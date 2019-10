Jurnalistul a afirmat joi, la emisiunea Gândurile lui Cristoiu, că vor paricipa la guvernare doar PNL şi PMP, nici măcar UDMR. “Nu vor participa. Deci, strategia că aţi spus acolo este următoarea, se invocă guvern de tranziţie şi se invocă faptul că o serie de... Ponta, Tăriceanu, chiar şi PMP-ul nu vor să sprijine un guvern condus de Ludovic Orban, da? (...) a fost sigur că el se propune, asta nu înseamnă că îl va pune şi preşedintele”, a afirmat Ion Cristoiu.

În opinia sa, şeful statului nu va fi boicotat de liberali în campania prezidenţială dacă nu-l va desemna premier pe Ludovic Orban.

“Domnul Ludovic Orban este o frunză în vânt în raport cu puterea pe care o are domnul Klaus Iohannis pentru că are puterea serviciilor(..._Ca să fie guvern repede trebuie ca el să treacă prin parlament cu sprijinul şi a altora nu numai a PNL, da? Adică şi Pro România şi Călin Popescu Tăriceanu. Şi doi, justifică trecerea, votarea dacă nu e Orban. Adică e greu de presupus că preşedintele acuma de dragul... e sentimental, l-aţi făcut sentimental mai am un pic şi plâng, de dragul, din iubirea faţă de Ludovic Orban să lungească formarea noului guvern până îl convinge pe Ponta, până îl convinge pe Tăriceanu şi chiar pe domnul Tomac, pe Traian Băsescu că el e şeful PMP-ului. Şi atunci cine e Ludovic Orban? Adică dumneavoastră îl vedeţi pe Ludovic Orban făcând ce, dacă nu e pus? Pentru că în acest guvern PNL va avea 90%, de acord?”, a explicat analistul politic.

Ion Cristoiu susţine că preşedintele Iohannis ştia că o să pice Guvernul Dăncilă şi a pregătit şi programul de guvernare.

“ E clar că el a susţinut şi acum, aseară el de fapt, ştiind sigur, ştia sigur că o să treacă moţiunea, de fapt a făcut şi programul de guvernare. Adică a spus în primul rând că se va face un guvern în jurul PNL, n-a zis PNL, în jurul PNL, deci înseamnă că vor mai fi şi alte partiduleţe, unu sau două cine or fi, o să vedem cine o fi, o să vă spun şi ce cred eu, şi a mai spus aşa aseară s-a prezentat drept luptătorul cu L mare împotriva PSD, nu-i aşa? A şi zis formula aia că am stat pe capul lor, da, şi a mai zis că mai trebuie secţia aia. Deci aseară el a arătat că tema lui este lupta împotriva PSD şi că viitorul guvern care va fi nu va avea alt scop decât lupta împotriva PSD. Adică va trebui să continue această bătălie pe care a spus-o şi acum. Deci nu cred, eu nu cred că va fi domnul Ludovic Orban. Am spus mereu, va fi nevoie să caute o soluţie de tip Stolojan din 1991, o soluţie în care se aduce un premier neutru...”, a subliniat jurnalistul.

Ion Cristoiu a mai spus că Viorica Dăncillă i-ar putea das bătîi de cap preşedintelui Iohannis în cursa pentru Cotroceni.

“ Doamna Dăncilă are, asta nu înseamnă că va..., toate condiţiile acum să intre în turul doi şi chiar în turul doi să-i dea bătăi de cap lui Klaus Iohannis. Unu, intră în opoziţie, foarte important, adică oricât o încerca guvernul nou să..., până la urmă noi vom fi atenţi la următorul guvern, deja discutăm de următorul guvern. Doi, scapă şi poate să muşte din Klaus Iohannis, e a fost până acum, mai ţineţi minte, pentru că era premier şi cutare, acum am văzut că deja şi-a ridicat tonul şi trei, poate să preia din temele lui Liviu Dragnea în raport cu Uniunea Europeană, nu atât de brutal”, a explicat analistul politic.

Ion Cristoiu spune însă că totul depinde de Viorica Dăncilă. “Nu pot să-mi dau seama şi trebuie să fiu prudent şi şi dumneavoastră să fiţi de acord, în ce măsură ea rămâne o personalitate dacă nu mai e şefă? (...) deocamdată noi până acuma am văzut Viorica Dăncilă premier, da, şi autoritatea ei, respectul faţă de ea şi al nostru era de premier, acum trebuie văzut dacă ea este şi un lider, un adevărat lider politic, de exemplu nu este Iohannis, este Traian Băsescu care dacă se duce în tramvai în zece minute e şeful tramvaiului, ăsta este liderul politic”, a conchis jurnalistul.

Monica Mihai: Vom analiza moţiunea de cenzură de astăzi, tot ce s-a întâmplat în parlament, a căzut guvernul, ce se întâmplă în continuare, cifra zilei este 238, cu atâtea voturi a căzut astăzi guvernul Dăncilă, este foarte important să vedem care vor fi propunerile iniţiate de liderii partidelor, aceştia vor merge mâine la consultări la Cotroceni. Vom avea un guvern tehnocrat sau vom avea un guvern politic, se va merge pe varianta anticipate aşa cum a cerut USR. Care va fi soarta PSD-ului şi a Vioricăi Dăncilă care rămâne în continuare candidatul pentru preşedinţie. Sunt toate lucruri importante pe care trebuie să le dezbatem, iar în a doua parte a emisiunii ni se va alătura candidatul la prezidenţiale independent Mircea Diaconu până una alta, domnul Cristoiu, haideţi să începem cu subiectul cel mai fierbinte al zilei, cifra zilei este 238, cu atâtea voturi a căzut astăzi guvernul Dăncilă. Au fost ultimele 48 de ore foarte tensionate, au fost negocieri duse până în ultimul moment, aşa cum povesteau şi a tot ieşit în spaţiul public informaţii legate de negocierile duse de doamna Dăncilă şi de cei din PSD pentru a atrage voturi de partea lor am văzut astăzi spectacolul din parlament acolo unde toţi liderii din PSD au stat să numere fiecare vot, să privească cum votează fiecare care s-a dus urne. Cum vi s-a părut spectacolul de astăzi?

Nu s-a negociat nimic, se ştia acest rezult înainte de a depune prima moţiune de cenzură şi anume din iunie

Ion Cristoiu: Deci eu nu împărtăşesc teza dumneavoastră, sigur e o teză provocatoare, că s-a negociat până în ultimul moment. Nu s-a negociat nimic, se ştia acest rezult înainte de a depune prima moţiune de cenzură şi anume din iunie. Sigur că pare paradoxal.

Monica Mihai: Este prima dată când aud acest lucru.

Ion Cristoiu: Păi aia era o poveste, că... o uriaşă manipulare şi pentru a întării teza unui PSD sinistru care trebuie să plece de la guvernare. Adică PSD se agaţă, Viorica Dăncilă îl sună pe Victor Ponta, ceea ce nu cred, a fost aici, nu, pe Victor Ponta, Victor Ponta e la o cafea, nu vrea, Viorica Dăncilă negociază şi plăteşte, şi că făcea parte din diversiune, este un semn pe care l-am interpretat eu din, cum ar spune domnul general în rezervă Florian Coldea din surse deschise. Eu urmăresc cu mare atenţie unităţile militare din presă pe care ştiu şi atunci la fiecare instituţie de presă care nu e civilă, care e la ordin cine e în spate. Am citit site-ul unei colege de-a dumneavoastră, nu vreau să-i dau numele, care ştiu că este foarte apropiată de domnul Helvig şi ea scrie foarte rar, lucrează la un post celebru de televiziune, scrie foarte rar, dar când scrie ştiu că sunt punctele de vedere ale SRI-ului şi anume era un articol lung, lung, lung pe ideea cum zbate PSD să rămână la guvernare şi cum i-a zis ei, autoarei, ei un parlamentar PSD că i s-a propus un milion de euro şi el a refuzat. Adică ori domnul Helvig, ori ea ne cred atât de proşti, adică ce parlamentar se duce la ea şi spune alo, doamna jurnalistă, doamnă, domnişoară, jună, cum vă numiţi, mi s-a propus un milion de euro şi am refuzat. Nu, făcea parte din această operaţiune PSD e o chestiune de interes naţional ca PSD să plece de la guvernare. Că e aşa arată faptul că au fost lideri PSD cum este liderul Tineretului Social Democrat, deci un tânăr care este teoretic trup şi sufletul Partidului Social Democrat care a votat la vedere împotriva propriului partid, făcea parte şi asta, adică să nu se creadă că a fost aşa un fel de aranjament, ci uite a votat, ce curajos este el. Să revin la uimirea noastră, apropo de iunie. Noi aici am discutat cu două personaje, cu domnul Călin Popescu Tăriceanu şi cu domnul Hunor, două enigme, mai ţine-ţi minte, da?

Monica Mihai: Cea cu Valea Uzului şi...

Ion Cristoiu: Nu. Amândouă enigmele aveau următoarea întrebare ce l-a apucat pe Călin Popescu Tăriceanu...

Monica Mihai: Să renunţe la candidatură...

Ion Cristoiu: Nu. În primul rând să plece de la guvernare. Hai să fim serioşi, ALDE nu există, i s-a dat de către PSD în decembrie 2016 acel 5% şi după asta a profitat de acest 5% cum nu a profitat niciun partid din acesta micuţ, aşchie, pe scena politică a ţării. Deci, domnul... era greu de imaginat că domnul Călin Popescu Tăriceanu pleacă de la guvernare pe motivul pe care îl ţineţi minte, din ăla de telenovelă turcească, s-a supărat pe Doamna Dăncilă...

Moţiunea din iunie a căzut pentru că a vrut Klaus Iohannis pentru că dacă aveam atunci un guvern PNL sunteţi de acord că până acum era terminat

Monica Mihai: Şi n-a mai fost candidat din partea alianţei...

Ion Cristoiu: Telenovelă. Îl vedeţi dumneavoastră pe domnul Călin Popescu Tăriceanu şacal politic, supărându-se şi zicând gata, plec...

Monica Mihai: Şi mă duc să sprijin un independent.

Ion Cristoiu: Nu numai, un independent şi acuma să voteze moţiunea de cenzură, staţi să ne lămurim. După asta îl avem pe domnul Hunor aţi văzut insistenţele şi a mea şi insistenţele dumneavoastră de a ne dezlega enigma, cum adică votezi împotriva PSD care a fost partidul cel mai pro UDMR. Din 90 încoace ştim că orice preşedinte de UDMR a ţinut cont de atitudinea minorităţii maghiare. Şi PNL şi cum a spus şi dânsul au fost mari adversari în această perioadă mai ales că UDMR s-a împăcat mult mai bine cu PSD, chiar că a participat la guvernare. Şi domnia sa ne-a dat tot aşa o chestie sentimentală, că -sau rupt sentimental ce îmi spune mie, îmi spune mie unu, că domnul Kelemen Hunor a semnat moţiunea de cenzură şi cea din iunie, era limpede că era un soi de răsplată pentru faptul că UDMR a supravieţuit examenului europarlamentar, dumneavoastră aţi sesizat corect şi l-aţi întrebat unde l-au votat şi la Vaslui şi la Vrancea şi la Buzău. Cei trei maghiari din Buzău au dat 100 de voturi, mă rog, probabil că s-au amplificat. Şi atunci, după părerea mea, inclusiv plecare domnul Tăriceanu a făcut parte dintr-un scenariu. Eu cred aşa, acum văzând, văzând siguranţa cu care Klaus Iohannis a susţinut timp de o săptămână, asta este...

Monica Mihai: Că urmează guvernul PNL.

Ion Cristoiu: Asta este cel mai ciudat. Nu există pe planeta asta un om politic...

Monica Mihai: Nu putea să fie un mesaj prin care să arate forţă tocmai ca să aducă voturi la moţiune?

Ion Cristoiu: Nu există aşa ceva, nu există, este asemănător cu un moment care mi-a dat mie de bănuit în cazul răpirii jurnaliştilor, ştiţi că eu am fost un mare adversar al tezei oficiale, în momentul în care au fost răpiţi jurnaliştii de terorişti domnul Traian Băsescu, preşedintele României a ieşit şi a zis ”îi voi aduce acasă vii şi nevătămaţi”. Domnişoară, trebui să fii nebun să spui aşa ceva pentru că nu ştii ce fac teroriştii. Atunci mi-am dat seama că de fapt e o piesă pe care o stăpânea, nu poţi să vii să-i... eşti prudent şi vii şi spui ne gândim, luptăm, dincoace domnul Klaus Iohannis nu a zis să vedem, e jocul parlamentului, m-ar bucura. Chiar şi aseară gata, el spunea că săptămâna viitoare avem guvern. Era catastrofal pentru el dacă nu avea certitudinea...

Monica Mihai: Cu aceste declaraţii publice...

Ion Cristoiu: Nu, dacă nu avea certitudinea anterioară, ea nu putea fi dată de partidele politice, era o certitudine de la băieţi, domnule preşedinte, plouă ninge, puteţi spune orice, repet, nu-l costa nimic, de ce trebuia să parieze, el a pariat aşa, adică a spus domnule gata, vom avea guvern... e limpede că ştia şi atunci cred că s-a întâmplat în felul următor. Moţiunea din iunie a căzut pentru că a vrut el pentru că dacă aveam atunci un guvern, sunteţi de acord că până acum era terminat un guvern PNL, treceau iunie, iulie, august, septembrie, octombrie, cinci luni în care nu făcea nimic şi atunci a avut nevoie acum de un nou guvern, de o cădere a guvernului, este o lună de zile, o lună de zile în care nu şi-ar pune întrebarea ce-a făcut acest guvern. Şi atunci plecarea lui Călin Popescu Tăriceanu făcea parte dintr-un scenariu...

Monica Mihai: Ruptura UDMR-ului de PSD.

Ion Cristoiu: Vă aduc un singur argument la asta, de regulă, fac o dezvăluire, Dan Andronic i-a luat un interviu de vreo carte, de cinci sute de pagini, al cărui manuscris l-am citit şi i-am făcut şi prefaţa cu Aurel Rogojan care a fost secretar şi la Iulian Vlad şi la mai mulţi şefi ai SRI, foarte important, adică a fost şeful de cabinet, nu şeful, dar ăla care ştia... El face o dezvăluire care îmi confirmă mie o ipoteză şi anume că ei, cu E mare, ştiau din februarie deja 2014 că domnul Klaus Iohannis va fi candidat şi chiar că va câştiga. Ca să vă conving, vă reamintesc în 2013 a avut loc o ciudăţenie pe care noi nu am observat-o, domnul Klaus Iohannis era primar, la Sibiu, multă lume nici nu mai ştia că e primar. Deodată, preşedintele PNL numit Crin Antonescu, care a şi dispărut enigmatic ulterior...

Monica Mihai: L-a adus la Bucureşti.

Ion Cristoiu: Nu, l-a adus la Bucureşti înfiinţând funcţia de prim-vice preşedinte şi l-a adus la Bucureşti. Dumneavoastră ştiţi foarte bine ca şi mine că într-un partid politic o asemenea mişcare e foarte greu de făcut, deci sunt alţii care sunt în jurul tău care spun dar de ce nu noi, deci a înfiinţat funcţia de prim-vice preşedinte...

Monica Mihai: Special pentru Klaus Iohannis. Asta înseamnă că din 2013 deja era gândit, atunci, ca să ajung, mişcările în asemenea împrejurări nu se... Au loc cu mult timp înainte...

Ion Cristoiu: Aşa, ţi se par...

Monica Mihai: Anormale atunci şi cumva de înţeles pe parcurs.

Ion Cristoiu: Şi atunci avem explicaţia asta, pentru că nu m-au convins nici pe mine, sper că nici pe dumneavoastră, explicaţia domnul Tăriceanu că s-a supărat. Noi ziceam că a plecat în necunoscut şi iată-l acuma bine mersi oploşit pe lângă PNL, pe lângă Klaus Iohannis...

Monica Mihai: Cumva s-a aşezat partidul domnului Călin Popescu Tăriceanu din nou bine în schemă.

Ion Cristoiu: Da, şi face ciocul mic, ca să folosesc o expresie, pentru că de exemplu aseară domnul preşedinte a încălcat grav Constituţia spunând că el va desfiinţa secţia aia. Pentru ca să o desfiinţezi îţi trebuie ordonanţă de urgenţă, ordonanţă de urgenţă potrivit referendumului nu se mai dau. În logica... mai ţineţi minte, de câte ori spunea ceva preşedintele cu justiţia ieşea un domn numit Călin Popescu Tăriceanu, mai ţineţi minte? Făcea o gură cât o şură, a mai zis ceva?

Monica Mihai: Probabil au fost ocupaţi cu moţiunea de cenzură de astăzi.

Ion Cristoiu: Nu, nu, am spus...

Monica Mihai: Că e anormală situaţia.

Ion Cristoiu: Că e anormală situaţia ca tu Călin Popescu Tăriceanu, nu numai că e anormală, e anormală din punctul aceste de vedere. Eu am comparat situaţia de azi de la moţiunea de cenzură cu armatele din evul mediu. Imaginaţi-vă că avem alături nişte armate, Pro, ALDE, UDMR, PMP. Aceste armate până acum s-au bătut, dar ştiţi cum, adică, şi PNL.

Monica Mihai: În declaraţii.

Ion Cristoiu: Nu, dar rău, adică dacă mai ţineţi minte domnul Tăriceanu.. domnul Iohannis era inamicul public numărul unu, PNL îl făcea ciumă roşie, UDMR-ul la fel, Rareş... şi deodată aceste armate se aliază ca să cadă, nu împotriva unui adversar. Ele armatele nu se pot alia niciodată numai că vor şefii, deci din punctul acesta de vedere avem astăzi ca să închei cu acest răspuns lung, de fapt astăzi era inevitabil şi acest inevitabil a făcut ca eu să susţin de două-trei săptămâni şi spre disperarea, stupoarea multora că o să cadă acest guvern.

Viorica Dăncilă (premier, liderul PSD) : E trist pentru noi toţi şi pentru această ţară să avem încă un candidat care se urcă cu picioarele pe nenorocirile oamenilor pentru a câştiga puncte electorale. Mai avem unul, îl ştiţi foarte bine, şi din păcate pentru români, retorica voastră începe să semene din ce în ce mai tare

Victor Ponta, liderul Pro România: Nu, nu de la Pro România erau trei prim-miniştri ca să nu ne certăm. Ne dă trei prim-miniştri nouă. Probabil că doamna Dăncilă, dacă nu trece moţiunea, mâine va trebui să facă o minune biblică. Ştiţi cu peştii şi cu pîinile care s-au înmulţit şi o să avem un guvern de 100 de miniştri, iar apostolul Mihai vă va jura că doamna Viorica este o rudă din Videle a Mântuitorului şi poate să facă 100 de miniştri, cu siguranţă

Dan Barna, liderul USR: În schimb, şi înţeleg că asta este o mare performanţă, prin recursul compensatoriu aţi eliberat peste 20.000 de infractori, mulţi dintre ei violatori şi persoane violente, care au şi recidivat între timp, şi s-au întâmplat dramele care îngrozesc România astăzi. Aţi aruncat la gunoi 50 de ani de istorie diplomatică în Orientul Mijlociu şi aţi irosit şansa României de a fi membru nepermanent în Consiliul de Securitate, pokerul stupid cu mutarea ambasadei care ne-a făcut de râs în toată diplomaţia internaţională.

Călin Popescu Tăriceanu, liderul ALDE: Aveţi astăzi şansa doamna Dăncilă să rămâneţi în istorie fie ca prima femeie prim-ministru, şi să ieşiţi onorabil din scenă, sau aveţi dimpotrivă varianta ca oamenii să-şi aducă aminte de dvs ca cineva care este ţinut ostatic, cu forţa la Palatul Victoria. Dragă Viorica, dacă este adevărat că eşti ţinută ostatică împotriva voinţei tale, atunci poţi să nu spui nimic, dar clipeşti de două ori şi noi am înţeles şi te eliberăm.

Monica Mihai: Acestea au fost declaraţiile, au fost discursuri destul de acide aşa cum comentau mai mulţi politicieni despre discursurile celor din opoziţie, domnul Călin Popescu Tăriceanu după cum aţi văzut şi-a început discursul la persoana a doua cu doamna Dăncilă după care a schimbat dialogul. Domnul Victor Ponta a făcut o afirmaţie astăzi în faţa întregului parlament cum că dumnealui ar fi fost chemat aseară la o cină, la o discuţie, la o cafea de doamna Viorica Dănilă şi că a refuzat, de asemenea, a spus că doar el cunoaşte cel puţin 100 de parlamentari care ar fi fost sunaţi de doamna Dăncilă şi de echipa dumneaei. Cum vi se par aceste declaraţii?

Marea ruşine, marea lovitură, e că parlamentarii PSD au votat la vedere şi pentru moţiunea de cenzură

Ion Cristoiu: Domnul Victor Ponta minte ca de obicei. Mă întorc... eu, când era la guvernare, după ce a căzut şi a căzut din cauza lui Klaus Iohannis l-am apărat când a fost asta, dar este un iresponsabil vesel pentru că doamna Dăncilă a fost aici şi raţiunea politică minimă spune că n-avea cum să-l sune aseară deoarece ştia despre... să-l sune pentru ce? Victor Ponta este un fel de ciumă pentru cei din PSD şi pe zi ce trece devine şi e greu de presupus că doamna Dăncilă să-l sune ce? Să nu voteze? Adică staţi un pic este ca şi cum l-aş suna eu pe unul de la un site al unei unităţi militare din presă şi să-i cer să o critice pe Codruţa Kovesi.

Monica Mihai: Nu putea face acest lucru nici în disperare? Probabil aveau şi ei informaţii câţi parlamentari vor vota?

Ion Cristoiu: Poţi să fii disperat, dar nu prost. Să-l sune pentru ce? Păi nu, pentru ce?

Monica Mihai: Să nu voteze. Să treacă de partea PSD-ului.

Ion Cristoiu: Şi aseară? Nu pitea să-l sune alaltăseară? Nu vedeţi că bate câmpii? Cum aseară, îl suna acum o săptămână, acum două săptămâni.

Monica Mihai: Ştiţi că aseară liderii PSD au avut o şedinţă care înţeleg că a continuat până târziu în noapte, e posibil ca în cadrul acelei discuţii cu liderii PSD să fi ajuns la concluzia că e mai bine să-l câştige pe Victor Ponta de partea lor.

Ion Cristoiu: Nu de asta au avut, deci ei au avut o întâlnire pentru a scăpa de ruşinea de, deci ruşinea, dar marea ruşine, marea lovitură, că parlamentarii lor au votat la vedere şi pentru moţiunea de cenzură. Asta a fost cea mai mare lovitură, asta spune că PSD-ul trebuia să plece demult de la guvernare pentru că, am înţeles, putea să motiveze domnule noi am fost toţi în bănci, n-am avut ce face, dar să pierzi pentru că au votat ai tăi, parlamentarii tăi PSD şi liderul Tineretului Social Democrat, deci dacă până şi liderul TSD votează, care a candidat la funcţia de secretar general al PSD...

Monica Mihai: Şi a pierdut.

Ion Cristoiu: Chiar dacă a pierdut, nu era un terchea berchea, nu poţi să spui, deci era angajat într-o bătălie. Păi tu, dacă tinerii social democraţi, nu unul, reprezentantul votează pe faţă ce să spui. Aia era marea lor îngrijorare, nu că pierd... dacă ara... Această moţiune a fost şi o chestiune de imagine, aşa se explică toate aceste violenţe care au fost, aşa se explică povestea aia a lui PMP cu salvarea...

Monica Mihai: Chiar asta voiam să vă spun cu acel deputat care a venit cu salvarea, care a povestit...

Ion Cristoiu: De unde era?

Monica Mihai: Din Cluj venise...

Ştiţi de unde am aflat eu că a căzut guvernul şi sunt chiar 238 de voturi? De la zbieretele din ogradă, eu sunt peste drum de PMP

Ion Cristoiu: Şi el de la ce era?

Monica Mihai: De la PMP.

Ion Cristoiu: Bun. Ştiţi de unde am aflat eu că a căzut guvernul şi sunt chiar 238 de voturi? De la zbieretele din ogradă, eu sunt peste drum de PMP şi aveam fereastra deschisă, uite ca să vă dau o informaţie, şi zbierau ăia pe acolo.

Monica Mihai: Ca la meci.

Ion Cristoiu: Da, gata, am învins... PMP-ul i s-a propus şi va fi parte din noul guvern, patru cinci posturi de miniştri şi simţeau nevoia dacă aţi observat...

Monica Mihai: PMP patru-cinci posturi de miniştri, atât de multe?

Ion Cristoiu: Păi ei trebuie să facă un guvern cu cineva, adică nu poate să fie numai PNL-ul, trebuie să fie şi nişte nătărăi...

Monica Mihai: Păi mai sunt şi alţii.

Ion Cristoiu: Cine?

Monica Mihai: Pe lângă PMP mai este şi UDMR care poate s-ar aşeza la masa de discuţii, ALDE.

Ion Cristoiu: Nu vor participa. Deci, strategia că aţi spus acolo este următoarea, se invocă guvern de tranziţie şi se invocă faptul că o serie de... Ponta, Tăriceanu, chiar şi PMP-ul nu vor să sprijine un guvern condus de Ludovic Orban, da? Bun, o fi fără Ludovic Orban şi atunci ei nu spun că... atenţie la...

Monica Mihai: Adică fără Ludovic Orban premier.

Ion Cristoiu: Nu... Noi asistăm la o comedie la care ei ne cred proşti.

Monica Mihai: În ciuda siguranţei pe care o arăta astăzi domnul Ludovic Orban în toate declaraţiile?

Ion Cristoiu: Păi nu, a fost sigur că el se propune, asta nu înseamnă că îl va pune şi preşedinte. Eu spun, deci la ora actuală această armată, la ora actuală bordelul politic, mizeria politică şi care mă scoate pe mine din sărite la 71 de ani care am văzut atâtea este acest lucru. Nu se poate ca într-o ţară normală la cap unul numit Călin Popescu Tăriceanu care până mai ieri, mai ţineţi minte, până mai ieri îi extrăgea respiraţia doamnei Dăncilă, a fost cu Dragnea până mai ieri, mai ţineţi minte, până la ieri era luptătorul numărul unu. L-a salvat PSD-ul, că era anchetat şi făcea puşcărie, l-a salvat PSD-ul, bun. Să vină acuma şi să semnezi moţiune împotriva propriului guvern? Dumneavoastră nu înţelegeţi că suntem schizofrenici? Adică nici măcar nu le-a zis, domnule, eu mă abţin, nu votez deoarece până mai ieri era propriul guvern. E ca şi cum noi doi am face acum o moţiune împotriva propriei emisiuni. Ce suntem nebuni? Chiar dacă mâine ar veni altul.

Monica Mihai: Nu ar fi prima dată, adică avem deja experienţa PSD-ului care şi-a votat...

Ion Cristoiu: Nu, ăla e altceva, eu nu am văzut niciodată...

Monica Mihai: Moţiunea de cenzură...

Ion Cristoiu: Un asemenea, iertaţi-mă, bordel politic şi am o experienţă de 30 de ani de bordel politic românesc. Este inimaginabil, nu poţi să tu PNL să votezi alături... adică ce spune moţiunea? Că PSD e ciuma roşie, păi şeful PSD n-a fost Ponta? Dumneavoastră chiar nu...

Monica Mihai: Dar a fost în alianţă şi cu domnul Călin Popescu Tăriceanu şi...

Ion Cristoiu: Deci tema acestei moţiuni de cenzură, tema lui Iohannis, tema campaniei duse de PNL este 30 de ani de ciumă roşie, da? Păi şeful ciumei roşii n-a fost aliatul lor?

Monica Mihai: Potrivit declaraţiilor domnul Ponta de astăzi de la tribuna parlamentului...

Ion Cristoiu: Nu e ciumă roşie, e ciumă albastră.

Monica Mihai: Acesta spunea că el vrea să fie noua aripă a socialiştilor care să ducă socialiştii spre Europa.

Ion Cristoiu: Nu mă refer la el domnişoară, mă refer la ăia care s-au logodit cu el. El e treaba lui. Eu spun de PNL şi de Iohannis, până mai ieri Ponta, că am trăit vremurile alea, am trăit toată bătălia din 2016 sau 2015 să-l scoată pe Ponta, mai ţineţi minte, Ponta este înhăţat de DNA pe nedrept, da, nu trec 10 minute de la chemarea lui la DNA, iese cel de la Cotroceni şi îi cere demisia, mai ţineţi minte? Dă un interviu apoi şi va justifica, va spune ce nenorocire a fost, cum era totul pus la cale de unul numit Iohannis, da? Iată-i pupându-se, dumneavoastră chiar sunteţi mai tânără, mai înţelegătoare decât mine, se pupă. Nu pot să asist, adică nici măcar... În 1996 într-adevăr, partidul lui Petre Roman a înclinat balanţa votând în turul doi pe Emil Constantinescu, dar partidul lui Petre Roman era din 91, deci erau cinci ani de luptă alături de CDR, ăştia n-au trecut nici măcar două săptămâni, asta este stupid.

Monica Mihai: Haideţi să vedem astăzi domnul Klaus Iohannis a declarat, a ieşit cu o declaraţie publică la puţin timp după ce s-a anunţat trecerea moţiunii de cenzură, ne aşteptam poate ca preşedintele să puţin mai târziu, a fost destul de prompt astăzi, haideţi să vedem ce a declarat Klaus Iohannis după aflarea veştii.

Klaus Iohannis, preşedintele României: Voi convoca partidele parlamentare la prima rundă de consultări mâine, începând cu ora 11:00, pentru că avem urgentă nevoie de un nou guvern. Voi asculta opţiunile partidelor şi voi propune o soluţie de Executiv cu un mandat foarte clar, care să asigure o guvernare responsabilă şi eficientă până la următoarele alegeri parlamentare, indiferent când se vor desfăşura acestea. Cea mai bună soluţie pentru redarea legitimităţii Parlamentului este, evident, întoarcerea cât mai rapidă la votul cetăţenilor, adică alegeri anticipate. Aceasta însă nu se poate face decât dacă există un consens al formaţiunilor parlamentare actuale. Din acest moment, prioritară devine punerea în aplicare a celei mai bune soluţii constituţionale pentru ca românii să fie cât mai puţin afectaţi de efectele acestei perioade post-moţiune.

Monica Mihai: Preşedintele Klaus Iohannis a convocat consultări la Palatul Cotroceni mâine dimineaţă. Ce este interesant, programul este în felul următor. PNL va merge la consultări la ora 11, USR la 11.30, UDMR la ora 12, PMP la 12.30, Pro Europa la 13, ALDE la 13.30, minorităţile la ora 14, iar PSD la 14.30.

Ion Cristoiu: Nu-i nimic, Partidul Social Democrat e în opoziţie, de ce să-l convoace pe el prima dată că nu el va fi. Nu cred că cineva va invita PSD-ul să...

Monica Mihai: Dar această listă arată cumva prioritatea faţă de partide? Sau preferinţele?

Ion Cristoiu: Hai să ne întoarcem la... după ce a cuvântat domnul Klaus Iohannis şi am zâmbit pentru că a fost o controversă înainte de căderea acestui guvern, eu susţineam că domnul Klaus Iohannis va face pe dracul în patru pentru ca săptămâna viitoare cel târziu să avem un guvern, mi se spuneau tot felul de poveşti că cum o să rămână, o să rămână Dăncilă, iată că chiar mâine când e weekend, mâine e vineri, de obicei dânsul pleacă, face consultări de ce, ca să facă cât mai repede acest guvern. Şi pentru că la un moment în discursul ăsta a vorbit că cea mai bună soluţie e alegerile anticipate, imediat maşinăria de diversiune prezidenţială a lansat, gata, Klaus Iohannis vrea alegeri anticipate. Nu l-au citit cu atenţie, eu citesc cu atenţie cu creionul în mână pe domnul preşedinte, domnia sa a spus că e soluţia cea mai bună da, trebuie consens. Acum să punem capăt acestui basm prost cu alegerile anticipate. Cei de la USR şi PLUS au spus în felul următor, noi vrem următorul lucru: după consultări să se semneze un pact...

Monica Mihai: Pentru alegeri anticipate.

Ion Cristoiu: Un pact, da.

Monica Mihai: Cu toate partidele.

Ion Cristoiu: Da. Însă Constituţia... combateţi această diversiune. Deci diversiunea e în felul următor. Klaus Iohannis face acuma două guverne, da, nu-i aşa? Cade şi se întâmplă ce? Păi nu se întâmplă nimic pentru că el potrivit Constituţiei nu poate dizolva parlamentul...

Monica Mihai: Cu şase luni înainte.

Ion Cristoiu: Nu şi până în decembrie. Hai să facem următorul scenariu diversionist, da. domnul Klaus Iohannis e hotărât să îndeplinească mandatul dat de domnul Dan Barna să facă alegeri anticipate.

Monica Mihai: Adică trebuie să respingă două propuneri de prim-ministru.

Ion Cristoiu: Păi şi dacă le respinge ce se întâmplă?

Monica Mihai: Rămâne tot guvernul Dăncilă...

Ion Cristoiu: Rămâne guvernul Dăncilă până în martie. Pentru că dacă le respinge pentru că doamna Dăncilă, nedemisionând din funcţia asta, rămâne premier interimar, sigur fără drepturi...

Guvernul va fi numit de Klaus Iohannis, nu de Orban, că aţi văzut că el conduce şi va fi ăla, ăla, ăla

Monica Mihai: Până în momentul în care va fi investit un nou guvern.

Ion Cristoiu: Am văzut clar că Klaus Iohannis nu vrea să o lungească. Păi cum adică să o lungească, prin alegerile anticipate acum. Şi atunci ne întoarcem la ce a spus USR-ul. USR-ul n-a spus să fie acum că nu se poate, a spus aşa ne ducem la consultări şi în urma acestor consultări se semnează un pact între partidele de opoziţie, nu PSD, în virtutea căruia punem un premier acum, eventual pe domnul...

Monica Mihai: Care doar să administreze ţara.

Ion Cristoiu: Păi nu, care la un moment dat când se pocneşte din degete, prin ianuarie, nu ştiu, demisionează. Dar, atenţie, dacă s-ar întâmpla aşa trebuie să fie procedura cu cei doi, altul decât...

Monica Mihai: Cu cei doi propuşi, să fie refuzaţi, să poată fi dizolvat de...

Ion Cristoiu: El a lansat, a spus acest lucru pentru că are această teză a USR-ului cu alegerile anticipate...

Monica Mihai: Care prinde bine la electorat.

Ion Cristoiu: Da, să prindă la electorat. E clar că el a susţinut şi acum, aseară el de fapt, ştiind sigur, ştia sigur că o să treacă moţiunea, de fapt a făcut şi programul de guvernare. Adică a spus în primul rând că se va face un guvern în jurul PNL, n-a zis PNL, în jurul PNL, deci înseamnă că vor mai fi şi alte partiduleţe, unu sau două cine or fi, o să vedem cine o fi, o să vă spun şi ce cred eu, şi a mai spus aşa aseară s-a prezentat drept luptătorul cu L mare împotriva PSD, nu-i aşa? A şi zis formula aia că am stat pe capul lor, da, şi a mai zis că mai trebuie secţia aia. Deci aseară el a arătat că tema lui este lupta împotriva PSD şi că viitorul guvern care va fi nu va avea alt scop decât lupta împotriva PSD. Adică va trebui să continue această bătălie pe care a spus-o şi acum. Deci nu cred, eu nu cred că va fi domnul Ludovic Orban. Am spus mereu, va fi nevoie să caute o soluţie de tip Stolojan din 1991, o soluţie în care se aduce un premier neutru...

Monica Mihai: Dar aici vă întreb următorul lucru, având în vedere că au tot circulat informaţii că domnul Orban îşi doreşte foarte mult această funcţie de premier, ştim că au avut loc şi discuţii, au avut loc discuţii la Cotroceni între domnul Orban şi domnul Klaus Iohannis prin care practic cumva domnul Orban îi garanta sprijinul PNL, dar cumva să se meargă în această direcţie. Credeţi că PNL va trage cu aceeaşi îndârjire pentru Klaus Iohannis dacă Ludovic Orban nu va fi desemnat premier?

Ion Cristoiu: Dar ce, PNL înseamnă Ludovic Orban? PNL-ul trage că... să ne lămurim. Domnul Ludovic Orban este o frunză în vânt în raport cu puterea pe care o are domnul Klaus Iohannis pentru că are puterea serviciilor. Am văzut acum, gata. Pierdem timpul, să vină să-mi spună de două săptămâni că o să cadă guvernul şi chiar să cadă şi cu cinci şi să cadă cum, nu la vot secret, ci la vot pe faţă îmi spune că oricum i se garantase că va pica acest guvern, da? E limpede din faptul că îi convoacă mâine şi cum a spus că el vrea guvern repede. Ca să fie guvern repede trebuie ca el să treacă prin parlament cu sprijinul şi a altora nu numai a PNL, da? Adică şi Pro România şi Călin Popescu Tăriceanu. Şi doi, justifică trecerea, votarea dacă nu e Orban. Adică e greu de presupus că preşedintele acuma de dragul... e sentimental, l-aţi făcut sentimental mai am un pic şi plâng, de dragul, din iubirea faţă de Ludovic Orban să lungească formarea noului guvern până îl convinge pe Ponta, până îl convinge pe Tăriceanu şi chiar pe domnul Tomac, pe Traian Băsescu că el e şeful PMP-ului. Şi atunci cine e Ludovic Orban? Adică dumneavoastră îl vedeţi pe Ludovic Orban făcând ce dacă nu e pus? Pentru că în acest guvern PNL va avea 90%, de acord?

Monica Mihai: Aşa.

Ion Cristoiu: Deci va fi un guvern PNL la care adăugăm PMP bănuiesc...

Monica Mihai: Practic ar fi făcut acest sacrificiu de dragul PNL.

Ion Cristoiu: Păi nu, staţi un pic, în momentul în care e friptura pe care o obţin ăilalţi, nu Orban, friptura...

Monica Mihai: Nu va mai conta asta spuneţi?

Ion Cristoiu: Va fi mare, problema e ce miniştri ai nu dacă e premier. Va fi mare, se pune un premier neutru, nu politic, nu de la alt partid, unu...

Monica Mihai: ŞI aşa se poate justifica.

Ion Cristoiu: Nu, dar din punctul de vedere al PNL-iştilor, adică aţi fi PNL-istă şi ahtiată după friptură, da, care e problema că e Orban pentru că să vă mai spun un lucru, în momentul în care ar fi Orban, o parte din PNL-işti care nu sunt cu el, că şi acolo e o bătălie vor fi frustraţi nu vor fi puşi pe liste. Aşa că se face un guvern cu un premier care e neutru şi în acel moment premierul nu va fi nici cu x nici cu y, guvernul va fi numit de Klaus Iohannis, nu de Orban, că aţi văzut că el conduce şi va fi ăla, ăla, ăla. În acel moment nu văd niciun motiv de ce PNL-ul chiar dacă Ludovic Orban s-ar supăra, dar cunoscându-l pe Ludovic Orban se va supăra jumătate de secundă, pentru că dacă se supără prea tare poimâine are loc o şedinţă a comitetului lor executiv şi el se duce fluierând cu un Klaus Iohannis care a obţinut această victorie, da, el a obţinut-o. Vedeţi dumneavoastră pe Ludovic Orban spunând nu, mă duc la Târgu Mureş, unde lucrează el acolo angajat şi în sfârşit şi renunţ dacă nu eu sunt premier. Va fi de acord, poate să fie chiar vicepremier, va accepta, eu nu văd. Şi PNL-ul nu trage pentru că le spune Orban, şeful PNL este domnul Iohannis, nu sunteţi de acord? Dacă nu, e alina Gorghiu care stă după colţ, da, care deja şi-a făcut echipă, e Rareş Bogdan, mâine îl schimbă, şi?

Monica Mihai: Cum vi s-au părut declaraţiile preşedintelui referitor la moţiunea de cenzură din ultimele săptămâni pentru că au fost guri care au spus că nu a fost constituţional ceea ce a făcut preşedintele, în calitate de preşedinte nu ar trebui să se bage într-o bătălie dintre partide?

Domnul Klaus Iohannis a încălcat Constituţia din ianuarie 2017 într-una. Din motive care mie îmi scapă, l-au lăsat pe Klaus Iohannis să zburde

Ion Cristoiu: Nu că au spus, chiar a fost anti-constituţional. Problema aceste Românii este, repet o amintire pe care am mai spus-o dar o să o spun şi dumneavoastră, în ianuarie 2005 la început domnul nou preşedinte Traian Băsescu a dat un interviu la Adevărul şi în acel interviu a atacat PSD-ul care era în opoziţie. Deci pentru prima dată în istoria post-decembristă un preşedinte în funcţie ataca un partid politic. Până atunci fusese o chestie constituţională de neatins, adică se considera că măcar preşedintele joacă teatru, adică juca teatru, bun. s-a stârnit atunci mare uimire, eram toţi virgini din punctul ăsta de vedere, mai credeam că Constituţia există şi tărăboi mare, domnul Năstase a făcut o plângere la CCR, CCR-ul care era ca şi pe vremea asta supus serviciilor, care trecuseră imediat de partea lui Traian Băsescu a zis că da, preşedintele are voie, n-avea voie... să zică că preşedintele are libertate de expresie, preşedintele avea libertate de expresie că putea să mă facă pe mine derbedeu şi nu ştiu cum şi să nu i se întâmple nimic, nu avea. De atunci încoace fiecare lună care a trecut a fost călcarea în picioare a Constituţiei, nu am pomenit un text de lege de care să-şi bată joc preşedinţii succesiv în frunte cu Klaus Iohannis. Klaus Iohannis a încălcat Constituţia nu numai acum, că n-ai voie să te duci la o şedinţă de partid şi pe faţă. El s-a dus numai... era o reuniune de partid. Klaus Iohannis a încălcat Constituţia că n-are voie să atace un partid, nu are voie să spună- voi face în aşa fel încât să treacă moţiunea de cenzură, nu e treaba lui, Klaus Iohannis nu a semnat nici acum revocarea lui Birchall, puţin îi pasă, s-a dat şi motivarea, da, Klaus Iohannis a intervenit în mersul unei anchete care a fost şi a cerut demisia lui Felix Bănilă care înseamnă un amestec grav în justiţie. Klaus Iohannis a susţinut aseară că mai avem aia, secţia aia, care a fost prin lege înfiinţată, şi gata, o terminăm, da, Klaus Iohannis a susţinut azi într-un cerc de jurnalişti că nu e bun Dan Nica, adică e bun Siegfried Mureşan despre care v-am spus. Ştiţi care este nenorocirea? Nu se mai uimeşte nimeni.

Monica Mihai: Adică am ajuns să ni se pară normale aceste amestecuri.

Ion Cristoiu: Este în ţară domnişoară o opinie publică în care orice tupeist din politruc dacă apucă să-ţi fure portofelul şi vine apoi şi spune îmi pare rău dar eu te-am ajutat furându-ţi portofelul, nu reacţionează nimeni, nu reacţionează nimeni şi atunci şi următorul care dacă va veni, deşi va promite, să spunem, că va respecta Constituţia, o va încălca pentru că nu e oprit. Şi principalul responsabil, îmi pare rău şi aici că mi-a scăpat acest lucru cu acel interviu penultimul interviu, istoric, aţi văzut ce i-am spus, principalul vinovat este Partidul Social Democrat. Domnul Klaus Iohannis a încălcat Constituţia din ianuarie 2017 într-una. Din motive care mie îmi scapă şi care probabil la care se gândeşte domnul Liviu Dragnea în liniştea puşcăriei, ei niciodată... l-au lăsat pe Klaus Iohannis să zburde, sunteţi de acord? Am scris zece editoriale pe tema asta. L-au lăsat să încalce Constituţia, mereu am spus, ei erau obligaţi să-l suspende chiar dacă pierdeau, pentru că singura sancţiune, şi poate vom discuta şi cu...

Monica Mihai: Pentru un asemenea derapaj...

Ion Cristoiu: Deci, printr-o hotărâre aberantă a CCR preşedintele are imunitate pe perioada mandatului, doi, singurul mod de a-l sancţiona... deci pe premier putem să-l sancţionăm, băgăm moţiune de cenzură, da?

Monica Mihai: Aşa.

Ion Cristoiu: Singurul mod de sancţionat derapajele preşedintelui e suspendarea, înţelegeţi că preşedintele poate mâine să ne împuşte pe toţi, jur, ştiţi că el poate să tragă cu mitraliera.

Monica Mihai: Şi are imunitate şi nu se poate face nimic.

Ion Cristoiu: Are imunitate.

Monica Mihai: Şi aici ajungem la discuţia că problema de fapt este Constituţia care trebuie revizuită.

Ion Cristoiu: Care ar trebui să prevadă o altă sancţiune decât suspendarea. Nu ştiu, avertisment de suspendare ca să poţi să-i atragi atenţia, având în vedere că a eşuat suspendarea cu Traian Băsescu, nimeni nu mai are curaj şi atunci a rămas ca singur mijloc, încă o dată, e ca şi cum în codul rutier s-ar prevede că în cazul în care treci pe roşu te împuşcă şi atunci ăla evită să...

Monica Mihai: Treacă pe roşu.

Ion Cristoiu: Nu, evită poliţistul să te sancţioneze, zice bă, îl împuşc... Deci noi nu avem o sancţiune mai uşoară decât aia foarte grea, suspendarea, şi atunci preşedintele zice suspendaţi-mă măi. Ăia nu au curaj şi preşedintele, repet, poate să tragă cu mitraliera în noi şi să facă un masacru şi n-ai ce să-i faci. El are imunitate, iar parlamentul trebuie să se întrunească să-l suspende.

Monica Mihai: Domnul Cristoiu, ştiţi ce sunt curioasă acum, probabil foarte mulţi români se întreabă în acest moment cum se vor înţelege toate aceste partide care astăzi s-au aliat pentru a da jos acest guvern Dăncilă, cum se vor înţelege pentru a forma un nou guvern pentru că se va ajunge, ştim prea bine, la acele discuţii tipice în care fiecare trebuie să vină cu lista, noi vrem ministerul acela, ba nu noi îl vrem pe acela?

Ion Cristoiu: Vor fi numai două partide, nu mai multe. V-am spus, va fi PNL şi PMP care nu există, la PMP chiar avem o problemă. Domnul Tomac este şi preşedintele în continuare al partidului şi este şi europarlamentar, este unic, dacă aţi mai pomenit, adică nu poţi să fii şi acolo şi acolo, probabil că o să fie şi ministru, nu e exclus să-l pună şi pe domnul Traian Băsescu, ştiu bine, partidul.

Monica Mihai: Domnul Traian Băsescu în noul guvern?

Ion Cristoiu: Domnule partidul Mişcarea Populară nu are oameni, e un partid pe care l-a făcut...

Monica Mihai: ŞI totuşi spuneţi că vor participa la guvernare ceea ce înseamnă că trebuie să vină cu o listă credibilă de miniştri.

Ion Cristoiu: Păi dar v-am spus o să-l pună tot pe Tomac, care va fi şi preşedinte şi europarlamentar...

Monica Mihai: Păi da, dar domnul Tomac ar putea să fie un ministru care să conducă un minister şi restul pe cine aţi mai vedea?

Ion Cristoiu: Au prin curte multe domnişoare care pot fi miniştri, nu au. Eu am spus că Partidul Mişcarea Populară nu există, nu că sunt eu vecin cu ei. E un partid înfiinţat de domnul Traian Băsescu să i-l facă cadou Elenei Udrea, Elena Udrea l-a dat înapoi celui care i l-a dat moştenire şi el l-a dat lui Tomac şi gata, nu, e ca şi ALDE, nu e un partid. Ce electorat are PMP, vreţi să-mi spuneţi?

Monica Mihai: Electoratul domnului Băsescu.

Ion Cristoiu: Păi ăla nu e electorat, electorat politic, adică pe partea dreaptă USR-ul măcar are, are electoratul care spune jos corupţia sau jos ceva. Ei n-au, iar celelalte partide au găsit linguriţa, nu vreau să spun pentru ce, linguriţa de argint pentru că ei vor spune aşa, unu, nu votăm un guvern, votăm un guvern de tranziţie, aţi înţeles şmecheria, de tranziţie.

Monica Mihai: Care este tot guvern de fapt.

Ion Cristoiu: Nu votăm un guvern condus de Ludovic Orban, da, dar orice alt guvern. Dacă el ar fi consecvent ar spune domnule nu votăm niciun guvern PNL nici dacă ne împuşcaţi, da. Nu, în momentul în care ai pus condiţie şi condiţia e foarte uşor de îndeplinit, de fapt era o condiţie pentru a justifica votul. Şi ei vor vota în unanimitate dacă nu-l pune pe domnul Orban, un guvern din ăla şi domnul Ponta va mai scrie pe Facebook, se va mai duce la 20 de interviuri şi iar va spune că face şi drege.

Principala cauză a ce s-a întâmplat este tot felul în care Liviu Dragnea a pus pe listă pe aceşti oameni

Monica Mihai: Dar ştiţi ce, mâine merge şi PSD la consultări, pentru cine va propune PSD pentru funcţia de premier?

Ion Cristoiu: Uite o întrebare, nu m-am gândit la asta.

Monica Mihai: Vor veni oare tot cu Viorica Dăncilă?

Ion Cristoiu: Eu aşa aş face, aş pune încă o dată pe Viorica Dăncilă...

Monica Mihai: Pentru că oricum nu se va ţine cont de propunerea lor...

Ion Cristoiu: E un moment istoric, PSD-ul s-a salvat şi a trecut chiar foarte bine, la dezastrul... situaţia dezastruoasă a acestui partid în electorat, în ăsta, numai cu cinci, el trebuia să piardă cu 50 de proşti, sunteţi de acord, adică...

Monica Mihai: ŞI aici ajungem la următoarea întrebare, ce se va întâmpla cu PSD? Înţeleg că doamna Dăncilă a convocat pentru mâine, pe surse a ieşit această informaţie, o întâlnire cu şefii de campanie din teritoriu, care vor fi mişcările în PSD? Se vor regrupa, vor căuta o strategie, doamna Dăncilă va rămâne candidatul la prezidenţiale pentru că nu există altă variantă, deja listele la BEC au fost închise, dacă doamna Dăncilă n-ar mai avea susţinere asta ar însemna că PSD nu ar mai avea candidat la prezidenţiale, deci această variantă este exclusă. Cum vedeţi mişcările în PSD în acest moment?

Ion Cristoiu: Partidul Social Democrat nu e alcătuit numai din Paul Stănescu şi şeful ăla de la TSD care a votat pe faţă împotriva propriului guvern sau ăia parlamentari. Paranteză, ştiţi ce s-a întâmplat, undeva Viorica Dăncilă a avut un moment de luciditate, principala cauză a ce s-a întâmplat este tot felul în care Liviu Dragnea a pus pe listă pe aceşti oameni. În decembrie 2016 nu se aşteptau să câştige aşa de mult, aţi înţeles care a fost... adică lista era mai mică şi a vârât acolo domnul Liviu Dragnea nepoate, şoferi, fochişti, camerişti, băieşi, maseuri care nu aveau nicio treabă cu PSD-ul, ăştia au trădat acuma, nu sunt ăia clasici, niciunul din ăia clasici... poate în afară de domnul Petrea care a primit ordin, restul n-au trădat.

Monica Mihai: Astăzi, parlamentarii PSD păreau că au făcut aşa un zid în jurul urnelor...

Ion Cristoiu: Aţi explicat, adică pe lângă ăştia, domnul Dragnea a adus un fel de din ăla... nepoţii lui şi şoferii lui, da?

Monica Mihai: PSD-işti de rangul al doilea.

Ion Cristoiu: Nu erau PSD-işti, nu erau din tată în fiu, eu ştiu ce înseamnă PSD-ist din tată în fiu, ăla care e din 90 nu-ţi votează împotriva partidului nici dacă în fruntea partidului este stafia lui Vlad Ţepeş, a lui Dracula. Nu, sunt oameni foarte serioşi, dar în cazul de faţă din câte cunosc acest partid, el nu are cum acum pentru că undeva ştiau, mă rog, multe lucruri ca să fac dezvăluiri pe care le spuneam dumneavoastră eu le ştiam şi din interior. Am avut în fiecare seară rezultatul votului, deci ştiam 231... sunt acolo în partid mulţi oameni, nu ăştia vocali care lucrează şi nu-şi pot permite acuma, nu sunt inconştienţi să o dea jos pe Dăncilă ei vor rămâne, dimpotrivă, se vor strânge aşa tare în jurul... până la prezidenţiale. După prezidenţiale şi în funcţie de rezultatul la prezidenţiale va urma reforma. Ei nu-şi pot permite acuma nici să schimbe pe Dăncilă, nu are cum, adică e totuşi un partid alcătuit din oameni care au o mare experienţă politică nu sunt fantezişti.

Monica Mihai: Ce m-a surprins astăzi şi aş vrea să ştiu părerea dumneavoastră, al văzut-o pe Lia Olguţa Vasilescu foarte prezentă şi foarte implicată în tot ceea ce s-a întâmplat, deşi aşa cum am discutat la ediţia de zilele trecute împreună cu doamna Dăncilă, Lia Olguţa Vasilescu a trecut în plan secund. Totuşi astăzi a fost mai mult decât prezentă acolo.

Ion Cristoiu: Confirmă ce spun eu. Eu cunosc Partidul Social Democrat din 1990. Acestui partid întotdeauna i s-a cântat prohodul. În 1996 după alegeri toată lumea bocea, zicea gata s-a terminat, a mai venit şi Meleşcanu cu APR-ul lui, era un fel de USR la vremea respectivă sau ce-o fi PMP, Pro România, gata, s-a terminat. Nu, a obţinut la locale în 2000 un scor cât de cât mulţumitor şi a fost un dezastru la prezidenţiale şi s-a şi desfăcut că era un partid compus aşa peste noapte, nu mergea. Deci Partidul Social Democrat are la ora actuală o realitate care nouă ne scapă. Pe lângă nişte tipi vocali Buzatu, Stănescu, nişte oameni vocali, există o maşinărie PSD-istă la nivel de localităţi, de consilieri, de bugetari, de primari, sunt dintr-un judeţ PSD-ist care nu e PSD-ist pentru că e Oprişan, PSD-ist din tată în fiu. Aceşti tipi nu trebuie să-i confundăm cu ăia de sus. De aia şi unii s-au răzgândit pentru că unii care s-au dus acolo la Cluj i-au zis ăia ”nene la viitoarele alegeri nu te mai votăm”. Doi, domnul Fifor mi-a spus la un interviu un lucru care mi-a scăpat.

Doamna Dăncilă are toate condiţiile acum să intre în turul doi şi chiar în turul doi să-i dea bătăi de cap lui Klaus Iohannis

Monica Mihai: Care?

Ion Cristoiu: A spus aşa. Sunt 32 de organizaţii judeţene, sunteţi de acord?

Monica Mihai: Aşa.

Ion Cristoiu: Dumneavoastră, în afară de Oprişan şi încă doi, i-aţi auzit pe ăilalţi? Nu pentru că în PSD, fără să ne dăm noi seama, la nivel de organizaţii judeţene, locul baronilor ăia clasici, ăia care făceau politică, ca reveneau aşa şi a fost luat de nişte oameni mai tineri şi care nu dau din gură.

Monica Mihai: Adică sunt mai cumpătaţi spuneţi?

Ion Cristoiu: Şi care ei asigură baza partidului. La ora actuală dacă vrei să întrebi ce părere aveţi vine Buzatu, îl ştiu pe de rost, da? Codrin Ştefănescu pe cont propriu, vine domnul Stănescu şi cam atâta, în afară de conducere. Dar dincolo de ei, dincolo de ei în judeţe, mai sunt încă 30 de judeţe, 29 despre care nu ştim nimic.

Monica Mihai: Adică spuneţi că până şi comunicare e ca o strategie făcută.

Ion Cristoiu: Ştiu că de fapt ăia fac politica, ei nu sunt vocali, e o problemă că nu sunt şi ei scoşi, dar spun că ei acolo eu nu ştiu dacă ei sunt cu Viorica, ei vor impune în comitetul ăla executiv şi ei au impus şi pe Dan Nica ea a făcut o concesie pentru că i-o cerea partidul. Deci acest partid nu se poate destrăma mâine şi să schimbe din mers o locomotivă, ce sunt nebuni, ce să facă? Aşteaptă prezidenţialele, o să fie acuma supuşi unui baraj din ăsta de anchete, de scandaluri, de...

Monica Mihai: Se va reforma totuşi PSD după prezidenţiale? Va învăţa ceva din tot ce au arătat ultimele luni?

Ion Cristoiu: Partidul Social Democrat nu se poate reforma decât după un eşec dezastruos în 2020. Este un partid care s-a reformat, a devenit mai viu când a avut lovituri în cap. după prezidenţiale nu înseamnă nimic pentru că toată lumea ştie că va câştiga Klaus Iohannis. Poate că s-ar reforma dacă pierd primul tur, să zicem. Dar ei au nevoie de o cădere uriaşă, în sensul că să fie aşa, şi în acel moment din mijlocul lor va ţâşni probabil un adevărat lider, că ei nu au mai avut demult, care va reforma partidul. Partidul nu se poate reforma de sus în jos şi nu se poate reforma decât în urma unei mari lovituri. Oricum căderea de acum este benefică pentru ei, e duş rece care va face să fie mai atenţi. Dacă rămâneau la guvernare Partidul Social Democrat chiar se destrăma.

Monica Mihai: Va reveni domnul Năstase în fruntea PSD-ului?

Ion Cristoiu: Nu, din experienţa mea post-decembristă, nimeni nu mai revine. Îţi spun aşa o chestie, nu revine nimeni. A plecat Petre Roman din fruntea PD-ului, n-a mai revenit, nici Ponta nu va mai reveni. Politica post-decembristă este o mare măcinătoare de personalităţi, asta e şi una din marile probleme ale României pentru că plecare de la putere de aici şi cramponare înseamnă dispariţie, aţi observat? Adică la noi a plecat... în Anglia nu e nimic, pleci de la putere, opoziţia reprezintă o instituţie aproape egală cu puterea, da, la noi ai trecut în opoziţie sau nu mai eşti şef la PSD, gata, mai ţineţi minte Mircea Geoană, da?

Monica Mihai: Care a pierdut alegerile şi a ieşit.

Ion Cristoiu: Sigur, că acuma a revenit, dar a revenit cu funcţia la NATO, dar a dispărut la un moment dat. Năstase scrie pe blog, nu cred că mai revine cineva şi n-are cum. Eu aş spune că ar trebui să vină unul tânăr, unul necunoscut, nu ştiu care e şi carte nu e, cum a fost şi Ponta, a venit ăsta într-adevăr. Niciunul vechi nu va mai reveni şi nici n-ar fi bine, dar repet eu nu cred în teoria asta că Paraditul Social Democrat se destramă că renunţă la Dăncilă şi că de mâine începe să se golească sediile pentru că şi scorul la care au pierdut este destul de bun, între noi fie vorba, faţă de dezastrul lor.

Monica Mihai: Mai intră doamna Dăncilă în turul al doilea având în vedere moţiunea?

Ion Cristoiu: Da. A fost o diversiune că pe ea o votau primarii că le dădea bani şi alea. Nu, acum depinde şi de ea. Dacă va avea o prestaţie...

Monica Mihai: Aici faceţi referire la acea sumă de 1,4 miliarde de lei pe unităţile administrativ-teritoriale pe care doamna Dăncilă a promis bani că îi va da mâine.

Ion Cristoiu: Nu, ea a promis nu pentru prezidenţiale, a promis pentru că primarii să facă presiuni asupra parlamentarilor, dar, repet, doamna Dăncilă are, asta nu înseamnă că va..., toate condiţiile acum să intre în turul doi şi chiar în turul doi să-i dea bătăi de cap lui Klaus Iohannis. Unu, intră în opoziţie, foarte important, adică oricât o încerca guvernul nou să..., până la urmă noi vom fi atenţi la următorul guvern, deja discutăm de următorul guvern. Doi, scapă şi poate să muşte din Klaus Iohannis, e a fost până acum, mai ţineţi minte, pentru că era premier şi cutare, acum am văzut că deja şi-a ridicat tonul şi trei, poate să preia din temele lui Liviu Dragnea în raport cu Uniunea Europeană, nu atât de brutal. Ea nu şi-a putut permite ca premier...

Monica Mihai: Să facă afirmaţii puternice la adresa Uniunii Europene.

Ion Cristoiu: Dar repet, depinde de ea. După acest interviu am îndoieli că în calitate de... adică nu pot să-mi dau seama şi trebuie să fiu prudent şi şi dumneavoastră să fiţi de acord, în ce măsură ea rămâne o personalitate dacă nu mai e şefă?

Monica Mihai: Dumneaei a declarat astăzi că va fi mai bărbată decât domnul Victor Ponta.

Ion Cristoiu: Domnişoară, există în presă oameni care au fost şefi şi când n-au mai fost şefi au dispărut, da. nu vă dau exemplu pe mine că n-am dispărut. Cine este personalitate în sine cum e cazul ei rămâne peste... deocamdată noi până acuma am văzut Viorica Dăncilă premier, da, şi autoritatea ei, respectul faţă de ea şi al nostru era de premier, acum trebuie văzut dacă ea este şi un lider, un adevărat lider politic, de exemplu nu este Iohannis, este Traian Băsescu care dacă se duce în tramvai în zece minute e şeful tramvaiului, ăsta este liderul politic.

