Analistul politic a susţinut luni, într-o ediţie specială a emisiunii Gândurile lui Cristoiu despre crimele de la Caracal, că instituţile de forţă din România sunt militarizate şi conduse de generali a căror principală grijă este să servească preşedintele şi familia prezidenţială.

“Instituţiile de forţă din România militarizate, absolut nedrept, adică de la servicii SIE, SRI, al armatei e militarizat pentru că oricum e militarizat, al DIPI, al Ministerului de Interne, după asta STS, SPP toate sunt militarizate, acestea sunt conduse de generali, pentru că ei nu pot să conducă în calitate de civili, iar aceşti generali, prima lor grijă este de a-l sluji pe preşedinte, familia prezidenţială”, a afirmat jurnalistul.

În opinia sa, cazul Alexandra reprezintă un prilej de a lansa dezbateri despre rolul, funcţiile şi subordonarea serviciilor secrete.

“Cu ce se ocupă STS-ul ăsta? Cu ce se ocupă SPP-ul, cu ce se ocupă serviciile, cu ce se ocupă aceste instituţii militarizate? Ăsta este momentul de discuţie în care putem discuta. Prima concluzie trebuia trasă în felul următor: trebuie ca aceste instituţii să nu mai fie militarizate. Doi, trebuie ca aceste instituţii să nu mai depindă exclusiv de preşedintele României, este o aberaţie”, a afirmat analistul politic.

Ion Cristoiu a mai spus că o concluzie în cazul crimelor de la Caracal este că nimeni din instituţile implicate nu şi-a făcut datoria.

“Nimeni nu a luat în serios. Cred că principala caracteristică acolo este că nimeni nu şi-a îndeplinit, din tot lanţul ăsta, datoria profesională în sine.(...) Ca să înţelegem, acolo tot a fost o lehamite. Ăla care a vorbit cu fata n-a luat în serios nimic, adică n-a zis aoleu, stai puţin, hai să ne ducem, pentru că dacă unul din ei, unul, îşi lua în serios funcţia, îndeplinirile de serviciu şi nu-i era lehamite şi nu era plictisit şi nu era merge şi aşa”, a spus Ion Cristoiu.

Analistul politic a susţinut că o consecinţă a ceea ce s-a întîmplat la Caracal este angajarea în instituţiile statului a multor neaveniţi, pe bază de pile.

“Marea concluzie de aici este faptul că în instituţiile aceasta au pătruns în ultimii ani numai şi numai neaveniţi. Neamuri, nepoate... povestea cineva care a fost numit ministru, nu-i dau numele, nu demult, primul lucru, nici n-a intrat în birou că au început vreo cinci nepoate, nu ale lui, ale ăluia. M-a trimis baronul cutare, m-a trimis liderul cutare, m-a trimis... care n-aveau nicio treabă, făcuseră PR-ul, n-aveau nicio treabă cu domeniul respectiv. Asta este, la ora actuală instituţiile buget, sistemul bugetar este un sistem extraordinar de a asigura pentru că trimiţi acolo nepoata, nicio problemă, oricum nu facem nimic”, a explicat jurnalistul.

În cazul prezidenţiabililor, Ion Cristoiu a remarcat lipsa unui proiect de ţară care să propună soluţii pentru astfel de situaţii, criticând concentrarea discursurilor pe zona justiţiei.

„Normal, Klaus Iohannis avea aseară posibilitatea extraordinară de a propune proiectul de ţară. Mai ales că el e autorul lucrului bine făcut. Nu. Aţi observat şi el şi o parte a presei şi PNL şi Ludovic Orban şi Rareş Bogdan m-au înnebunit cu această justiţie. În cazul Caracal n-are nicio legătură nici cu Codurile penale nici cu... are legătură cu altceva. Cu lipsa de profesionalism, şi era un prilej acum să discutăm”, a mai spus analistul politic.

Monica Mihai: Bun găsit la o ediţie specială Gândurile lui Cristoiu, ca de fiecare dată, alături de mine analistul politic şi scriitorul Ion Cristoiu. Bine aţi venit.

Ion Cristoiu: Bine v-am găsit.

Monica Mihai: Ediţia de astăzi este dedicată exclusiv tragediei din Caracal, acolo unde se presupune că două fete au fost ucise cu brutalitate, acolo unde de vineri încoace au loc percheziţii şi de vineri încoace autorităţile încearcă să găsească răspunsul la întrebarea, autorităţile şi opinia publică, cum a fost posibil să aibă loc o asemenea tragedie, având în vedere că Alexandra, una dintre victime, fata de 15 ani care a fost răpită miercuri, a dat telefon de trei ori la 112 şi în ciuda acestui fapt poliţiştii nu au reuşit să o salveze? Mai mult decât atât, abia după 19 ore s-au prezentat la adresa persoanei care ar fi răpit-o. Vom încerca astăzi, în ediţia aceasta specială, să tragem concluziile, primele concluzii ale acestui subiect, să găsim răspunsuri la bâlbele autorităţilor şi să vedem dacă sau nu acest subiect a fost politizat. Au fost declaraţii din toate taberele politice în aceste zile cu privire la această tragedie, am văzut că vina a fost aruncată de la o instituţie la alta. Ce ziceţi domnul Cristoiu având în vedere toate informaţiile care au apărut în aceste zile şi dumneavoastră aţi urmărit şi analizat subiectul chiar dacă aţi fost plecat.

Deocamdată noi nu avem din punct de vedere penal, detectivistic confirmarea mărturiei lui Gheorghe Dincă

Ion Cristoiu: Aşa cum am discutat la telefon vineri am fost şi sunt încă prudent în legătură cu ceea ce ne spun autorităţile despre mersul anchetei. Sunt prudent deoarece în astfel de cazuri în România, poate şi în alte părţi, în Rusia, în Mongolia, ca să mă refer la ţările surori la nivel de civilizaţie, apare o precipitare a organelor de anchetă sub presiunea opiniei publice de a găsi cu orice preţ...

Monica Mihai: Ţapul ispăşitor.

Ion Cristoiu: Vinovatul, vinovatul mărturiseşte şi se închide discuţia. În cazul de faţă sigur avem din punct de vedere public o declaraţie dinspre organele de anchetă că Dincă şi-ar fi recunoscut cele două crime, e vorba nu numai de Alexandra, ci şi de Luiza, dar după asta s-a aşternut tăcerea din punctul de vedere care normal ar fi fost, nu era nimic împotriva anchetei, dacă aflam, dacă opinia publică ar fi fost ţinută la curent nu prin surse, ci cu amănunte oficiale...

Monica Mihai: Informări oficiale.

Ion Cristoiu: Care să confirme mărturia lui. Deocamdată noi nu avem din punct de vedere penal, detectivistic confirmarea mărturiei lui, avem confirmarea...

Monica Mihai: Avem declaraţia doamnei procuror de la DIICOT Olt care a spus aseară că s-a schimbat încadrarea, că acesta va fi inculpat şi din omor din culpă, practic e o confirmare a faptului că acesta a recunoscut.

Ion Cristoiu: Că s-a schimbat încadrarea nu înseamnă că aşa şi este adevărat.

Monica Mihai: S-au s-a mai adăugat una.

Ion Cristoiu: Eu nu am pus la îndoială, eu am spus că avem... noi suntem jurnalişti şi principalul scop al nostru în acest moment...

Monica Mihai: Este să punem întrebări.

Ion Cristoiu: Nu. Nu numai să punem întrebări dar să luptăm împotriva unei posibile muşamalizări a acestui caz. Există în România ca sub presiunea publică, organele de anchetă să facă repede o înţelegere cu respectivul, nu ştiu din ce motive, poate să fie înţelegere că nu-i mai fac nimic pentru transporturile sale ilegale sau poate numai pentru viol sau pentru trafic de fiinţe vii şi e suspect, că deja au început să apară de abia acum, că el a fost la psihiatrie, că deja el se comportă anormal.

Monica Mihai: Ca un om cu probleme psihice.

Ion Cristoiu: Care contrazice sângele rece, să poţi să tranşezi, să arzi un corp uman nu e... hai să spunem că din greşeală o loveşti pe respectiva şi moare... deci eu spun în sensul următor pentru că orice încercare de a închide acest scandal dăunează concluziilor în legătură cu scandalul respectiv. Oricum, avem sigure dovezi multe şi ferme în legătură cu bâlbâiala autorităţilor.

Monica Mihai: Care sunt după părerea dumneavoastră? Am văzut, în spaţiul public au apărut diferite informaţii pe surse în special când dinspre o instituţie, şi aici vorbim despre Ministerul de Interne, când dintre STS, în care fiecare se acuza reciproc că nu au reuşit să localizeze cu exactitate sau mai repede adresa de unde a sunat Alexandra joi.

Ion Cristoiu: Bine. Să începem cu principala instituţie vinovată sau principala instituţie aflată în centrul scandalului, STS, deşi abia acum mi-am dat seama cât de mulţi oameni plătiţi în presă are această instituţie, ca şi SPP, ca şi serviciile, puţină lume ştie că generalii din aceste instituţii militarizate care ar trebui să fie civile, prima lor grijă este să cumpere jurnalişti, chiar lideri de opinie şi la SPP, asigurându-le prânzuri, piscine. Acum am văzut imediat că...

STS-ul, ca instituţie, a făcut multă publicitate în legătură cu puterea de a localiza. De abia acum ni se spune că nu poate localiza

Monica Mihai: De ce spuneţi asta, faceţi referire că au fost jurnalişti care au sărit în apărarea acestor instituţii?

Ion Cristoiu: Nu numai că au sărit în apărarea acestor instituţii, dar care au dat fake news în legătură cu această instituţie. Hai să vedem cazul STS. Avem sigur faptul că Alexandra a sunt la 112, asta înseamnă că în România, până şi la nivelul unei eleve de liceu s-a transmis conştiinţa, şi aici e un lucru extraordinar că 112 te salvează. Ea n-a sunat nici acasă nici la profesori, a sunat la 112. A sunt la 112 pentru că STS-ul, el ca instituţie, a făcut multă publicitate în legătură cu puterea de a localiza. De abia acum ni se spune că nu poate localiza.

Monica Mihai: Abia acum vedem exact modalitatea prin care se localizează.

Ion Cristoiu: Fata nu suna la 112 dacă ştia că nu o localizează. Toţi suntem convinşi că ei pot localiza. Asta este o poveste că nu pot localiza. După părerea mea acolo, fiind vorba de provincie, trebuie să ţinem cont de faptul că totul s-a petrecut în provincie, departe de Bucureşti, ştiu eu, nu cred că... şi aici avem, cei de la STS de acolo s-au iuţit ei la... a sunat cineva... Deci aici avem, prima instituţie responsabilă este STS-ul şi cel mai mare scandal, eu am susţinut într-una, este în legătură cu refuzul preşedintelui de a cere demisa domnului general respectiv cam cu multe case pentru un general.

Monica Mihai: Preşedintele Iohannis a avut ieri o declaraţie în care a spus nişte lucruri interesante, haideţi să urmărim ce a declarat preşedintele Klaus Iohannis ieri după-amiază, a fost o conferinţă de presă de 10 minute, haideţi să vedem ce a zis, cele mai interesante declaraţii:

Klaus Iohannis : Instituţii ale statului român nu au reuşit de această dată să îşi facă datoria, aceea de a proteja dreptul fundamental la viaţă. Este o realitate sumbră care, din nefericire, nu mai poate fi schimbată. Cei responsabili vor trebui aspru sancţionaţi. De la Interne, de la STS, din toate instituţiile care vor fi găsite vinovate de aceste tragedii. (…) vă promit că voi strânge o nouă majoritate, după alegeri, care va face asta. Şi care nu se va opri la acest lucru, ci se va ocupa de întărirea statului, pentru ca drepturile românilor să poată fi protejate şi garantate cu adevărat.

Monica Mihai: Cei care sunt răspunzători trebuie să plătească a fost declaraţia preşedintelui Klaus Iohannis făcută ieri, acesta a spus că indiferent dacă este vinovat cel din Ministerul de Interne sau cel din STS va trebui să plătească. Astăzi, directorul STS şi-a înaintat demisia, preşedintele a luat act de demisia acestuia. Cum vedeţi declaraţia preşedintelui?

Ion Cristoiu: Declaraţia preşedintelui este o nouă... abia acum o văd în direct, am fost plecat, am văzut-o numai transcrisă. Este o nouă dovadă că în legătură cu poporul ăsta român e ceva tulbure. Cum Dumnezeu l-am avut cinci ani şi va mai lua cinci ani un preşedinte care nu comunică? Dumneavoastră aţi văzut că a citit? Eu acum îmi dau seama, cum să citeşti în asemenea cazuri? Cum să citeşti? Orice om politic de pe planeta asta, inclusiv din Malaezia, vibra, avea o minimă... el a citit un text ca şi cum vorbit despre cum să... glasul roţilor de tren. Este inimaginabil cum de a putut fi ales, cum de a putut sta cinci ani şi cum de stă cinci ani într-una. Cum să citeşti, cum să citeşti? Nu ştie să ţină discursuri. Este un lucru uluitor. Repet, orice politician minor din Europa ţine discursuri...

Monica Mihai: Libere.

Ion Cristoiu: Eram la, ca să fac o paranteză, în Anglia când a fost conferinţa reuniunea Partidului Liberal Democrat şi au ales acolo un june, 25-26 de ani, care în final a ţinut un discurs, discurs în care nu citea nimic, adică era o încântare...

Instituţiile de forţă din România militarizate sunt conduse de generali, iar aceşti generali, prima lor grijă este de a-l sluji pe preşedinte, familia prezidenţială

Monica Mihai: Vorbit liber.

Ion Cristoiu: Da, era o încântare să-l vezi. Doi, domnul Klaus Iohannis a rămas la generalităţi. Să fie răspunzători, să fie... Bun, cine să fie răspunzător? În cazul STS, chiar demisia generalului ăla, îi spun ăla pentru că nu merită să-i dau numele, care e şeful STS, care, după declaraţia de avere, mi se pare destul de suspect, e prea mare...

Monica Mihai: Am văzut că are terenuri nenumărate şi proprietăţi.

Ion Cristoiu: De aici se vede încă o dată, spun cu toată responsabilitatea, complicitatea preşedintelui cu această instituţie. Ca şi cu SPP, o complicitate explicabilă. Instituţiile de forţă din România militarizate, absolut nedrept, adică de la servicii SIE, SRI, al armatei e militarizat pentru că oricum e militarizat, al DIPI, al Ministerului de Interne, după asta STS, SPP toate sunt militarizate, acestea sunt conduse de generali, pentru că ei nu pot să conducă în calitate de civili, iar aceşti generali, prima lor grijă este de a-l sluji pe preşedinte, familia prezidenţială.

Monica Mihai: Spuneţi că şi-au neglijat atribuţiile?

Ion Cristoiu: Nu, eu ajung... Îl fac ostatic. Domnul respectiv, dacă nu era , preşedintele dacă nu era ostatic, demisiona în seara respectivă, vineri seara. A demisionat de abia acum. Prima dată am crezut că e o reacţie interesantă a preşedintelui. Preşedintele să fi venit să fi spus aseară, domnule uite ce se întâmplă, sigur există presiuni asupra mea să-i cer demisia domnului de la STS, dar eu nu o fac deoarece sunt un om înţelept, lucid...

Monica Mihai: Şi consideră că STS nu a greşit.

Ion Cristoiu: Nu, nu, aştept o anchetă. Era corect. Şi mâine în CSAT, când se va da raportul care va conţine şi date secrete, voi anunţa decizia. Faptul că el a demisionat azi arată că trebuia să demisioneze de vineri. Dacă nu era cu musca pe căciulă, eventual demisiona mâine în cadrul...

Monica Mihai: În cadrul CSAT.

Ion Cristoiu: Este foarte clar, deci încă o dată, să nu sărim peste acest moment numit STS pentru că în cazul acestui STS avem imaginea principală a concluziei, imaginea României celor 14 ani...

Monica Mihai: Explicaţia celor de la Sistemul de Telefonie Special, de la STS, este că aceştia pot localiza un semnal în colaborare cu operatorii mobili pe bază de celule. În mediul urban, potrivit explicaţiei aceste celule sunt mai numeroase şi astfel locaţia poate fi mai exactă, în mediul rural aceste celule sunt mai rare şi astfel perimetrul locaţiei este mai amplu. Lucru care s-a întâmplat şi în acest caz. STS cumva se disculpă şi din momentul în care dispecerul de la 112 a preluat apelul şi au făcut legătura cu poliţia din Caracal, practic ei nu mai au nicio atribuţie şi din acel moment, poliţia din Caracal ar fi trebuit să ceară ajutor dacă nu putea să localizeze adresa şi aici există chiar un departament în cadrul Ministerului de Interne, vorbim de Departamentul de Operaţiuni Speciale care are astfel de logistică pentru a localiza exact adresa.

Ion Cristoiu: Eu vă pun o întrebare. Întrebaţi-o pe Alexandra, ea de ce a sunat la 112? De ce n-a sunat direct la poliţie. A sunat la 112 pentru că de cinci ani domnii ăştia de la STS care au făcut averi pe seama unor contracte şi acum o să vedem cazul pentru că ei trebuiau să facă o licitaţie, nu ştiu dacă s-a făcut, dacă s-a terminat, un contract uriaş în legătură cu noul 112, în care ei ne-au spus că sună la 112. Abia acum...

Monica Mihai: Aflăm că de fapt că acest 112 nu te ajută mare lucru că poliţia...

Ion Cristoiu: Păi şi atunci care... atunci de ce au făcut ei atâta tărăboi pentru... că uite şi rimează.

Monica Mihai: Ce se întâmpla în cazul în care vorbeam de un atentat terorist? Dacă suna cineva, aşa cum am discutat şi înainte de emisiune, dacă suna un individ la 112 şi spunea eu am o bombă, sunt într-un loc public sau sunt într-un loc destul de aglomerat şi urmează să detonez?

Ion Cristoiu: Vă pot răspunde cu o întrebare. Dumneavoastră ştiţi cu ce se ocupă STS?V-aţi întrebat vreodată cu ce se ocupă? Domnul ăsta care a demisionat are salariul pe lună...

Monica Mihai: În jur de 17 mii de lei.

Ion Cristoiu: Păi 17 mii de lei, vă spune eu 17 mii de lei înseamnă vreo 4000, vreo 5000...

Monica Mihai: 4000 de euro. Sunt oameni în consilii ale diferitelor companii de stat care au 5000 de euro.

Ion Cristoiu: Păi nu mă interesează, de ce au 5000 de euro, ce face pentru 5000 de euro? Explicaţi-mi încă o dată. Adică ce face, nu vă întreb cât aveţi dumneavoastră, ce face... nici un moderator care seară de seară, se bate seară de seară, trebuie să organizeze, şi cei care apărem, care scriem în fiecare zi şi scriu în fiecare zi pe an şi nu am 5000 de euro pe lună, Doamne fereşte. N-am avut niciodată 5000 de euro şi am avut emisiuni seara de seară. Deci din punctul acesta de vedere, mă întorc încă o dată, cu ce se ocupă STS-ul ăsta? Cu ce se ocupă SPP-ul, cu ce se ocupă serviciile, cu ce se ocupă aceste instituţii militarizate? Ăsta este momentul de discuţie în care putem discuta.

Monica Mihai: Discursul acesta s-a repetat şi la tragedia din Apuseni, când la fel, STS...

Ion Cristoiu: Da, păi, la fel a eşuat. Dar întrebă încă o dată cu ce se ocupă? Vă spun eu cu ce se ocupă, întinde cabluri pentru una dintre cele mai mari prostii ceauşiste, anume să ai telefonul pe scurt. Dacă o să staţi de vorbă cu un ministru nou o să vă spună cu marea lui încântare de a vorbi pe scurt, pe T-ul ăla, adică ridică telefonul şi nu mai cere, nu mai formează el numărul că...

Trebuie ca aceste instituţii să nu mai depindă exclusiv de preşedintele României, este o aberaţie.

Monica Mihai: Doar cere cu cine are nevoie să vorbească.

Ion Cristoiu: Nu-şi mai poate permite să formeze numărul că...Şi ce comunică ministrul altui ministru, ce, trebuie să am secretizate discuţiile între doi miniştri? Hai nu mai spuneţi, adică este secret. Cu ce se ocupă şi vom vedea, încă o dată, dacă am fi avut într-adevăr o clasă politică sau măcar un partid, şi ajungem şi la constatări, care să tragă nişte concluzii serioase, deci avem... Prima concluzie trebuia trasă în felul următor: trebuie ca aceste instituţii să nu mai fie militarizate.

Monica Mihai: Care ar fi alternativa?

Ion Cristoiu: Nu, ajung... Doi, trebuie ca aceste instituţii să nu mai depindă exclusiv de preşedintele României, este o aberaţie. În Anglia serviciile secrete sunt la premier. STS-ul trebuia să fie, nu ştiu, la Ministerul Sănătăţii sau unde vreţi dumneavoastră, la Interne.

Monica Mihai: Spuneţi că trebuia să fie repartizate astfel încât controlul să nu fie în mana unui singur om.

Ion Cristoiu: Da, pentru că teoretic ca şi în cazul SRI şi SIE avem nişte comisii, dar comisiile din Parlament sunt tot alcătuite din oameni de-ai lor, adică plătiţi de ei, întreţinuţi de ei, în sensul ăsta. Trei, hai să vedem cu ce se ocupă aceste servicii, ele cer... ştiţi că anul acesta la rectificarea bugetară, i-a întrebaţi-o pe Viorica Dăncilă, se propun iar cu 70%? Ştiţi că anul trecut la rectificarea bugetară STS-ul a primit cu 70%, iar anul ăsta se taie de la educaţie?

Monica Mihai: Ca să dăm la STS.

Ion Cristoiu: Pentru serviciile acestea, pentru instituţiile militarizate... este o mare problemă în România aceste instituţii militarizate care nu ştiu cu ce se ocupă, aţi văzut transparenţa în cazul STS? Au trimis pe colega aia, fosta...

Monica Mihai: Au trimis-o pe Mariana Pop.

Ion Cristoiu: Nu, deci nu există, tocmai pentru că sunt militari şi pentru că ei depind numai şi numai de preşedinte. Dacă preşedintele şi nevastă-sa sunt mulţumiţi de ce face...

Monica Mihai: Atunci ei se simt în siguranţă.

Ion Cristoiu: Cum le cară STS-ul şi SPP-ul coşniţa atunci se simt în siguranţă. Asta este principala concluzie aici. Şi întreb încă o dată, de ce nu i-au spus lui Alexandra sună te rog frumos la părinţi că poate părinţii veneau mai repede, că dacă suni la 112 degeaba suni. Atunci de ce avem 112.

Monica Mihai: Aici mai e o chestie interesantă, informaţii care au apărut în cursul zilei de astăzi referitor la cel care a preluat apelul Alexandrei, vorbim de poliţistul de la poliţia din Caracal care ar fi trebuit în astfel de situaţii să pună anumite întrebări care să-i ajute pe ofiţeri să localizeze mai bine. Din informaţiile pe surse care au ieşit din Ministerul de Interne, din raportul pe care aceştia l-au întocmit reiese că acesta nu numai că nu a pus întrebări dar a avut o atitudine reticentă vis a vis de declaraţia fetei şi că faptul că nu a pus întrebările respective şi că a sunat insistent înapoi, ştim că de nouă ori au sunat înapoi pe telefonul lui Dincă, din câte am înţeles, cumva poate l-a împins pe acesta să facă ceea ce a făcut. Ajungem la un alt subiect interesant, lucru care s-a tot discutat în presă în ultimele zile. Faptul că cei care au ajuns în anumite funcţii în momentul de faţă, inclusiv vorbim de poliţişti, dar vorbim şi de procurori, au ajuns fie prin pilele cuiva, fie oameni care nu sunt atât de bine pregătiţi şi care implicit nu-şi fac meseria şi prin acest fapt automat au pus în primejdie sau au dus la această tragedie.

Ion Cristoiu: Încep răspunsul prin a povesti două întâmplări din Occident, amândouă din America. Cineva mi-a povestit că acum câţiva ani îşi instalase, nu ştiu, în America, un magic telefon, era o maşinărie şi a apăsat din greşeală pe telefonul gen 112, da? Imediat s-a auzit vocea operatoarei care l-a ţinut de vorbă, a început să-l întrebe... ştiţi, am greşit apăsând pe numărul ăla, da, că era un buton. Operatoarea l-a ţinut de vorbă pentru că în câteva minute a bătut la uşă patrula de poliţie. În câteva minute, pentru că acolo, dacă aţi observat, patrulele se mişcă, eu am scăpat din Harlem, că am avut o nebunie să mă duc în Harlem în toiul zilei, şi tot aşa, erau... a ieşit unul din casă şi era clar că se îndreaptă către mine, mai mă şi uitam la el, contrat indicaţiilor şi tocmai atunci acolo era o maşină a poliţiei cu unul care mânca gogoşi ca în filme şi imediat ăla a ieşit din... vedeţi, în cazul de faţă noi avem, ca şi în cazul STS, în cazul ăsta avem lipsa de profesionalism, lasă-mă să te las, suntem în provincie, vă atrag atenţia, suntem în Oltul lui Paul Stănescu, acolo, în aceste feude, sigur, ale PSD-ului, dar sunt şi ale PNL-ului, în aceste feude angajarea e clientelară, angajarea este pe pile, pe neamuri, pe cumetrii, pe afaceri.

Monica Mihai: Şi nu au capacitatea...

Ion Cristoiu: Şi observăm noi, în tot acest caz, observăm de la reacţia poliţiei când s-a dus tatăl ei, reacţia poliţiei în cazul Luizei care acum părinţii spun că au făcut plângeri peste tot, este lasă-mă să te las al instituţiilor româneşti. Lasă-mă să te las, peste tot este asta. Adică vă spuneam înainte de emisiune că am avut experienţa Caracalului aseară, azi-noapte la aeroport, am ajuns la ora unu noaptea de la Amsterdam şi era o bulibăşeală de nedescris, la toate alea de bagaje nu era un singur om, unu, unu pe care să-l întrebi ce să faci, s-au terminat bagajele de venit, de ce? Nu era normal să fie unul, doi, trei şi să spună, aia este bulibăşeala tipic romanescă. Era unu noaptea, era duminică, n-aveau niciun chef de muncă, bănuiesc că n-au.

Monica Mihai: Credeţi că la fel s-a întâmplat şi în cazul Alexandrei?

Ion Cristoiu: Păi, da, la fel s-a întâmplat, gândiţi-vă când s-a dus, deci nimeni nu a luat în serios. Cred că principala caracteristică acolo este că nimeni nu şi-a îndeplinit, din tot lanţul ăsta, datoria profesională în sine.

Monica Mihai: Să ia o ameninţare în serios, să facem tot ce se poate în acest sens.

Ion Cristoiu: Hai să o luăm pe rând. Când s-au dus părinţii, un funcţionar serios spune aoleu, stai puţin, extraordinar.

Monica Mihai: A dispărut fata.

Ion Cristoiu: A dispărut fata, hai să vedem cutare, cutare. Şi ce i-a zis, s-a dus cu un iubit. După asta a venit, ceea ce povesteşte şi Alexandru Cumpănaşu, vocea ei...

Eu nu cred că au fost în faţa casei, nu cred, jur. N-avea cum, că nu şedeau ei în faţa casei să intre

Monica Mihai: Nu a fost identificată...

Ion Cristoiu: Păi nu, cum să te duci la părinţi, asta e problema lor? Eu cred că, şi nu s-a confirmat, dar eu nu cred că au fost în faţa casei, nu cred, jur. N-avea cum, că nu şedeau ei în faţa casei să intre. Nu, eu nu cred, că şi procurorul şi poliţiştii au zis că ce rost are.

Monica Mihai: Neoficial, cei din IGPR au spus că echipa operativă a fost condusă de procurorul de caz, care procuror a fost la faţa locului împreună cu poliţiştii.

Ion Cristoiu: Domnişoară pariez pe ce vreau, n-au fost acolo, n-ai cum să stai... dacă vrei omeneşte, da?

Monica Mihai: Au stat în maşină, probabil după colţ undeva.

Ion Cristoiu: De la trei la şase? În Caracal? Cred că glumiţi cu mine, nu că n-aveau cum să stea. Dar nu-i lăsa inima, dumneavoastră dacă aţi fi, adică îl şi văd pe procurorul ăla care este premiatul Codruţei Kovesi, spunând domnule, zicând poliţiştii hai domnule să intrăm că e ceva, e viaţa în pericol şi el spune nu domnule, staţi până la ora şase. Nu, n-au fost.

Monica Mihai: Există oricum situaţii excepţionale în care se poate intra şi fără mandat.

Ion Cristoiu: Nu domnule, nu au fost acolo. Nu au fost acolo, este o mare gogoaşă pentru că omeneşte, vă spun încă o dată, dumneavoastră dacă aţi fi cel mai mare procedurist din lumea asta, da...

Monica Mihai: Dacă ştii că e viaţa cuiva în pericol în spatele gardului, în faţa ta.

Ion Cristoiu: Nu, dar nu ai cum să stai trei ore degeaba, încă o dată, pentru că nu e vorba de reacţia poliţistei, este vorba de reacţia omenească, adică mă duc la trei acolo şi stau... dar de ce să stau până la ora şase? Staţi un pic că uite acum îmi dau seama că iată ce minciună uriaşă. Păi de ce s-au dus la trei, ori trei ori şase e acelaşi lucru, da?

Monica Mihai: Au supravegheat, asta au fost informaţiile.

Ion Cristoiu: Păi şi ce să supravegheze?

Monica Mihai: Să nu plece probabil.

Ion Cristoiu: Păi n-aveau voie să supravegheze deoarece n-aveau mandat decât la ora şase. Nu-i adevărat. Ca să înţelegem, acolo tot a fost o lehamite. Ăla care a vorbit cu fata n-a luat în serios nimic, adică n-a zis aoleu, stai puţin, hai să ne ducem, pentru că dacă unul din ei, unul, îşi lua în serios funcţia, îndeplinirile de serviciu şi nu-i era lehamite şi nu era plictisit şi nu era merge şi aşa.

Monica Mihai: O declaraţie oficială din Ministerul de Interne spune în felul următor, această maşină care localizează, maşină care aparţine de departamentul de operaţiuni speciale se afla în zonă din greşeală pentru că fuseseră la un caz cu două zile înainte şi că practic solicitarea poliţistului din Caracal de a localiza telefonul a venit foarte târziu. Adică a venit după câteva ore, undeva spre seară înţeleg, apelul a fost localizat în jurul orei unu şi patruzeci noaptea, asta în contextul în care maşina era în zonă şi putea să facă acest lucru imediat dacă luau în serios şi exact asta se discuta în Ministerul de Interne, dacă poliţistul din Caracal ar fi spus , avem o situaţie cu care nu ne-am mai confruntat, avem nevoie de ajutor de la Bucureşti pentru că nu ne putem descurca la nivel local, trebuie să localizăm un telefon, avem o fată răpită. Dar exact cumva asta spuneau şi aceştia că acea ameninţare sau acel telefon al fetei nu a fost luat în serios.