tucă: Apropo de surse, eu nu mi-aduc aminte...

Ion Cristoiu: Dar noi n-am criticat.

Marius Tucă: Eu sunt gata să primesc orice întrebare şi orice critică în egală măsură. În 22 de ani cât am condus Jurnalul Naţional nu-mi aduc aminte să fi dat o informaţie care s-a dovedit a fi falsă.

Ion Cristoiu: Dar noi nu am spus asta.

Marius Tucă: Încă o dată vă spun şi o să vin cu toate argumentele că nu e vorba despre o speculaţie, ci e vorba de informaţii oficiale ale statului român

Marius Tucă: În momentul ăsta în fiecare zi noi toţi suntem bombardaţi de informaţii.

Ion Cristoiu: Inclusiv oficiale. Noi nu putem exclude un moment...

Marius Tucă: Inclusiv oficiale. Problema este că eu ştiu meseria asta foarte bine şi eu ştiu din start 99% să le exclud. Oamenii care urmăresc nu fac asta şi cele mai multe dintre informaţiile care ajung la ei sunt receptate şi luate de bune, foarte important. Pentru că eu m-am trezit, după ce am pus şi pe facebook informaţia, pentru că în premieră a fost dată de Mediafax şi nu e o speculaţie, pentru că agenţia Mediafax a fost atacată că a preluat declaraţia mea ceea ce e, fireşte, e vorba de informaţia nu a lui Popescu, ci informaţia oferită de Marius Tucă şi atunci îşi asumă cel care a făcut şi a dezvăluit aceste lucruri. Doi, se vorbea despre o speculaţie, încă o dată vă spun şi o să vin cu toate argumentele că nu e vorba despre o speculaţie, ci e vorba de informaţii oficiale, da, de surse oficiale ale statului român de la care am obţinut aceste informaţii. Altfel cum credeţi, şi nu vă întreb pe dumneavoastră ci pe cei care se uită, cum credeţi că eu m-aş fi dus la un colţ de stradă şi mi-ar fi dat cineva nişte informaţii şuşotite despre un lucru atât de grav şi important.

Ion Cristoiu: Domnule Marius Tucă în primul rând că eu nu cred o iotă, am mai discutat.

Monica Mihai: În ce sens nu credeţi?

Ion Cristoiu: Pentru că eu sunt convins ca şi în cazul jurnaliştilor că asistăm la o uriaşă diversiune de înceţoşare a minţilor noastre, inclusiv de oameni oficiali, eu pot să cred că şi Marius Tucă şi Ion Cristoiu pot cădea în capcană.

Marius Tucă: Fiecare dintre noi poate cădea pentru că reversul acestui lucru dacă eu am să aflu mâine sau poimâine sau dacă probele alea nu sunt ceea ce sunt sau altele vreau să spun că sursa mea oficială m-a dezinformat şi informaţiile pe care le-am primit sunt false şi, mai mult decât atât, merg până acolo, dacă va fi cazul, să divulg sursa. Aici nu ne jucăm, da?

Monica Mihai: Referitor la ce-aţi zis dumneavoastră adineauri este foarte interesant că în ultima săptămână, în loc ca acest caz să devină mai simplu şi mai clar pentru toată lumea, în fiecare zi apar mult prea multe informaţii pe toate canalele posibile.

Ion Cristoiu: Oficial, deci doamna Georgiana Hosu care a lansat ideea, e foarte important... informaţiile date şi de Marius Tucă şi şi ale Georgianei Hosu de duminică sunt că suspectul a zis şi că ea se confirmă. Numai că acele afirmaţii, inclusiv că a fost ars, au fost puse la îndoială ieri de şeful ei. Aici nu mai înţeleg nimic.

Marius Tucă: Nu au fost puse la îndoială, aia e o anchetă oficială, omul de ieri a spus că încă nu are probele de ADN din cenuşa rămasă.

Ion Cristoiu: Da, dar butoiul ăla... n-am înţeles, e o îndoială sau nu?

Monica Mihai: A zis că e un cuptor artizanal improvizat şi a explicat mecanismul...

Marius Tucă: Putem să o luăm din momentul în care a fost răpită...

Ion Cristoiu: Deocamdată eu vorbesc de domnul Bănilă a părut că a polemizat.

Marius Tucă: Domnul Bănilă, fiind procuror a spus următorul lucru, luăm şi în calcul, că de fapt ăsta e răspunsul, şi varianta faptului că cele două fete sunt în viaţă. De ce? Ca să nu fie acuzat ulterior că a neglijat această variantă.

Ion Cristoiu: Păi dacă ăla a mărturisit şi a povestit cu amănunte?

Marius Tucă: Da, dar ei iau această chestie în calcul şi drept urmare că o iau aduceţi-vă aminte cum alergau ieri miliţienii prin Caracal sărind gardurile. Atunci când ar fi trebuit să alerge şi o luăm de la 112, de la telefon, din momentul răpirii, nu a alergat nimeni, domnul Cristoiu, da? La ce oră a sunat Alexandra la 11, au trecut aproape 20 de ore, mai mult de 20 de ore până au intrat în casa suspectului ca să nu zic criminalului.

Monica Mihai: Să o luăm sistematic.

Ion Cristoiu: Nu mă interesează bâlbâiala autorităţilor.

Marius Tucă: Ce s-a întâmplat, Alexandra Măceşanu a plecat de acasă miercuri s-a dus la o ocazie, da?

Ion Cristoiu: Unde?

Marius Tucă: Imediat spun eu, fiind din Caracal ştiu foarte bine locul şi mă pricep şi la geografie şi, mai ales, în momentul în care vorbesc despre un loc mintea mea este exact pe hartă, fie că e vorba de Găgeşti, să vă dea Dumnezeu sănătate, fie că e vorba despre Caracal. Deci, este un drum, ea stătea în comuna Frăsinet-Dobrosloveni, pentru că sunt mai multe comune acolo, mergând înspre Slatina, da? Caracal-Slatina, da? De la Caracal până acolo cred că sunt 6-7 kilometri. Ea a ieşit la o ocazie nu în comuna de unde e, a ieşit la drumul naţional, acest drum care leagă Caracalul de Slatina. De acolo până la Caracal sunt 4-5 kilometri. În momentul în care stătea la ocazie numitul Gheorghe Dincă mergea spre Slatina. De ce mergea spre Slatina? Pentru că el făcea chestia asta cu taximetria.

Ion Cristoiu: E foarte importantă această precizare care deocamdată nu a fost făcută oficial.

Monica Mihai: Care din ele?

Ion Cristoiu: În legătură cu ce făcea el. Deci el nu a fost un cetăţean ca mine, conduceam amator şi am văzut o tânără pe marginea drumului şi ne-am oprit şi şi după asta i-am văzut...

S-a dus la liceul Mihai Viteazu, dar nu a oprit chiar în faţă, a oprit un pic mai încolo. Camera de acolo a surprins maşina lui Gheorghe Dincă.

Monica Mihai: Era recunoscut local că făcea taximetrie ilegală.

Marius Tucă: Eu cred că avem de a face cu un criminal în serie şi o să explic de ce. Deci mergea spre Slatina, în dreptul în care Alexandra Măceşanu stătea la ”ia-mă nene” că aşa se cheamă, la ocazie, a văzut-o de pe partea cealaltă a drumului, el mergând înspre Slatina. Alexandra era pe partea cealaltă a drumului şi a văzut-o. Imediat ce a văzut-o, a făcut foarte puţin şi a întors foarte repede ca să o ia la ocazie, foarte repede, s-a grăbit chiar să nu o ia altcineva. a luat-o în maşină, bună ziua, bună ziua. Ea s-a urcat pentru că asta fac fetele şi eu am o fată, am spus, dar asta e altă discuţie, niciodată să nu se urce în maşina unui străin, s-a urcat în maşină a zis că vrea să o ducă undeva la liceu, da, s-o lase la liceu. Liceul Mihai Viteazu. Acum eu spun o chestiune din anchetă pe care nu am auzit-o până acum, s-a dus la liceul Mihai Viteazu, dar nu a oprit chiar în faţă, a oprit un pic mai încolo. Ăsta e momentul în care o cameră de luat vederi din apropiere, apropiere de strada Dobrogeanu Gherea, stradă pe care eu am copilărit, ştiu strada aia casa cu casă şi locurile ca-n palmă. Camera de acolo a surprins maşina lui Gheorghe Dincă. Şi pe baza acestei fotografii, acestor imagini în care au surprins maşina acolo e prima dată când se vede numărul de la maşină, l-au identificat. Dar asta se întâmpla a doua zi, atenţie. Opreşte un pic mai încolo, probabil Alexandra a zis opreşte, nu a oprit şi atunci a fost momentul în care a lovit-o şi a sechestrat-o propriu-zis, a legat-o, i-a pus scotch-ul.

Ion Cristoiu: Întrebarea e cum în plină zi? Era în plină zi.

Marius Tucă: Pentru că vă aduceţi aminte e o stradă destul de pustie, trece foarte puţină lume pe acolo chiar dacă e un liceu, mai ales că liceele sunt în vacanţă, copiii sunt în vacanţă, da? era o stradă destul de puţin... mai ale vara când e cald. În momentul ăla a sechestrat-o, există urme ADN pentru că tot ce vorbim şi ce spun aici este probat de anchetă, de autorităţi. Din momentul ăla a plecat... Aaa, pe cameră se vede la 11.50 că se duce, iese din Caracal şi se întoarce la 11.58, deci distanţa e foarte mică şi imediat după aceea ajunge la liceu, o sechestrează, îi pune ăla, sunt toate probele ADN în maşină şi se duce cu ea acasă. Mai departe, ajunge acasă şi până a doua zi nu se ştie nimic în momentul ăsta până a doua zi când el pleacă, da, cred că e declaraţia pe telefon, Alexandra a spus că s-a dus la farmacie...

Monica Mihai: Să-i cumpere o cremă pentru mâini.

Ion Cristoiu: Pe telefon nu este cu farmacia. Că a plecat.

Marius Tucă: A plecat că nu-i acolo, n-are legătură cu farmacia şi se duce, da?

Ion Cristoiu: Şi lasă telefonul.

Marius Tucă: Nu, lasă un telefon, atenţie, din informaţiile pe care le am s-au găsit în casă la Gheorghe Dincă trei telefoane mobile. Un Samsung, un Alcatel şi un Nokia. Alte telefoane decât telefonul lui Gheorghe Dincă. Mare atenţie pentru că au apărut ulterior imaginile cu el la Craiova, nu ştiu unde, când avea telefonul lui şi o cartelă să-şi încarce, da? deci erau trei telefoane. Alexandra sună, ştim ce se întâmplă în momentul ăla.

Ion Cristoiu: Păi dacă era legată, cum a sunat?

Marius Tucă: Probabil că tastând, chiar dacă eşti legat la mâini poţi cu degetele...

Ion Cristoiu: Păi cum a găsit telefonul?

Marius Tucă: L-a găsit pe masă, undeva acolo, probabil că el avea un telefon uitat şi aşa mai departe, de care nu şi-a dat seama. Bine, vorbim despre faptul că în timpul nopţii o violase şi aşa mai departe, o sechestase şi era legată. În momentul în care ea dădea telefon pentru a nu ştiu câta oară, a cincea oară, a apărut Gheorghe Dincă. Din informaţiile pe care le am a lovit-o foarte puternic că l-a înfuriat teribil faptul că vorbeşte la telefon, a lăsat-o, asta şi din mărturisirile lui, a lăsat-o acolo căzută pe podea aproape inertă şi a plecat. A plecat prima dată, pentru că a plecat de două ori, a plecat să se gândească ce face, cum face. Când a fost la prima plecare asta a aruncat într-o curte vis-a-vis de Hotel Romula nişte bijuterii, un cercel şi o brăţară într-un şerveţel, au fost aruncate în curtea unui imobil vis-a-vis de Hotelul Romula. Este la prima plecare a lui. Când s-a întors, din informaţiile şi din mărturisirea lui aflată la dosar, Alexandra era moartă. Asta spune.