Premierul Viorica Dăncilă a declarat marţi, la emisiunea Gândurile lui Cristoiu, că nu toţi membrii Parlamentului vor dărâmarea actualului Guvern. “Nu cred că sunt mulţi membri ai Parlamentului care vor vrea înlocuirea acestui guvern cu nimic pentru că nu vedem din partea opoziţiei niciun program de guvernare, nicio formulă guvernamentală, numai dorinţa de a duce ţara în instabilitate fără a veni cu ceva concret în schimb”, a afirmat premierul.

Viorica Dăncilă nu dă şanse moţiunii de cenzură şi a explicat cum a încearcat să-i răzgândească pe parlamentarii PSD care au semnat deja moţiunea. Eu am discutat cu mai mulţi membri ai Partidului Social Democrat care acum, unii dintre ei au semnat moţiunea de cenzură, am avut o discuţie foarte aplicată, foarte deschisă(...) au fost parte dintre ei care au spus că deja au primit telefoane, deja au fost foarte mulţi primari care au sunat şi le-au spus să nu voteze moţiunea de cenzură pentru că comunităţile lor au dreptul la dezvoltare şi nu vor să se întoarcă la perioada în care nu puteau să realizeze niciun proiect pentru comunitatea lor”, a susţinut Viorica Dăncilă.

Mai mult, premierul este pregătit să vină cu o remaniere guvernamentală, după moţiune. „Vreau să vă spun că după moţiunea de cenzură, săptămâna viitoare venim cu remanierea guvernului în plenul Parlamentului. Pentru portofoliile pe care le avem libere şi pe care preşedintele României, încălcând Constituţia, nu vrea să numească interimari”, a afirmat Viorica Dăncilă.

Dacă moţiunea va trece totuşi, şeful Executivului spune că va rămâne premier interimar până la instalarea unui nou guvern, iar PSD va intra în opoziţie.

“Dacă moţiunea va trece noi, cu siguranţă, vom lupta din opoziţie, vom fi foarte atenţi la ceea ce va urma la măsurile guvernamentale care vor fi luate, la modul în care în aceste măsuri se regăsesc românii, la ceea ce vor face cei care vor veni la guvernare pentru că pe noi, dincolo de persoane, ne interesează ceea ce se întâmplă cu români (...) Nu (demisionez, n.r). Pentru că sunt un om responsabil. Nu o să stau până la prezidenţiale. Am să-i solicit preşedintelui să vină cât mai repede cu o formulă guvernamentală pentru că, în caz contrar, înseamnă că, de fapt, a vrut doar o lovitură de imagine şi efectiv se joacă cu soarta acestei ţări”, a afirmat Viorica Dăncilă.

Redăm interviul integral:

Monica Mihai: Bună seara şi bine v-am găsit la o nouă ediţie ”Gândurile lui Cristoiu” live, o ediţie în care o avem invitată pe doamna prim-ministru Viorica Dăncilă şi candidatul la prezidenţiale din partea Partidului Social Democrat. Bine aţi venit doamna premier.

Viorica Dăncilă: Bună seara, mulţumesc pentru invitaţie.

Monica Mihai: Şi pe domnul Ion Cristoiu, jurnalist şi analist politic împreună cu care am demarat o serie de interviuri cu toţi cei care candidează pentru cea mai înaltă funcţie în stat.

Ion Cristoiu: Bună seara.

Monica Mihai: Bine aţi venit domnule Cristoiu.

Monica Mihai: Doamna premier întrebarea pe care am adresat-o tuturor celor care candidează având în vedere situaţia politică actuală, joi dimineaţa se votează moţiunea de cenzură, care este strategia PSD la moţiunea de cenzură de joi?

Viorica Dăncilă: După citirea moţiunii bineînţeles că vom avea argumente pentru orice punct care a fost subliniat în această moţiune, după părerea noastră o moţiune foarte slabă în care nu vedem cifre, nu vedem lucruri concrete, ci mai mult o declaraţie politică a Partidului Naţional Liberal. Strategia noastră este să discutăm cu cât mai mulţi oameni, oameni responsabili care ştiu că au nevoie de stabilitate în România, oameni care au fost votaţi în colegiile lor tocmai pentru promisiunile pe care le-au făcut în campania electorală. Eu cred că foarte mulţi nu vor vota moţiunea şi spun acest lucru pentru că vor trebui să se întoarcă acasă, vor trebui să se vadă cu cei cărora le-au cerut încrederea şi cei care i-au şi votat. Nu vor putea să le spună că au votat această moţiune, că au dat jos un guvern, că au renunţat la un program de guvernare, că sunt de acord cu ceea ce a afirmat liderul Partidului Naţional Liberal şi alţi membri ai acestui partid, al partidelor de opoziţie, că vor da oameni afară că vor tăia salarii şi pensii. Cred că fiecare va trebui să răspundă pentru acţiunile sale şi nu cred că sunt mulţi membri ai parlamentului care vor vrea înlocuirea acestui guvern cu nimic pentru că nu vedem din partea opoziţiei niciun program de guvernare, nicio formulă guvernamentală, numai dorinţa de a duce ţara în instabilitate fără a veni cu ceva concret în schimb.

Monica Mihai: Şi totuşi liderul opoziţiei Ludovic Orban declara încă de săptămâna trecută că au strânse 237 de semnături, adică se bazează pe acest număr de voturi. Sunteţi pregătiţi în eventualitatea în care totuşi această moţiune va trece?

Viorica Dăncilă: Deci, Ludovic Orban se bazează pe 237 de semnături. Va trebui să aibă grijă ca semnăturile să coincidă cu numărul de voturi, pentru ca moţiunea să treacă ştiţi că au nevoie de 233 de voturi. Eu cred că nu o să întrunească numărul necesar de voturi pentru ca moţiunea să treacă. Nu am luat în calcul această eventualitate pentru că noi avem încredere în cei cu care am discutat şi avem încredere că dincolo de bătălia dintre partidele politice, dincolo de miza electorală, dincolo de interesele personale ale unuia sau altuia important este ce se întâmplă cu această ţară şi ce se întâmplă cu românii, ce speranţe au, ce putem să oferim, care va fi imaginea externă a României în eventualitatea în care guvernul ar fi demis. Cum am spus, moţiunea poate fi introdusă, este un instrument al opoziţiei şi aşa este normal, dar eu ştiu că atunci când vrei să dai dovadă de seriozitate vii cu o formulă guvernamentală cu o propunere de prim-ministru cu un program de guvernare astfel încât oamenii să vadă la ce s-a renunţat în Parlamentul României şi ce vor avea pe viitor. Bun, să spunem, nu aş vrea să par arogantă şi să spună cineva că nu iau în calcul şi acest scenariu în care această moţiune va trece. Dacă moţiunea va trece noi cu siguranţă vom lupta din opoziţie vom fi foarte atenţi la ceea ce va urma la măsurile guvernamentale care vor fi luate, la modul în care în aceste măsuri se regăsesc românii, la ceea ce vor face cei care vor veni la guvernare pentru că pe noi, dincolo de persoane, ne interesează ceea ce se întâmplă cu românii. Tocmai în acest sens, după cum ştiţi, avem pactul pentru bunăstare în care am propus tuturor partidelor să semneze faptul că nu vor tăia pensii şi salarii, că vor ajuta antreprenorii. După cum aţi observat nu a fost semnat acest pact decât de către minorităţi, mai multe semnături am luat de la cetăţeni, peste un milion de semnături, care nu vor să se întoarcă la politica de austeritate pe care au implementat-o forţele de dreapta.

Ion Cristoiu: Doamna premier spuneţi-ne care va fi modalitatea, care va fi tactica PSD-ului? Ei vor sta ca şi data trecută, vor sta în bănci, cum e?

Viorica Dăncilă: Deci membrii Partidului Social Democrat nu vor vota.

Ion Cristoiu: Şi rămâne ca ceilalţi să... şi cei care au votat moţiunea de cenzură? Care au semnat-o, de la PSD, ei ce fac? Stau în bănci sau se duc şi votează?

Viorica Dăncilă: Eu nu ştiu ce vor face. Eu am discutat cu mai mulţi membri ai Partidului Social Democrat care acum, unii dintre ei au semnat moţiunea de cenzură, am avut o discuţie foarte aplicată, foarte deschisă, nu cum au ieşit în spaţiul public că am plătit că... cred că cine a ieşit cu astfel de informaţii ar trebui să demonstreze acest lucru pentru că totuşi vorbim de premierul României şi astfel de informaţii sunt luate şi în afara graniţelor ţării şi nu cred că ne face bine. Am discutat cu cei care au semnat moţiunea, am discutat aşa cum am spus foarte deschis, le-am spus faptul că atunci când vor merge în judeţul unde au fost votaţi şi se vor întâlni cu cetăţenii vor trebui să explice fapta lor. Vor trebui să explice de ce au făcut acest lucru, vor trebui să-şi asume toate măsurile care le vor lua nou guvern sau tot ceea ce se va întâmpla cu România în perioada următoare. Cred că va fi foarte greu să le explici primarilor că cele două programe PNDL 1 şi PNDL 2 nu vor mai fi implementate.

Ion Cristoiu: Doamna premier şi ei ce-au răspuns? Că sunt prea bătrân, chiar mai bătrân decât dumneavoastră.

Viorica Dăncilă: Au fost parte dintre ei care au spus că deja au primit telefoane, deja au fost foarte mulţi primari care au sunat şi le-au spus că să nu voteze moţiunea de cenzură pentru că comunităţile lor au dreptul la dezvoltare şi nu vor să se întoarcă la perioada în care nu puteau să realizeze niciun proiect pentru comunitatea lor. Eu cred că şi pensionarii vor reacţiona şi vor întreba de ce vreţi să daţi un guvern jos, un guvern care a crescut punctul de pensie, un guvern care a crescut salariile medicilor, un guvern care a crescut salariile profesorilor.

Ion Cristoiu: Doamna premier, staţi să ne întoarcem. Deci câţi sunt cei care au semnat moţiunea?

Viorica Dăncilă: Nu am făcut o, nu am făcut o...

Ion Cristoiu: E o premieră, iertaţi-mă, post-decembrism, nu am auzit ca cineva să voteze împotriva propriului guvern, de ce nu-i daţi afară? E o premieră, cum vă explicaţi, eu n-am auzit. Ei ce spun, sunt nemulţumiţi?

Viorica Dăncilă: Bun, eu cred că pot exista şi nemulţumiri. Pot exista nemulţumiri de natură personală, pot exista anumite discuţii în cadrul unui partid politic, dar pornind de la acest lucru până la a vota împotriva propriului partid pe a cărei listă ai candidat pentru a intra în Parlamentul României cred că este o distanţă destul de mare.

Monica Mihai: Vor fi sancţionaţi de partid?

Viorica Dăncilă: Eu cred că partidul îi va sancţiona.

Ion Cristoiu: Ştim, doamna premier, nu are niciun rost, ştim că în parlament nu se votează nici măcar pe textul moţiunii de cenzură, poate să fie şi o foaie albă, se votează pe un raport de forţe. O întrebare care bănuiesc că dumneavoastră v-aţi pus-o ca PSD-istă, în decembrie 2016 partidul ăsta obţinuse cel mai mare scor din istoria post-decembristă, cum aţi ajuns în situaţia asta acum, după părerea mea, să cădeţi de la guvern? Dumneavoastră spuneţi că nu, dar indiferent cum o fi, faptul că acum aşa la unu şi unu, cum? De la majoritatea aia care aţi avut-o, nu? Ca PSD-istă vă întreb.

Viorica Dăncilă: Da, sunt de 23 de ani în acest partid şi ştiu foarte bine parcursul acestui partid, am participat la toate alegerile care au avut loc, am văzut şi atunci când acest partid a obţinut succes şi atunci când acest partid a avut perioade mai dificile, ultima perioadă dificilă fiind cea de la alegerile europarlamentare. Aşa cum am spus cred că trebuie să acordăm mai multă atenţie şi oamenilor pe care îi punem pe listele de candidaţi. Doi, trebuie să avem o grijă şi să avem un dialog mult, mult mai des cu parlamentarii noştri. De multe ori ni s-a reproşat faptul că parlamentarii nu au participat la decizii, că nu au fost consultaţi în legătură cu anumite aspecte, în legătură cu anumite probleme existente în cadrul partidului sau chiar în legătură cu anumite iniţiative legislative. Că a fost o legătură nu tocmai bună între guverne sau guvern şi parlament. Cred că au dreptate, într-o măsură au dreptate. Dar nu pot să fiu de acord că aceste lucruri care se pot remedia şi aceste lucruri pe care eu le-am sesizat şi am încercat să le remediez să ducă la această decizie de a vota împotriva propriului partid. Cred că dincolo de aceste lucruri, dincolo de micile neajunsuri, micile supărări în cadrul partidului cred că trebuie să primeze modul în care te raportezi la o decizie atât de importantă, atât pentru ţară, dar şi pentru propriul partid.

Ion Cristoiu: Bun, haideţi să ne întoarcem. Dincolo partidul dumneavoastră a ajuns în situaţia în care a ajuns şi pentru că a pierdut nişte alianţe. Două întrebări am în legătură cu asta. Haideţi să luăm de ce aţi pierdut ALDE? Domnul Călin Popescu Tăriceanu, de mult aşteptam să am acest interviu, a vorbit de o făgăduială a dumneavoastră, citez, după 26 mai că el va fi candidat comun şi dumneavoastră nu v-aţi ţinut făgăduiala, de aici o telenovelă că e supărat pe dumneavoastră şi trist. I-aţi făgăduit?

Viorica Dăncilă: Nu.

Ion Cristoiu: Pentru istorie.

Viorica Dăncilă: Am avut o discuţie cu domnul Tăriceanu referitoare la candidatura pentru prezidenţiale din partea Partidului Social Democrat. Am fost foarte sinceră cu domnul Tăriceanu şi i-am spus că decizia va fi în cadrul partidului vom vedea care este situaţia, dar de fiecare dată acest partid a mers cu candidatul propriu. După alegerile europarlamentare în care noi am avut un scor mic a fost foarte greu, a fost foarte greu să iei o decizie să mergi cu un candidat din afara partidului. Partidul trebuie să se ridice, trebuie să ajungă la scorul pe care l-a avut. Nu cred că organizaţiile din teritoriu s-ar fi implicat şi s-ar fi organizat foarte bine dacă aveam un candidat din afara partidului. Am discutat cu domnul Tăriceanu acest lucru am supus la vot în Comitetul Executiv dacă mergem cu un candidat din afara partidului sau din interiorul partidului. A fost o singură abţinere în rest toţi colegii din teritoriu au susţinut un candidat din interiorul partidului, având în vedere că rezultatul de la alegerile prezidenţiale este un rezultat care va influenţa alegerile locale şi bineînţeles alegerile parlamentare din toamna anului viitor. Am discutat acest lucru cu domnul Tăriceanu, i-am propus să vină să mergem pe liste comune la alegerile parlamentare, să facem echipă. Poate înţelegeam dorinţa domniei sale de a candida pentru prezidenţiale dacă pleca de lângă Partidul Social Democrat şi candida dânsul din partea ALDE. Dar nu am înţeles şi este greu de acceptat faptul că ai plecat de lângă Partidul Social Democrat şi ai mers cu un alt candidat un candidat independent, nu ştiu cu ce a putut să ajute prin acest lucru ALDE, ba mai mult, pe fondul discuţiilor existente am văzut că o parte din membrii ALDE susţin şi acum guvernul, susţin şi acum Partidul Social Democrat, ALDE nu mai are grup politic, nici în Senat, nici în Camera Deputaţilor, domnul Tăriceanu nu mai este preşedintele Senatului, nu înţeleg de ce a luat această decizie, dar, mă rog, este decizia domniei sale.

Ion Cristoiu: Dânsul spune că a existat o înţelegere între el şi PSD-ul condus de domnul Dragnea, ştiţi ceva de această înţelegere?

Viorica Dăncilă: Ştiu că au fost discuţii, dar nu pot să spun că a fost ceva stabilit ceva concret stabilit. Ştiu că a discutat cu domnul Dragnea, nu am participat la acea discuţie, pe urmă a avut o discuţie cu mine, după ce am preluat preşedinţia partidului, dar nu a fost o promisiune. Am vorbit, am luat în calcul acest lucru, dar eu nu puteam să vin şi să spun organizaţiilor din teritoriu mergem cu domnul Tăriceanu. Am cerut părerea fiecăruia, am supus la vot această posibilitate, cu o singură excepţie toţi colegii au vrut candidat propriu pentru a putea din nou să-şi organizeze judeţele şi să creşte.

Monica Mihai: O secundă pentru că are legătură exact cu acest lucru. Există voci în PSD în momentul de faţă care merg pe varianta că ar fi fost mai ok ca partidul să sprijine pe Călin Popescu Tăriceanu pentru prezidenţiale?

Viorica Dăncilă: Nu. Haideţi să... Eu vă spun din opiniile colegilor mei. Spun, da, intram în turul doi cu domnul Tăriceanu, poate intram în turul doi. Nu ştiam care e scorul partidului, nu ştiam cât se vor implica judeţele şi atunci nu puteam să facem o evaluare exactă a modului în care stăm pe organizaţiile locale. De ce nu ştiam care e scorul partidului? Nu aveam certitudinea că toate organizaţiile din teritoriu se vor organiza şi vor face o campanie aşa cum trebuie.

Ion Cristoiu: Am înţeles eu greşit sau dumneavoastră vedeţi prezidenţialele şi candidatura dumneavoastră ca un mijloc de turare a motoarelor...?

Viorica Dăncilă: Pentru locale şi... Eu văd alegerile prezidenţiale, alegeri pe care Partidul Social Democrat le câştigă. Noi am mers nu numai să intrăm în turul doi, noi mergem să câştigăm alegerile prezidenţiale.

Ion Cristoiu: Şi ca un exerciţiu de luptă.

Viorica Dăncilă: Dar gândiţi-vă că acum fiecare primar al Partidului Social Democrat fiecare preşedinte de organizaţie care vrea să candideze din partea Partidului Social Democrat poate să vadă care este gradul de credibilitate al populaţiei în propria persoană pentru alegerile următoare. În noiembrie, pe 24 noiembrie avem al doilea tur al alegerilor prezidenţiale, decembrie, ianuarie ştiţi foarte bine, cu sărbătorile. Cu iarna ne trezim la alegerile locale. Deci eu cred că şi pentru primari, dar şi pentru cei care vor să candideze din partea Partidului Social Democrat în localităţile unde nu avem primari, cred că poate fi o evaluare a candidaturii fiecăruia.

Monica Mihai: Cum va afecta în scenariul în care această moţiune de cenzură ar trece? Cum vă va afecta asta candidatura la alegerile prezidenţiale?

Ion Cristoiu: Trebuie să aveţi şi planul B.

Viorica Dăncilă: Va exista o dezamăgire, v-am spus din punct de vedere al actului guvernamental pentru că am spus în nenumărate rânduri nu avem o guvernare perfectă, dar am avut o guvernare eficientă am luat o serie de măsuri care au ajutat comunităţile locale. În acest scenariu că moţiunea va trece eu cred că lupta va fi şi mai mare din partea membrilor Partidului Social Democrat, din partea primarilor pentru că ştiu că câştigarea alegerilor prezidenţiale este singura posibilitate pentru a avea din nou un guvern social democrat.

Ion Cristoiu: Au existat şi zvonuri, şi trebuie să le discutăm, prin cafenele că de abia aşteaptă căderea dumneavoastră în opoziţie să fiţi sfâşiată de baroni şi chiar să fiţi înlăturată de la conducerea PSD. Bănuiesc că ştiţi.

Viorica Dăncilă: Scenarii există, dar de la scenariu până când a-l pune în practică este o diferenţă foarte mare. Nu, nu cred, ar fi o măsură pe care colegii mei nu ar lua-o pentru că acest lucru ar influenţa...

Ion Cristoiu: Rămâneţi candidată indiferent ce-o fi.

Viorica Dăncilă: Vă daţi seama că Partidul Social Democrat nu poate să-şi schimbe candidatul. În altă ordine de idei, vii cu un candidat premier, un premier care cred eu că a realizat lucruri, nu tot ce ar fi vrut să realizeze, dar realizat foarte multe lucruri pentru oameni. Cu ce să vii, ce să pui în loc, să nu mai aibă Partidul Social Democrat candidat? Va fi foarte greu sau să susţii pe altcineva.

Ion Cristoiu: Păi nu, se bazează pe retragerea dumneavoastră fiind dezamăgită şi dezumflată. Vă întreb

Viorica Dăncilă: Domnul Cristoiu, eu sunt un om puternic. Alţii spuneau că deja sunt deprimată, că plâng, că au venit să mă sprijine colegii din Partidul Social Democrat. Alţii spun că nu voi avea puterea să merg mai departe. Vreau să-i asigur pe toţi că am puterea să merg mai departe şi voi merge până la capăt alături de colegii mei din Partidul Social Democrat. Am o vechime prea mare în acest partid ca să îmi las colegii în urmă. Şi voi merge şi voi lupta ca şi până acum.

Monica Mihai: Aţi făcut o declaraţie în aceste zile cu privire la acea sumă de 1,4 miliarde lei pe care ar urma să o daţi vineri dimineaţa către unităţile administrativ-teritoriale şi nu este foarte clar în acest moment pentru că domnul Teodorovici spunea că de fapt acea sumă ar trebui să apară în rectificare bugetară, puteţi să ne lămuriţi exact cum este cu aceşti bani?

Viorica Dăncilă: Da, este pe rectificare bugetară, sunt cheltuieli de funcţionare şi este după formule, deci nu cum vrem noi să dăm sau cum încearcă să acrediteze anumite persoane care nu cunosc acest lucru. Este aplicată formula şi sunt cheltuieli de funcţionare pentru primăriile care nu mai au bani pentru funcţionare.

Monica Mihai: O altă curiozitate pe care o aveam doamna premier, în luna august a apărut acel deficit pe care îl avem în momentul de faţă pe cash de 2,1%. Cum o să reuşim să păstrăm deficitul stabilit pentru acest an de 2,76%, având în vedere că se ştie deja în domeniul financiar că de obicei cheltuielile mari apar la final de an.

Viorica Dăncilă: De fiecare dată a existată această problemă a deficitului şi am văzut semnale de alarmă. Noi o să ne încadrăm în deficit. Noi mai avem cheltuieli nerealizate, avem un plan de măsuri până la sfârşitul acestui an astfel încât să ne încadrăm în deficit. Bine, dacă vedeţi, apar din partea opoziţiei tot felul de zvonuri, dincolo de deficit, faptul că nu avem bani de salarii, că nu avem bani de pensii, de fiecare dată au încercat să inducă în spaţiul public anumite îngrijorări. Eu vreau să-i asigur pe toţi că ne vom încadra în deficit şi că avem bani până la sfârşit.

Monica Mihai: Au existat semnale sau îngrijorări din domeniul fiscal care v-au fost adresate în această perioadă cu privire la depăşirea acestui deficit?

Viorica Dăncilă: Nu. Haideţi să luăm declaraţia guvernatorului Băncii Naţionale care as pus că nu sunt probleme pentru România în acest moment. Bine, au existat anumite semnale de alarmă dar din partea opoziţiei. Nu din partea altora.

Ion Cristoiu: Mă întorc la alianţe. Aseară a fost domnul Kelemen Hunor şi am spus şi domniei sale ce vă spun şi dumneavoastră, PSD-ul a fost chiar un aliat al UDMR în bătăliile pe care le-a dus. Cum vă explicaţi această plecare bruscă, părăsire bruscă din partea UDMR. Domnul, şi i-am promis că vă întreb, domnul Kelemen Hunor spune că e o chestiune a minorităţilor maghiare care s-a depărtat sentimental de dumneavoastră în urma afacerii de la Valea Uzului. Că dumneavoastră n-aţi... nu ştiu, că n-au intervenit jandarmii. Credeţi că e o chestiune sentimentală între PSD şi UDMR? Unică, n-am auzit până acum. Trebuia să fi făcut o analiză. De ce au plecat UDMR-iştii că...

Viorica Dăncilă: Eu nu cred acest lucru. Într-adevăr, a fost o problemă la Valea Uzului şi trebuie să o recunoaştem. Am discutat, am vorbit la Ministerul Apărării Naţionale, am avut consultări în legătură cu acest aspect şi am convingerea că această problemă trebuie rezolvată. Acolo este un cimitir internaţional, după părerea mea trebuie trecut de Ministerul Apărării Naţionale tocmai pentru a închide această problemă pentru că este păcat ca o divergenţă de genul acesta să aibă altfel de interpretări. Nu, eu nu cred că e numai acest lucru, nu cred, oamenii, noi întotdeauna am acţionat foarte corect şi toate proiectele noastre s-au adresat în egală măsură fie PNL-ului, fie UDMR-ului, deci noi nu am avut o încredinţare a proiectelor în funcţie de culoarea politică. Nu cred, cred că atunci s-a exagerat un pic, dar nu cred că acesta este motivul pentru care...

Ion Cristoiu: Atunci de ce a plecat UDMR-ul?

Viorica Dăncilă: Aş vrea să înţeleg pentru că eu cred că...

Ion Cristoiu: Sau a fost o politică defectuoasă de-a dumneavoastră, a alianţei, spune că nu i-aţi chemat niciodată la negocieri?

Viorica Dăncilă: Am discutat, vă daţi seama că am discutat şi zilele trecute, am încercat şi noi să înţelegem de ce UDMR vrea să voteze moţiunea de cenzură, mai ales că Partidul Social Democrat a fost foarte corect în ceea ce priveşte şi UDMR-ul şi celelalte minorităţi şi celelalte partide politice.

Ion Cristoiu: Şi o întrebare tot aşa... A circulat şi circulă încă zvonul că domnul preşedinte ar fi vrut să-l impună pe domnul Siegfried Mureşan comisar. Ştiţi ceva?

Viorica Dăncilă: N-am văzut în spaţiul public, dar nu am avut o discuţie cu domnul preşedinte legat de acest lucru. Discuţia legată de comisarul european am avut-o înainte de a trimite cele două propuneri, i-am adus la cunoştinţă domnului preşedinte că vreau să o propun pe Rovana Plumb şi pe Dan Nica şi pe urmă am trimis propunerile nu am avut o discuţie cu domnul preşedinte despre un alt candidat pentru comisar european de altfel, ştiţi foarte bine, că premierul este cel care trimite nominalizarea pentru acest portofoliu.

Monica Mihai: În zilele acestea în spaţiul public s-a creat o confuzie cu privire la noile nominalizări pentru funcţia de comisar european, dacă aţi trimis până la urmă cele două noi propuneri sau dacă aţi rămas pe varianta pe care aţi trimis-o iniţial cu cei doi candidaţi dintre care Rovana Plumb a fost respinsă.

Viorica Dăncilă: Am rămas pe varianta iniţială, Rovana Plumb a fost respinsă, deci propunerea noastră este Dan Nica, aşa cum am spus, o propunere agreată în timpul acela şi de domnul preşedinte. Noi am vrut să fie o abordare unitară. Ungaria a trimis o singură propunere, din partea popularilor europeni, atunci şi noi a trebuit să trimitem doar o singură propunere, nu este corect ca o ţară să trimită două propuneri, altă ţară să trimită o singură propunere. Deci este această propunere cu Dan Nica.

Monica Mihai: Încă o întrebare pe acest lucru. S-a discutat în partid înainte de trimiterea acestor propuneri că ar exista vulnerabilităţi la doamna Plumb?

Viorica Dăncilă: Nu. Dar haideţi să ne uităm un pic la ceea ce s-a întâmplat. Au fost audiaţi în comisia juridică mai mulţi candidaţi pentru portofoliile de comisar. Li s-a acordat un timp ca să-şi regleze eventualele probleme, haideţi să luăm comisarul Hahn pe care îl cunosc de când eram europarlamentar. A fost vorba de nişte acţiuni, i s-a spus că acele acţiuni nu poate să le mai deţină şi a reglementat acest lucru. La doamna Rovana Plumb s-a discutat despre acea sumă pe care a dat-o la partid, a rezolvat problema, dar nimeni nu a mai vrut să asculte ceea ce a rezolvat. Deci decizia era într-un fel luată. Ceea ce m-a nemulţumit foarte mult şi cred că a nemulţumit mulţi români cred că este faptul că atacurile au venit din partea românilor, din partea eurodeputaţilor din Parlamentul European. Am văzut atacul lui Dacian Cioloş, am văzut atacul lui Siegfried Mureşan, am văzut atacul altor europarlamentari români care în mod normal trebuie să-şi susţină candidatul pentru portofoliul de comisar. Eu am fost europarlamentar atunci când candidat pentru comisar pe Agricultură şi dezvoltare rurală a fost domnul Dacian Cioloş, cu toate că venea din partea altui grup politic, eram în comisa de agricultură, i-am adresat şi o întrebare domnul Cioloş şi am vorbit cu colegi din alte ţări să susţinem candidatura României. Cred că acesta este modul normal în care trebuie să acţionăm nu acela de a ne poziţiona împotriva unui român pentru că vrem de fapt pe altcineva. este foarte importantă imaginea României.

Ion Cristoiu: O întrebare mai complicată. În spaţiul public a apărut acea ştire care e adevărată că la Fox News domnul avocat Giuliani al lui Donald Trump a spus că va veni şi rândul României în ceea ce se numeşte Ucraina-Gate, spun pentru telespectatori, nu pentru dumneavoastră, şi anume implicarea, afacerile fiului lui Joe Biden în Europa de Est. Ştiţi ceva, aţi fost până acum întrebată, că totuşi sunteţi premier, în legătură cu posibilitatea unei anchete în România?

Viorica Dăncilă: Nu. Nu ştiu nimic despre acest subiect. Am văzut şi eu declaraţia, dar nu am nicio informaţie legată de acest subiect.

Ion Cristoiu: Nici până acuma, în nicio parte... americană nu v-a contactat.

Viorica Dăncilă: Nu. Nu m-a contactat nimeni până în acest moment.

Ion Cristoiu: În legătură cu această temă.

Viorica Dăncilă: Nimeni până în acest moment.

Ion Cristoiu: Credeţi că se va dezvolta? O întrebare personală.

Viorica Dăncilă: Eu cred că a fost o declaraţie şi această declaraţie a ridicat anumite semne de întrebare. Presupun că în momentul în care s-a făcut această declaraţie, aceasta trebuie dublată sau este dublată de anumite lucruri. Cred că nu trebuie vorbit de România. Dacă cineva a greşit trebuie să facem referire la persoanele care au greşit, dar cred că nu este corect să se vorbească despre România ca şi ţară.

Ion Cristoiu: Dacă dumneavoastră aţi fi preşedintele României şi s-ar pune problema, cum s-a pus problema, deschiderii unei anchete ce-aţi face?

Viorica Dăncilă: Aş vrea să aflu adevărul. Cred că este important să aflăm adevărul, dar să avem şi prezumţia de nevinovăţie, adică în momentul în care se desfăşoară o anchetă poate sunt chemaţi oameni acolo pentru anumite detalii referitoare la anchetă, poate este în calitate de martor, nu trebuie să pornim imediat de la ideea că cineva este vinovat. Cred că este important să ştim adevărul, cred că este important să ştim unde s-a greşit pentru a nu mai repeta greşelile şi cred că acest lucru este important, dar în acelaşi timp dacă eu aş fi preşedintele României nu aş fi de acord ca greşeala unora să fie greşeala întregii ţări. Nu aş fi de acord să se vorbească despre România pentru că a greşit cineva ca despre o ţară a corupţilor, o ţară în care se întâmplă numai lucruri urâte. Aş ţine mult mai mult la imaginea României şi nu aş face numai la mod declarativ acest lucru, cred că aş încerca să discut cu partenerii noştri trans-atlantici sau europeni, după caz.

Ion Cristoiu: O ştire de ultimă oră: Reuters a anunţat că Giuliani a fost convocat în congres să dea detalii despre acuzaţiile făcute la Fox News. Deci se dezvoltă. Dacă se dezvoltă vor influenţa alegerile prezidenţiale?

Viorica Dăncilă: Depinde cine este implicat. Depinde cine este implicat în această anchetă, depinde la cine se face referire, eu ştiu...

Ion Cristoiu: Dar dumneavoastră aţi vedea o cooperare a autorităţilor noastre, inclusiv a parchetului, pentru stabilirea adevărului, aşa aţi spus?

Viorica Dăncilă: Eu vreau să se afle adevărul. Eu vreau să se afle adevărul pentru că de multe ori nu s-a dorit acest lucru şi poate că mulţi oameni au suferit pentru că nu am ştiut de fiecare dată care este adevărul. Eu cred că adevărul este foarte important.

Monica Mihai: Doamna premier, aţi spus mai devreme un lucru referitor la a ne sprijini cetăţenii, pe români, că e important să ne sprijinim. Este cunoscut în spaţiul public că PSD a fost partidul care nu a sprijinit-o pe Laura Codruţa Kovesi atunci când a candidat pentru funcţia de procuror şef european. A fost o situaţie excepţională atunci?

Viorica Dăncilă: Nu. Eu am spus şi repet şi am această convingere că trebuie să sprijinim cetăţenii. Şi de fiecare dată am dublat aceste afirmaţii de măsurile pe care le-am luat. Am vorbit de pensii, am vorbit de salarii, am vorbit de alocaţii, am vorbit de investiţii. Dar eu cred, eu cred că în faţa legii trebuie să fim toţi egali. Pornind de la cetăţeanul de rând până la cel care ocupă o funcţie. Da, am fost împotriva susţinerii lui Laura Codruţa Kovesi şi îmi menţin această poziţie pentru că atâta timp cât asupra doamnei Laura Codruţa Kovesi sunt anumite acuzaţii, sunt dosare, după câte am înţeles în desfăşurare am considerat că este necesar să lămurească toate aceste lucruri înainte de a candida la o funcţie la nivel european. Şi din acest motiv am spus că nu o susţin pe Laura Codruţa Kovesi. Am luat în calcul un singur aspect. Dacă din toate aceste acuzaţii una ar fi adevărată. Nu-mi doresc acest lucru dar dacă ar fi adevărată, atunci toată această vinovăţie, toate aceste acuzaţii vor influenţa imaginea României. Pornind de la acest aspect nu am susţinut-o pe Laura Codruţa Kovesi.

Ion Cristoiu: Doamna premier, trăim în aceste zile un paradox. Ministrul Justiţiei al Partidului Social Democrat luptă pentru desfiinţarea Secţiei de Investigaţii, împotriva CSM. Dumneavoastră cum vă explicaţi. Cum a ajuns PSD-ul la acest paradox?

Viorica Dăncilă: Deci această atitudine a doamnei ministru al Justiţiei Ana Birchall nu este poziţia Partidului Social Democrat. Am spus şi repet, Partidul Social Democrat nu va mai da nicio ordonanţă de urgenţă pe justiţie. Noi ne-am învăţat lecţia la alegerile europarlamentare şi nu vom mai interveni pe justiţie. Intervenţia doamnei Ana Birchall nu... este o intervenţie personală, de fapt dacă ne uităm doamna Ana Birchall este revocată conform deciziei Curţii Constituţionale şi eu nu accept, am avut o discuţie cu doamna Birchall, nu accept ca să implice ministerul într-un scandal.

Ion Cristoiu: Dânsa nu este PSD-istă?

Viorica Dăncilă: Este membru al Partidului Social Democrat, vom vedea atitudinea dânsei în faţa colegilor care sunt foarte dezamăgiţi pentru că această atitudine, această implicare în justiţie nemulţumeşte toţi colegii care au susţinut această poziţie a Partidului Social Democrat de a nu mai interveni în justiţie şi magistraţii trebuie să ajungă la un consens în privinţa măsurilor pe care... care se impun.

Ion Cristoiu: Chiar dacă nu va mai fi ministru fie prin revocare fie prin căderea guvernului veţi discuta în Comitetul Naţional Executiv? E PSD-istă.

Viorica Dăncilă: A fost deja o discuţie legată de acest aspect în care am subliniat ceea ce v-am spus înainte, vom avea o nouă discuţie în Comitetul Executiv...

Ion Cristoiu: Indiferent de destinul domniei sale?

Viorica Dăncilă: Indiferent, dar vreau să vă spun că după moţiunea de cenzură, săptămâna viitoare venim cu remanierea guvernului în plenul Parlamentului. Pentru portofoliile pe care le avem libere şi pe care preşedintele României, încălcând Constituţia, nu vrea să numească interimari.

Ion Cristoiu: Am aflat chiar cu o anumită uimire că dacă trece moţiunea, dumneavoastră nu demisionaţi joi seara. De ce? O demisie de onoare zic.

Viorica Dăncilă: Nu. Pentru că sunt un om responsabil.

Ion Cristoiu: Şi o să staţi până la prezidenţiale?

Viorica Dăncilă: Nu. Am să-i solicit preşedintelui să vină cât mai repede cu o formulă guvernamentală pentru că în caz contrar înseamnă că de fapt a vrut doar o lovitură de imagine şi efectiv se joacă cu soarta acestei ţări. Dacă preşedintele îşi doreşte atât de mult să treacă moţiunea, lucru care nu ar trebui să-l facă un preşedinte al unei ţări, ar trebui să fie preşedintele tuturor românilor şi să nu fie implicat politic, dar vedem că pentru preşedinte Constituţia nu contează, atunci înseamnă că trebuie să vină cu o formulă guvernamentală cât mai curând. Dar dacă eu îmi dau demisia şi sunt foarte multe lucruri de rezolvat, până când preşedintele va veni în Parlament cu o nouă formulă guvernamentală atunci va fi mult mai greu pentru români şi România.

Monica Mihai: De ce credeţi că a ales opoziţia chiar în acest moment să marşeze atât de mult pe moţiunea de cenzură pentru că ştim că şi în trecut au mai fost moţiuni care nu se apropiau nici măcar ca număr de semnături de ceea ce s-a întâmplat acum.

Ion Cristoiu: De credeţi că preşedintele Klaus Iohannis, ce opoziţie, ce l-a apucat?

Viorica Dăncilă: Preşedintele a fost cel care a solicitat acest lucru. Eu cred că dumnealui crede că va câştiga puncte în alegerile prezidenţiale dacă va dărâma guvernul. Eu cred că motivul domniei sale nu este legat de România, nu este legat de bunăstarea cetăţenilor, nu este legat de ceea ce aşteaptă românii de la noi şi este doar un calcul electoral.

Monica Mihai: Credeţi că vor fi membri din PSD care vor trăda sau care se vor îndrepta spre Pro România dacă această moţiune de cenzură va trece?