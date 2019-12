Aeronava, de tip Fokker 100 se îndrepta către capitala ţării, Nur-Sultan şi „a pierdut din altitudine în timpul decolării şi a lovit un zid de beton”, după care a lovit o clădire, a informat Autoritatea Aeronautică din Kazahstan prin intermediul unui comunicat.

Potrivit primarului din Almaty, 14 persoane au murit şi alte 22 sunt internate şi se află în stare gravă.

Potrivit unor surse citate de Reuters, în momentul decolării aeronavei aeroportul din Almaty era acoperit de o ceaţă densă. Autorităţile nu au oferit momentan informaţii cu privire la posibila cauză a prăbuşirii aeronavei, dar au anunţat că au suspendat toate cursele realizate cu acest tip de avion până la finalizarea anchetei.

#Bekair plane crashes after take off from Almaty Airport #flight2100 #Almaty #Алматы pic.twitter.com/qx9HiKbjSn