Topul politicienilor:

5. Ludovic Orban - Nu are încă curaj să îi spună lui Iohannis că nu vrea anticipate. Va intra într-un conflict cu Iohannis, pe care îl va pierde din prima zi.

4. Gabriela Firea - Este ţinta principală a tuturor partidelor din opoziţie. Dacă aş fi Ciolacu mi-aş face ca ţintă apărarea primarului general. Se lucrează la scoaterea ei în alegerile locale.

3. Viorica Dăncilă - Care a reuşit să îndeplinească tot ce a vrut domnul Iohannis, inclusiv cu comportamentul din cele două zile de după alegeri. Avem misterul celor două zile.

2. Eugen Teodorovici - A reuşit să compromită PSD şi mai mult. Dăncilă 5%, iar el 10%. Trebuie dat afară din PSD.

1. Marcel Ciolacu - E „de cinci ori Hrebenciuc”. Nu vrea să fie preşedintele PSD, vrea să fie omul din umbră. Sigur este că nu este un om al serviciilor, deoarece prea s-a năpustit presa serviciilor asupra lui.

Redăm principalele teme prezentate în cadrul emisiunii

ORA 19.51 Cristoiu, despre cât de bună a fost campania lui Iohannis: Iohannis a făcut în aşa fel încât să nu se discute despre el în campanie deoarece Viorica Dăncilă a ţinut-o una şi bună cu dezbaterea. Stau aşa, cu gura căscată de admiraţie, cum de le-a ieşit totul, cum a fost gândit totul, nu de el. În jurul fiecărui adversar politic există inflitraţi.

ORA 19.43 Cristoiu, despre aportul PNL în campanie: Nu PNL l-a făcut preşedinte pe Iohannis. Partidul a avut doar 20%. A câştigat el. (...) Iohannis a făcut în aşa fel încât să nu se discute despre el în campanie deoarece Viorica Dăncilă a ţinut-o una şi bună cu dezbaterea.

ORA 19.39 Cristoiu, despre relaţia dintre Iohannis şi Orban: Va fi un conflict inevitabil între Orban şi Iohannis. Se clădesc două camarile, cea de la Victoria şi cea de la Cotroceni. Poate că cei doi se înţeleg, dar camarilele se mănâncă între ele. Atunci conflictul va fi inevitabil. S-a întâmplat mereu în perioada postdecembristă. Şi apoi conflictul va fi inevitabil pe măsură ce Orban nu va mai vrea să fie supusul lui Iohannis.

ORA 19.35 Cristoiu, despre imposibilitatea actualului Guvern de a face reforme: PNL nu poate face nimic cu guvernul minoritar. Asta deoarece fiecare lege se face cu negocieri.

ORA 19.30 Cristoiu, despre anticipate: România are interes să fie anticipate. Sunt un fan înrăit al anticipatelor. Nu contează că doresc asta Iohannis, PNL. Ele sunt o soluţie de criză. Vine un moment când partidul de la putere nu mai poate să guverneze, deoarece a pierdut sprijinul popular, nu mai are suflu, iar opoziţia nu are majoritate. Atunci partidele au interesul ca jocul să fie rejucat.

ORA 19.24 Cristoiu, despre atacul USR la adresa Guvernului Orban: PNL va iesi victorios în faţa USR. Problema justiţiei din Romania a fost folosită ca armă politică împotriva PSD. Nu era problema numărul unu a ţării. Nu poţi duce o campanie pe această temă. Nu ai cum. Marea problemă a USR este faptul că stă în această bulă cu legile justiţiei. Problemele României sunt mult mai mari. Cazul oilor de la Midia a provocat un şoc în România. Tragedia a fost acolo, iar USR nu a intervenit. Partidul trebuie să se întoarcă către realităţi.

ORA 19.16 Cristoiu, despre viitorul lider al PSD: Ciolacu nu va fi preşedintele PSD. El este considerat „de cinci ori Hrebenciuc” în PSD. Este un bun negociator şi nu este vanituos.

ORA 19.11 Cristoiu, despre „puciştii” din PSD: Dăncilă nu a fost lucrată. Pucistă este ea. Ce se întâmpla dacă ea rămânea? În momentul când cineva te-a făcut knock-out, cum a făcut-o Iohannis pe Dăncilă, este greu să mai stai pe picior de egalitate cu acel cineva. PSD era şi mai jos acum cu ea. Dăncilă a făcut până marţi tot ce dorea Iohannis. Dacă te uiţi la comportamentul lui Dragnea şi al lui Dăncilă vezi ceva foarte grav: cineva le-a făcut profilul psihologic. Dragnea se crampona de putere şi dorea să stăpânească tot. Astfel, mereu, prin oameni din jur, i s-a speculat aceste slăbiciuni. Cei care au studiat-o pe Dăncilă şi-au dat seama că e un personaj slab. Ea a făcut exact ce doreau adversarii PSD.

ORA 19.04 Cristoiu, despre Demisia lui Dăncilă: Ce a făcut ea începând de duminică şi până miercuri trebuie raportat la cine este Dăncilă. Ea este un fost premier, era atunci preşedintele PSD şi candidat la prezidenţiale intrat în turul doi. Ea era obligată de demisioneze duminică seara. Atât pentru ea - pentru că mulţi ar fi apreciat-o - şi apoi pentru partid. La noi în partide nimeni nu îşi asumă eşecul. Orice cramponare de putere te costă. Pierzi un capital politic pe care îl poţi folosi ulterior.

Teme:

De ce nu a demisionat Viorica Dăncilă duminică seara?

Debarcarea lui Dăncilă, un puci sau un compromis?

Cum va arată PSD sub şefia lui Ciolacu?

Vor parlamentarii anticipate?

Cum va arăta calendarul anticipatelor?

Care a fost cea mai bună strategie de campanie electorală?