Portul Beira din Mozambic a suferit daune masive, a informat Crucea Roşie. Furtuna a lovit şi statul Malawi.

"Scara dezastrului (în Beira) este enormă. Se pare că 90% din suprafaţă este complet distrusă", a declarat Jamie LeSueur, şeful Federaţiei Internaţionale a Societăţilor Crucii Roşii şi Semilunii Roşii (IFRC).

În Zimbabwe, cartierul Chimanimani a fost izolat de restul ţării din cauza ploilor torenţiale şi vântului care a suflat cu până la 170 km pe oră, drumurile, casele şi podurile au fost spulberate, iar liniile de curent electric şi telecomunicaţii su fost distruse.

Oficialul Ministerului de informaţii, Nick Mangwana, a declarat pentru Reuters că numărul deceselor confirmate în întreaga ţară este de 89. Numărul victimelor este aşteptat să crească.

Agenţia de ştiri din statul Mozambic a pus numărul de morţi la Beira la 68 de ani, deşi postul de televiziune TVM a raportat că în Mozambic au murit circa 84 de persoane.

Echipele de intervenţie din Zimbabwe încearcă să ajungă la oamenii din Chimanimani, mulţi dintre ei dormind în munţi de vineri, după ce casele lor au fost distruse în urma căderilor de pietre şi alunecărilor de teren sau inundate de ploile torenţiale. Multe familii nu îşi pot îngropa morţii din cauza inundaţiilor.

