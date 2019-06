Locul 5: Ana Birchall, ministrul Justiţiei

„Pe locul cinci este doamna Ana Birchall şi din faptul că eu nu ştiu dacă tot acest tărăboi cu adopţia nu îşi are originea cu o vizită pe care a făcut-o ea mai demult în Statele Unite ale Americii. 2- Observ că divizia presă a binomului nu o critică, deşi este ministrul Justiţiei şi 3 – încep să cred că ea de fapt nu e ministrul justiţiei în Guvernul Dăncilă, ci în guvernul de coaliţie SRI-SIE, deci comportamentul ei nu are nicio legătură la ora actuală cu programul de guvernare. Nu este exclus să fie rezultatul unei înţelegeri cu Viorica Dăncilă, adică o pui pe Birchall acolo că are ea o misiune”, a susţinut Ion Cristoiu.

Locul 4: Şerban Nicolae, senator PSD

„Pe locul patru e Şerban Nicolae care candidează la toate funcţiile din PSD şi preşedinte şi prezidenţiabil. Nu cred că o ia în serios funcţia asta, candidatura, cred că a folosit mai mult ca să iasă în evidenţă. Eu nu cred în succesul său la prezidenţiale. Partidul ăsta trebuie să scoată un candidat la prezidenţiale unul fără niciun trecut. Păi are un trecut, cu Iliescu şi cu ăla”, a explicat Ion Cristoiu.

Locul 3: Rareş Bogdan, europarlamentar PNL

„Rareş Bogdan, care a primit lecţia care acum e la Bruxelles şi face ca trenul tot aşteptând să revină în România şi să facă politică în România. Eu nu-l văd pe Rareş Bogdan la Bruxelles, acolo dacă eşti un om, care vrei să faci ceva, înnebuneşti că nu ai cum să faci, mi-a povestit cineva că acolo nu poţi să rezolvi nimic. Acolo e o maşinărie birocratică, cred că nici să schimbi ciorba (...)”, a spus Ion Cristoiu.

Locul 2: Ludovic Orban, preşedintele PNL

„Pe locul doi Ludovic Orban, pentru că nu era normal ca USR să aibă iniţiativa, normal era ca PNL să lanseze această iniţiativă, doi – trebuia să demisioneze deoarece eşecul moţiunii de cenzură a fost eşecul PNL pe care ca de obicei nu şi l-a asumat, dar probabil că domnul Iohannis nu mai e atât de preocupat de acest partid şi ăsta poate fi un semn. Ar trebui să fie neliniştit pentru că teoretic e partidul care ar trebuie să-l propulseze”, a afirmat Ion Cristoiu.

Locul 1: Viorica Dăncilă, prim-ministru, preşedinte PSD

„Păi eterna Viorica Dăncilă, (...) nu pierde. Hai să luăm câteva din marile avantaje, în primul rând că a supravieţuit la moţiunea de cenzură, e premier în exerciţiu are manetele şi nu numai şi pungile de bomboane împarte în dreapta şi în stânga, merge acum la Bruxelles de unde va veni cu vro binecuvântare de la Uniunea Europeană şi în plus după părerea mea este preşedintele PSD este cel mai convenabil baron local. Toţi preşedinţii de până acum ai PSD, o să vedeţi că va avea viaţă lungă în fruntea PSD, s-au confruntat cu un centru foarte puternic Năstase, Ponta. (...) Da, cu care se poate discuta şi zice ce vrei, rezolvăm aia, rezolvăm aia, e foarte important din punctul ăsta al PSD. A învins democraţia, cu adevărat a căzut dictatura în PSD”, a conchis Ion Cristoiu.