Ion Cristoiu a comentat situaţia generată de anunţul preşedintelui Klaus Iohannis, într-o discuţie informală cu presa, potrivit căruia îl va schimba pe George Maior din funcţia de ambasador al României în SUA. Jurnalistul a negat însă un posibil scenariu care să vizeze rechemarea lui Maior pentru ca acesta să se îndrepte către PSD.

„Nu cred că face parte dintr-un făcut cu ochiul pesediştilor, deoarece era vorba de rechemare. Rechemarea e un fel de sancţiune. Ea nu s-a întâmplat, ea nu ştim dacă a ajuns la preşedinte, dar poziţia preşedintelui a fost ambiguă: a spus că o să facă o reevaluare, la anul…nu uitaţi că a răspuns unei întrebări. Noi trebuie să ţinem cont, în declaraţiile politicienilor şi de contextul în care au fost făcute. Una este când politicianul sau preşedintele ţine un statement şi asta înseamnă că voia să ne anunţe ceva şi alta este când îl întreabă cineva. Şi atunci, la întrebarea asta, dl. Klaus Iohannis a dat un răspuns din acesta de după piersic. Adică o să evaluăm, o să vedem”, a susţinut Ion Cristoiu.

Acesta nu exclude totuşi posibilitatea ca preşedintele Iohannis să aibă un interes în rechemarea lui Maior.

„Probabil că are şi el un interes să scape de Maior, dar nu pentru că ar avea o antipatie, ci pentru că vrea, într-adevăr, să-şi pună un om de-al lui. Deocamdată eu nu am văzut în acest răspuns vreo decizie luată. Când politicienii încep să spună că vom evalua, atunci probabil e sigur că nu se întâmplă nimic. Dacă vrei să-l rechemi pe Maior, nu trebuie să-l reevaluezi. Din punct de vedere al puterii Klaus Iohannis are totul. Are şi Ministerul de Externe, are şi premierul, nici nu se pune problema să evalueze. Evaluează ce? Se aşază aşa la masa şi se gândeşte: <ce fac, să-l rechem sau să nu-l rechem?> Evaluarea e făcută din mers. Probabil că a răspuns unei întrebări şi nici el nu s-a decis ce face cu George Maior”, a afirmat jurnalistul.

În opinia sa, nici scenariul că George Maior va fi rechemat pentru a prelua PSD nu stă în picioare deoarece Klaus Iohannis nu ar face un astfel de bine partidului condus de Marcel Ciolacu pentru că nu are niciun interes.

„Nu văd de ce trebuie să-l recheme pe Maior, câtă vreme Marcel Ciolacu este omul lui. Nu văd de ce trebuie să aducă pe cineva ca să-i dea partidul. După părerea mea, ar face un bine partidului. Eu nu îl văd pe Klaus Iohannis să facă un bine PSD-ului. George Maior e, totuşi, o personalitate. El are nevoie de Marcel Ciolacu, se discută şi de Vasile Dâncu. Dacă aţi observat, se repetă anul acesta, istoria şi din 2004 şi din 2009, adică în primul an al unui preşedinte foarte puternic, la PSD vine cineva care joacă tontoroiul aşa cum îi spune dl. preşedinte. El nu are niciun interes să vină George Maior. El are o imagine, e ambasador la Washington, e om de stânga, nu văd de ce ar face Iohannis un bine PSD-ului şi, în plus, nu văd de ce l-ar schimba pe dl. Ciolacu, care aţi văzut că deja a anunţat că <ar candida dacă…> Până acum a zis că nu, acuma, deocamdată <ar> – începe cu <ar>. Dacă spune <ar candida dacă> – atunci sigur candidează”, a explicat analistul politic.

Cât priveşte declaraţiile preşedintelui Iohannis potrivit căreia sunt şanse 50% ca anul viitor să fie alegeri anticipate şi tot Ludovic Orban să fie premier, acestea sunt considerate de Ion Cristoiu ca făcând parte dintr-o piesă de teatru jucată atât de şeful Guvernului, cât şi de preşedintele Iohannis.

„Nu cred această alintare a lui Ludovic Orban are menirea de a-i adormi suspiciunile în aşa fel încât Ludovic Orban să accepte de bună voie şi nesilit de nimeni să plece de la guvernare. Şi dintr-un simplu motiv. Nimeni, poate doar cu excepţia lui Dumnezeu, nu se poate angaja în faţa lui Ludovic Orban că el va fi premier după. Pentru că alegerile anticipate înseamnă până la urmă şi o loterie, nu ştim cât va obţine USR, PNL şi nimeni nu poate garanta lui Ludovic Orban că tot el va fi. Poate câştigă USR, nu avem de unde să ştim. Bănuiesc că acest calcul îl face şi Ludovic Orban. În plus, Ludovic Orban nu are niciun motiv să-l creadă pe Klaus Iohannis deoarece ar însemna ca el să-şi întrerupă această prestaţie, această poziţie pe care şi-a dorit-o toată viaţa, ar însemna ca el să se înscrie în campanie. Nu cred că Klaus Iohannis a făcut acest lucru pentru a-I adormi suspiciunile lui Ludovic Orban. Ştie şi el că Ludovic Orban e suficient de lucid ca să nu creadă în aceste cuvinte”, a afirmat analistul politic.

Ion Cristoiu este convins că nici premierul şi nici preşedintele nu vor anticipate, argumentând că liberalii şi Iohannis nu vor să împartă beneficiile guvernării şi cu alte partide.

“Eu cred, sunt convins că inclusiv declaraţia de astăzi face parte dintr-un teatru, jucat atât de Ludovic Orban, cât şi de Klaus Iohannis. Nu cred că vreunul din ei vrea anticipate, dar această permanentă ameninţare cu anticipatele, fie public, fie prin maşinăria de zvonistică, are drept scop şantajarea PSD ca să nu depună moţiune de cenzură. Mi-e tot mai limpede. A fost o vreme când credeam că Iohannis are interesul unei moţiuni de cenzură. Acum nu. Cred că dl Klaus Iohannis are şi el tot interesul ca Guvernul Orban să rămână până în noiembrie 2020. Printre altele şi pentru că tortul ăla, friptura nu mai e împărţită cu nimeni până în 2020. Dacă sunt anticipate, poate că va fi o friptură pe care va trebui să o împartă PNL mai mult ca sigur cu cineva şi, probabil că nici Klaus Iohannis, nici PNL nu vrea să împartă”, a explicat jurnalistul.

Jurnlistul a mai spus că Guvernul Orban este mai prost decât Guvernul Ciorbea şi că zvonistica despre posibile neînţelegeri între preşedinte şi premier fac parte dintr-o diversiune, menită să creeze impresia că actualul guvern liberal e pe cale să pice.

“Singurul lucru care m-a uimit este entuziasmul lui Klaus Iohannis faţă de Guvernul Ludovic Orban, care după părerea mea, este mai prost decât Guvernul Ciorbea. Este un guvern, aţi văzut şi astăzi în care un ministru îi prezintă ordonanţe de urgenţă despre care nu ştie, este un guvern în care şoferii lui Dragnea au fost înlocuiţi cu şoferii lui Ludovic Orban. E un guvern în care, ca şi Guvernul Ciorbea, are nesfârşite şedinţe de guvern în care nu se decide nimic, deci după părerea mea, nu văd niciun motiv de entuziasm, dar probabil că lui Klaus Iohannis îi place, îl agreează, deoarece nu cred că va mai găsi în viaţa lui un tip ca Ludovic Orban care să nu-I iasă din vorbă. Eu cred în continuare că aceste zvonuri, fakenews-uri lansate prin presă că ei nu se înţeleg fac parte din diversiune pentru ca noi să credem că mâine-poimâine pică acest guvern”, a explicat analistul politic.