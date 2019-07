Franky Zapata, în vârstă de 40 de ani, a pornit din localitatea Sangatte, Pas-de-Calais, din nordul Franţei şi avea ca destinaţie St Margaret's Bay de pe coasta britanică. Cei aproximativ 35 de kilometri urmau să fie parcurşi în 20 de minute, potrivit The Guardian.

Zapata a vrut astfel să marcheze împlinirea a 110 ani de la primul zbor complet deasupra unei întinderi mari de apă într-un aparat mai greu decât aerul, efectuat de inginerul şi inventatorul Louis Blériot, pe 25 iulie 1909.

Inventor Franky Zapata unveils his jet-powered hoverboard to the world as he attempts to cross the English Channel.



