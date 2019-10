Kelemen Hunor a declarat luni, la emisiunea Gândurile lui Cristoiu, că preşedintele Iohannis a pierdut aproape jumătate din voturile electoratului maghiar din cauza lipsei de implicare.

„Noi am văzut în 2014 şi am făcut şi măsurători post electorale, facem după fiecare alegeri, cam 82-83% dintre maghiarii care au ieşit la vot l-au votat pe Klaus Iohannis, am făcut un sondaj acum după alegerile europarlamentare, este undeva la 40%, cam jumătate a pierdut. Nu a făcut niciun gest către comunitatea maghiară în această perioadă. Cu această lipsă de implicare se poate explica”, a afirmat liderul UDMR.

Kelemen Hunor i-a reproşat şefului statului că a atacat foarte multe legi la Curtea Constituţională, printre acestea legea învăţământului, Codul administrativ. “Dacă vă uitaţi la sesizarea instituţiei prezidenţiale, că nu vreau să spun că preşedintele a scris acea sesizare la Curtea Constituţională, veţi găsi vreo opt pagini, care vorbeşte în acea sesizare de 40 de pagini, în opt pagini despre chestiunea folosirii limbii materne în administraţia locală”, a spus prezidenţiabilul UDMR.

Liderul UDMR a mai spus că şeful statului ar trebui să fie un lider, un model pentru societate.“El s-a autocaracterizat ca şi un pompier atomic, eu am spus că preşedintele nu trebuie să fie un pompier. Pompierii sunt pompieri se ocupă de incendii, preşedintele trebuie să fie un lider care ştie în ce direcţie vrea să conducă ţara şi conduce ţara, da şi un model fiindcă nu toate atribuţiile constituţionale pot fi exercitate de la o zi la alta, dar dacă tu reprezinţi un model pentru societate, ai o viziune schimbi mentalitatea societăţii”, a explicat Kelemen Hunor.

În opinia sa, este posibil ca lucrurile să fi stat altfel dacă preşerdintele Iohannis ar fi avut propriul Guvern.

“Eu de exemplu nu ştiu care este politica externă a României, dacă dumneavoastră ştiţi ar fi bine să vorbim, de ce suntem noi ca şi călăreţul singuratic pe marginea Mării Negre, de ce lipsim noi din Balcanii de Vest? De ce nu suntem în colaborarea din centrul şi estul Europei? Aici eu văd o lipsă de implicare a preşedintelui. Poate dacă avea guvernul lui era mai bine, nu-mi dau seama”, a susţinut liderul UDMR.

În ciuda acestor reproşuri, Kelemen Hunor a anunţat că parlamentarii UDMR vor vota joi moţiunea de cenzură, punctând că în cadrul unor discuţii recente, liderul PNL, Ludovic Orban, a spus că el va fi propunerea de prim-ministru dacă Guverrnul Dăncilă va fi demis.

Redăm interviul integral:

Monica Mihai: Bună seara doamnelor şi domnilor, bine aţi venit la o nouă emisiune a ediţiei ”Gândurile lui Cristoiu”, ediţie specială în care îl avem invitat pe preşedintele UDMR şi candidatul la prezidenţiale domnul Kelemen Hunor. Bine aţi venit alături de noi.

Kelemen Hunor: Bună seara, bine v-am găsit.

Monica Mihai: Bine v-am găsit. Şi, bineînţeles, analistul politici şi scriitorul Ion Cristoiu. Bine v-am găsit domnule Cristoiu.

Ion Cristoiu: Să precizăm pentru cei care se uită dar şi pentru domnul preşedinte, dânsul e preşedinte de partid, poate să fie şi viitor preşedinte, asta se transmite în direct, transcrierea e dată pe Mediafax şi Gândul dar şi pe... transcrierea şi înregistrarea e şi pe cristoiublog.ro şi eu am o rubrică unde selectez din citatele celebre ale invitaţilor, bănuiesc, mai mult ca sigur...

Monica Mihai: Că vom avea şi în această seară citate celebre.

Ion Cristoiu: Trebuie spus că rămâne, adică tot...

Din punctul nostru de vedere lucrurile sunt foarte clare, vom vota moţiunea de cenzură.

Kelemen Hunor: Încerc să vă ajut.

Monica Mihai: La citate celebre. Domnule Kelemen Hunor, vom începe cu o întrebare care este foarte la zi, în primul rând, ce veţi face la moţiunea de cenzură care va fi votată joi la ora 10, va fi dezbătută şi votată în parlament?

Kelemen Hunor: Suntem poate cei mai previzibili parlamentari, aşa vom face cum am spus. Am semnat şi vom vota. Aşa am făcut şi în iunie, deci nu s-a schimbat nimic. Nu s-a schimbat din mai absolut nimic şi în acest moment nu cred că mai sunt şanse de a schimba ceva. Din punctul nostru de vedere lucrurile sunt foarte clare, vom vota moţiunea de cenzură.

Ion Cristoiu: Domnul preşedinte, înainte de a veni m-am documentat serios despre declaraţiile dumneavoastră, deci le ştiu foarte bine. Dumneavoastră aţi semnat într-adevăr moţiunea şi în iunie, o semnaţi şi acum, totuşi dumneavoastră, UDMR-ul mă refer, cu guvernele PSD, chiar cu PSD-ul n-aţi avut în ultimul timp, să spunem, motive de divorţ. De ce sunteţi aşa de supărat?

Kelemen Hunor: Nu e vorba de supărare.

Ion Cristoiu: Nu, dar vă întreb de ce, care sunt motivele pentru care votaţi moţiunea?

Kelemen Hunor: Sunt câteva chestiuni care trebuie eventual repetate. În mai, cele întâmplate în Valea Uzului m-au determinat să spun că nu putem continua împreună şi am votat moţiunea de cenzură în iunie. Au trecut, nu ştiu, cinci luni cât a mai trecut de atunci, nu s-a schimbat nimic în ceea ce priveşte întâmplările şi mai ales ilegalităţile de acolo, plus eu nu mai cred că acest guvern are combustibil pentru o guvernare bună în anul care urmează. Costurile pentru a acoperi deficiturile sunt foarte mari, s-a destrămat coaliţia, nu văd direcţia, asta este o problemă într-adevăr uriaşă, eu nu văd în ce direcţie vrea să meargă acest guvern. Şi dacă lucrurile nu merg bine, dacă ceva nu merge bine trebuie să pui punct. Cam atâta, eu nu vreau să intru în foarte, foarte multe detalii, dar dacă ne uităm ce s-a întâmplat sau ce nu s-a întâmplat în lunile care au trecut, altă concluzie nu pot să trag decât stop joc şi altceva decât a fost până acuma. Nu mai vreau să intru în detalii, ce proiecte de legi, cum s-a comportat Ministerul de Interne, ce propuneri a mai formulat Titus Corlăţean, ce proiecte sunt în derulare în parlament, nu contează. În acest moment nu văd acel combustibil, acea rezervă în această coaliţie sau, mă rog, coaliţia nu mai există, în guvernul PSD care permite premisele unei guvernări bune. Nu văd, asta e...

Monica Mihai: Spuneaţi la un moment dat despre opoziţie că nu părea foarte decisă în ceea ce priveşte moţiunea de cenzură şi dacă ar vrea să facă moţiunea de cenzură aşa cum ar trebui să vină să discute cu dumneavoastră.

Kelemen Hunor: Asta a fost în mai, a fost în precedentul caz de moţiune de cenzură, în acest moment eu am spus că au întârziat. Trebuia să depună în 3 septembrie, imediat după începerea sesiunii parlamentare.

Monica Mihai: De ce?

Kelemen Hunor: Au temporizat-o ca să fie cât mai repede de campania electorală, e clar, dar acest lucru nu schimbă datele problemei. Din punctul meu de vedere în acel moment era momentul potrivit, când începe sesiunea parlamentară, pe douăzeci şi ceva august, Tăriceanu a ieşit de la guvernare, s-a destrămat coaliţia şi puteai să pui un guvern în trei săptămâni, în patru săptămâni până la începerea lunii octombrie care să pregătească şi bugetul, să nu pierdem timpul, să nu pierdem vremea fiindcă dacă mergem în acest ritm iarăşi nu vom avea buget la sfârşitul anului nu vom avea buget la începutul anului, iarăşi ne vom încurca pe discuţiile pe buget undeva în februarie, în martie ceea ce nu este bine. Nu trăim vremuri când poţi să te joci cu astfel de chestiuni. Până la urmă pe mine, sincer, nu mă interesează nici PSD-ul, nici PNL-ul, nici USR-ul, UDMR-ul da fiindcă sunt preşedintele Uniunii, mă interesează ce se va întâmpla cu ţara mâine, poimâine, anul care urmează.

Monica Mihai: Ce fel de guvernare aţi susţine pentru că preşedintele Klaus Iohannis a declarat în acest weekend că îşi doreşte un guvern de tranziţie cu un premier neutru, pe când ştim de cealaltă parte că USR ar merge pe varianta unor alegeri anticipate. Care este varianta pe care o vedeţi dumneavoastră ideală în acest moment?

Partidul Naţional Liberal a anunţat şi a iniţiat moţiunea de cenzură, are responsabilitatea de a prelua guvernarea dacă pică actualul guvern

Kelemen Hunor: În discuţiile mele cu colegii din parlament am spus că ar trebui discuţia pe două paliere. Prima dată avem un an în faţa noastră, un an electoral cu două rânduri de alegeri locale şi parlamentare şi de gestionat treburile ţării. Trebuie să fixez acest obiectiv pentru anul care urmează. Un guvern care nu permite nici cheltuieli mari, nici derapaje economice şi administrează ţara aşa cum trebuie, organizează alegerile locale şi parlamentare. Ăsta este un mandat simplu, nu trebuie să promiţi reforme în sănătate, nu trebuie să promiţi... că oamenii înţeleg, într-un an electoral, spre sfârşitul unui mandat parlamentar nu poţi să faci minuni şi să discuţi pentru următorii opt ani cu cei care vor ajunge, bineînţeles, în parlament la un moment dat dar poţi să începi discuţiile de acuma. România de mult nu a mai avut posibilitatea să aibă patru ani fără alegeri, încă patru ani fără alegeri, deci opt ani, deci 2024 într-un singur an vor fi organizate toate alegerile şi pe termen lung opt ani, zece ani în politică înseamnă termen lung, oamenii politici ar trebui să se gândească pe termen lung nu de la o zi la alta, poţi să construieşti ceva, poţi să construieşti ceva ce nu ai făcut în anii care au trecut. Şi de aceea abordarea mea era în acest sens, în această direcţie. Anticipatele, serios acuma chiar, lucrez şi eu de foarte mult timp în această fabrică, ştiu exact cum funcţionează maşinăria, alegeri anticipate e aproape imposibil să provoci, mai ales cu un an înainte de alegeri sau cu jumătate de an înainte de alegeri. Abordarea aceea cu hai să facem odată cu locale nu contează ce-a zis Curtea Constituţională, dar dacă noi vrem trecem peste Curte, peste deciziile Curţii nu e fezabil pentru mine. Deci alegerile parlamentare vor fi anul viitor undeva prin noiembrie alegerile locale sfârşit de mai început de iunie, trebuie gestionată această perioadă corect, atât, nu trebuie să promiţi altceva. Ce guvern? Cei care au anunţat că sunt gata pentru a prelua guvernarea, Partidul Naţional Liberal au anunţat şi au iniţiat moţiunea de cenzură, au responsabilitatea de a prelua guvernarea dacă pică actualul guvern. Noi trebuie să-i ajutăm pe ei şi în urma discuţiilor vom vedea în ce mod putem să-i ajutăm. Dar mai mult în acest moment mi-e greu să spun fiindcă n-au fost discuţii, n-au fost negocieri. Ludovic Orban mi-a zis foarte corect, foarte onest acum trei săptămâni când ne-am întâlnit sau ceva de genul că el va fi propunerea PNL-ului. Au luat o decizie în forurile lor de conducere, propunerea lor e Ludovic Orban. Eu am spus bine, asta e treaba voastră, dar este clar că nu rămâne ţara fără guvern. Deci asta este clar. Orice om politic, dacă vrea să dea jos guvernul, trebuie să fie conştient că urmează să participe la guvernare sau să susţină un guvern, să-i ajute pe cei care vor intra la guvernare, nu poţi în mod responsabil că dau jos guvernul dar nu mă interesează ce se întâmplă a doua zi. Eu de aceea am spus şi în iunie vrem să ştim cine va fi primul-ministru, cine va fi propunerea lor pentru prim-ministru cam cu ce program vin, am spus şi acum un an de zile, fiindcă în fiecare sesiune a existat o propunere sau o moţiune de cenzură, dar niciodată nu a fost nicio şansă să fie dărâmat guvernul fiindcă PSD şi ALDE, matematic, aveau majoritate.

Monica Mihai: Credeţi că Pro România şi ALDE va fi de acord cu această variantă în care Ludovic Orban să fie propunerea pentru premier?

Kelemen Hunor: Nu ştiu, n-am discutat de loc, n-am discutat absolut de loc cu cei din Pro România.

Ion Cristoiu: Domnule preşedinte, sunteţi primul politician minim responsabil care precizează că nu poţi să depui moniţiune de cenzură în sine. Ce se întâmplă acuma e aberant şi domnul Orban, toţi spun să vedem după. Eu vă întreb, foarte important, domnul preşedinte a lansat la Iaşi termenul de guvern de tranziţie, ceea ce ştiţi foarte bine nu există. Ce e ăla de tranziţie? Spuneţi-mi, noul guvern care va fi minoritar clar, minoritar poate ca alcătuire, va beneficia sau nu la investire de votul dumneavoastră?

Kelemen Hunor: În principiu da, dar întâi să vedem cine sunt miniştri şi ce program de guvernare există.

Ion Cristoiu: Deci nu daţi în alb.

Kelemen Hunor: A, nu, nu dau niciodată în alb. În politică nu dăm cec în alb. Dar în principiu da.

Ion Cristoiu: Dumneavoastră aţi spus, am văzut şi în altă parte că bine ar fi ca acest guvern să nu dea ordonanţe de urgenţă.

Kelemen Hunor: Absolut, deci fără ordonanţe de urgenţă.

Ion Cristoiu: Păi staţi un pic, el totuşi devine guvern... Puneţi o condiţie a votului ca el să nu fie guvern cu puteri depline sau îi sfătuiţi?

Kelemen Hunor: Eu am această idee fixă, recunosc, că fără ordonanţe de urgenţă de câţiva ani şi eu cred că mai ales într-o perioadă de scurtă durată, de un an de zile, mai ales un guvern minoritar dacă nu vrea să fie dat jos foarte repede, fiindcă acest lucru se poate face, nu dă ordonanţe de urgenţă. În ce domeniu să dea ordonanţe de urgenţă? Spuneţi-mi şi mie acuma o urgenţă în România pentru care trebuie să dai ordonanţe de urgenţă? Dacă vrei să dai în domeniul justiţiei înseamnă că n-ai înţeles nimic şi nu respecţi voinţa celor care la referendum s-au dus şi au spus da, inclusiv eu aşa am votat. Dacă vrei să dai pentru alegeri locale, primari în două tururi, haideţi să fim serioşi, am criticat de fiecare dată pe cei care au modificat legea electorală prin ordonanţă de urgenţă. Dacă nu există vreo catastrofă, Doamne fereşte, dacă nu există vreo situaţie de urgenţă nu trebuie să dai ordonanţe de urgenţă. Deci eu o să spun acest lucru şi când vom ajunge acolo, dar încă nu am ajuns. În principiu trebuie să aşteptăm.

Ion Cristoiu: Pe mine m-a interesat... Dumneavoastră aţi fost destul de prudent în legătură cu noul guvern în ultima vreme, sper că nu m-am înşelat, deja sunteţi de acord să sprijiniţi. Problema este, sunteţi de acord, că din punct de vedere parlamentar nu puteţi să-i obligaţi să nu dea ordonanţe de urgenţă.

Kelemen Hunor: Nu pot. Şi degeaba...

Ion Cristoiu: Deci nu putem să facem... trebuie să spulberăm... guvern de tranziţie nu există, e guvern.

Kelemen Hunor: E o discuţie foarte corectă şi foarte sinceră. Degeaba îmi promit dacă a doua zi vin cu ordonanţe de urgenţă cum s-a mai întâmplat în această ţară eu ce pot să fac, să mă enervez?

Ion Cristoiu: Am înţeles, dar nu se poate constituţional, nu se poate pune...?

Kelemen Hunor: Nu se poate, e foarte constituţional... constituţional nu se poate. Acest instrument constituţional stă la dispoziţia guvernului, că e pentru jumătate de an, că e pentru un an, nu contează, nu poate să dea cel care rămâne după ce pică guvernul pentru perioada acea scurtă.

Ion Cristoiu: Vreau să lămurim ce ştiţi şi dumneavoastră. Deci nu există guvern de tranziţie, adică un guvern care... el va fi un guvern plin până la... cu toate drepturile.

Kelemen Hunor: Absolut, absolut. Dar vă daţi seama că în parlament pentru un astfel de guvern permanent va exista pericolul moţiunii de cenzură. În martie poţi să dai, în februarie poţi să dai, în aprilie poţi să dai şi va trece, nu va fi o problemă.

Scandalul Valea Uzului: Cei care au iniţiat această intervenţie nu au fost sinceri, n-au fost transparenţi şi n-au fost corecţi.

Ion Cristoiu: Am înţeles. Domnule preşedinte, eu nu ştiu unde e Valea Uzului şi chiar am rămas surprins, iertaţi-mă, de tot acest... cunosc bine situaţia cimitirelor militare chiar din Rusia. Spuneţi-mi de ce v-a supărat atât de tare şi prin ce e vinovat guvernul PSD cu Valea Uzului?

Kelemen Hunor: În primul rând cei care au iniţiat această intervenţie nu au fost sinceri, n-au fost transparenţi şi n-au fost corecţi. Nu au cerut avize. Dacă ei ar fi cerut avize, aşa cum scrie legea, atunci poate că am fi ajuns mai repede la o soluţie corectă, ei au intervenit într-un cimitir unde din punctul nostru de vedere nu trebuia să intervină în niciun fel. Era şi în administrarea comunei Sân Martin, nu au cerut voie, cum aş veni eu la dumneavoastră în curte, aş construi ceva, când mă prindeţi construind ceva ilegal mă supăr eu că m-aţi prins, pe de o parte, pe de altă parte fiind vorba despre un cimitir militar toate părţile trebuiau implicate în discuţie, aşa cum e normal, cum se întâmplă peste tot în Europa, e loc pentru toată lumea...

Ion Cristoiu: Şi la Stalingrad e acelaşi lucru...

Kelemen Hunor: Şi pentru cei care trăiesc şi pentru cei care au murit, dar nu unii peste alţii ci unii lângă alţii. Le-am propus extindeţi , deschideţi o nouă parcelă, faceţi o investigaţie arheologică, e loc acolo să mai deschizi fiindcă aşa s-a întâmplat în foarte multe locuri, au fost deschise parcele pentru fiecare armată, pentru fiecare naţiune, pentru toţi cei care au murit în aceste două războaie mondiale sau în alte războaie şi nu trebuie să treci peste cimitirul construit, întreţinut în Valea Uzului. Nu vreau să intru în alte detalii, de ce nu te-ai îngrijit de cimitirul care este în Poiana Uzului? Ăla nu te interesează, te interesează după 30 de ani acest loc fiindcă acolo, într-adevăr, după 1993 comuna Sânmartin a avut grijă de cimitir, a fost un loc unde mergeau maghiarii din Harghita şi din Covasna, comemorau eroii şi cu asta basta. A fost un loc unde se duceau, dar nimeni până în 93 nu s-a interesat de acel cimitir în mod real şi până în 2018, până în 2019 cei din Dărmăneşti deloc. Deci eu am propus şi o soluţie la un moment dat, schimbaţi prefectul, că prefectul trebuia să intervină, vedeţi în ce mod îl sancţionaţi pe primarul din Dărmăneşti care a făcut totul ilegal şi cum restabiliţi situaţia iniţială şi după aceea prin discuţii se poate ajunge la această soluţie deschizând o nouă parcelă fiindcă acolo în vale este loc pentru toţi. Deci asta era propunerea noastră, onestă, corectă, fără jigniri fără alte... nu putem împărţi trecutul, eu nu vreau să împărţim pentru că nu se poate. Dar eu cred că viitorul ar trebui totuşi să-l proiectăm împreună pe bază de respect şi încredere. Asta era propunerea noastră fără multe alte...

Ion Cristoiu: Deci încă o dată. Sunt unul din analiştii care nu am marşat niciodată...

Kelemen Hunor: A, şi răspunsul, guvernul nu a respectat... autorităţile nu au respectat legea... guvernul trebuie să impună respectarea legii, dacă guvernul nu este în stare de ce să mai stea...

Ion Cristoiu: Dar spuneţi-mi, partea maghiară, şi acelaşi lucru îl voi pune părţii române... pentru Dumnezeu, de ce e aşa de important încât dumneavoastră să semnaşi o moţiune de cenzură, convingeţi-mă.

Kelemen Hunor: Sentimental, vă daţi seama.

Ion Cristoiu: E singurul cimitir care această problemă din România? Încercaţi o explicaţie din punctul dumneavoastră de vedere. Şi pe români îi întreb. Adică de ce pentru minoritatea maghiară cimitirul ăla e un simbol ca să înţelegem noi.

Kelemen Hunor: Fiindcă a fost o bătălie între... şi nu era între armata română şi armata austro-ungară, era între armata rusă şi armata austro-ungară în 1916, dacă nu mă înşel, şi sentimental oamenii sunt legaţi, acolo au murit maghiarii din aceea armată...

Ion Cristoiu: Deci există în comunitatea maghiară o... acest cimitir e simbol? Ca să înţeleg.

Kelemen Hunor: Da, este un simbol, oamenii sentimental sunt legaţi, cum orice om este legat de...

Ion Cristoiu: Păi şi guvernul României prin ce e vinovat? Credeţi că a făcut el dinadins?

Kelemen Hunor: Că nu a impus respectarea legii.

Ion Cristoiu: Şi de ce n-a impus?

Kelemen Hunor: Asta nu ştiu, asta trebuie să întrebaţi pe cei de...

Ion Cristoiu: Aţi avut o discuţie?

Kelemen Hunor: Am avut multe discuţii.

Ion Cristoiu: Şi ce spun, că sunt curios?

Kelemen Hunor: Mare lucru nu au zis. Au oprit la un moment dat inaugurarea cimitirului înainte de alegerile europarlamentare, după care au permis intrarea preoţilor şi celor care au organizat pe 6 iunie, dacă nu mă înşel, acolo acel eveniment. Eu şi cu 10 minute înainte de scandal am vorbit cu ministrul de Interne şi am rugat-o pe doamna ministru ”opriţi, aveţi jandarmi acolo”, să nu se întâmple ce s-a întâmplat la 10-15 minute după discuţia noastră. Eu am o părere mai bună despre jandarmi, dacă ei primesc ordin ştiu ce să facă, dacă nu primesc ordin, cum se vede în toate pozele, în toate înregistrările au şi ajutat pe cei care mergeau acolo. Deci am avut această discuţie, răspuns coerent nu am primit. A fost la un moment dat undeva în iunie, spre sfârşitul lui iunie sau început de iulie o discuţie între reprezentanţii Ministerului Apărării de la noi şi reprezentanţii Ministerului Apărării din Ungaria. Noi am spus, acum specialiştii să se înţeleagă, dacă specialiştii ajung la o înţelegere, fiindcă este până la urmă o treabă militară înainte de orice, aşa cum scrie şi regulamentul şi legea şi cutuma europeană, atunci noi vom susţine acea soluţie. s-au întâlnit o dată, trebuia să se întâlnească în septembrie, partea română a amânat întâlnirea spunând că nu au primit răspuns de la italieni, de la austrieci, de la nu ştiu cine mai trebuia să vină, au amânat fără să spună până la ce dată. Deci văd iarăşi acest obicei dâmboviţean de a amâna, de a rostogoli, de a nu clarifica o situaţie din punctul meu de vedere este o situaţie foarte limpede şi foarte clară fiindcă există şi o soluţie corectă în care nu deranjezi pe nimeni. Nici pe unii nici pe alţii deschizând o nouă parcelă.

Ion Cristoiu: Spuneţi-mi, eu voi aborda asta pentru că, repet, aveţi în faţă un om care chiar nu înţelege, şi apropo şi de guvern... chiar nu înţelege. E un cimitir, oamenii au murit acolo, pot dormi în pace toţi, bun. Spuneţi-mi, la ce întrebare nu v-a răspuns doamna Dăncilă, să o întrebăm noi.

Kelemen Hunor: Au fost multe discuţii şi înainte de alegerile europarlamentare şi după, dar la acea întrebare de ce nu interveniţi pentru respectarea legii nu am primit niciun răspuns. La un moment dat au dat nişte amenzi, sigur, aceste amenzi...

Ion Cristoiu: Dumneavoastră spuneţi că puteau să oprească...

Kelemen Hunor: Da, absolut, în aprilie... Când noi am semnalizat în aprilie încă se putea opri. Noi în aprilie am aflat de toată povestea asta, eu am înţeles că totul a început anul trecut undeva dar nu s-a finalizat.

Ion Cristoiu: Deci vă referiţi la faptul că jandarmii puteau să intervină dacă aveau...

Kelemen Hunor: În iunie da...

Monica Mihai: Ştiţi că au fost voci în perioada aceea care spuneau că acest scandal a apărut convenabil înainte de alegerile europarlamentare pentru ca UDMR să se poată delimita de PSD.

Kelemen Hunor: E o prostie cât casa, deci nu noi am inventat construcţii acolo, nu noi am intervenit, deci noi până în aprilie nici nu ştiam că există acolo intenţia de a construi ceva în acel cimitir, deci nu, chiar nu pot discuta despre lucruri care nu se leagă, nu noi am inventat, nu noi am aruncat în această campanie acest subiect. Era un primar ALDE, era un prefect ALDE, e un secretar de stat care este de la ALDE, e un secretar general care e un om cunoscut la noi în zonă, fiindcă a fost şi prefect de Covasna, ei au făcut toată povestea asta nu noi.

Monica Mihai: Dar a fost mai bine pentru UDMR faptul că s-a delimitat de PSD la europarlamentare, având în vedere că aţi avut şi acel plus de 0,3% la europarlamentare?

Kelemen Hunor: Eu nu ştiu dacă era sau nu în acel moment fiindcă vedeţi astfel de acţiuni ca să aibă un efect consistent nu poţi să faci cu câteva zile înainte de alegeri. Noi am făcut cu câteva zile înainte de alegeri, trebuie să laşi vreo două, trei săptămâni, cel puţin asta e experienţa noastră politică. Eu pot să vă spun că în comunitatea maghiară acest guvern nu este văzut foarte, foarte bine. Nu vreau să vă dau un procent, e un procent foarte mare care nu au încredere în acest guvern în acest moment, dar nu au avut încredere nici în mai şi Valea Uzului a mai stricat mult, mult din ce se putea face pentru comunitatea maghiară şi pentru...

Ion Cristoiu: Chiar sunt surprins, cu excepţia Văi Uzului, din câte ştiu, mai ales după 2016, guvernul PSD nu a fost atât de ostil, că ştiu...

Kelemen Hunor: Nu a fost.

Ion Cristoiu: Dar de ce este nemulţumită comunitatea maghiară?

Kelemen Hunor: Domnule Cristoiu, ce se întâmplă, se întâmplă următorul lucru, când investeşti, când asfaltezi, când construieşti e vorba de chestiuni materiale, când intervine ceva sentimental dispare tot ce s-a făcut înainte. Deci în politică dacă nu există sentimental o apropiere de o anumită guvernare, de o anumită ideologie sau de o anumită abordare a problemelor societăţii cu asfalt şi cu betoane nu poţi să câştigi alegerile, nu poţi să câştigi pe oameni. Trebuie să existe şi ceva care e din punct de vedere sentimental şi aici ei au greşit, au ostilizat comunitatea maghiară în momentul când totul în Valea Uzului s-a stricat. Da, sigur că noi am încercat să punem în aplicare înţelegeri parlamentare în care am susţinut anumite proiecte de legi şi PSD?ALDE a mai susţinut câteva lucruri importante, am mai schimbat şi în legea învăţământului, deci acolo lucrurile au mers destul de bine...

Ion Cristoiu: Deci ziceţi că Valea Uzului a constituit momentul de rupere. Dacă mă uit la declaraţiile PNL, Rareş Bogdan, Mihai Neamţu sau chiar Ludovic Orban, din perioada anterioară, ei au fost mult mai anti-UDMR şi anti-Hunor decât ale PSD-ului. Acum vă apropiaţi de ei?