Cataramă: M-am înscris din disperare. Mă recomandă ce îl recomandă şi pe Donad Trump

Viorel Cataramă, candidatul Dreptei Liberale, a declarat joi, la emisiunea „Gândurile lui Cristoiu”, că „disperarea” l-a determinat să se înscrie în alegerile prezidenţiale. El mai spune că există o similitudine între candidatura sa şi cea a preşedintelui SUA, Donald Trump.

„M-am înscris din disperare. din disperarea unui om care de 30 de ani lucrează în sectorul privat, sector care de 30 de ani este tamponat, sub o formă sau alta, de statul socialist român. Exporturile sunt descurajate, importurile sunt încurajate. Societăţile comerciale dau faliment, iar pe cale de consecinţă cinci milioane de români au plecat în străinătate. Activitatea economică e în scădere. Producătorii români nu mai au piaţă de desfacere. Afeacerile sunt în pericol. E evident în situaţia în care toate partidele sunt de stânga - socialiste, neomarxiste sau neocomuniste - şi toate umflă statul până plesneşte şi dau privilegii nenumărate şi ajutoare sociale celor din sectorul de stat. cineva trebuie să apere şi sectorul privat. Nu poţi apăra din tribună, trebuie să intri în arenă”, a declarat Viorel Cataramă în timpul emisiunii „Gândurile lui Cristoiu”.

El a mai spus că disperarea l-a făcut să încerce să lupte pentru interesele economiei româneşti şi ale sectorului privat

„Ce mă recomandă? Ce îl recomandă şi pe Donald Trump - experienţa de om de afaceri, care timp de 30 de ani, cu bune şi cu rele, controversat sau nu, dar a reuşit să supravieţuiască tuturor problemelor, ştie să conducă o societate şi e cel mai calificat dintre toţi să conducă o ţară”, a adăugat Cataramă.

Viorel Cataramă, despre preluarea clubului Dinamo: Situaţia de la Dinamo nu este alarmantă

Omul de afaceri, Viorel Cataramă, a avut prima întâlnire cu Ionuţ Negoiţă cu privire la situaţia clubului Dinamo Bucureşti şi a declarat că are o condiţie pentru a prelua echipa „câinilor roşii”. Cataramă vrea ca echipa să fie cotată la bursă.

„Cred că Dinamo ar avea nevoie între 3 şi 5 milioane de euro buget pe an, care poate fi atras în primii ani doar din bursă, pe lângă drepturile de televiziune şi alte venituri. Se pot ajunge chiar la 10 milioane, da. Dacă nu se poate cota clubul la bursă, nu mă bag! De unul singur nu pot şi nici nu vreau, pentru că nu mă pricep. Cheltuielile lunare ale lui Dinamo sunt de 300 de mii de euro, aproximativ. Pot să le susţin câteva luni, până când clubul va fi cotat la bursă. Am pregătiţi aceşti bani”, a declarat, pentru Gazeta Sporturilor, afaceristul Viorel Cataramă.

Se pare că discuţiile purtate între Ionuţ Negoiţă şi Viorel Cataramă au avut rezultate favorabile, Cataramă adăugând: ”Am discutat cu Negoiţă subiectul achiziţionării clubului Dinamo. Cred că a fost o discuţie foarte bună. Domnul Negoiţă a prezentat toate datele şi informaţiile cerute de mine şi a reconfirmat cele spuse în conferinţa de presă. A fost de acord cu cotarea clubului Dinamo la bursă. Am remarcat o totală transparenţă cu privire la rezolvarea problemelor clubului. Am observat că situaţia nu este deosebit de gravă, nu este alarmantă. Negoiţă doreşte să deschidă clubul şi către alţi investitori pentru a face din Dinamo o echipă puternică. Am toată convingerea că într-o perioadă scurtă de timp Dinamo va fi cotată la bursă şi va atrage o sumă de câteva milioane de euro! Evident, la început avem nevoie de un audit care va pune pe masă toate informaţiile necesare”.

Ionuţ Negoiţă, finanţatorul clubului Dinamo Bucureşti, a anunţat recent că este dispus să ofere pachetul majoritar de acţiuni de la Dinamo pentru suma modică de un leu.

Moderator: Monica Mihai/ Invitat: analistul politic Ion Cristoiu



Viorel Cataramă faţă în faţă cu analistul politic Ion Cristoiu într-o ediţie specială a emisiunii "Gândurile lui Cristoiu". Discuţiile se vor axa pe cursa prezidenţială.



Urmăriţi aşadar, joi, de la ora 19.00. Teme:



De ce candidează Viorel Cataramă?

Care sunt culisele candidaturii lui?

Ce proiect de ţară propune?

Ce şanse are?

Pe cine sprijină în turul al doilea al alegerilor prezidenţiale?